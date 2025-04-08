ثقافة المقاومة في مواجهة ثقافة التطبيع (7)

المقاومة الثقافية في تجارب التحرر الوطني (الحركة الوطنية المغربية نموذجاً)

لقد حظيت المقاومة الثقافية بمكانة هامة لدى الحركة الوطنية المغربية عموماً؛ واتخذت هذه المقاومة عدة أشكال، منها:

إصلاح التعليم الديني في الكتاتيب القرآنية والمعاهد الدينية، والتركيز على الاهتمام باللغة العربية في مواجهة لغة المستعمر، والمحافظة على الشخصية الإسلامية.

في الكتاتيب القرآنية والمعاهد الدينية، والتركيز على الاهتمام باللغة العربية في مواجهة لغة المستعمر، والمحافظة على الشخصية الإسلامية. نشر الوعي الوطني عبر المدرسة العصرية ، وعبر مختلف الأنشطة الثقافية من محاضراتٍ ونوادٍ ثقافية وفرق مسرحية وإصدار للصحف، لتعرية الاستغلال الاستعماري ونشر الوعي الوطني.

، وعبر مختلف الأنشطة الثقافية من محاضراتٍ ونوادٍ ثقافية وفرق مسرحية وإصدار للصحف، لتعرية الاستغلال الاستعماري ونشر الوعي الوطني. إحداث المدارس الحرة: وهكذا عملت الحركة الوطنية على تأسيس مدارس حرة، تستمد أسسها من التعليم التقليدي، وتستفيد من إيجابيات التعليم الأوروبي، مهمتها نشر تعليمٍ وطنيٍّ عصريٍّ، يعتمد على اللغة العربية، خاصة وأن التعليم الحر كان متحرراً من رقابة سلطات الحماية؛ فكانت المدارس الحرة من اللبنات المهمة في المقاومة الثقافية للاستعمار؛ وأسهمت إلى جانب الأشكال الأخرى من المقاومة في تحرير المغرب وتحقيقه لاستقلاله.

وهكذا عملت الحركة الوطنية على تأسيس مدارس حرة، تستمد أسسها من التعليم التقليدي، وتستفيد من إيجابيات التعليم الأوروبي، مهمتها نشر تعليمٍ وطنيٍّ عصريٍّ، يعتمد على اللغة العربية، خاصة وأن التعليم الحر كان متحرراً من رقابة سلطات الحماية؛ فكانت المدارس الحرة من اللبنات المهمة في المقاومة الثقافية للاستعمار؛ وأسهمت إلى جانب الأشكال الأخرى من المقاومة في تحرير المغرب وتحقيقه لاستقلاله. الجمعيات والمؤسسات والمعاهد الثقافية: حيث أسهمت تلك المؤسسات والجمعيات والمعاهد في نشر الوعي الوطني، وأسهمت في إطلاق حركة ثقافية تتولى التنوير الفكري ونشر الثقافة الوطنية، من قبيل معهد مولاي الحسن (المعهد الخليفي مولاي الحسن للأبحاث والدراسات المغربية)، الذي أسندت إدارته للمكي الناصري، ليكون مركزاً لبعث وتطوير الثقافة الإسلامية، ولتكوين أساتذة باحثين، ولنشر ذخائر الثقافة الأندلسية المغربية.

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واهتمت غالبية الدراسات والأبحاث باللغة وأدبها، وتاريخ المغرب وجغرافيته، وعلم السلالات بالمغرب، والتشريع الإسلامي والمؤسسات الإسلامية، وعلم الاجتماع المغربي، والفلكلور المغربي، والقانون العام للحماية والتشريعات، والنهضة الحديثة في العالم الإسلامي، وجغرافيا وتاريخ الأمم العربية، وعلم الآثار وما قبل التاريخ في المغرب، والفن المغربي، والفلسفة الإسلامية (مقارنة)، والحضارة العربية الإسبانية.

حركة النشر والصحافة: من خلال إصدار الصحف والمجلات الوطنية كالسلام والحياة، والعديد من الكتب والنشرات التي كانت تصدرها الحركة الوطنية، مع تأسيس مطابع للحدِّ من احتكار الاحتلالين الفرنسي والإسباني لميدان النشر والإعلام والصحافة المكتوبة.

كان الأدب عبر سياقات تاريخية مختلفة بمثابة أداة فعالة للتعبير عن المظالم، واستعادة الهوية، وحشد الدعم لحركات المقاومة

أدب المقاومة.. نماذج عالمية للمقاومة الثقافية

ويعتبر أدب المقاومة ظاهرة عالمية؛ حيث يسعى هذا الأدب للتصدي للسيطرة والتبعية الثقافيتين، ويقدم بذلك شهادة على قوة الكلمة في الدعوة إلى التغيير، وتحدي القمع، والحفاظ على الذاكرة الجماعية.

كان الأدب عبر سياقات تاريخية مختلفة بمثابة أداة فعالة للتعبير عن المظالم، واستعادة الهوية، وحشد الدعم لحركات المقاومة. منذ الأيام الأولى لإلغاء العبودية في أميركا وحتى عصر الحقوق المدنية وما بعده، كان للأدب دور محوري في تشكيل الحركات الاجتماعية وتعزيز قضية العدالة. ومن خلال الشعر والروايات والمقالات والمذكرات، سلط الكتّاب الضوء على الحقائق القاسية للقمع، بينما تصوروا مجتمعاً أكثر إنصافاً وشمولاً.

ويعتبر هذا الأدب مجالاً من مجالات الدراسات الأدبية، يهدف لمقاومة كل أنواع وأشكال الاضطهاد، وتسليط الضوء على النضال من أجل الحرية، أو التعبير عن تجارب الكتاب الذين يعيشون في المنفى، بل إن هناك دراسات عنيت بهذا الأدب. ويُعتبر كتاب باربرا هارلو "أدب المقاومة" (1987) من الأعمال الرئيسية في هذا المجال، ويوضح كيف يمكن أن يؤدي تحليل الأدب إلى فهم جديد للمقاومة السياسية.

التسويات على حساب المقدسات والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ومن أخطرها التطبيع في مظاهره وتجلياته المختلفة (وأخطر من التطبيع تعزيز ثقافة التطبيع)

خلاصات ومقترحات

اعتبار المعركة الثقافية اليوم من بين أهم الأولويات، وجزءاً لا يتجزأ من المقاومة.

أن تتوجه المعركة الثقافية إلى استثمار الإمكانيات والفرص التي يتيحها الإعلام الجديد لخدمة ثقافة المقاومة ، بما يعنيه ذلك من تصحيح للمفاهيم والتصورات، والتصدي للمرجفين والمتخاذلين والمثبطين، وكذلك بناء وتعزئز ثقافة المقاومة، التي تعني الإيمان بعدالة القضية، والصمود والصبر رغم حجم الابتلاء، والثقة في موعود الله، والدعم غير المشروط للمقاومة، وهو الدور الذي كان يقوم به القرآن وآياته التي كانت تتنزل بالتوجيه للثبات والصبر والتحريض على القتال والجهاد، والتذكير بسنن التدافع، وفضخ المنافقين ومخططات الإرجاف.

، بما يعنيه ذلك من تصحيح للمفاهيم والتصورات، والتصدي للمرجفين والمتخاذلين والمثبطين، وكذلك بناء وتعزئز ثقافة المقاومة، التي تعني الإيمان بعدالة القضية، والصمود والصبر رغم حجم الابتلاء، والثقة في موعود الله، والدعم غير المشروط للمقاومة، وهو الدور الذي كان يقوم به القرآن وآياته التي كانت تتنزل بالتوجيه للثبات والصبر والتحريض على القتال والجهاد، والتذكير بسنن التدافع، وفضخ المنافقين ومخططات الإرجاف. الإسهام في المعركة ثقافيًّا وإعلاميًّا من خلال تقديم صور إيجابية بتقديم صور ونماذج إيجابية تجسد ثقافة المقاومة، من خلال صور المواطن الفلسطيني الغزي الصابر المحتسب، الذي يظهر صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر، رغم كل الظروف الصعبة وحرب الإبادة المتواصلة، يضع كامل ثقته في المقاومة وقيادتها رغم التضحيات والمعاناة، وهي صورة لوحدها كافية لتمرير رسالة الصمود الفلسطيني، واليقين في موعود الله بالشهادة أو النصر. ويُدعم هذا الإسهام من خلال استحضار تجارب المقاومة عبر التاريخ القديم والمعاصر، سواء في تجارب العالم الإسلامي، أو في تجارب الشعوب الأخرى (جنوب إفريقيا).

من خلال تقديم صور إيجابية بتقديم صور ونماذج إيجابية تجسد ثقافة المقاومة، من خلال صور المواطن الفلسطيني الغزي الصابر المحتسب، الذي يظهر صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر، رغم كل الظروف الصعبة وحرب الإبادة المتواصلة، يضع كامل ثقته في المقاومة وقيادتها رغم التضحيات والمعاناة، وهي صورة لوحدها كافية لتمرير رسالة الصمود الفلسطيني، واليقين في موعود الله بالشهادة أو النصر. ويُدعم هذا الإسهام من خلال استحضار تجارب المقاومة عبر التاريخ القديم والمعاصر، سواء في تجارب العالم الإسلامي، أو في تجارب الشعوب الأخرى (جنوب إفريقيا). التعريف والتصدي للتهديدات التي تواجه ثقافة المقاومة، واختراق بعض الطروحات القاتلة من قبيل:

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التسويات على حساب المقدسات والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ومن أخطرها التطبيع في مظاهره وتجلياته المختلفة (وأخطر من التطبيع تعزيز ثقافة التطبيع). التهويل من الكيان الصهيوني وقدراته ومن الجهات الدولية الداعمة له {الّذين قال لهم النّاس إنّ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزاداهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل}. نفسية الهزيمة والانكسار أمام حجم العدوان، وحجم التواطؤ معه. الاختراق الصهيوني للعقل الغربي، وأيضًا لفئة واسعة من المثقفين والسياسيين العرب والمسلمين.

المقاومة والتصدي للاستعمار والتبعية خاصية ملازمة للأمة الإسلامية، بل هي واجب للدقاع عن حرية الاعتقاد، ومواجهة الظلم والاستبداد والاحتلال

التبشير بالفرص المسهمة من أجل تعزيز ثقافة المقاومة من خلال:

الدليل التاريخي الذي يؤكد انتصار المقاومة على كل أشكال التطبيع مع المحتل من خلال غرس ثقافة المقاومة. الاستدلال بوجود نموذج مقاوم صابر ومصابر تعضده بيئة صابرة مصابرة حاضنة لمقاومة صابرة ومبدعة (حركات التحرر والمقاومة الوطنية ورموزها- المجاهد عبد الكريم الخطابي- الجهاد الأفغاني).

صياغة مفردات موجهة لعناصر الخطاب الإعلامي والتواصلي المقاوم مع تكييفه مع المستهدفين:

الخطاب الذي يتعين توجيهه لأهل القضية المؤمنين بها ليس هو الخطاب الذي يتعين توجيهه لغيرهم. الخطاب الذي يصلح للرأي الإعلامي المسلم ليس هو الخطاب الذي يصلح للرأي العام الدولي والإنساني؛ فدعوات الأنبياء راعت لسان القوم ولغتهم، وقد قال تعالى: {وما أرسلنا من رسولٍ إلّا بلسان قومه}. وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من الأنبياء من نبيٍّ إلا وقد أُعطِي من الآيات ما مِثلُه آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيتُه وحيًا أوحاه الله إليَّ، فأرجو أن أكون أكثرَهم تابعًا يوم القيامة". مراعاة اللسان المعاصر، ومخاطبة مداخل الفهم بمفردات ذات محتوى سهل الاستيعاب في لغة المخاطبين المعاصرين، من قبيل: الهولوكست، الإبادة الجماعية، الحق في الحياة، الحق في المقاومة وفي تقرير المصير، اليهود والصهاينة..

التصدي للخطاب المعادي للمقاومة والتمييز بين المقاومة والإرهاب: التصدي لعمليات التضليل تلك إحدى واجهات المقاومة بجعل المقاومة الثقافية من بين الأولويات. وفضح هذا التدليس هو باب من أبواب ترسيخ ثقافة المقاومة والدفاع عنها، وهو أيضًا باب من أبواب المقاومة الثقافية.

التصدي لعمليات التضليل تلك إحدى واجهات المقاومة بجعل المقاومة الثقافية من بين الأولويات. وفضح هذا التدليس هو باب من أبواب ترسيخ ثقافة المقاومة والدفاع عنها، وهو أيضًا باب من أبواب المقاومة الثقافية. التعريف بنماذح حركات المقاومة على رسوخ ثقافة المقاومة في الأمة عبر تاريخها وأيضًا في حاضرها، والتصدي لثقافة التطبيع: ومن هذه النماذج الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان، المشهور بلقب صلاح الدين الأيوبي، القائد المسلم. وكذلك حركات المقاومة في العصر الحاضر للحملة الاستعمارية الأوروبية بعد إسقاط دولة الخلافة في المشرق، وعلى إثر معركة إيسلي في المغرب، حيث ستبرز حركات وثورات تحرر مقاومة وتحرير وطني على يد علماء مسلمين مخلصين لمواجهة الاستعمار، ومن ذلك:

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ثورة عز الدين القسام والعلماء في فلسطين. ثورة عبد الكريم الخطابي وحركة المقاومة وجيش التحرير في المغرب. ثورة الأمير عبد القادر الجزائري والإمام ابن باديس والشيخ الإبراهيمي في الجزائر. جهاد الخضر حسين والشيخ عبد العزيز الثعالبي في تونس. كفاح المهدي والثعالبي في السودان. نضال الشيخ الملا في الصومال. ثورة عمر المختار في ليبيا. ثورة رشيد عالي الكيلاني والشيخ محمود شكري الآلوسي في العراق. حركة التحرر الوطني بزعامة الشيخ عبد الله الحكيمي في اليمن.. والقائمة طويلة.

وهكذا، فالمقاومة والتصدي للاستعمار والتبعية خاصية ملازمة للأمة الإسلامية، بل هي واجب للدقاع عن حرية الاعتقاد، ومواجهة الظلم والاستبداد والاحتلال.

تجارب المقاومة لدى الأمة الإسلامية ولدى أمم أخرى: تكشف عدة تجارب من أمم أخرى أن المقاومة وثقافتها رد فعل طبيعي لمواجهة الاستعمار والطغيان، رغم عدم التكافؤ في موازين القوى؛ إذ لم يكن التفوق العسكري الساحق لجيوش المستعمرين في يوم من الأيام مانعًا من مقاومة المحتل، ولا سببًا في أن تغلب قوته وقهره إرادة الشعوب التي تكافح من أجل التحرر، حتى لو اتُهمت بـ"الإرهاب". ومن بين هذه التجارب المقاومة الفرنسية للغزو النازي، والمقاومة الفيتنامية، والمقاومة في جنوب إفريقيا. ومن التجارب في العالم الإسلامي المقاومة المغربية والمقاومة الجزائرية والمقاومة الأفغانية، وغيرها من تجارب المقاومة على طول خريطة العالم الإسلامي.

إصدار ميثاق شرف من المثقفين العرب والمسلمين وأحرار العالم، يحرِّم أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

خلاصة

وفي الختام، يتعين التأكيد على ما يلي :

العلاقة التي تربط بين مختلف أشكال التطبيع (السياسي، الاقتصادي، العسكري، الثقافي)، والتي تجعل معركة مواجهتها معركة واحدة تشمل كل أشكاله. كما لا بد من الإشارة إلى أن تعدد أشكال التطبيع ومجالاته، وتسلله إلى مختلف الأنشطة (على سبيل المثال المشاركة في معرض تجاري، أو تسيير رحلة سياحية، أو إغراق محلات السوبرماركت بالبضائع الإسرائيلية) تصب كلها في خدمة التطبيع الثقافي. الحاجة لوضع إستراتيجية لمواجهة التطبيع الثقافي وثقافته، تستند إلى خطاب ثقافي يقوم على ما يلي:

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استلهام قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.

التأكيد على جوهر القضية الفلسطينية، وعمقها العربي والاسلامي، ومضمونها الكوني والإنساني.

دور المثقف العربي هو الانحياز لقضايا أمته، ما يقتضي من المثقفين العرب والمسلمين وأحرار العالم تشكيل جبهة عربية وإسلامية مفتوحة على أحرار العالم لمواجهة التطبيع.

إصدار ميثاق شرف من المثقفين العرب والمسلمين وأحرار العالم، يحرِّم أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

الاستفادة من تجارب "حركة مقاطعة إسرائيل"، التي تم تأسيسها عام 2005، والتي حققت إنجازات مهمة على صعيد المقاطعة الأكاديمية والثقافية بفعل عدالة القضية التي تناضل من أجلها، وطبيعة خطابها وعمقه ولغته، وبفضل آليات عملها. فقد اعتبر مؤتمر هرتسليا 2015 الصهيوني أن حركة BDS تشكل خطراً إستراتيجياً، وربما وجودياً على إسرائيل.

(سمي مؤتمر هرتسيليا نسبة إلى مدينة تحمل هذا الاسم، توجد في الكيان الصهيوني، والمؤتمر ينعقد بشكل دوري منذ عام 2000، وتأسس المؤتمر عام 2000 بمبادرة من عوزي آراد، وهو ضابط سابق في الموساد، وشغل منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو).