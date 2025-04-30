الطباعة: رحلة كلمة وقصة تاريخ وحضارة وتطور

تخيم سنويًّا معارض الكتاب الدولية في أكثر من عاصمة عربية في مواسم مختلفة، فتتجلى "الثقافة" في أبهى حللها، ويظهر الحراك الفكري والتثاقفي وإغناء المكتبات الخاصة والعامة بالجديد من الكتب والمصنفات.

وتبدو المناسبة متاحة للتعرف على معاني ودلالات كلمات "الطبع" و"الطباعة" و"المطبعة"، ورحلتها عبر التاريح والحضارة الإنسانية المشتركة، من الجوانب المعجمية والتأثيلية.

ويبدو أن فكرة الطباعة التي فاضت على البشر بأنوار العقل والبصيرة قد عرفت في زمن بعيد، بحسب ما نشرته مجلة المشرق- لويس شيخو (3/ 78): "اكتشف علماء العاديات في بابل قوالب ناتئة الحروف، كان ملوك الكلدان يتخذونها لطبع نسخ من أوامرهم الرسمية نحو ألف سنة قبل المسيح".

وقد اشتركت الحضارة القديمة في نشر هذه الحرفة الجليلة في الصين، ثم في بلاد العرب فأوروبا". واشتقت العربية من الجذر "طبع" ألفاظًا كثيرة بمعانٍ ودلالات عدة على امتداد ألفي عام تقريبًا، بينها ناظم يشدها إلى معنى واحد هو الأصل بينها، فمن أين بدأت رحلة الكلمة؟

سجل معجم الدوحة التاريخي ورودات مختلفة لأقدم الشواهد والنصوص على استعمال هذه المعاني وصورها في الأزمنة المختلفة من مصادر مختلفة: فأول استعمال قديم يعود إلى ما قبل الإسلام

تأثيل الكلمة

استعمل الجذر (ط ب ع) في اللغة العربية وفي اللغات السامية الأخرى بمعانٍ مشتركة بينها، ومنه مقلوب في (ع ط ب)، وقد يستعمل في بعض الساميات مع إبدال الطاء تاء (ت ب ع). وتوجد ظلال معانٍ فيه تتصل بأصول في (ط ب ع) و(ت ب ع) و(طبي) ومنه: "وما أنا لك بطبي، أي: بتابع" [كتاب العين للخليل بن أحمد]. وقد تبدل العين همزة أيضًا (ط ب ء) كما يظهر في عاميات اليمن الغربية المستقرة، وفي المعجم السبئي (ت ب ع) TBˤ، tbˤt(إتمام، إكمال، زيادة)، ولهذا المعنى أصل في (طبع).

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وفي "المقاييس" لأحمد بن فارس: "(طبع) الطاء والباء والعين أصل صحيح، وهو مثل على نهاية ينتهي إليها الشيء حتى يختم عندها"، و"طبع السيف والدرهم، وذلك إذا ضربه حتى يكمله"… "والقياس واحد؛ لأنه قد تكامل وختم". وقد تبدل الباء من (ط ب ع) ميمًا فتلتقي مع (ط م ع) في معنى الطمع.

تأصيل دلالي

يترشح من التأثيل الأولي السابق، ومما توسعت فيه المعجمات، أن الألفاظ والوحدات المشتقة من الجذر (ط ب ع) تتألف من معنيين أصلهما واحد:

اسم: (خاتم- نقش- صدأ- وحل- ماء النهر- والطبيعة التي هي السجية، فإن ذلك هو نفس النقش بصورة ما). حدث: (حفر شيء أو على شيء- إكمال شيء إلى نهايته- امتلاء شيء بشيء- الإقفال والتغطية على الشيء، والاستيثاق من أن يدخله شيء- صناعة شيء بواسطة الحفر- صياغة شيء على غرار شيء أو على قالب أو هيئة معدة).

ومن هذه الأثول والأصول تناسلت هذه المعاني على نحو ما بينه الخليل في "العين":

"الختم والطابع، ومنه طبع الإنسان وسجيته، وطبع الله على القلب، وطبع السيف والدرهم والخاتم والمكيال والطابع الذي يختم به، وتطبع النهر، والطبع: النهر إذا امتلأ بعد حفره، والجمع: الطباع. والطباعة حرفة وصنعة الطباع: الذي يأخذ الحديدة المستطيلة فيطبع منها سيفًا أو سكينًا أو سنانًا.

والطبيعة الاسم بمنزلة السجية والخليقة. والطبع: الوسخ الشديد على السيف. والرجل إذا لم يكن له نفاذ في مكارم الأمور، كما يطبع السيف إذا كثر عليه الصدأ. وفلان طبع طمع إذا كان ذا خلق دنيء. وفلان مطبوع على خلق سيئ، وعلى خلق كريم. والطباع: الذي يأخذ الحديدة فيطبعها، يقرضها أو يسويها، فيطبع منها سيفًا أو سكينًا، ونحوه.

طبعت السيف طبعًا. وصنعته: الطباعة. وما جعل في الإنسان من طباع المأكل والمشرب وغيره من الأطبعة التي طبع عليها.

والطبيعة الاسم بمنزلة السجية والخليقة ونحوه. والطبع: الختم على الشيء. والطابع: الخاتم. وطبع الله الخلق: خلقهم. وطبع على القلوب: ختم عليها.

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والطبع ملء المكيال. طبعته تطبيعًا، أي: ملأته حتى ليس فيه مزيد. وطبعت الإناء تطبيعًا. وتطبع النهر حتى إنه ليتدفق. والطبع: ملؤك سقاءً حتى لا يتسع فيه شيء من شدة ملئه، والطبع كالملء، والتطبيع مصدر كالتمليء، ولا يقال للمصدر: طبع، لأن فعله لا يخفف كما يخفف فعل ملأت، لأنك تقول: طبعته تطبيعًا.

ويقال: من طباعه السخاء، ومن طباعه الجفاء. والأطباع مغايض الماء. ويقال: هي الأنهار. الواحد: طبع".

استعمل القرآن الكريم (طبع) في سياق من طبع الله على قلوبهم بمعنى: ختم. واستعملت غنية بنت عفيف الطائية لفظ الطبيعة بمعنى السجية في 63 قبل الهجرة

شواهد أقدم ونصوص وتاريخ قديم

سجل معجم الدوحة التاريخي ورودات مختلفة لأقدم الشواهد والنصوص على استعمال هذه المعاني وصورها في الأزمنة المختلفة من مصادر مختلفة: فأول استعمال قديم يعود إلى ما قبل الإسلام (العصر الجاهلي) كان لمعاني الدنس أو الفساد، استشهد له بقول لقيط بن يعمر الإيادي: "ولا تطمعوا فتطبعوا"، واستشهد لمعنى الوحل بقولهم: إني أراكم وأرضًا تعجبون به… مثل السفينة تغشى الوعث والطبعا.

واستعمل القرآن الكريم (طبع) في سياق من طبع الله على قلوبهم بمعنى: ختم. واستعملت غنية بنت عفيف الطائية لفظ الطبيعة بمعنى السجية في 63 قبل الهجرة.

أما معاني الطبع والطباعة بمعنى الحرفة التي يتأسس عليها هذا المقال، فقد استعملت لأول مرة في شواهد كتاب العين للخليل بن أحمد (175هـ): "والطباع: الذي يأخذ الحديدة فيطبعها، يقرضها أو يسويها، فيطبع منها سيفًا أو سكينًا، ونحوه… وصنعته: الطباعة".

وقد تطورت حرفة الطباعة، طباعة المصنوعات كالسيوف وكل شيء يصنع بطريقة القوالب والحفر بشهادة شواهد مختلفة، عبر مراحل تطور التاريخ المعرفي والحضاري للعرب، إلى أن توصلوا بالاحتكاك الحضاري بالصين إلى حرفة طباعة الكتب، على ما ورد في مجلة المشرق، يقول لويس شيخو [3/ 78]:

أصبحت الطباعة اليوم مشهدًا من مشاهد التحول الحضاري الذي يمثل أحد معالم النهضة الشاملة والعولمة الفكرية، بالمعنى الذي يستوعب كل عوالم هذا التطور في كل الأرجاء

"ومما يشهد على ذلك ما ورد في كتاب الإحاطة في تاريخ غرناطة (سنة 776هـ/ 1375م) في ترجمة أبي بكر القلوسي الأندلسي، قال: وألف كتاب الدرة المكنونة في محاسن اسطبونة.. ورفع للوزير الحكيم كتابًا في الخواص (خواص) وصنعة الأمدة وآلة طبع الكتاب غريب في معناه.

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وجاء أيضًا في كتاب الحلة السيراء لابن الأبار (ص 137 من طبعة دوزي) عن بدر، مولى الأمير عبدالله، أنه كان يكتب السجلات في داره ثم يبعثها للمطبع فتطبع وتخرج إليه فتبعث في العمال؛ وهذا دليل على أن العرب كانوا يعلمون فن الطباعة على الحجر. وكانوا يحفرون أيضًا الخشب للطبع، يؤيد ذلك طابع كان أصحاب القيسارية في مدينة المرية في الأندلس يرسمون به البضائع، يرتقي عهده إلى سنة 750هـ (1350).

وقد تهيأ من أسباب هذا التطور أن تتبوأ العربية المقام الثاني في الطباعة، وقبل أن تُعرف في أوروبا، يقول شيخو: "وللغة العربية المقام الثاني في تاريخ الطباعة؛ فإن أول كتاب طبع بلغتنا الشريفة نشر بالطبع في فانو في 12 سبتمبر/أيلول سنة 1514، لا كما زعم الهلال (6: 252) سنة 1516".

هذا، وقد ظهرت في رحلة هذا التطور لكلمة طباعة كلمات مثل "المطبعة"، و"آلات الطباعة"، و"المطابع الرقمية"، وأصبحت الطباعة اليوم مشهدًا من مشاهد التحول الحضاري الذي يمثل أحد معالم النهضة الشاملة والعولمة الفكرية، بالمعنى الذي يستوعب كل عوالم هذا التطور في كل الأرجاء.