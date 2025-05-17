حين تمشي الفلسطينية بثقل حكاياتها

الحقيبة التي لا تُرى

في صباحٍ عاديٍّ من أيام العمل في إحدى مدن الضفة، تفتح الفلسطينية باب بيتها بثيابٍ أنيقة وعقلٍ مزدحم، تحمل حقيبة يدها، لكن لا أحد يرى الحقيبة الأثقل.. تلك التي على ظهر روحها!

تمرُّ بين الناس، تبتسم، تلوّح، وتجلس إلى مكتبها أو فصلها، كأنها لم تكن منذ لحظات تغالب دمعةً علقت بطرف عينها وهي تودّع صغيرها، أو ترتّب عبثًا كلماتٍ في رأسها تحاول أن تقولها لشريك لم يسمعها منذ زمن، أو لنفسها التي لم تجد وقتًا تُحادثها.

قد تكون ذاهبة إلى مكان بعيد، ولكنها دائمًا تحمل قصصًا ترويها في عقلها. هي لا تودّ أن تسمح لهذه القصص بأن تُسمع بالكامل، ولكن هناك من يراقبها بحذر، يسألها عن تفاصيل حياتها، على الرغم من أنّها في أغلب الأحيان لا تملك وقتًا لالتقاط أنفاسها. هذه الحقيبة -رغم كثافة ما فيها- لا يراها أحد إلا من خلال انعكاسات خفية على وجهها، تعبيرات حزنٍ تفضحها ابتساماتها.

المرأة الفلسطينية لا ترى نفسها بطلةً، بل هي تمشي لأنه ليس أمامها خيار آخر! هي لم تتوقع أن ينقلب العالم من حولها مرارًا، ولكنها تعلم أن الحياة تُفرض عليها رغم كل ما يحدث

حكايات لا تموت تحت الركام

ليست وحدها في هذا، فالمرأة الفلسطينية لا تدخل يومها خالية الوفاض؛ تصطحب معها سردياتٍ كثيرة: أمّها التي كانت تنهض فجرًا رغم هشاشتها في مخيمات الشتات، وجدّتها التي حكت لها عن اللجوء الأول والبيوت التي سُرقت، وصديقتها التي لم تحتمل كل ذلك وغابت. هي لا تحمل حقيبة يد فقط، بل تحمل تاريخًا من الصبر، والخذلان، والبدايات المجهضة، والأمل العنيد.

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لا تكفّ عن العيش وسط تحديات الحياة المختلفة، بينما كل شيء حولها يعيد رسم تلك القصص في صمت.

كلما نظرت إلى وجهها، ترى خطوطًا تذكرها بالظروف التي مرت بها، ولكنها أيضًا تمثل تطلعاتها المتجددة. الحروب، الفقد، الخذلان.. أشياء لا تتوقف، لكن الأمل يظلّ دومًا ينمو بين الضغوطات! تحمل على عاتقها أكثر من مجرد حياة يومية، بل هي حاملة لثقل ذاكرة الأمة الفلسطينية.

التوازن المستحيل في ظلّ اللاممكن

المرأة العاملة في فلسطين توازن بين دورها كأمّ، وكزوجة، وكمعيلة أحيانًا، وكعاملة في بيئة مضغوطة سياسيًّا واجتماعيًّا. تعيش يومها وهي تُوازن بين ما يُطلب منها خارج البيت، وما يصرخ بداخلها من بيتها.. لا أحد يرى جيدًا تلك الفجوة بين عطاءٍ يُنتظر منها، وتعبٍ لا يُفسَّر.. لا أحد يقرأ في عينيها الأسئلة التي لا تُقال: من يعتني بي؟ متى أضع رأسي وأبكي دون أن أبدو منهزمة؟

بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجز آخر تقف أمامه هذه المرأة الفلسطينية كل يوم: القيود التي تفرضها ظروف الاحتلال، سواء على الحركة أو على الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ومع كلّ خطوة تخطوها نحو الأمام، قد تجد نفسها عالقة في مكانها بسبب إغلاق الطرق أو حواجز عسكرية، ما يزيد من العبء النفسي والجسدي الذي تحمله.

لا تنتظر الفلسطينية التصفيق، ولا حتى التفهُّم، فقط تُراكم أيامًا تُشبه بعضها، وتُخفي انتصاراتٍ صغيرة بين طيّات التفاصيل

هي تمشي رغم كل شيء

لكنها -رغم كل شيء- تمشي؛ لا لأن الطريق معبّد، بل لأن التوقّف ليس خيارًا. تمشي بثقلها، لكنها تمشي.. تحضر الاجتماعات، تُدرّس الدروس، تُشرف على المهام، تُربّي وتُواسي وتُصغي وتُصلح. وبمجرد أن تظن أنّها التقطت أنفاسها، تهتف حياة جديدة بطلب جديد، أحيانًا يأتي على هيئة غارةٍ فجائية أو خبر شهيد.

المرأة الفلسطينية لا ترى نفسها بطلةً، بل هي تمشي لأنه ليس أمامها خيار آخر! هي لم تتوقع أن ينقلب العالم من حولها مرارًا، ولكنها تعلم أن الحياة تُفرض عليها رغم كل ما يحدث. تمشي، حتى وإن كانت قد أضاعت توازنها في بعض اللحظات، فذلك هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا.

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بطولة يومية بلا تصفيق

لا تنتظر الفلسطينية التصفيق، ولا حتى التفهُّم، فقط تُراكم أيامًا تُشبه بعضها، وتُخفي انتصاراتٍ صغيرة بين طيّات التفاصيل: كأن تُنهي يومًا دون أن تنفجر، أو تُضحك صغيرها رغم خذلانٍ طازج، أو تُعيد الكهرباء إلى بيتها الذي انقطعت عنه الحياة.

هذه اللحظات اليومية لا يتم الاحتفاء بها كثيرًا، لكنها تتراكم لتصبح في النهاية شهادة على صمودٍ حقيقي، صمود يشبه الأرض الفلسطينية التي تتعرض للتهديدات المستمرة لكنها تظل ثابتة.

الحكايات ليست عبئًا، بل هي حياة

في داخلي امرأة مثلها، وربما في داخلك أيضًا، لا تطلب أكثر من اعترافٍ بأن مشيها بهذا الثقل بطولة، وبأن الحكايات التي تمشي بها ليست ضعفًا، بل هي دليلٌ على أنّها لا تزال تختار الحياة، كل يوم، من جديد.. إنها تمشي بثقلها، لكنها تمشي.

إنها ليست بطلة في معركة عسكرية، لكنها بطلة في معركة الحياة اليومية! تمشي بثقلها، ولكنها تمشي، وتستمر في السعي وراء العيش رغم كل التحديات.

هذه هي فلسطين، وهذا هو وجه المرأة الفلسطينية، التي لا تكلّ ولا تملّ في مواجهة كل ظروف الحياة.