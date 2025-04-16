أساطير هدهد سليمان (4)

لو جمعت الأساطير التي رويت عن هدهد سليمان، لكانت هذه الحكايات المادة الخام لإنتاج فيلم بديع مشوق عن هذا الطائر السحري العجيب!

بعض المرويات تقول إن سليمان منحه عدة ألقاب وعيّنه في عدة مناصب، منها أنه عيّنه وزيرًا للطيور في البلاط السليماني، والبعض قال إن منزله في قصر سليمان، وله عشّ مدبج خاص به، فهو ذو رتبة ملكية، وقيل إنه كان محبوب الجن، وكانت الجن تستشيره في شؤونها.

في بعض المرويات أن ملكة سبأ اندهشت من هذا الهدهد، فلما رأت براعته وذكاءه رغبت في الاحتفاظ به، وحبسته في قفص عندها، لكنها أطلقته حين قرأت كتاب سليمان

ومن خصائص هذا الهدهد السحرية التي تنقلها بعض المرويات القديمة أنه يمتلك ريش الشفاء، فإذا وضع على أي جرح يشفى من فوره، وفي بعض الإسرائيليات أن لهذا الهدهد قدرة على اختراق الجدران ودخول القصور المغلقة.

بعض الأساطير الإسلامية فيها أنه يختفي مع غروب الشمس، فلا يُرى إلا في ساعات النهار، وفي بعض الحكايات إشارة إلى أن الهدهد كان يحدّث النجوم وتدله على الاتجاهات الصحيحة.

وفي بعض المرويات أن لديه قوة خارقة في النظر لأعماق البحار والمحيطات، حيث إنّ بصره ينفذ ليصل إلى مناطق مكوث الجن الغوّاص في أبعد نقطة تحت الماء. وفي الأساطير أنه كان في الأصل ملكًا للطيور، ولكنه تنازل عن عرشه لسليمان وانصاع إليه.

ربطت بعض الروايات النادرة بين هدهد سليمان وطائر العنقاء، حيث تقول الرواية إن سليمان أمر الهدهد أن يفتش عن هذا الطائر العجيب ويجلبه له، غير أن الهدهد فشل في مهمته ولم يعثر على طائر العنقاء.

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وبعض الأساطير العربية تفسر لنا عدم جلبه لسليمان، حيث تقول إن الهدهد هو طائر العنقاء، لكنه تخفى بهذه الصورة ليتكتم على هويته، والمعروف لدى العرب أن العنقاء إذا احترقت تُبعث من جديد.

مما قيل في الأساطير الشعبوية إنه طائر الحظ، فإذا ما شوهد فإنّ في تلك الرؤية بشارة عن أخبار سعيدة ومفرحة ستقبل على هذا الرائي

وقد وجدت في بعض المرويات أن ملكة سبأ اندهشت من هذا الهدهد، فلما رأت براعته وذكاءه رغبت في الاحتفاظ به، وحبسته في قفص عندها، لكنها أطلقته حين قرأت كتاب سليمان.

في بعض أساطير الشعوب أن هذا الهدهد يمتلك مفاتيح أبواب الجنة، وكان يذهب إلى الحكماء ليمنحهم الحكمة. ومما قيل في الأساطير الشعبوية إنه طائر الحظ، فإذا ما شوهد فإنّ في تلك الرؤية بشارة عن أخبار سعيدة ومفرحة ستقبل على هذا الرائي.

وفي بعض الأساطير أنّ الهدهد رمز الدهاء والخداع، وأن لديه القدرة على تخليص نفسه من أي ورطة يقع بها بفضل حنكته ودهائه. وفي أسطورة طالعناها أنه إذا وُضعت ريشة هدهد تحت الوسادة فإن الحالم يرى المستقبل القادم في منامه.