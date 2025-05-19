غزة.. حكم الجغرافيا والتاريخ

في كتابه "سلطة الجغرافية" يتحدث "تيم مارشال" عن ما للجغرافية من سلطة على من يسكنها، ومن حتمية تفرضها على تاريخها، ومسارات موازين القوى حولها وفي العالم. وكان "أدلف بارل" قد تحدث في كتابه "السلطة" عن مواقع جغرافية في العالم، تمثل نقاط تمركز للسلطة، تحدد طبيعة سيل موازين القوة وتياراتها.

وإن في العالم مراكز للسلطة ومسارات لتياراتها، وهي تشبه مسارات الأنهار الكبيرة، لا يمكن تحويلها بالعمارة والحضارة، حيث إن المياه إذا فارت جرفت في طريقها ما بني في مساراتها لعقود وسنوات، فهي مسارات حتمية لا يغلبها فعل الإنسان في التاريخ.

إن مسحًا سريعًا للتاريخ يكشف لنا حجم الحقيقة الثابتة في تاريخ هذه الجغرافيا الصغيرة في المساحة، العميقة في التاريخ، الشاهقة في معاني وقيم الإنسان الصامد والمقاوم

مدينة غزة رقعة صغيرة من الأرض تغرق في التاريخ والجغرافيا، وهذا أمر يعود لآلاف السنين، ويضعها موقعُها في صدارة حركة التاريخ، وموجات موازين القوى في العالم كلما تصادمت. وتمثل غزة منذ آلاف السنين بوابة توسع موازين القوة في اتجاه مصر، كما أنها بوابة توسع هذه الموازين في اتجاه الشام والشرق، وذلك بحسب القاعدة التي منها تتحرك هذه القوى.

كانت غزة دائمًا مسرحًا للصراعات بسبب موقعها الإستراتيجي الذي يجعلها هدفا للقوى الكبرى؛ إذ عرفت المدينة صراعات متعددة منذ الإسكندر المقدوني حتى الحروب الحديثة مع إسرائيل، كما مرّت المدينة بمراحل متعددة من الغزو والمقاومة. وإن هذه الحروب لا تعكس فقط أهمية هذه الرقعة الصغيرة من الأرض بل كذلك حجم معاناة شعبها المستمرة عبر التاريخ، وهو ما جعل منها رمزًا للمقاومة والصمود والتضحية عبر التاريخ.

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إن مسحًا سريعًا للتاريخ يكشف لنا حجم هذه الحقيقة الثابتة في تاريخ هذه الجغرافيا الصغيرة في المساحة، العميقة في التاريخ، الشاهقة في معاني وقيم الإنسان الصامد والمقاوم.

واجه الإسكندر المقدوني مقاومة شديدة في غزة، أثناء حملته لفتح العالم المعروف آنذاك، وقد كانت المدينة محصنة بشكل جيد، وقاد الحاكم الفارسي "بيتيس" الدفاعات ضد الإسكندر

الحملة الآشورية (القرن الثامن ق.م.)

خلال القرن الثامن قبل الميلاد، غزا الآشوريون فلسطين وسوريا، بما في ذلك غزة.

كانت غزة مركزًا مهمًّا للتجارة والسياسة، ما جعلها هدفًا رئيسيًّا للآشوريين الذين كانوا يسعون إلى توسيع نفوذهم.

حملة الإسكندر المقدوني (332 ق.م.)

واجه الإسكندر المقدوني مقاومة شديدة في غزة، أثناء حملته لفتح العالم المعروف آنذاك، وقد كانت المدينة محصنة بشكل جيد، وقاد الحاكم الفارسي "بيتيس" الدفاعات ضد الإسكندر. استولى الإسكندر على غزة بعد حصار طويل ودامٍ، وأظهر قسوة كبيرة تجاه السكان كرد فعل على مقاومتهم.

الحروب اليونانية والسلوقية (القرنان الرابع والثاني ق.م.)

بعد وفاة الإسكندر المقدوني، أصبحت غزة جزءًا من الصراع بين البطالمة في مصر والسلوقيين في سوريا. وكانت المدينة مسرحًا لمعارك متعددة بين هذه القوى الهلنستية.

الغزو الروماني (63 ق.م.):

عندما اجتاح الرومان المنطقة تحت قيادة "بومبي"، أصبحت غزة جزءًا من الإمبراطورية الرومانية. ورغم أن غزة لم تكن مركزًا رئيسيًّا للمقاومة، فإنها شهدت تحولات سياسية وثقافية كبيرة خلال الحكم الروماني.

معركتا غزة الأولى والثانية (1917م) شهدتا مقاومة شديدة من القوات العثمانية، لكن البريطانيين نجحوا لاحقًا في الاستيلاء على المدينة بعد تغيير إستراتيجيتهم

الفتح الإسلامي (637 م):

خلال الفتوحات الإسلامية بقيادة عمرو بن العاص، استولى المسلمون على غزة من البيزنطيين.

المدينة أصبحت جزءًا من الحكم الإسلامي، وشهدت فترة من الاستقرار النسبي.

الحروب الصليبية (القرنان الثاني عشر والثالث عشر):

كانت غزة جزءًا من الصراع بين الصليبيين والمسلمين خلال الحروب الصليبية.

وقد تقلبت المدينة بين المهنيين عدة مرات بين الصليبيين والأيوبيين، ثم المماليك لاحقًا.

الحكم المملوكي (1260م-1517م):

أصبحت غزة تحت الحكم المملوكي مركزًا عسكريًّا وتجاريًّا مهمًّا.

الحرب العالمية الأولى (1914م-1918م):

خلال الحرب العالمية الأولى، كانت غزة مسرحًا لمعارك كبيرة بين القوات البريطانية والقوات العثمانية.

معركتا غزة الأولى والثانية (1917م) شهدتا مقاومة شديدة من القوات العثمانية، لكن البريطانيين نجحوا لاحقًا في الاستيلاء على المدينة بعد تغيير إستراتيجيتهم.

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النكبة وحرب 1948م:

مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، أصبحت غزة ساحة صراع بين القوات العربية والإسرائيلية.

بعد الحرب، أصبحت غزة تحت الإدارة المصرية، وشكلت جزءًا من الأراضي الفلسطينية غير المحتلة.

قدّر العقل الصهيوني أن الحل الوحيد للتخلص من غزة هو إفراغها من الشعب الفلسطيني الذي حُشر فيها بعد هجرات قسرية بين كل نكبة وأخرى

الاحتلال الإسرائيلي (1967م-2005م)

خلال حرب يونيو/ حزيران 1967م، احتلت إسرائيل غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

شهدت غزة مقاومة مستمرة من الفلسطينيين ضد الاحتلال، بما في ذلك الانتفاضة الأولى (1987م-1993م) والانتفاضة الثانية (2000م-2005م).

الانسحاب الإسرائيلي والحروب المتكررة (2005م حتى الآن):

في عام 2005م، انسحبت إسرائيل من غزة، لكنها فرضت حصارًا مشددًا على القطاع.

منذ ذلك الحين، شهدت غزة عدة حروب مدمرة مع إسرائيل، أبرزها:

عملية الرصاص المصبوب (2008م-2009م): شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة ضد غزة.

شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة ضد غزة. عملية عمود السحاب (2012م): تصعيد عسكري آخر أدى إلى دمار كبير.

تصعيد عسكري آخر أدى إلى دمار كبير. عملية الجرف الصامد (2014م): واحدة من أكثر الحروب دموية وتدميرًا.

واحدة من أكثر الحروب دموية وتدميرًا. حروب أخرى: شهدت غزة تصعيدًا متكررًا في السنوات التالية، مثل العمليات العسكرية في 2021م و2023م.

شهدت غزة تصعيدًا متكررًا في السنوات التالية، مثل العمليات العسكرية في 2021م و2023م. طوفان الأقصى: عرفت غزة إحدى أهم حروب التاريخ المعاصر، إذ اجتمعت ضدها موازين قوة الغرب وكل إمداداته، في حرب متواصلة لا تتوقف إلا لتنطلق من جديد.

قدّر العقل الصهيوني أن الحل الوحيد للتخلص من غزة هو إفراغها من الشعب الفلسطيني الذي حُشر فيها بعد هجرات قسرية بين كل نكبة وأخرى.

تحتاج إسرائيل كي تنتصر لمشهد نكبة جديدة تبني بفضلها سردية للانتصار، ولن يكفيها تجويع الشعب الفلسطيني ولا تقتيله ما لم تنجح في تهجيره

فلسطين بين المقاومة والتهجير

تمثل إسرائيل كيانًا وظيفيًّا تم اصطناعه في خاصرة الشرق، كنتيجة لتفكيك الإمبراطورية العثمانية وإنشاء دول التجزئة العربية. كما تمثل الحل الذي لجأت إليه أوربا والمنظومة الغربية للتخلص من المشكل اليهودي، ما يجعل هذه العملية جريمة مزدوجة؛ إذ بينما لجأت النازية لحل التصفية العرقية، لجأت أوروبا لتهجير اليهود من أوطانهم في اتجاه أرض لا ينتمون إليها، لا تاريخًا ولا ثقافةً، باستثناء اليهود الفلسطينيين الذين استوطنوا فلسطين مثل غيرهم من العرب.

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ولذلك، فإنه لا يمكن اعتبار هذا الكيان ممثلًا لليهود ولا لليهودية بقدر تمثيله لموازين القوى التي فبركته، وبالتالي فإن وجوده مرتبط بأسباب اصطناعه، كما أن زواله تنذر به التغيرات التي تحصل في موازين القوى التي أنشأته. وإن كل ما بني من سرديات عن هوية مقدسة لهذا الكيان هو في الحقيقة متناقض مع التاريخ الذي يؤمن به اليهود أنفسهم؛ كما أنه في حدوده المتطرفة يبشر بنهايتهم، حسب الرواية المسيحية المتطرفة التي ترى أن شرطًا من شروط عودة المسيح حشر اليهود في أرض واحدة، من أجل اكتمال شروط بعثة المسيح للانتقام منهم، باعتبار أنهم وشوا به للحاكم الروماني الذي قام بصلبه.

بينت أحداث طوفان الأقصى أن الكيان الوظيفي الذي صنعته المنظومة الغربية قد فشل في القيام بدوره الإستراتيجي؛ فهو كيان لا يستطيع تحقيق استقلاله الذاتي عن المنظومة الغربية، كما أنه أصبح عاجزًا عن تحقيق الأمن والهيمنة التي وضع لأجل ضمانها. وبناءً على هذا نلاحظ أن حكومة نتنياهو ما عادت ترى من حل إلا اللجوء إلى إفراغ الأرض من سكانها، كحل وحيد وأخير للحفاظ على أمن الدولة الصنيعة. فهل ستنجح إسرائيل في تهجير الفلسطينيين عن أرضهم؟

مع أن إسرائيل تمكنت من الاحتفاظ بمركزيتها في الأجندة الدولية تحت شعار "مقاومة الإرهاب" خلال سنوات التسعينيات والعشرية الأولى بعد الألفين، فإنها لا تستطيع اليوم النجاح في فرض عقيدة حربية جديدة

لم يعد للكيان الصهيوني من حل لتحقيق انتصار يكسر إرادة الحياة والحرية لدى الشعوب العربية إلا بتحقيق مشهد يكسر هذه الارادة؛ ولا يكون ذلك إلا من خلال صورة تنقل للعالم لمئات الآلاف من الفلسطينيين المنهكين المنكسرين، وهم يعبرون الحدود بأقدامهم المثقلة، وعلى ظهورهم ما بقي لهم من الدنيا، في اتجاه مجهول ولكن.. خارج فلسطين.

تحتاج إسرائيل كي تنتصر لمشهد نكبة جديدة تبني بفضلها سردية للانتصار، ولن يكفيها تجويع الشعب الفلسطيني ولا تقتيله ما لم تنجح في تهجيره.

تمثل غزة تركيزًا للمأساة الفلسطينية، فقد اجتمعت فيها الهجرات القهرية العديدة للشعب الفلسطيني داخل أرضه المغتصبة. وهذا ما يفسر إصرار فلسطينييها على الصمود على أرضهم، وثباتهم مع مقاومتهم، ومطاولتهم للاستبداد والعنجهية الصهيونية. إن هذا اليأس من أي عرض بديل يمثل هو في ذاته عاملًا مهمًّا جدًّا للصمود والثبات على الأرض، وإن حجم التناقضات التي تعتمل في المنطقة يدفع لجعل عملية التهجير فعلًا غير ممكن، لكن هذا لا يعني أن المحاولة ستتوقف.

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إن التفوق النوعي الذي كشفت عنه المعركة الهندية الباكستانية لصالح الأسلحة الصينية، على حساب التفوق التقليدي للتسلح والتكنولوجيا الأميركية والغربية، سيزيد في أهمية التعجيل بالتخلص من عبء الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني؛ فقد تبين جليًّا بعد طوفان الأقصى أن إسرائيل تفقد شرط وجودها، ودورها الوظيفي في المنطقة التي غرست فيها.

إن الأجندة التي تسعى إسرائيل لإعادة فرضها على المنظومة الغربية قد فقدت كل مقوماتها المادية؛ بما في ذلك مضمونها الأيديولوجي. ومع أن إسرائيل تمكنت من الاحتفاظ بمركزيتها في الأجندة الدولية تحت شعار "مقاومة الإرهاب" خلال سنوات التسعينيات والعشرية الأولى بعد الألفين، فإنها لا تستطيع اليوم النجاح في فرض عقيدة حربية جديدة؛ إذ لا يمثل شعار "محاربة الإخوان" عنوانًا قادرًا على تعبئة المنظومة الغربية، التي تعاني من تسارع الصعود الصيني، وتسارع مسار هرمها وشيخوختها.

إن المساعي التي يقوم بها رئيس حكومة الكيان تنذر بأحداث جسام في المنطقة، تؤدي بالضرورة لزواله، كما تبشر المستضعفين في الأرض بأن الله مورثهم الأرض ومُسكنهم إياها

في الحقيقة، لقد مثل طوفان الأقصى والإجرام الصهيوني الذي قابله عنوانًا لنهاية الدور الوظيفي للكيان الصهيوني، وتكاد الولايات المتحدة، إن واصلت الارتهان للأجندة الصهيونية، أن تزيد من تسارع مسار تفككها لصالح القوى الجديدة الصاعدة في العالم، وهو ما يهدد أوروبا معها. ولذلك فإن الراجح -وبالرغم من بشاعة المشاهد التي تنقلها وسائل الإعلام للآلام التي يعاني منها الشعب الفلسطيني- أن تكون غزة عنوانًا لنهاية الدور الصهيوني في المنطقة، وبداية ترتيبات إعادة صياغة وجودها في المنطقة، وهو ما يصدق الوعد الإلهي.

القرآن الكريم -في أكثر من موقع- يخبرنا عن قانون إلهي يسير به الكون، متعلق بمساعي المتجبرين لإخراج الناس من أرضهم.. يقول تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ * وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ} [إبراهيم: 13-14]، وقال تعالى: {وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً * سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً} [الإسراء: 76-77].

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إن جريمة الإخراج من الأرض، أو السعي إليها، من أكبر الجرائم التي يعاقب الله عليها الطغاة والمتجبرين، وجزاؤها زوال القوة الظالمة وتمكين المستضعفين. ولذلك فإن المساعي التي يقوم بها رئيس حكومة الكيان تنذر بأحداث جسام في المنطقة، تؤدي بالضرورة لزواله، كما تبشر المستضعفين في الأرض بأن الله مورثهم الأرض ومُسكنهم إياها.