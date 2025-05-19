التشجيع واتخاذ القرار لدى الطلبة

ومن أجمل ما يقاس به الطالب معرفة تميزه في القدرات، التى تتنوع باختلاف الظروف والأحوال.

عموما، هناك الطلاب الذين قدموا مثالاً رائعاً ونموذجاً قيّماً طول حياتهم، وهناك العديد الذين يجهلون مرور الأوقات دون أن يغتنموها فيا للعجب! ويمكن القول إن الناس بمهاراتهم الطبيعية والصناعية صنفان؛ فالأول هو الذي لديه دوافع ذاتية، يسعى بها إلى أن يذلل طرقه الشوكية للوصول إلى أسرار النجاح، والثاني يعتمد نجاحه على تشجيع الآخرين ومدحهم له.

الرحلات تهدف إلى إزالة عوائق النجاح، من أبواق الصعوبات وأصوات التحديات، وعلى المرء أن يكون لديه الشجاعة للتغلب عليها جميعاً

لذا فإن مسؤوليتنا الاجتماعية أن نقوده إلى ما تُضاء به معيشته المستقرة وراء لهاب الخسارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله". إذ إن كثيرين منا لا يجدون ضوضاء التفوق والترقي بسبب نقص التشجيع والتقدير، ولذا فإن من الأمور الهامة عندما نحتاج إلى بناء الصداقة العثور على من يشجعنا بشكل إيجابي، حتى لأصغر مواهبنا.

وكذا المنازل والمدارس والملاعب، كل منها له دور رئيسي في التنمية الثقافية والاجتماعية للطلبة.. وإذا اهتم الآباء والأساتذة والأصدقاء اهتماماً وثيقاً بها، فيمكنهم تشكيل مجموعات من الطلاب الذين سيقومون بتجميل مسارات النجاح، وتحسينها بالمعرفة والثقافة. وبالنسبة إليهم، يتوفر العالم الناصع بروعة العلوم من عوالم الفرص الجديدة التى يحتاجون إلى الاعتبار بها، وإدراك الإمكانيات التي تخفى خلف ستار القلوب، والتقدم على آفاق الفرص الرائعة.

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ولله در الإمام الشافعي (رحمه الله) القائل:

بادر الفرصة واحذر فوتها .. فبلوغ العز في نيل الفرص

اعلم أن بوابات النجاح عديدة أمامنا وعندنا مفاتيحها، والاختيار في أيدينا لفتحها أو عدمه، ويمكن لقرارات جيدة أن تعد بحياة بديعة

والرحلات تهدف إلى إزالة عوائق النجاح، من أبواق الصعوبات وأصوات التحديات، وعلى المرء أن يكون لديه الشجاعة للتغلب عليها جميعاً. فالإيمان بعدم الكفاءة هو ضرر كبير، تهلك به الهمة وتخرج القوة، والعبقري يتخلص من مثل هذه الأوهام وتتبع عيناه الأحلام التى تتفتح في النهار.

واعلم أن بوابات النجاح عديدة أمامنا وعندنا مفاتيحها، والاختيار في أيدينا لفتحها أو عدمه، ويمكن لقرارات جيدة أن تعد بحياة بديعة، وبعض القرارات تحتاج إلى التشجيع والثناء، فمنحهما خدمة عظيمة. وعندما نتسبب في نجاح من هو معنا فهذا فضل جليل عند الله الباري، لما ورد عن رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس".