الاقتصاد لا يرمَّم بطباعة عملة جديدة أو حذف الأصفار

رغم الهدوء النسبي الذي شهدته الساحة السورية مؤخراً، ما زالت معدلات التضخم المرتفعة تشكل التحدي الأكبر أمام تعافي الاقتصاد الوطني، وتؤثر سلباً على حياة المواطنين والمدخرين بمختلف شرائحهم.

في الوقت الذي ينشغل فيه الخطاب العام بمواضيع مثل طباعة عملة سورية جديدة أو حذف الأصفار، ومع محاولات مستمرة لتخفيض سعر صرف الدولار، يبدو أن هذه الطروحات لا تمس جوهر المشكلة الاقتصادية، بل قد تساهم في تعميقها؛ فخفض سعر الصرف ليس بالضرورة دليلاً على تحسن اقتصادي، خاصة في ظل اقتصاد هش يعاني من ضعف الإنتاج وغياب النمو.

يعتبر تفعيل التجارة الحرة مع الدول العربية خطوة ضرورية لخفض كلفة المواد الأولية، وزيادة الإنتاج، وبالتالي كبح جماح الكساد والركود

إن الرهان على طباعة المزيد من العملة كمحاولة لتوفير السيولة هو خيار مكلف وخاطئ، إذ يؤدي إلى نتائج عكسية كتفاقم التضخم وزيادة الضغط على الخزينة العامة. أما الحل الجوهري، فيكمن في إعادة هيكلة السياسات النقدية والمالية بشكل جذري.

ما نحتاجه اليوم هو سياسة نقدية مرنة تستهدف جذب الكتلة النقدية الموجودة خارج النظام المصرفي، وتحفيز الناس على تحويل مدخراتهم من عملات أجنبية ومحلية إلى ودائع منتجة داخل البنوك، عوضاً عن استخدامها في المضاربة أو خزنها في البيوت والحقائب، هذا وحده يخفف الضغط على الليرة، ويقلل الحاجة لطباعة أوراق نقدية جديدة باهظة التكلفة.

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كذلك، يجب أن يتوجه الدعم الحكومي نحو تخفيض تكاليف الإنتاج، وتحفيز التصدير، وتحقيق توازن في الميزان التجاري، بدلاً من إنفاق الجهد والمال على حلول شكلية، ويعتبر تفعيل التجارة الحرة مع الدول العربية خطوة ضرورية لخفض كلفة المواد الأولية، وزيادة الإنتاج، وبالتالي كبح جماح الكساد والركود.

الاقتصاد لا يرمَّم بالشعارات ولا بالقرارات السريعة، بل عبر خطة ذكية متدرجة، تضع الثقة والواقعية في مقدمة أولوياتها

هناك أيضا ضرورة ملحة لمكافحة التهريب وتنظيم المستوردات العشوائية، مع العمل على تحويل اقتصاد الظل إلى اقتصاد رسمي، ما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد ورفد الخزينة العامة.

في المحصلة، فإن المعادلة الأهم لمكافحة التضخم هي في تحويل السيولة إلى إنتاج، وليس تجميدها أو إنفاقها في مسارات غير مجدية.. عندما يصبح الإنتاج محركاً فعلياً للاقتصاد، تتحقق تلقائياً باقي المؤشرات الإيجابية، من استقرار الأسعار إلى تعزيز القوة الشرائية، وحتى استقرار سعر الصرف.

الاقتصاد لا يرمَّم بالشعارات ولا بالقرارات السريعة، بل عبر خطة ذكية متدرجة، تضع الثقة والواقعية في مقدمة أولوياتها.