في رثاء "سايكس بيكو" والتعايش الهش

في البداية كان "الوطن"

بحلول السادس عشر من مايو/ أيار، تُكمل اتفاقية سايكس بيكو عامها التاسع بعد المئة، تلك اللحظة الفارقة التي استفاق فيها سكان بلاد الشام والعراق ليكتشفوا أن مناطق "أ" و"ب" والحمراء، والزرقاء والسمراء، التي رسمها على عجل كلٌّ من مارك سايكس وجورج بيكو، تحوّلت إلى كيانات جديدة تُدعى: سوريا، العراق، فلسطين، شرق الأردن.

مذ ذلك اليوم وحتى الآن، ابتداءً بسلطات الانتداب، مرورًا بحكومات الاستقلال، وصولًا لجنرالات الانقلابات، الذين تناوبوا جميعهم على إقناع شعوب هذه الكيانات بأن العالم بأسره يتآمر على "أوطانهم" وثرواتها وحدودها، وأن الدفاع عنها في مواجهة أطماع الشقيق قبل الغريب واجب مقدّس يستحق التضحية بالغالي قبل الرخيص.. تكيفت شعوب هذه المناطق بصورة من التعايش الذي ظل صامدًا لأكثر من مئة عام.

لعل التوغّل الإسرائيلي في جنوب الليطاني اللبناني، وجبل الشيخ السوري، وقطاع غزة الفلسطيني، كان أول عبث حقيقي بحدود سايكس بيكو، تزامن مع فوضى مخاض الثورة الصناعية الرابعة، والنظام العالمي الجديد، وتخبط القطب الأميركي الذي كان الضامن لهذه الحدود، كمحور فيلادلفيا -أو صلاح الدين- الذي يفصل غزة عن مصر

أمة عربية واحدة ذات حدود راسخة

على مدى عقود، كانت حدود سايكس بيكو شماعة مثالية تُعلَّق عليها سلسلة الإخفاقات العربية، من النكبات إلى النكسات، مرورًا بمحاولات التوحّد الثنائية والثلاثية، التي كانت تنهار أمام أول اختبار حقيقي لتغيير الحدود المرسومة.

وبالرغم أن الشعار ظل يصدح: "أمة عربية واحدة"، فإن الواقع كان يعكس انفصالًا صارخًا بين المبادئ والأفعال، لا سيما بين سدنة الفكر القومي، جناحي حزب البعث في العراق وسوريا. فبينما كانا يرفعان ذات الراية، اتسمت العلاقة بين النظامين بالتنافر والتنافس وتبادل الاتهامات، ومحل إقامة "الرفيق" ميشيل عفلق، مؤسس ومنظّر حزب البعث، وليقف النظام العراقي حارسًا على "البوابة الشرقية" للوطن العربي -عدا الكويت-، ويمنح النظام السوري جواز سفر مكتوبًا فيه: "يسمح للسوري السفر إلى كل بلدان العالم عدا العراق"!

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محور فيلادلفيا وتراث صلاح الدين

بعد مرور مئة عام على سايكس بيكو، جاء صخب الربيع العربي ليقلق رقاد تلك "الحدود المصطنعة"، معلنًا بداية تشكل شرق أوسط جديد. ولعل التوغّل الإسرائيلي في جنوب الليطاني اللبناني، وجبل الشيخ السوري، وقطاع غزة الفلسطيني، كان أول عبث حقيقي بحدود سايكس بيكو، تزامن مع فوضى مخاض الثورة الصناعية الرابعة، والنظام العالمي الجديد، وتخبط القطب الأميركي الذي كان الضامن لهذه الحدود، كمحور فيلادلفيا -أو صلاح الدين- الذي يفصل غزة عن مصر.

وبالتمعن بتراث "صلاح الدين"، القائد الذي نشأ في العراق وجمع جيشه في سوريا لتحرير فلسطين، فقد بات يحتاج الآن إلى معجزة لا ليحرر، بل فقط ليعبر هذه الدول التي تحوّلت حدودها إلى متاريس سياسية وأمنية، أما صلاح الدين -المحور- فقد تحول إلى حبل يُخنق به الشعب الفلسطيني، مقابل عربدة فائض القوة الإسرائيلية المدعوم بالتآمر العالمي، والمنقول على الهواء مباشرة في زمن طغى فيه الواقع التجزيئي والحروب الإلغائية على أي حلم حتى بالمحافظة على حدود سايكس بيكو.

من الأهمية بمكان أن نعلم أن التحدي الأبرز لم يعد فقط في تجاوز الماضي، بل في الحفاظ على ما تبقى من استقرار، ومنع تحوّل الولاءات الطائفية والقومية إلى كيانات منفصلة وهشة، غير قادرة على البقاء، فضلًا عن الحياة

لوحة الفسيفساء الوطنية والنعرات الطائفية

في مفارقة تاريخية لافتة، تحوّلت الانتماءات العرقية والطائفية -التي حاول الانتداب قديمًا توظيفها لتقسيم المقسَّم وتفتيت الكيانات الحديثة إلى دويلات أصغر، ورفضتها شعوب المنطقة وقتَها- إلى القوى الوحيدة التي نجحت حاضرًا في تجاوز حدود سايكس بيكو؛ فـ"محور المقاومة" الشيعي و"كردستان الكبرى" الكردي يُعدّان أبرز مثالين على الانتماءات العابرة للحدود، إلا أن هذه المشاريع -رغم تمكّنها من خلق توازنات مرحلية جديدة- تبقى وظيفية ومحكومة بظروف سياسية متغيّرة، ومرتبطة بتحالفات إقليمية ودولية، تخضع في شرعيتها لما تسمح به القوى الكبرى تحت عباءة "سايكس بيكو".

في ظل الفوضى العالمية الراهنة، لم يعد التعايش خيارًا، بل ضرورة وجودية تفرضها الحاجة إلى البقاء المشترك ضمن حدود قابلة للحياة، لا للتفكك

ضرورة التعايش والأسئلة الهامة

منذ اندلاع الحرب الأهلية في لبنان، مرورًا بالصراعات الطائفية والسياسية في العراق، وصولًا إلى المأساة السورية، لا يزال السؤال الجوهري يطرح نفسه بإلحاح: هل تستطيع شعوب هذه المنطقة أن تتعايش، رغم التنوّع العرقي والديني، وتباين الولاءات والانتماءات؟ وما هي الحدود التي يجب أن تزول لأنها وُضعت لتُفرّق وتزرع الانقسام، وتلك التي ينبغي أن تُحترم لأنها تحفظ التوازن وتضمن الحقوق؟

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من الأهمية بمكان أن نعلم أن التحدي الأبرز لم يعد فقط في تجاوز الماضي، بل في الحفاظ على ما تبقى من استقرار، ومنع تحوّل الولاءات الطائفية والقومية إلى كيانات منفصلة وهشة، غير قادرة على البقاء، فضلًا عن الحياة. وذلك يتطلب إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد، قائم على العدالة والمشاركة، يحفظ كرامة الفرد، ويكرّس احترام التعددية، ويحوّل المصالح المشتركة إلى أساس للتفاهم لا للتناحر.

في ظل الفوضى العالمية الراهنة، لم يعد التعايش خيارًا، بل ضرورة وجودية تفرضها الحاجة إلى البقاء المشترك ضمن حدود قابلة للحياة، لا للتفكك.