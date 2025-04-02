ستة أيام كافية للقتل والحب.. مذكرات قاتل عاطفي

على مشارف الخمسين، وأمام آخر مهمة له قبل التقاعد، طمأن بطل رواية "مذكرات قاتل عاطفي" للتشيلي الراحل لويس سبولفيدا، صاحب رواية "العجوز الذي يقرأ الروايات الغرامية" مؤمِّنًا نفسَه… "لن أكون واحدًا من أولئك المتقاعدين، الذين يقتلون سأمهم وهم يطعمون الأحلام المهزومة؛ أو تلك الفئران الكريهة ذات الأجنحة، والتي تدعى حمام".

ارتأى بطل الرواية أن رجلًا مثله وصل إلى مرحلة الكمال والإخلاص في عمله على مدى خمس عشرة سنة، لم يخطئ فيها مرة، كما لم يتوانَ في تنفيذ مهمة قبل موعدها المحدد سلفًا، بأن يكمل حياته بعد التقاعد مستجمًّا في واجهة بحر بروتاني مع جميلته الفرنسية، التي تعرَّف إليها في استراحته كعامل ينتظر تنفيذ مهمة ضمن عمله المعتاد.

من هو البطل؟ كيف كانت طفولته؟ ما مؤهلاته التي اختير من أجلها؟.. لا يمهد الكتاب لأي من هذه التفاصيل، إذ أبقى للقارئ حصة كبيرة للتخيل.

وعليه، يظهر بطل سبولفيدا قاتلًا محترفًا وحسب، ينتمي لجماعة سرية، يتنقل بين روسيا وأميركا وتركيا والعالم، يختار فندقًا (شيراتون) وينتظر وسيطه ليزوده بتفاصيل حول ضحاياه: صور، عنوانات السكن، أماكن إقامة، وكل شخص يقتله "هو مجرد عقد عمل" في فلسفته، القتل مقابل مبلغ من ستة أصفار.

يعيش بطل الرواية عزلة مترفعًا عن الناس، لا يراهم أكثر من ضحايا، يكرههم وينتظر الأوامر لينفذها كما لو كان في لعبة افتراضية، وبحسب تعبيره "يحيا القاتل المحترف وحيدًا"

يحيل عنوان الرواية القصيرة "مذكرات قاتل عاطفي" إلى السينما، إلى الأفلام المليئة بالتشويق وحبس الأنفاس، أكثر مما يحيل إلى عمل أدبي، وهذا ما سيتركه العنوان – وربما الرواية ككل- في ذهن القارئ.

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غير أنها تتجاوز التكهنات.. هي ستة أيام في حياة قاتل يثمن جيدًا قيمة عمله، إلى حد أنه لا يسأل عن المسوغات التي تمنحه صلاحية القتل! هي رواية كتبت بعجالة كما لو أنها مجاز للثيمة الرئيسية: الترصد والقتل، حيث السرد مقابل ضغطة الزناد.

تُروى الرواية بلسان القاتل المأجور، ما يمنح القارئ نظرة داخلية إلى عقله، ويورطه عاطفيًّا مع القاتل، رغم علمه بطبيعة عمل البطل الإجرامية، تتداخل في السرد أحداث الماضي والحاضر باقتصاد، حيث يعيد البطل استرجاع بعض اللحظات الحاسمة في مسيرته الطويلة والاحترافية في القتل.

يعيش بطلها عزلة مترفعًا عن الناس، لا يراهم أكثر من ضحايا، يكرههم وينتظر الأوامر لينفذها كما لو كان في لعبة افتراضية، وبحسب تعبيره "يحيا القاتل المحترف وحيدًا" يصل، يقتل، يرحل.. وعليه، كانت كراهية الناس والعزلة عدته الحصينة، متراسَيه غير الماديين، وإن اختل أحدهما فإن ذلك يؤثر سلبًا على أداء البندقية.

أما ما يخص متطلبات الجسد فالعالم يقدم تشكيلة واسعة من الرغبات، وقد تمثلت الرغبة بالنسبة له في الفتاة العشرينية الباريسية الجميلة صاحبة الفم الأحمر، التي تعرّف إليها في أحد مقاهي الـ"سان ميشال" منتهكًا قاعدة العزلة، وأصبح قاتلًا يحيا كزوج على حد تعبيره.

ضمنيًّا، تأسره الفاتنة الباريسية الصغيرة ذات الفم الأحمر، رغم إدراكه أن الحب يقوض عالمه المنكفئ فيه، الحب ينقله من الغموض إلى السطح.. لا تتوقف الرواية أمام الفتاة كثيرًا، رغم أنها ظلت متصلة به كاتصالها بالسرد حتى نهاية الرواية المربكة والمفاجئة في آن.

"لا أعرف ما الذي فعلته، لكنك، يا أخي، شخص هالك، إن كان بإمكان ذلك أن يعزيك، فلتعرف أن الذي سيقتلك هالك مثلك، والأنكى من ذلك أنني أحسدك، لأن كل شيء بالنسبة إليك سينتهي في اللحظة التي سأطلق فيها النار عليك، بينما أنا سأستمرّ يا أخي في العيش".

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هكذا بنى بطل الرواية حواره الافتراضي مع ضحيته الجديدة والأخيرة، أجراه بينما هو يدقق في الصور التي وصلته عبر وسيطه، ليأتي تساؤله الأول طوال مسيرته الاحترافية في القتل حول دوافع التخلص من ضحيته، تساؤل خفي يضعنا مجازًا أمام تأثير الحب الخفي في ذات الإنسان.

سبولفيدا، الذي عاش تجربة سياسية قاسية في ظل الأنظمة الدكتاتورية، يقدم لنا هنا رؤية عن عالم يحول البشر إلى أدوات قتل باردة، حيث يصبح العنفُ مجردَ خدمة مدفوعة الأجر، والإنسانيةُ شيئًا يمكن التخلص منه بضغطة زناد

هل الحب قاتل؟

مع اقتراب يومه السادس من تنفيذ المهمة الأخيرة، يجد القاتل نفسه مترددًا لأول مرة في حياته.. بينما يراقب ضحيته من بعيد، تخطر بباله صورة الفتاة الفرنسية، ويتساءل إن كان عليه أن يذهب لمقابلتها بدلًا من تنفيذ مهمته.

لكن القدر يحسم الأمر حين يرى طفلًا يخرج من المنزل المستهدف، حاملًا علبتَي سجائر من النوع نفسه الذي تدخنه فتاته!

عندها، يدخل المنزل ليجدها هناك، تجلس بجوار هدفه، ودموعها تملأ عينيها. في لحظة خاطفة، ينفذ المهمة ويتخلص من هدفه، ثم يأخذ الفتاة بين ذراعيه. "خذني من هنا".. قالت له. أجابها: "بالطبع"، قبل أن يطلق رصاصة في صدرها.

كان ذلك قراره الحتمي، فالقاتل المحترف لا يخلط العمل بالعواطف.. ربما أحبها، لكن الحب نفسه كان خطرًا عليه، وكان لا بد من القضاء عليه.

البعد السياسي والاجتماعي للرواية

رغم أن الرواية تبدو في ظاهرها قصة قاتل مأجور، فإنها تحمل في طياتها بعدًا أعمق. فسبولفيدا، الذي عاش تجربة سياسية قاسية في ظل الأنظمة الدكتاتورية، يقدم لنا هنا رؤية عن عالم يحول البشر إلى أدوات قتل باردة، حيث يصبح العنفُ مجردَ خدمة مدفوعة الأجر، والإنسانية شيئًا يمكن التخلص منه بضغطة زناد.

إنها قصة قاتل محترف، اكتشف أن أكثر ما يخشاه ليس رصاصةَ عدو، بل ضعفًا بشريًا يتسلل إليه عبر قلبه، وفي النهاية يختار أن يبقى قاتلًا حتى آخر لحظة، لأن البديل الوحيد هو أن يصبح إنسانًا.. وهو شيء لم يعد يعرف كيف يكونه.

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