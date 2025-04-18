تصعيد المعارضة التركية ومحاكمة "إمام أوغلو".. قراءة لأبرز المستجدات!

إن المتابع لكل جديد يطرأ على الساحة الداخلية في تركيا، خاصة بعد حكم محكمة الصلح الجزائية بحبس "أكرم إمام أوغلو" على ذمة قضايا تتعلق بجرائم مالية، سيجد أن الوضع أشبه بـ"الصفيح الساخن" الذي تزيد من شعلته وحرارته عدة أطراف، وخاصة جبهة المعارضة التي تريد الحفاظ على غليان الشارع لكسب أكبر قدر ممكن من التعاطف الشعبي معها.

ولكننا سنحاول جاهدين الوقوف على أبرز ممارسات المعارضة وتصعيدها منذ حبس "أكرم"، في محاولة لفهم خطواتها وسياقها وأبعادها، ومن ثم الحكم على مدى تأثيرها عليها وعلى المشهد الحالي برمته، كما سيكون لنا وقفات مع جلسات محاكمة "إمام أوغلو" التي بدأت عقب قرار حبسه، خاصة أننا نتحدث عن مشهد سيكون له تأثير على عدة جوانب وأصعدة، لعل أهمها الجانب السياسي، وهو الذي سيكون محور حديثنا بشكل أكبر في هذا المقال.

لعل من أبرز الأخطاء التي ارتكبها زعيم المعارضة "أوزيل" أنه خلال لقاء له مع مراسلة قناة (BBC) البريطانية الناطقة بالإنجليزية، طالب رئيس وزراء بريطانيا "كير ستارمر" بالتدخل في قضية "إمام أوغلو" المنظورة أمام قضاء بلاده

تصعيد المعارضة التركية

حرصت قيادات حزب الشعب الجمهوري منذ قرار حبس "أكرم إمام أوغلو" على حشد أنصارها، والاحتفاظ بهم في الشوارع والميادين لإحداث حالة من الزخم، تمكنهم من استثمار هذا الحدث لصالحهم، ولكن -كما يقولون- "تجري الرياح بما لا تشتهي السفن"، وهذا عين ما حدث مع قادة الحزب حيث تلقوا ارتدادات سلبية، جعلت المتعاطفين معهم ينفرون منهم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري (المعارض) "أوزغور أوزيل" إلى مقاطعة الأسواق التركية، حيث دعا "أوزيل" الشعب التركي للامتناع عن شراء أي شيء من الأسواق أو عبر الإنترنت لمدة يوم واحد، كأسلوب احتجاجي جديد على حبس "أكرم إمام أوغلو" على ذمة قضايا فساد بالبلدية.

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لم تلقَ حملة المقاطعة النجاح الذي كانت تنتظره المعارضة، بل انهالت عليها الاتهامات من هنا وهناك بعرقلة عجلة الإنتاج وتخريب الاقتصاد، خاصة في ظل وجود أزمة اقتصادية تحاول البلاد الخروج منها، عبر برنامج يتابعه وزير المالية التركي وفريقه الاقتصادي عن قرب منذ عدة أشهر، ولعل أبرز الأسباب التي جعلت المعارضة تخسر جراء هذه الدعوة أن حملة المقاطعة لو كانت نجحت كانت ستصيب بدايةً صغار التجار، الذين يحاولون تأمين ربح يمكنهم من مواصلة التواجد في السوق على أقل تقدير.

هذا بجانب أحداث الشغب، وما شهدته مظاهرات المعارضة من حرص أنصارها على الاشتباك مع قوات الشرطة، وذلك في الميادين المجاورة لمبنى بلدية إسطنبول الكبرى بمنطقة الفاتح، والتي جرى خلالها استخدام مواد حارقة وآلات حادة أمام عناصر وأفراد الشرطة، الذين هم موظفون يؤدون واجبهم في الحفاظ على السلم والأمن العام في البلاد.

ولعل من أبرز الأخطاء التي ارتكبها زعيم المعارضة "أوزيل" أنه خلال لقاء له مع مراسلة قناة (BBC) البريطانية الناطقة بالإنجليزية، طالب رئيس وزراء بريطانيا "كير ستارمر" بالتدخل في قضية "إمام أوغلو" المنظورة أمام قضاء بلاده، وألقى باللوم عليه وعلى حزبه (العمال البريطاني)، واتهمهما بعدم الانحياز للديمقراطية والعدالة.

كما استقبل "أوزيل" بعدها رئيس الوزراء اليوناني السابق "أندرياس باباندريو" في مقر حزب الشعب الجمهوري، وهو الذي صرح عقب لقائه بأوزيل بقوله: "نشعر بالفخر بسبب صمود أوزغور أوزيل وأكرم إمام أوغلو، فهذا الصراع هو صراع بين الاستبداد والديمقراطية"، وقد فعل أوزيل ذلك على الرغم من علمه الشديد بالعداء التاريخي والحضاري المتصاعد بين الحين والآخر بين الدولتين (تركيا واليونان).

وهاتان الواقعتان -مطالبة بريطانيا بالتدخل، واستضافة رئيس الوزراء اليوناني لإعلان دعمه للمعارضة- هما اللتان سوف ينظر إليهما المواطن التركي المتعاطف مع المعارضة على أنهما دعوة صريحة للغرب للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد، وهذا الأمر مرفوض لدى كثيرين، ويعتبر خطًّا أحمر لدى فئات ليست قليلة من الشعب، حتى وإن كانت هذه الفئات ترفض سياسات الحكومة الحالية وتختلف معها.

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كل هذه الخطوات التصعيدية تسببت في توجيه انتقادات لاذعة لقيادات الحزب، ومنهم رئيس الحزب على وجه الخصوص، بسبب قيامهم بتجاوزات غير مقبولة لدى شرائح ليست قليلة من أطياف الشعب التركي. وبالنظر إلى هذه الحقائق فإننا نستطيع القول إن التصعيد وإن كان ناجحًا في ديمومته من قبل المعارضة فإنه كان غير عقلاني وغير متدرج في كثير من أحيانه، حتى أصبح تصعيدها بشكل عام، كمن يسدد أهدافًا في مرماه لا في مرمى الخصم.

خلال الجلسة نفى "إمام أوغلو" جميع التهم الموجهة إليه، كما فعل سابقًا في التحقيقات التي كانت حول تهم "الفساد والإرهاب" عبر إساءة استخدام منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول الكبرى

أولى جلسات محاكمة إمام أوغلو

ظهر رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، يوم الجمعة الماضي، الموافق 11 أبريل/ نيسان الجاري، أمام المحكمة في جلسة قصيرة بشأن تهمة إهانة المدعي العام في إسطنبول "أكين جورليك"، وتهديده في وقت سابق، وهي قضية منفصلة عن تلك التي أدت إلى اعتقاله في مارس/ آذار الماضي بتهمتي "الفساد" و"الإرهاب" عبر إساءة استخدام منصبه العام.

عُقدت جلسة الاستماع داخل مجمع سجن سيليفري -حيث يُحتجز أكرم إمام أوغلو حاليًّا- في ضواحي المدينة، تحت حراسة أمنية مشددة، بينما تجمع أنصاره خارج المحكمة.

أكد إمام أوغلو خلال الجلسة أنه مستهدف سياسيًّا بسبب فوزه المتكرر في الانتخابات، قائلًا: "أنا هنا لأنني فزت بـ3 انتخابات في إسطنبول، المدينة التي قالوا إن من يفوز بها يفوز بتركيا"، في تلميح مباشر إلى العبارة الشهيرة التي سجلتها السياسة التركية للرئيس "أردوغان".

وخلال هذه الجلسة نفى "إمام أوغلو" جميع التهم الموجهة إليه، كما فعل سابقًا في التحقيقات التي كانت حول تهم "الفساد والإرهاب" عبر إساءة استخدام منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول الكبرى. ولكن القضية الحالية تتمحور حول تصريحات أدلى بها إمام أوغلو في وقت سابق هذا العام، حين انتقد المدعي العام في إسطنبول "أكين جورليك" واتهمه بالتحيز، وهي تعليقات اعتبرها الادعاء العام محاولة ترهيب لمسؤول حكومي أثناء أداء وظيفته المنوطة به.

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وتسعى النيابة العامة للحصول على حكم بسجن "أكرم إمام أوغلو" في هذه القضية لمدة قد تصل إلى 7 سنوات و4 أشهر، وبعد انتهاء الجلسة الأولى حددت المحكمة الجلسة التالية للنظر في القضية يوم 16 يونيو/ حزيران المقبل.

طالب أردوغان أصحاب الأصوات التي تؤكد على تسييس القضية أن يقوموا بتقديم الأدلة التي لديهم، والتي تثبت براءة المتهمين بها، لتأكيد براءتهم وإخراجهم من محبسهم، وهو الأمر الذي لا يلقى ردًّا من قبل المعارضة عليه

المعارضة والحكومة وجهًا لوجه

تتهم قيادات حزب الشعب الجمهوري الحكومة باستخدام القضاء لاستهداف مسؤولي المعارضة المنتخبين، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات بحق رؤساء البلديات المعارضين تأتي في إطار خطة أوسع لتحييد المعارضة قبل أي انتخابات عامة مقبلة بالبلاد.

وفي المقابل تنفي الحكومة التركية هذه الاتهامات وتؤكد استقلال السلطة القضائية، خاصة أنها قضايا تتعلق بالفساد والرشاوى المالية، وليست قضايا ذات طابع سياسي، وقد أكد الرئيس التركي "أردوغان" أكثر من مرة عبر تصريحات مختلفة له على أن هذه القضية قد تم فتحها من الأساس عبر أنصار حزب الشعب الجمهوري أنفسهم، حيث إنهم هم من جاؤوا إلى الادعاء العام وقاموا بإجراءات البلاغ، وقدموا عددًا من المستندات والوثائق التي تدين المتهمين.

ولذلك طالب أردوغان أصحاب الأصوات التي تؤكد على تسييس القضية أن يقوموا بتقديم الأدلة التي لديهم، والتي تثبت براءة المتهمين بها، لتأكيد براءتهم وإخراجهم من محبسهم، وهو الأمر الذي لا يلقى ردًّا من قبل المعارضة عليه، ما يُعد إشارة ضمنية منهم على اعترافهم بأن الوثائق المقدمة صحيحة، وأنهم لا يملكون ما يثبت عكس ذلك، بل ومن اللافت أن زعيم المعارضة "أوزيل" قد وصف في أحد اللقاءات من قدموا هذه الوثاق بـ"الأغبياء"، وهو التصريح الذي يمكن فهمه في سياق الاعتراف بصحة ما تؤكده الحكومة بخصوص هذه القضية.

بعد أيام قليلة من حبسه في سجن "سيليفري" شديد الحراسة، كتب "إمام أوغلو" مقالًا بخط يده في سجنه، وأرسله إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الشهيرة، وتم نشره بالفعل، وقد خاطب عبر مقاله هذا أيضًا عددًا من فئات المجتمع التركي، إلا أنه وقع في خطأ كبير عندما خاطب قادة الغرب وأوروبا مطالبًا إياهم بالتدخل للإفراج عنه

رسائل من السجن

نقلت وسائل إعلام ووكالات أنباء تركية عديدة تصريحات لأكرم إمام أوغلو، قال من خلالها إنه يقضي معظم وقته في السجن في قراءة القرآن الكريم، وبالأخص قراءة الآيات التي تتحدث عن العدالة، وذكر أنه أحضر جميع دواوين الشاعر "ناظم حكمت"، ووضعها بجوار سريره لمطالعتها، وصرح أيضًا بأنه بدأ بقراءة كتاب صغير في عدد صفحاته لكنه عميق جدًّا في فكره، وهو كتاب يتحدث عن المتصوف التركي الشهير "حجي بكتاش ولي".

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تندر كثيرون من هذه التصريحات، وتناولوها على سبيل الضحك والسخرية، ولكنها في حقيقة الأمر تصريحات لها أبعاد ودلائل، وتحمل رسائل لعدة فئات بعينها، فمَنْ لديه اطلاع على الثقافة التركية، ومن خلال معرفته بهذه الأسماء المذكورة في تصريحات إمام أوغلو، سيدرك أنه قد غازل بهذه التصريحات القليلة 3 شرائح في وقت واحد.

فنجد أن تصريحه الأول حاول عن طريقه استعطاف ومغازلة الإسلاميين بمختلف توجهاتهم (سواء أكانوا مؤيدين أم معارضين)، أما تصريحه الثاني فسعى عبره إلى مغازلة التيار اليساري؛ لأن الشاعر "ناظم حكمت" يُعد رمزًا لليساريين الأتراك، أما تصريحه الثالث والأخير فحاول من خلاله استقطاب فئة العلويين الأتراك؛ وذلك لأن المتصوف الشهير "حجي بكتاش ولي" يُعد رمزًا للعلويين في تركيا. وبالتالي، فتصريحه هذا يُعد ذكيًّا لأنه حاول من خلاله استقطاب ثلاث فئات مختلفة من مكونات الشعب التركي بشكل غير مباشر، وذلك من خلال إعطائه معلومة لما يقوم به في محبسه فقط.

الأمر الآخر الذي يجب التنبه والتطرق إليه هو أن "أكرم إمام أوغلو" ما زال يستخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل اعتيادي وبكل أريحية، ويخاطب الجماهير كما يشاء. وبالمناسبة، فقد غرد عبر حساباته داعيًا الشعب التركي للمشاركة في المقاطعة التي دعا لها زعيم المعارضة "أوزغور أوزيل"، والتي سبق الحديث عنها والتطرق إليها.

وبعد أيام قليلة من حبسه في سجن "سيليفري" شديد الحراسة، كتب "إمام أوغلو" مقالًا بخط يده في سجنه، وأرسله إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الشهيرة، وتم نشره بالفعل، وقد خاطب عبر مقاله هذا أيضًا عددًا من فئات المجتمع التركي، إلا أنه وقع في خطأ كبير عندما خاطب قادة الغرب وأوروبا مطالبًا إياهم بالتدخل للإفراج عنه، خاصة أنه محبوس على ذمة قضايا فساد لا قضايا تحمل طابعًا سياسيًا، وهو الأمر الذي ستنظر إليه عدة فئات من مكونات الشعب على أنه بمثابة فتح مجال أمام الجهات الخارجية -وخاصة قادة أوروبا والدول الغربية- للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد.

لو استمرت المعارضة التركية في اتباع الإستراتيجية نفسها التي سارت عليها حتى الآن ستخسر المزيد بالتأكيد، لا سيما أن تحالفها الذي كانت تعتمد عليه سابقًا، والمكون من عدة أحزاب، قد انفرط عقده

لقد حرصت المعارضة التركية على أداء دور "المظلوم والضحية"، لكسب التعاطف الممكن من خلال هذه الأزمة التي عصفت بشكل جاد بأركان الحزب، وتركته في مهب الريح، خاصة أن إمام أوغلو قد شكّل مجموعات مقربة منه بشكل فجّ، جعل كثيرين يستاؤون منه، ويتقدموا ببلاغات للتخلص من ذاك الرجل الذي أقضّ مضجعهم، وأذهب مصالحهم التي كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر، ولكن تصعيد المعارضة لم يكن متدرجًا أو ذا خطة واضحة المعالم لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، بل كان أشبه ما يكون بالتصعيد من أجل التصعيد، ولو لاحظنا سنجد أن الحكومة ربما أصبحت أحد أكبر المنتفعين من تصعيد المعارضة؛ بسبب كثرة الأخطاء المتتالية، وخاصة تلك الأخطاء التي تزعج المواطن غير المحسوب على طرف ما.

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وخلاصة القول أنه لو استمرت المعارضة التركية في اتباع الإستراتيجية نفسها التي سارت عليها حتى الآن ستخسر المزيد بالتأكيد، لا سيما أن تحالفها الذي كانت تعتمد عليه سابقًا، والمكون من عدة أحزاب، قد انفرط عقده بعد قرب عقد مصالحة سياسية بين الحزب الكردي (حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب) والحكومة التركية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في جدوى وفعالية تحركات المعارضة، خاصة بعد انسحاب الحليف الأهم والأكثر عددًا في تحالفاتها السابقة.