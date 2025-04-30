لحن الوحدة في بلاد الاغتراب

في الغربة، حيث ينفصل الإنسان عن جذوره، ويصبح كل ما حوله غريبًا، وحيث يمتد الصمت في كل زاوية كظل ثقيل، وتتشابه الوجوه دون أن تمنحك ألفة، تتجلى الوحدة كرفيقة ثقيلة على القلب.

هنا، في أرض ليست أرضنا، نسير في شوارع غريبة، نسمع لغات لم تألفها آذاننا، ونرى عادات وتقاليد لا تشبه شيئًا مما تربينا عليه، يصبح البحث عن صديق يقاسمك برد هذا الغياب أشبه بمحاولة الإمساك بالريح، كالتائه الذي يبحث عن نجمة تضيء ليله الطويل، لا تدركه مهما اقتربت منه.

لكن في هذا البحث المضني، تتكشف لنا حقيقة مؤلمة؛ فالصداقة التي كانت جزءًا مألوفًا يومًا ما في وطننا، لا يلتفت إليه إلا عندما يختفي، تصبح في أرض الغربة كواحة سراب، تقترب منها فلا تجد سوى الرمال، فيصبح هذا الغياب أكثر إيلامًا، وكأن الروح تفتقد الجزء الذي كان يربطها بالآخرين.. كل خطوة تخطوها بين جدران المدن الجديدة تزيد من شعورك بالانفصال والعزلة، ولا يعود إيجاد صديق مجرد حاجة عابرة، بل مطلبًا وجوديًّا يخفف عنك وطأة البعد وثقل الاغتراب.

الغربة تجعل القلوب أشد قسوة، وكأن الإنسان إذا انتُُزع من أرضه وغُرس في تربة غيرها، صار يأخذ من صلابة تلك الأرض وبرودة ما حوله. وما هو إلا بعض من هذه البيئة التي تحتضنه فتعيد تشكيله

إن الغربة ليست مجرد انتقال جسدي إلى بلد جديد، بل هي ارتحال عميق للنفس بعيدًا عن مألوفها. وبمجرد أن نصل إلى هذا العالم الجديد نكتشف أن محاولة بناء الصداقات هنا ليست بالأمر السهل؛ فالجميع يعيش في دائرة ضيقة من العزلة، محصنًا خلف جدران من الخوف والشك، كل واحد منهم يغرق في عالمه الخاص، يخشى الاقتراب، ويخشى الانفتاح. كأن الغربة قد رسمت جدرانًا غير مرئية بين الناس، جدرانًا من التحفظ، ومن الأسئلة التي لا تنتهي عن نوايا الآخرين: ماذا يريد مني فلان؟ ولماذا يرغب بالاقتراب مني؟ ولماذا ينوي رؤيتي؟ وماذا لو اقترب وجلب معه وجع الرأس والقلب؟ وماذا وماذا.. هكذا إلى أن نمل من السؤال.

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ولعل السبب في ذلك أن الغربة تجعل القلوب أشد قسوة، وكأن الإنسان إذا انتُُزع من أرضه وغُرس في تربة غيرها، صار يأخذ من صلابة تلك الأرض وبرودة ما حوله. وما هو إلا بعض من هذه البيئة التي تحتضنه فتعيد تشكيله، فيصبح الحذر والحيطة هما عينه التي يرى بها الناس، أما الاحتراس فهو سبيله في التعامل معهم، وكأنه خائف من جرح قديم يعود إليه كلما نظر في وجه غريب.

هنا في الغربة، وأنا لا أعمم، لا ينظر الغريب إلى الآخر بعين المحبة ولا بعين الألفة، بل بعين الترقب، يتفحصه كما يتفحص الجريح جرحه، ينتظر زلةً تثبت صحة إحساسه، فيظن أنه كان على صواب في حذره وشكوكه. ولعل هذا هو سر القسوة التي تتسلل إلى القلوب في غربتها؛ إذ تغدو العلاقات بين الناس أشبه بعقد مؤقت، غايته أن يملأ فراغ الوحدة لا أكثر. فلا الصداقة هنا صداقة حقيقية، ولا المعاشرة مبنية على طيب العشرة أو صفاء السريرة، بل هي مقايضة صامتة، حيث القلوب قد رسمت حدود مصلحتها منذ اللحظة الأولى، فلا تتعداها ولا تدع غيرها يتجاوزها.

أحب أن أشبه ذلك بلعبة "الغميضة"، فالأصدقاء حقا يتخفون في كل مرة نبذل فيها جهدًا للعثور عليهم، ولا يظهرون إلا بعدما ندرك بأن زمن البحث قد انقضى، وأن الوقت قد فات، وكأنهم لا يكونون إلا حيث لا نتوقع، ولا يقتربون إلا حين لا نعود بحاجة إليهم. وفي هذا المشهد المليء بالغموض، تتجسد وحشة الغريب في وطنه الجديد، ويظهر لنا بوضوح كيف أن هذه التجربة لا تغير المحيط فحسب، بل تترك بصماتها العميقة على النفس. فتحت وطأة الحياة الجديدة، وضغوط التأقلم مع عالم مختلف تمامًا، يبدأ كل فرد في الانسحاب إلى عالمه الخاص، كأنما يواجه تحديًا داخليًّا من نوع آخر. يتبدد من داخله شعور الأمان، فيدفعه ذلك إلى أن يظل حذرًا من كل اتصال، ويخشى أن تفضحه المشاعر، فتجعل منه كائنًا منغلقًا على ذاته، يحاول أن يحافظ على استقراره الداخلي في مواجهة اضطرابات الخارج.

هكذا تمضي غربتنا، لا في بعد المسافات فحسب، بل في اتساع الفجوات بين القلوب، حتى يكاد الغريب ينسى كيف يتعامل على سجيته، وكيف تكون الكلمة بلا تحفظ، وكيف يطمئن القلب دون أن يخشى أن يدفع بعيدًا في اللحظة التي يقترب فيها

ولا تقتصر تأثيرات الغربة حينها على تغيير المشهد في أعماق النفس فحسب، بل تمتد لتخترق عمق الروح، فتزورها بتحولات لم تكن متوقعة! نرى أنفسنا نتحول تدريجيًّا إلى كائنات أقل أملًا وأكثر تعقيدًا؛ فالأرض الجديدة تفرض علينا معسكرًا قاسيًا سلاحه الصمود والاستقلالية. أما الواحد منا فيصبح غريبًا عن ذاته قبل أن يصبح غريبًا عن محيطه، تتغير نظرتنا للأشياء، وتبدأ المسافات الداخلية التي لم نكن ندركها بالنمو، وكأننا اكتشفنا فجأة أن الاعتماد على الآخرين قد يكون ترفًا نادرًا، وأن وحدتنا في هذا العالم الجديد هي الحل والسبيل الوحيد في تحمل عبء الحياة.

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ما أشد وحشة الغريب في بلاد ليست له! وكأنه لا يكفيه ما يعانيه من الفقد والتيه حتى يغرق في متاهات البحث عن صديق، يظنه قريبًا فإذا هو وهم بعيد، ويدنو منه فإذ بالمسافة بينهما تتسع كلما ظن أنه قد وصل، فلا يُمد الحبل إلا مشدودًا، ولا تُفتح الأبواب إلا مواربة، وكأن الناس يخشون من الألفة أكثر مما يخشون الوحدة، فلا لقاء يكتمل ولا مودة تنمو إلا على حذر وترقب.

وهكذا تمضي غربتنا، لا في بعد المسافات فحسب، بل في اتساع الفجوات بين القلوب، حتى يكاد الغريب ينسى كيف يتعامل على سجيته، وكيف تكون الكلمة بلا تحفظ، وكيف يطمئن القلب دون أن يخشى أن يدفع بعيدًا في اللحظة التي يقترب فيها، ولعل هذه الوحشة نفسها امتحان نعيد فيها ترتيب قلوبنا، حتى إذا ما عدنا لديارنا عدنا بروح أعمق، وبصيرة أوسع، وذاكرة ممتلئة بالدهشة والتفكر والتبصر.