أجيال المدارس الجزائرية: من حلم الاستقلال إلى تحديات العولمة

شاءت الأقدار أن أكون شاهدًا ومشاركًا في المسار التعليمي للمدرسة الجزائرية على مدى أربعة عقود متواصلة، عشت خلالها المهنة بكل جوارحي ووجداني، مؤمنًا برسالة التعليم ومتشبثًا بروحها رغم التحديات والتغيرات المتلاحقة.

وخلال هذه المسيرة الطويلة، عاصرت أجيالًا متعاقبة من التلاميذ، وتفاعلت مع تحولاتهم النفسية والاجتماعية والمعرفية، فكانت تجربة ثرية، ألهمتني كثيرًا من التأملات والأسئلة.

لقد مارستُ التدريس ورافقته بالدراسة والتحليل والنقد، متتبعًا مختلف المقاربات والنظريات التعليمية الحديثة، مجتهدًا في تكييفها مع واقعنا التربوي المحلي، متسائلًا في كل مرة عن مدى نجاعة هذه النماذج في ظل خصوصيات المجتمع الجزائري.

هذه التجربة المكثفة دفعتني للتفكير في مفهوم المجايلة التعليمية بوصفه بُعدًا مهمًّا لفهم دينامية العلاقة بين المدرسة والمجتمع، وبين المعلم والمتعلم، في سياق زمني واجتماعي متحوّل.

في هذا المقال، أحاول أن أستعرض ملامح المجايلة التعليمية في المدرسة الجزائرية، مستندًا إلى ملاحظات ميدانية وتجارب عيانية، ومقارِنًا بين الأمس واليوم، في سبيل استخلاص دروس الماضي واستشراف آفاق المستقبل.

تُعد المدرسة الجزائرية من بين أهم المؤسسات التي واكبت تطورات المجتمع الجزائري بعد الاستقلال، وشهدت تحولات عميقة في بنيتها وأدوارها ووظائفها التربوية والتعليمية.

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ولتأمل مسار هذه المؤسسة الحيوية، يمكن تقسيم تاريخها الحديث إلى ثلاثة أجيال، تمتد كل مرحلة منها إلى ثلاثين سنة، وذلك وفق المعايير المعترف بها في دراسات المجايلة التاريخية. هذا التقسيم يُبرز أوجه التحول في الرؤية التربوية، والمضامين التعليمية، والقيم المجتمعية التي طبعت كل جيل، كما يتيح فهمًا أعمق للتغيرات الاجتماعية والسياسية التي أثّرت على المدرسة الجزائرية.

تميّز هذا الجيل بالبساطة، والتشبث القوي بالقيم الأخلاقية، والانضباط السلوكي، وروح الالتزام تجاه المدرسة والدولة. فالمتعلم في تلك الفترة، رغم ضعف التأطير وغلبة التلقين والتحفيظ (مقاربة المضامين)، كان متعطشًا للعلم، مؤمنًا برسالة المدرسة

الجيل الأول (1962-1992)

جيل ما بعد الاستقلال وبناء الذات التعليمية

يُعتبر هذا الجيل امتدادًا مباشرًا لحالة الجزائر المستقلة، إذ وجد نفسه أمام واقع تربوي هشّ، وتركة استعمارية ثقيلة، وبنية تعليمية منهكة تفتقر إلى الكوادر، والمقررات، والبنية التحتية الملائمة.

لقد كان جلّ ما يتوفر للمدرسة الجزائرية آنذاك هو الإرادة السياسية الطموحة للخروج من مستنقع الجهل والأمية، وبذل الجهد من أجل تعميم التعليم وتوسيع مداه، رغم قلة الإمكانات.

تميّز هذا الجيل بالبساطة، والتشبث القوي بالقيم الأخلاقية، والانضباط السلوكي، وروح الالتزام تجاه المدرسة والدولة. فالمتعلم في تلك الفترة، رغم ضعف التأطير وغلبة التلقين والتحفيظ (مقاربة المضامين)، كان متعطشًا للعلم، مؤمنًا برسالة المدرسة، ومتأثرًا بقيم المجتمع التقليدية الأصيلة.

كما برزت في هذا الجيل نزعة وطنية عميقة، عبّرت عن نفسها من خلال احترام الرموز الوطنية والتمسك بالهوية، وإن كان هذا الوعي في بداياته لم يرتكز بعد على أرضية فلسفية متماسكة.

شهد هذا الجيل تطورًا على مستوى التحصيل العلمي (المقاربة الإجرائية)، وظهور كفاءات علمية وإدارية أسهمت في دفع عجلة التنمية

الجيل الثاني (1992-2022)

جيل التحديث والانفتاح التدريجي

عرف هذا الجيل تحولات نوعية، تزامنت مع مرحلة بناء مؤسسات الدولة وتثبيت أسسها، لا سيما في قطاع التربية الوطنية الذي أُخضع لمراجعات متكررة، من حيث البرامج والمناهج وطرق التدريس.

لقد استفاد هذا الجيل من موجة التحديث، وإدخال أساليب بيداغوجية جديدة مستمدة من التجارب التعليمية العالمية، مع الانفتاح على تكنولوجيا المعلومات والتواصل، ما ساهم في تحسين جودة التعليم بشكل نسبي.

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كما شهد هذا الجيل تطورًا على مستوى التحصيل العلمي (المقاربة الإجرائية)، وظهور كفاءات علمية وإدارية أسهمت في دفع عجلة التنمية.

ورغم أنَّ هذا الجيل تأثر جزئيًّا بالتغيرات الاجتماعية والثقافية المتسارعة، فإنه بقي وفيًّا للقيم الوطنية والثوابت المجتمعية. لقد شكّل همزة وصل بين الجيل الأول المتشبع بالروح الوطنية، والجيل الثالث الذي يواجه تحديات العصر الرقمي والعولمة.

الجيل الثالث للمدرسة الجزائرية جيلٌ مميَّز، يمتلك من الخصائص ما يجعله مؤهلًا لحمل الأعباء المتراكمة منذ عقود، والسير بالبلاد والمجتمع نحو نهضة جديدة

الجيل الثالث (2022-2052)

جيل الأزمات والتحولات الكبرى

يمثّل هذا الجيل تحديًا حقيقيًّا للمدرسة الجزائرية، إذ وُلد في خضم تحولات سياسية واجتماعية متراكمة ومعقدة، وانتشار التكنولوجيا الحديثة، وتنامي تأثير العولمة الثقافية، وتراجع سلطة المؤسسات التقليدية وعلى رأسها المدرسة.

وقد عرفت هذه المرحلة تراجعًا في فاعلية المدرسة كمؤسسة للتنشئة والتكوين، حيث أضحت في كثير من الأحيان عاجزة عن تنمية شخصية المتعلم، وصقل سلوكه، وتحفيزه على الالتزام بقيم المجتمع، مع تطبيقها مناهج غربية مستوردة لا تتطابق مع عقلية وثقافة المجتمع من جهة، ولا مع إمكاناته المادية من جهة ثانية.

كما أن هذا الجيل يواجه أخطارًا حقيقية تتعلق بفقدان المرجعية، والانجراف وراء مغريات المعرفة المفتوحة، دون توجيه قيمي أو أخلاقي يحصّنه ضد الانحراف، وهنا تبرز أهمية إعادة التفكير في وظيفة المدرسة الجزائرية، بوصفها فضاء لإعادة تشكيل الفرد، وبناء وعيه الوطني والثقافي، من خلال مناهج تعليمية تؤسس للهوية وتوازن بين الحداثة والأصالة.

إن مستقبل المجتمع والدولة يتوقف -إلى حد بعيد- على طبيعة الاستثمار الذي يُخصص لهذا الجيل؛ فإذا لم يتم اعتماد مقاربة شاملة تُزاوج بين التكوين العلمي الرصين، والتأصيل القيمي العميق، فإن ما بناه الجيلان السابقان سيكون عرضة للتآكل والاندثار.

إن الجيل الثالث للمدرسة الجزائرية جيلٌ مميَّز، يمتلك من الخصائص ما يجعله مؤهلًا لحمل الأعباء المتراكمة منذ عقود، والسير بالبلاد والمجتمع نحو نهضة جديدة.

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هو جيلٌ يقف عند مفترق طرق: إما أن يُحدث القطيعة مع السياسات والأساليب الفاشلة السابقة ويؤسس لمرحلة جديدة من البناء والإصلاح، أو أن ينزلق إلى متاهات وانحرافات تزيد من تأزيم الواقع، ما يجعل مستقبل الأجيال القادمة غامضًا، بل من الصعب التنبؤ بما قد تؤول إليه أوضاع المجتمع والوطن معًا.

المجايلة التاريخية للمدرسة الجزائرية تبيّن أن لكل جيل خصوصياته وتحدياته، وأن المدرسة ظلت رغم العثرات أداة مركزية في تشكيل وعي الأفراد، وإعدادهم لمواجهة متطلبات الحياة.

واليوم، أكثر من أي وقت مضى، بات من الضروري إعادة تأهيل المدرسة الجزائرية بما يضمن تجديد وظائفها التربوية والثقافية، ويعزز قدرتها على مواكبة التحولات العصرية، دون المساس بثوابت الأمة وقيمها الحضارية.