أساطير هدهد سليمان (1)

قليلة هي الحيوانات والطيور التي تحدّث عنها القرآن الكريم، وواحد من تلك الطيور طائر الهدهد لدى سيدنا سليمان، الذي تحدثت عنه سورة النمل.

ومنشأ هذه السطور هو أني سمعت أحدهم يقول: إن هدهد سليمان لم يكن طائرًا، بل هو شخص اسمه الهدهد، فأذهلني هذا الحديث، وعزمت على التنقيب في قصة هذا الهدهد، وعن الأساطير التي حيكت بخصوصه.

وطائر الهدهد -بلا ريب- طائر عجيب وفريد، يبهر الناظر ويغري القارئ بالاستماع إلى ما نسج عنه من أساطير، فما هي أهم الأساطير التي تحدثت عن هدهد النبي سليمان؟

بعض كتب التفسير تنقل أن هذا الهدهد لديه مقدرة اكتشاف المياه الجوفية، وكأنه عالم متبحر يستطيع رصد هذه المواقع في عمق الصحراء، لهذا لم يكن سليمان عليه السلام في غنى عنه

في البداية، لم تصرح الآيات بأن الهدهد كان طيرًا، إلا أن السياق يشي بكونه مرتبطًا بالطيور، قال تعالى: {وتفقَّد الطَّير فقال ما ليَ لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين}، فهل يعقل أن يكون الهدهد جنيًّا أو جنديًّا بشريًّا؟

فالشيطان لم يكن من الملائكة ولكن الله اعتبره منهم لكونه مرتبطًا بهم في قصة السجود لآدم.. من خلال المطالعات، نجد هناك من قال إن الهدهد كان جنيًّا متحولًا في صورة هدهد، وكان مسؤول الاستخبارات، والخبر الذي نقله لسليمان عن عبادة مملكة سبأ هو من صميم تكاليفه ووظائفه، وهناك مسوغات لدى البعض أمام هذا الادعاء، منها أن الجن من جنود سليمان، قال تعالى: {وحُشِر لسليمان جنوده من الجنّ والإنس والطَّير فهم يوزعون}، كما أن من خصائص الجن التحول والتشكل، فهل يكفي ذلك للإثبات؟

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بعض كتب التفسير تنقل أن هذا الهدهد لديه مقدرة اكتشاف المياه الجوفية، وكأنه عالم متبحر يستطيع رصد هذه المواقع في عمق الصحراء، لهذا لم يكن سليمان عليه السلام في غنى عنه، ووجوده غاية في الأهمية؛ لهذا تفقده وسأل عنه لهذه الحاجة أو لحاجة أخرى.

بعض المفسرين أشار إلى أن للجن وظائف محددة كالبناء والغوص، أما وظيفة المخابرات فكانت تحتاج لخفة ودقة وسرعة، وهذا ما يتوافق مع طبيعة الهدهد الذي أرسله بكتابه لبلقيس

والبعض استند إلى الآيات وأشار إلى أن الهدهد كان مؤمنًا وموحدًا، ولسانه ينطق عن علم بالعقيدة وكأنه عالم لاهوت ضليع ومتمرس.

وبعض الأخبار تشير إلى أنّ هدهد سليمان كان ملكًا على الطيور، وأصحاب هذا الرأي يستندون لوجود تاج الهدهد الذي فوق رأسه، ولا نرى أن ذلك يكفي لإثبات هذا الادعاء، الذي يظهر أنه معلومة يهودية دست ضمن جوقة الإسرائيليات، وتحتاج لمزيد إثبات، خاصة القول إن امتلاكه تاجًا ذهبيًّا يرمز لمكانته!

البعض تساءل: لماذا فرض سليمان عليه السلام على غياب هذا الهدهد عقابًا صارمًا؟ إذ قال: {لَأُعذِّبنَّه عذابًا شديدًا أو لأذبحنَّه أو ليأتِينِّي بسلطانٍ مُبين}… تكهن البعض بأن سليمان عليه السلام ظن بالهدهد أنه خان العهد، وانتقل لخدمة ملوك آخرين، غير أن الآيات لا تصرح بالدواعي والأسباب، وهذا العقاب يلزم بلا شك أن يكون متوافقًا مع حجم الجناية المتوقعة.

البعض طرح سؤالًا: لمَ يصر سليمان عليه السلام على وجود الهدهد، رغم أنّ لديه جيوش الجن؟ بعض المفسرين أشار إلى أن للجن وظائف محددة كالبناء والغوص، أما وظيفة المخابرات فكانت تحتاج لخفة ودقة وسرعة، وهذا ما يتوافق مع طبيعة الهدهد الذي أرسله بكتابه لبلقيس.