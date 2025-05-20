خوسي موخيكا.. نهاية رجل شجاع

"هذا ليس وداعًا، إنها تحية إلى الأبد".. (المغني الشعبي الكوبي سيلفيو رودريغيز).

لطالما اقترنت صورة خوسي موخيكا، رئيس الأوروغواي السابق، في أذهان الناس بسيارته الفولكسفاغن العتيقة ذات اللون الأزرق الفاتح.

كانت وسيلته الأثيرة للتنقل بين مزرعته المتواضعة في ضواحي العاصمة مونتيفيديو ومقر عمله في القصر الجمهوري، حينما انتُخب رئيسًا للبلاد عام 2010.. تحوّلت هذه السيارة إلى أيقونة ورمز للنقاء السياسي والزهد في السلطة، ولم يفرط فيها حتى عندما عرض عليه أحد الأثرياء العرب مبلغ مليون دولار لبيعه إياها.

في الثالث عشر من مايو/ أيار، غادر موخيكا هذا العالم في سنّ التاسعة والثمانين، وقد خلّف إرثًا سياسيًا وإنسانيًا تردّد صداه خارج حدود الأوروغواي الضّيقة.

احترف موخيكا السياسة في ميعة شبابه، وفي منتصف ستينيات القرن الماضي ساهم في تأسيس حركة التحرير الوطني المعروفة بالتوباماروس، وهي فصيل ماركسي راديكالي، استوحى نضالاته من الثورة الكوبية، ونفّذ عمليات مسلحة ضد رموز السلطة ومؤسسات الدولة، تلقى موخيكا خلال إحداها ستّ رصاصات.

بمظهره الرثّ، وبساطته الشديدة، انتُخب موخيكا نائبًا في البرلمان عن حزب حركة المشاركة الشعبية، ثم اكتسب عضوية الكونغرس قبل أن يعيَّن وزيرًا للزراعة في أوّل تحالف لقوى اليسار يصل إلى السلطة

وفي مطلع السبعينيات اعتقل أكثر من مرّة، وتمكن في إحدى المحاولات من الهرب بمعية مائة وخمسة من رفاقه عبر نفق قبل أن يعاد اعتقاله. لاحقًا، قال موخيكا إنه تعلّم الكثير خلال سنوات العزلة الأربع عشرة التي قضاها في السجن بين التعذيب والعزل الانفرادي، والحديث إلى الحشرات حتى لا يصاب بالجنون.. وفي عام 1985، استعاد خوسي موخيكا ورفاقه حريتهم بموجب عفو صدر بعد انتهاء حقبة الحكم العسكري في الأوروغواي.

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بمظهره الرثّ، وبساطته الشديدة، انتُخب موخيكا نائبًا في البرلمان عن حزب حركة المشاركة الشعبية، ثم اكتسب عضوية الكونغرس قبل أن يعيَّن وزيرًا للزراعة في أوّل تحالف لقوى اليسار يصل إلى السلطة.

لم يغير هذا "الرقي" الاجتماعي والطبقي شيئًا في سلوك وعادات موخيكا، ولم يتأثر بشعبيته الجارفة وافتتان المواطنين بشخصيته، بل إنه ظل وفيًا لنهجه المتواضع في الحياة حتى عندما أصبح -وهو في سن الرابعة والسبعين- رئيسًا للأوروغواي، في فترة شهدت صعود نجم اليسار في أميركا الجنوبية، وشكل محور ممانعة للتمدد الأميركي في القارة التي لطالما اعتبرتها الإدارات الأميركية المتعاقبة ساحة خلفية لها، في إطار تحالفاتها المشبوهة مع الدكتاتوريات والأنظمة العسكرية.

كُثر هم من شككوا في أهلية موخيكا لإدارة دفة البلاد في سياق اجتماعي واقتصادي بالغ التعقيد؛ إذ عاب عليه خصومه ماضيه في العمل المسلح، وأسلوبه الخطابي الحاد، وانتقاداته اللاذعة لتفشي ثقافة الاستهلاك في المجتمع، وهي انتقادات رد عليها بالقول إن أسوأ عيوبه هو جهره بما يفكر به، وإن "الديمقراطية الحقة هي تلك التي تسمح بإشراك الناس في اتخاذ القرارات بشكل يومي".

لكن الرئيس المسنّ فاجأ خصومه مثلما فاجأ مريديه! استجاب بداية لنصائح مستشاريه بضرورة الاهتمام بمظهره الخارجي، فوافق على تصفيف شعره الكثّ، والاعتناء بهندامه.. لكن الأهم من كل هذا هو أنه أطلق مبادرات غير مسبوقة للرفع من الحد الأدنى للأجور، ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، ومكافحة البطالة، وتحقيق المساواة، والرفع من حجم الاستثمارات في قطاع الصحة، وتعزيز الحريات الفردية.. وفوق هذا وذاك، تبرع بقسط كبير من راتبه لتمويل برنامج للسكن الاجتماعي.

لا جدال في كون خوسي موخيكا -الذي أطلقت عليه الصحافة الدولية عام 2011 لقب "أفقر رئيس دولة في العالم"- رمزًا للنزاهة السياسية، ونظافة الكف، والتواضع، والزهد في السلطة

حينما غادر موخيكا السلطة في 2015، كانت شعبيته قد أدركت أعلى مستوياتها بعد أن شارفت على نسبة 70%، لكنه لم يكن راضيًا تمام الرضا عن حصيلته، خصوصًا في مجال مكافحة الفقر.. أقر متحسرًا بأن الواقع عنيد، وبأنه لم يستطع تغيير العالم، لكنه سعى جاهدًا من أجل توزيع عادل للثروات.

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لا جدال في كون خوسي موخيكا -الذي أطلقت عليه الصحافة الدولية عام 2011 لقب "أفقر رئيس دولة في العالم"- رمزًا للنزاهة السياسية، ونظافة الكف، والتواضع، والزهد في السلطة. كان دائمًا ما يردد أنه "اختار العيش بمتاع خفيف" وأن "الفقير هو ليس ذاك الذي لا يملك الكثير، بل من يظل يشتهي المزيد ولا يكتفي بما لديه".

سُئل خوسي موخيكا في أواخر أيامه عن الموت فأجاب: "لا أحد يزهد في الحياة، لكن لا تأخذنك الرهبة من الموت"

سيحفظ التاريخ لموخيكا أنه شرع أبواب بلاده في وجه اللاجئين السوريين عام 2014، في وقت اختارت أوروبا فيه إغلاق حدودها لمنع تدفق موجات اللاجئين الفارين من بطش نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتركتهم في مواجهة قدرهم ليقضوا غرقًا قبالة سواحلها الجنوبية. وفي لفتة إنسانية لا تخلو من نبل وشهامة، استجاب لطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما باستقبال عدد من معتقلي غوانتانامو في بلاده.

ظل موخيكا بعد اعتزاله العمل السياسي يحرث إلى جانب رفيقة دربه لوثيا توبولانسكي أرض مزرعته بجرّار متهالك، ويعتني بالزهور في فناء منزله، إلى أن انتشر المرض الخبيث في جسده. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024 أعلن أمام حشد من الجماهير خلال تجمع انتخابي في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة أن "المباراة وصلت إلى نقطة النهاية ".. كان ذلك إيذانًا بأن وقت استراحة المحارب أزف.

سُئل خوسي موخيكا في أواخر أيامه عن الموت فأجاب: "لا أحد يزهد في الحياة، لكن لا تأخذنك الرهبة من الموت".