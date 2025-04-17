مخططات انتقامية في غزة.. لكنهم لا يعرفون الفلسطيني!

بعد عام ونصف من الحرب على قطاع غزة، يعيش سكان القطاع -ويزيد عددهم عن 2 مليون مواطن- وضعاً معيشياً وإنسانياً كارثياً، في ظل عمليات قتل ونزوح وتجويع لا تتوقف، بعد استئناف إسرائيل الحرب عقب توقفها لـ40 يوماً، هي زمن المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، والتي كان من المفترض الانتقال في نهايتها إلى المرحلة الثانية بإخراج باقي أسرى الاحتلال وانتهاء الحرب، قبل أن تتنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الاتفاق.

هو عقاب وقتل جماعي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فمنذ ما يقارب شهرين يُمنع دخول الطعام والشراب والدواء، ولا يبدو أن الحال سيكون أفضل في المرحلة المقبلة

تعد هذه الفترة هي الأصعب على سكان غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، وفق ما يؤكده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وتؤكده الأوضاع الميدانية.

منذ استئناف حرب الإبادة، يواصل جيش الاحتلال إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح، ويمنع إدخال المساعدات الإغاثية والغذائية والأدوية والمستهلكات الطبية، ويمع خروج أي مريض أو جريح للعلاج بالخارج، ليُتركوا لمصيرهم الوحيد وهو الموت.

هو عقاب وقتل جماعي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فمنذ ما يقارب شهرين يُمنع دخول الطعام والشراب والدواء، ولا يبدو أن الحال سيكون أفضل في المرحلة المقبلة، خاصة بالنظر لتصريح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد فيه استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين، وقال "لن يدخل غزة حتى حبة قمح واحدة".

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هو ليس تصريحاً عابراً أو مجرد تهديد، بل يُعبر عن سياسة حكومة متطرفة، لا تنظر للشعب الفلسطيني سوى على أنه شعب يستحق الموت والإبادة، ودوماً كانت تصريحات هؤلاء المتطرفين هي الواقع الذي يحدث في غزة ويُنفذّ حرفياً، رغم ما في ذلك من جرائم وإبادة ومخالفات للقوانين الدولية.

الجوع يتفاقم حتى وصل رغيف الخبز مع إغلاق المعبر، ومعه تزداد عمليات القتل التي زادت عن ألف منذ استئناف الحرب، غالبيتها لنساء وأطفال، مع أكثر من 50 ألفاً في زمن ما قبل التهدئة، ترافق ذلك مع عمليات نزوح جماعي، وتوسعة للسيطرة العسكرية من قبل جيش الاحتلال على مناطق عديدة، من بينها كامل مدينة رفح وحي الشجاعية، وطرد سكانها لمناطق أخرى.

هل سيستلم الفلسطينيون بفصائلهم ومكوناتهم؟ وهل باتت غزة قضية مُنتهية بالنسبة لإسرائيل وستحقق فيها ما تريد؟

هي ليس عمليات ضغط على المفاوض الفلسطيني فحسب -وإن كانت تحمل بعض التصريحات هذا التوجه- لكن الأمر أبعد بكثير، فالهدف أيضاً يشمل:

قتل أكبر عدد من الفلسطينيين، وخاصة من النخب والكفاءات.

تدمير أكبر عدد من المستشفيات والمراكز الصحية (قصف مستشفى المعمداني نموذجاً) وإخراجها عن الخدمة.

تدمير أكبر قدر من الأحباء والشوارع والمربعات السكنية.

ترسيخ فكرة التهجير والنزوح عند الفلسطينيين كخيار ثابت لا بديل عنه، وترك الأرض.

تعقيد متطلبات الحياة الكريمة وعدم ترك خيار للبقاء، من خلال تدمير مرافق الحياة والمنازل والمدارس وغيرها.

السيطرة الأمنية، وتوسيع نفوذ الاحتلال في المناطق الحدودية للقطاع، بل ووصولها للعمق حيث عشرات آلاف السكان.

هذه المعطيات الصعبة على الأرض تدلل على أن المستقبل صعب جداً بالنسبة لسكان غزة بل الفلسطينيين بشكل عام؛ فالوضع في الضفة الغربية ليس بأفضل حالاً، ويبدو أن مخططات الاحتلال تتوسع وتزيد تدريجياً في ظل الصمت العربي والإسلامي والدولي، والدعم الأميركي المُطلق.

لكن هل سيستلم الفلسطينيون بفصائلهم ومكوناتهم؟ وهل باتت غزة قضية مُنتهية بالنسبة لإسرائيل وستحقق فيها ما تريد؟.. الواقع على الأرض يوحي بذلك، لكن العقل والإرادة الفلسطينية لمن لا يعرف الشعب الفلسطيني يختلف كلياً.

الفلسطيني سيواجه كل ذلك ولن يتخلى عن أرضه وبلده مهما زادت التحديات وتفاقمت، ومهما كانت المخططات سوداوية؛ فالعقل الفلسطيني لا يقبل بغير فلسطين أرضاً

شاهدت مؤخراً مقابلة تلفزيونية لسيدة فلسطينية، أصيب زوجها وعدد من أطفالها بداية الحرب، وأجبرها جيش الاحتلال على النزوح من مستشفى الشفاء مع عائلتها إلى جنوب القطاع، عادت بعد اتفاق وقف إطلاق النار فلم تجد بيتاً ولا حياً ولا جيراناً، دمرت إسرائيل الحي بالكامل في حي الشجاعية فوق رؤوس ساكنيه من جيرانها وأصحابها وعائلاتهم، وتعيش حالياً في خيمة تفتقد لكل شيء، بعد أن كانت في شقة سكنية لا ينقصها شيء، وتعيش حياة كريمة.

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زوج السيدة وأبناؤها مصابون، لكنها تتحدث بكل ثقة أن إيمانها مُطلق بأنها ستخرج من خيمتها لتزور القدس مُحررة، وأن غزة لن تكون يوماً في يد الاحتلال، وأن شرط تسليم سلاح المقاومة يجب أن لا ينفذ، فإن وضع العدو شروطاً فلتضع المقاومة شروطها، و"سنبقى هنا، وسيرفع ابني علم فلسطين هنا"… تختم مقابلتها، وقد ارتفع صوتها وزادت قوته وجرأته.

هذا الحديث العفوي في تلك المقابلة مع سيدة تعيش المعاناة واقعاً كل لحظة، ولا يبدو حديثها من موقف المرتاح أو من يعيش في عالم أخر، يُوصل للعالم أجمع الرسالة التي تعجز عشرات المقالات والكتابات عن إيصالها، فالفلسطيني سيواجه كل ذلك ولن يتخلى عن أرضه وبلده مهما زادت التحديات وتفاقمت، ومهما كانت المخططات سوداوية؛ فالعقل الفلسطيني لا يقبل بغير فلسطين أرضاً.

لا يعرف الفلسطيني الذي صمد عاماً ونصف، وما يزال في حرب إبادة لا تقوى على مواجهتها دول، وكانت ستستسلم وترفع الراية البيضاء من الأسبوع الأول

قد لا يرى البعض في ذلك حديثاً عاطفياً، لكنه أبداً لا يعرف الفلسطيني الذي انتفض في عام 1987، وكان سلاحه حجارة مقابل سلاح وجيبات ومصفحات عسكرية، وقاتل من بين الأزقة والمخيمات رغم محاولات الاحتلال آنذاك تمييع القضية الفلسطينية، وإخماد صوت الثورة بالانفتاح الاقتصادي وتشغيل العمال في الداخل الفلسطيني المحتل.

لا يعرف الفلسطيني الذي انتفض عام 2000 رفضاً لزيارة شارون للمسجد الأقصى، وأجبرت عمليات المقاومة بسلاحها المتواضع، رئيس وزراء الاحتلال شارون على الانسحاب من غزة، وهو الذي كان يراها "تل أبيب" ويرفض الخروج منها.

لا يعرف الفلسطيني الذي صمد عاماً ونصف، وما يزال في حرب إبادة لا تقوى على مواجهتها دول، وكانت ستستسلم وترفع الراية البيضاء من الأسبوع الأول.