10 مفاتيح في 10 أيام: أبوابك إلى الجنة

تخيل أن تُفتح لك أبواب الجنة في عشرة أيام فقط.. تخيل أن يُقال لك: اجتهد فيها قليلًا فتُغفر خطاياك، وتُعتق رقبتك من النار، وتُرفع درجتك في الجنّة، وتُكتب في سجلّ الفائزين!

نحن على موعد مع أعظم أيام الدنيا بشهادة من لا ينطق عن الهوى: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام". إن فاتك رمضان، فها قد أقبلت العشر! وإن لم تُدرك الحج، فباب القرب ما زال مفتوحًا! فإليك هذه الوصايا العشر.. مفاتيح تُفتح بها لك أبواب الجنة:

النية تصنع المعجزات! اجعل كلَّ عمل كأنك تؤديه في مكة: دعاءَك كأنك في عرفات، ذكرك كأنك ترمي الجمرات، دمعتك كأنها على الصفا

1- افهم سرّ العظمة: ﴿والفجر وليالٍ عشرٍ﴾

الله سبحانه أقسم بها، ولا يُقسم إلا بعظيم، فشرف الزمان يضاهي شرف المكان، بل قد يفوقه! هذه الليالي تفوق عند كثير من العلماء حتى ليالي رمضان، فلا تفرّط.

2- اجعل نيتك حجًّا خفيًّا

النية تصنع المعجزات! اجعل كل عمل كأنك تؤديه في مكة: دعاءَك كأنك في عرفات، ذكرك كأنك ترمي الجمرات، دمعتك كأنها على الصفا.

3- الصيام: جُنّة الأرواح

صم ما استطعت، فإن أعظمها يوم عرفة الذي يُكفّر سنتين! وصيام يوم لله يباعد بينك وبين النار مسيرة سبعين عامًا.

4- القرآن: ربيع القلب في موسم النور

ختمة، نصف ختمة، ورد صغير.. لا تهجر القرآن! إنه النور، وهو خير ما يتزود به العابد في أيام النور.

خير الدعاء دعاء يوم عرفة.. خذ ساعة بينك وبين الله، اجعلها خلوة عمر، وناجه بقلب منكسر، واطلب ما شئت، فربّك كريم

5- الذكر الزاد الأعظم

"فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".. كن أنت من يحيي السنة، وردد في بيتك ومسجدك: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد.

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6- يوم عرفة: يوم الدعاء العظيم

خير الدعاء دعاء يوم عرفة.. خذ ساعة بينك وبين الله، اجعلها خلوة عمر، وناجه بقلب منكسر، واطلب ما شئت، فربّك كريم.

7- الصدقة: تجارة لا تبور

دينار ينفَق في هذه الأيام قد يُرجح كفة حسناتك يوم القيامة.. أطعم، اكسُ، ادفع عن مديون، واسقِ ظمآنَ، فـ"الصدقة تطفئ غضب الرب".

8- الأضحية: شعيرة الحب والخضوع

ما أحبّ إلى الله من دم يُراق له، ويُطهّر المال، ويُشعل في النفس جذوة الإيمان.. أحيِ سُنة إبراهيم، واذبح بقلب المحب الموقن.

هل ستمر العشر كما مرّ غيرها؟ هل ستُشاهد السباق دون أن تخوضه؟ لقد فُتحت الأبواب، وقُدّمت لك المفاتيح، فما عليك إلا أن تبدأ!

9- إفطار الصائمين: أجر مضاعف

"من فطر صائمًا كان له مثل أجره".. شارك الأجر دون أن تنقص حسنات الصائم! مع كل غروب دعوة مستجابة، فلا تحرم نفسك الخير.

10- كن داعية بالتكبير

أحيِ السنة كما فعل الصحابة: في الأسواق، والمساجد، والطرقات، والبيوت؛ فالتكبير حياة للقلوب، وزلزال للشياطين، وفرح للملائكة بك.

أخيرًا..

هل ستمر العشر كما مرّ غيرها؟ هل ستُشاهد السباق دون أن تخوضه؟ لقد فُتحت الأبواب، وقُدّمت لك المفاتيح، فما عليك إلا أن تبدأ!

من اليوم.. اغتنم، وسابق، ونافس، وتطهّر، واستعد للعيد وقد غُفرت لك الذنوب، وكُتبت في ديوان الفائزين.

اللهم اجعلنا من عتقائك في هذه الأيام المباركة، واكتب لنا فيها فتحًا ونورًا ونجاةً من النار.