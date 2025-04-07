حلم تحرير العراق ومآلاته (1)

حاولت الولايات المتحدة تفكيك الميليشيات الموالية لإيران في العراق لما يقرب من عقدين من الزمن، واستخدم رؤساء الولايات المتحدة، ديمقراطيين كانوا أو جمهوريين، استراتيجيات متباينة للوصول لهذا الهدف، وكانت النتائج أيضا على نفس قدر تباين خطط الإدارات المتعاقبة على البيت الأبيض، إذ تأتي هذه الخطط ضمن استراتيجيات أوسع لمواجهة النفوذ الإيراني المتمدد بعد الغزو الأمريكي للعراق، وفي المقابل كانت ردود الفعل الحكومات العراقية على قدر الضغوط الأمريكية، صعوداً وهبوطاً.

قبل تفكيك بنود مشروع القانون الأمريكي لتحرير العراق، دعونا نقف ملياً عند خلفية صعود الميليشيات الموالية لإيران في العراق، فبعد احتلال أمريكا للعراق، تسبب سقوط صدام حسين في فراغ أمني، لاسيما بعد قرار الحاكم الأمريكي في حينها بول بريمر بحل الجيش العراقي

منذ أيام والحديث لا ينقطع في الدوائر السياسية، والمهتمين بها، وبالتالي العراقيين، عن مشروع القانون المقدم من النائبين الجمهوريين، جو ويلسون و جيمي بانيتا إلى الكونغرس، فيما سمي بـ "قانون تحرير العراق من إيران" والذي يهدف إلى دعم الشعب العراقي في تحرير بلاده من النفوذ الإيراني، وتتلخص فكرة المشروع في العمل على تفكيك الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، ودفع الحكومة لذلك من خلال إيقاف المساعدات الأمنية الأميركية للعراق، من ثم دعم المجتمع المدني العراقي، ومساعدة النشطاء، المناهضين للوجود الإيراني على أراضي بلادهم، وتصنيف الميليشيات المدعومة من إيران كمنظمات إرهابية، وفرض عقوبات على القيادات الميليشياوية وأصولهم المالية سواء العسكرية أو السياسية التابعة لها، ولتجفيف منابع تمويل هذه الميليشيات، تحظر الإدارة الأمريكية على العراق استيراد الغاز الإيراني المسال.

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وقبل تفكيك بنود مشروع القانون الأمريكي لتحرير العراق، دعونا نقف ملياً عند خلفية صعود الميليشيات الموالية لإيران في العراق، فبعد احتلال أمريكا للعراق، تسبب سقوط صدام حسين في فراغ أمني، لاسيما بعد قرار الحاكم الأمريكي في حينها بول بريمر بحل الجيش العراقي، وهو ما ملأته إيران من خلال الميليشيات العراقية "الشيعية" التي قاتلت معها ضد نظام صدام في حرب الثمان سنوات، وتزايدت في ظل المنافع الاقتصادية والنفوذ السياسي الذي اكتسبته أسماء بارزة استطاعت تكوين ميليشيات لاحقاً للفوز بجزء من كعكة العراق الغنية "بالكريمة"، المتمثلة في الدعم السياسي والعسكري، وتنامى هذا الدعم إبان حرب الدولة العراقية على الإرهاب، متمثلاً في تنظيم الدولة، متحالفة مع الولايات المتحدة التي دعمت بشكل كبير هذه الميليشيات، وأمدتها بأحدث الأسلحة والعتاد، بالتزامن مع تدريبات عالية الكفاءة، وبين هذه الفترة وتلك مارست هذه المليشيات بأوامر من إيران عمليات ضد القوات الأمريكية كورقة ابتزاز تصب في النهاية في مصلحة طهران.

عودة إلى قانون "تحرير العراق من النفوذ الإيراني" وبنوده، التي شملت تناقضت وعدم فهم حقيقي للعلاقة بين هذه الميليشيات وإيران، من جهة، عدم نظر المشرع الأمريكي استراتيجياً لما تضمنه مشروع القانون

قانون تحرير العراق من النفوذ الأمريكي سبقه محاولات سابقة لتفكيك الميليشيات الموالية لإيران منذ 2003 مع تمرد هذه الميليشيات على القوات الأمريكية، وكان الدف في حينها إثبات والوجود، والتأكيد على ضرورة عدم إمكانية تجاوزهم، ليس كمليشيات ولكن كمكون بيده القوة ويجب ترضيته، وقد كان، تمثلاً في الدستور الذي وضعه بريمر، المتوجس من المكون السني، كظهير، كما يظن لنظام صدام، وهو المكون الذي حمل على عاتقه مقاومة الاحتلال لسنوات من بعد الغزو، وبعد تحالف واشنطن مع هذه الميليشيات ضد تنظيم الدولة، حاولت أمريكا تفكيك الميليشيات، والذي كان الرد عليه من قبل الحكومة عادل عبد المهدي، هو دمج هذه الميليشيات في الجيش العراقي، لإضفاء الشرعية على كينونته، وحمايته من الهجمات الأمريكية المطالبة بتفكيكها، وهو ما جعل هذه الميليشيات أكثر توحشاً، على المستوى العسكري، وأنشأت لها أذرعاً سياسية لتضفي على نفسها الشرعية الدستورية.

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وعودة إلى قانون "تحرير العراق من النفوذ الإيراني" وبنوده، التي شملت تناقضت وعدم فهم حقيقي للعلاقة بين هذه الميليشيات وإيران، من جهة، عدم نظر المشرع الأمريكي استراتيجياً لما تضمنه مشروع القانون، فكرة إيقاف المساعدات الأمنية الأميركية للعراق، يرسخ قوة الميليشيات التي هي في الحقيقة الأمر أقوى الجيش العراقي وقواه الأمنية، أمام فكرة دعم المجتمع المدني، بكل بساطة ستواجه، مواجهة إعلامية بتخوين تلك المنظمات، واتهامها بالعمالة لأمريكا، ما يجعلها جسم منبوذ في الجسد العراقي الرافض بالأساس للوجود الأمريكي، أما مساعدة النشطاء المناهضين للوجود الإيراني في العراق، في الفرصة التي فوتتها واشنطن إبان ثورة تشرين، بل على النقيض، استطاعت الميليشيات اختراق الثوار ونجحت في شق صفهم وصولاً إلى إخماد الثورة.

من يستطيع إدارة بلد متعدد الأعراق والمذاهب كالعراق؟

أما تصنيف الميليشيات كمنظمات إرهابية، فهي تصنيفات لا تراوح مكانها، وقد جربت من قبل وفشلت، ويضاف إليها فرض عقوبات على قادة الميلشيات، أمام حظر التمويل من خلال تجفيف التمويل الإيراني بوقف استيراد الغاز من طهران، فهو تأكيد على أن النائبين المقدمين للمشروع، لو لم يكونا جزءاً من خطة خداع للعراقيين والعرب، فإنهما جاهلان بعمليات التمويل التي بالأساس تستقطع من قوت العراقيين ونفطهم الذي ينفق منه ببذخ على النظام الإيراني، في وقت يعاني فيه العراقي الأمرين لا فإيجاد فرصة عمل، بل لتأمين حياة كريمة، في بلد تسبح على بحيرة من النفط، ما يعني أن الميليشيات، إنما تمول من أموال العراقيين بعد أن تحول لطهران.

هب أن أمريكا استطاعت أن تحرر العراق من النفوذ الإيراني بمشروع ويلسون و بانيتا، سيقف سؤال كبير بوسم قراءة المشهد الداخلي للقوى السياسية العراقية ما بعد 2003 أو ما بعد الغزو الأمريكي للعراق: من يستطيع إدارة بلد متعدد الأعراق والمذاهب كالعراق؟

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وللإجابة عن هذا السؤال المفصلي الذي لم يضع المشرع الأمريكي إجابة عنه، وننتظر رد الخارجية الأمريكي التي حدد لها المشرع مدة ستين يوماً للإجابة عليه، أو بالأحرى وضع خطة تنفيذية لتطبيق هذا القانون، دعني عزيزي القارئ أترك الإجابة للمقال القادم لضيق المساحة ولصعوبة الإجابة في سطور.