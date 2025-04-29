دونالد ترمب.. 100 يوم من العزلة!

"عندما يخشى الشعب الحكومة يسود الاستبداد، وحينما تهاب الحكومة الشعب تسود الحرية" (توماس جيفرسون، الرئيس الأميركي الثالث).

ثلاثة أشهر ونيف كانت مدة زمنية كافية للرئيس الأميركي دونالد ترمب ليشيع الفوضى في العالم، ويبث مشاعر الذعر والهلع، ويعبث بالمعاهدات والاتفاقات الدولية في نهج قوّض ركائز النظام العالمي الجديد.

وقد شهد العالم خلال هذه الفترة الوجيزة تقلبات مقلقة، ونذر حروب تجارية، وفصولاً متواترة من الاستخفاف والهزء بالعلاقات الدولية غير مسبوقة، وحالة من عدم اليقين اجتاحت حلفاء الولايات المتحدة. وإلى ذلك كله أربك الرئيس ترمب الأسواق المالية، وأرهب القضاة، وروع المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة بقرارات ترحيل عشوائية، بإخراج مسرحي فيه الكثير من الاستعراض ولا يخلو من نَفَس معادٍ للأجانب.

سياسات ترمب الداخلية جرّت عليه نقمة عشرات الولايات الديموقراطية، التي اتهمته بخرق الدستور وإخضاع السياسة التجارية للبلاد لأهوائه ومزاجه الشخصي

وامتد الرعب ليطول أيضاً الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، والجامعات العريقة، بعد أن لوح ترمب بسحب التمويل منها، وبات الطلبة الأجانب غير مطمئنين على مستقبلهم الأكاديمي مخافة سحب تأشيرات الإقامة منهم، فيما ينتاب القلق آلاف الموظفين خشية طردهم من وظائفهم، جراء سياسة اقتطاعات موازنات المؤسسات الفدرالية التي روج لها إيلون ماسك.

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لم يكن ترمب يبالغ حينما قال أثناء حملته الانتخابية إنه سيكون "ديكتاتوراً" منذ اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض. وفي ما يبدو انزياحاً نحو سلوك سلطوي غير مألوف في تاريخ السياسة الأميركية، تجاهل الرئيس ترمب الكونغرس ذا الغالبية الجمهورية، وطفق يحكم بمقتضى مراسم رئاسية مشكوك في صبغتها الدستورية، بلغت مائة وأربعين مرسوماً في معدل هو الأعلى بين أسلافه من الرؤساء الأميركيين.

سياسات ترمب الداخلية جرّت عليه نقمة عشرات الولايات الديموقراطية، التي اتهمته بخرق الدستور وإخضاع السياسة التجارية للبلاد لأهوائه ومزاجه الشخصي. وعاب عليه خصومه -وهم كثر- افتقاره لرؤية إستراتيجية واضحة بخصوص سياسة الرسوم الجمركية، التي قادته إلى مواجهة مفتوحة مع الصين غير محسوبة العواقب. وترتب عن ذلك كله تشكيك صريح في قدرته على إدارة القضايا والملفات الكبرى، لا سيما الاقتصادية منها.

مشهد تقريع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، المنافي للأعراف الدبلوماسية والكياسة، والمغرق في التحقير والإهانة لرئيس دولة أجنبي، خير معبر عن عدوانية السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد ترمب

أما على صعيد السياسات الخارجية، فقد انحدرت علاقات الولايات المتحدة مع شركائها التاريخيين، كندا والاتحاد الأوروبي، إلى مستويات من الريبة وانعدام الثقة مربكة وغير معهودة. وأبان ترمب في الأيام المائة الأولى من ولايته الرئاسية الثانية عن نزوعات توسعية، وأطماع لم يتردد البعض في وصفها بالإمبريالية، حينما لوح بالاستحواذ على قناة بنما، وضم جزيرة جرينلاند وكندا.

وتعاظمت شكوك حلفاء واشنطن في حلف الأطلسي حيال مدى التزام الولايات المتحدة بميثاق الحلف، بعد أن عاد ترمب لمطالبة الدول الأعضاء في النيتو برفع حجم الإنفاق العسكري، وسعى لفرض اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، يُنظر إليه على أنه مجحف بحق كييف ومحابٍ لموسكو.

ولعل مشهد تقريع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، المنافي للأعراف الدبلوماسية والكياسة، والمغرق في التحقير والإهانة لرئيس دولة أجنبي، خير معبر عن عدوانية السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد ترمب. وضمن شطحاته العجائبية، اقترح ترمب ترحيل سكان غزة، وتحويل القطاع إلى ريفييرا جديدة مطلة على ضفاف المتوسط، تنعم بالرخاء والرفاء، تماماً كما لو تعلق الأمر بمشروع عقاري مطلٍّ على ضفاف المتوسط.

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ليس مستغرباً إذن أن تتهاوى شعبية ترمب، وحكومته المؤلفة من حفنة من أصحاب المليارات، إلى نسبة هي الأدنى بين أسلافه منذ عهد الرئيس دوايت أيزنهاور، وبدا ترمب وكأنه يحاكي الفارس دون كيخوتي دي لا مانشا في صراعه الوهمي مع الطواحين. وفي خضم كل هذه الفوضى غير الخلاقة، وجد ترمب ما يكفي من الوقت ليحضر سباقات السيارات، ويستمتع بمباريات في المصارعة الحرة، ويمارس رياضته الأثيرة (الغولف) أربعاً وعشرين مرة في غضون مائة يوم… كل هذا وسط أحاديث متواترة عن احتمال ترشحه لولاية ثالثة !!!