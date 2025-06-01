4 قادة انتقلوا من الكفاح المسلح إلى الفعل السياسي

في زمن الحداثة السائلة -كما يصفه زيغمونت باومان- لا توجد هويات صلبة وثابتة، بل تتغير الشخصيات تبعًا للتجربة والظرف والسياق.

السياسي في هذا الإطار ليس كائنًا أيديولوجيًّا جامدًا، بل هو مشروع إنساني يتطور مع الزمن. هذا التحول تجسد في شخصيات مثل جيري آدامز، ونيلسون مانديلا، وعبدالله أوجلان، وأحمد الشرع، الذين انتقلوا من الكفاح المسلح إلى الفعل السياسي.

جيري آدامز

في علم النفس الأخلاقي، يُعرف مفهوم "نقطة التحول الأخلاقية" (moral turning point) بوصفه لحظة يمرّ بها الإنسان، تدفعه لإعادة تقييم مسيرته، فقد تكون تجربة شخصية مؤلمة، أو لحظة وعي مفاجئة، أو تماسًّا مباشرًا مع معاناة الآخر.

جيري آدامز، على سبيل المثال، قاد الكفاح المسلح في أيرلندا الشمالية، لكنه أدرك لاحقًا أن السلام قد يحقق أهدافه القومية أكثر من العنف. كذلك أحمد الشرع، الذي بدأ ضمن بنية فكرية راديكالية، أدرك لاحقًا أن إدارة دولة مثل سوريا تحتاج إلى أدوات وأفكار تتجاوز الأيديولوجيا.

قاد عبدالله أوجلان حربًا طويلة ضد الدولة التركية مطالبًا بوطن قومي للأكراد، وكانت الحصيلة أكثر من 40 ألف قتيل. لكن بعد اعتقاله عام 1999 في عملية معقدة في كينيا، تحوّل خطاب أوجلان من القومية المسلحة إلى طرح فلسفي واجتماعي

حالة نيلسون مانديلا ورمح الأمة

أسس مانديلا مع رفاقه في المؤتمر الوطني الأفريقي جناحًا عسكريًّا تحت اسم "رمح الأمة"، بعد أن أُغلقت السبل السياسية في وجههم. استهدفت الجماعة محطات بريد ومقار حكومية، كانت العمليات رمزية، لكن الرد العنيف من الدولة العنصرية أدى إلى اعتقال مانديلا عام 1963 في مزرعة ليليسليف شمال جوهانسبرغ.

أمام المحكمة قال: "لقد كرّست حياتي للنضال من أجل الشعب، وإذا لزم الأمر فأنا مستعد للموت من أجل هذا المبدأ".. بعد 27 عامًا في السجن، خرج مانديلا ليقود بلاده نحو المصالحة، مدركًا أن المستقبل لا يُبنى بالثأر.

إعلان

عبدالله أوجلان من الثورية إلى الفلسفة

قاد عبدالله أوجلان حربًا طويلة ضد الدولة التركية مطالبًا بوطن قومي للأكراد، وكانت الحصيلة أكثر من 40 ألف قتيل. لكن بعد اعتقاله عام 1999 في عملية معقدة في كينيا، تحوّل خطاب أوجلان من القومية المسلحة إلى طرح فلسفي واجتماعي، داعيًا إلى "كونفدرالية ديمقراطية" تحترم تنوع الشعوب. في تصريح لاحق له قال: "القوة الحقيقية ليست في البندقية، بل في العقول التي تصنع السلام".

وفي مايو/ أيار الماضي، قام حزب العمال الكردستاني بحلّ نفسه وتسليم سلاحه للحكومة التركية، في ظل مفاوضات جارية تنتهي بإدماج الأكراد أكثر في الحياه التركية.

يرى ميشيل فوكو أن السلطة لا تُمارس بالقوة فقط، بل تنتج خطابًا وسلوكًا، وتجعل من الأفراد أدوات لها دون وعي منهم. أما باومان فيطرح أن الإنسان في عصر الحداثة السائلة هو كائن دائم التشكل

أحمد الشرع والوصول إلى الرئاسة

بدأ أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) كثائر في العراق وسوريا، وكان على صلة بتنظيم القاعدة، لكنه في عام 2016 أعلن فك ارتباطه بالقاعدة وأسس "هيئة تحرير الشام"، ليصبح بعد سقوط نظام الأسد عام 2024، رئيسًا لسوريا لفترة انتقالية.

قال في مقابلة مع "BBC": "نحن لا نحكم بسيف القاعدة، بل نبحث عن طريق لبناء دولة لكل السوريين". هذه التحولات تشير إلى فهمه لضرورة التكيف السياسي في ظل ضغوط دولية وإقليمية.

يرى ميشيل فوكو أن السلطة لا تُمارس بالقوة فقط، بل تنتج خطابًا وسلوكًا، وتجعل من الأفراد أدوات لها دون وعي منهم. أما باومان فيطرح أن الإنسان في عصر الحداثة السائلة هو كائن دائم التشكل، يتفاعل مع قوى اجتماعية وسياسية تتغير بسرعة. في هذا السياق، يبدو التحول من العمل المسلح إلى الفعل السياسي ليس خيانة للمبدأ، بل إعادة تعريف له بما يتناسب مع الزمن.

التحول في الشخصيات السياسية هو مسار إنساني عميق.. في مواقع السلطة، يرى القادة الوجه العاري للحقيقة، فيخوضون تحولًا وجوديًّا يجعلهم يعيدون تعريف أنفسهم. هذا التحول قد يكون بطيئًا ومؤلمًا، لكنه ضروري إذا أرادوا إحداث تغيير حقيقي ومستدام.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.