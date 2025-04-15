عجيب أمر غزة وما تلاقيه من المحن!. ولكن لا عجب؛ فإنما هي حكاية لها جذور، وصورة لحاضر يشكل امتدادًا لماضيها.

في غزة وُلد الإمام الشافعي (رحمه الله)، وقد كان مرة يقول أنا من غزة، ومرة أخرى يقول أنا من عسقلان؛ فغزة عُرفت في التاريخ بـ"غزة عسقلان"، إذ هي في الحقيقة تابعة لها.

الرباط مهمة عظيمة لا يتصدى لها إلا أصحاب الهمم العالية، ولأن الأجر على قدر المشقة، كان معلومًا أن رباط عسقلان أجره عظيم، وقد أدرك ذلك أولو العزم فبادروا إليها

وفي الإشارة إلى عسقلان جاء الحديث النبوي الشريف، الذي صححه الإمام الألباني، وفيه: "أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكًا ورحمة، ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير، فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان".

فالمألوف أن المعارك يحمى وطيسها حينًا ثم يخبو، فيصمت السلاح، ويهدأ المقاتلون، ويعود الناس إلى حياتهم ومعاشهم، ومزاولة أعمالِهم ومشاغلهم بشكل طبيعي.. هذا هو حال العموم، أمّا أهل الثغور فيكون لهم حينها شأن آخر؛ فهم في رباط متواصل، يحرسون الحدود، ويراقبون تحرّكات العدوّ كي لا تؤتى الأمّة الإسلامية على حين غفلة.

وعبر التاريخ الإسلامي كانت عسقلان واحدًا من تلك الثغور، كانت كذلك وما زالت!. أوليس هذا ما تعيشه غزة عسقلان اليوم؟

جاء الفتح الإسلامي لمدينة عسقلان باتفاق سلام بين معاوية بن أبي سفيان وأهالي المدينة، وبعد الفتح أصبحت عسقلان مركزًا لقيادة الجيوش الإسلامية في المنطقة، واستقر فيها عدد من الصحابة، وترك فيها معاوية بن أبي سفيان المرابطين ليتولوا مهمة حمايتها، واستمرت في العصور اللاحقة ثغرًا يستدعي المرابطين إليه.

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والرباط مهمة عظيمة لا يتصدى لها إلا أصحاب الهمم العالية، ولأن الأجر على قدر المشقة، كان معلومًا أن رباط عسقلان أجره عظيم، وقد أدرك ذلك أولو العزم فبادروا إليها؛ قال عنها ابن تيمية (رحمه الله): وأمّا عسقلان فإنّها من ثغور المسلمين، كان صالحو المسلمين يقيمون بها لأجل الرباط في سبيل الله.

وقد رُوي عن عطاء الخراساني القول: "بلغني أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: رحم الله أهل المقبرة، ثلاث مرات، فسئل عن ذلك، فقال: تلك مقبرة تكون بعسقلان"، فكان التابعي عطاء بن أبي مسلم، الفقيه، والمُفسر، والمجاهد، وأحد رواة الحديث النبوي، يرابط في غزة وعسقلان كل عام مدة أربعين يومًا حتى مات في القدس.

ليس عجيبًا أن يكون من غزة عسقلان وأهلها هذا الثبات الأسطوري؛ فإنما هو عزّ توارثوه، كما أنه أمانة أدركوا ثقلها فقاموا بها وكانوا لها أهلًا

ففي حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إشارة إلى عظيم قدر هذه الأرض وأجرها ومكانتها في الإسلام، وهذه حقيقة وعاها الصالحون، فلزم كثيرون منهم ساحل عسقلان مرابطين، كأبي ريحانة الأزدي (رضي الله عنه)، وإلى عسقلان ارتحل علماء كثر لينالوا شرف الرباط فيها، كالإمام سفيان الثوري الذي رابط على ساحل عسقلان أربعين يومًا، وكالإمام عطاء بن رباح الذي جعل له في كل عام أربعين يومًا يرابط فيها على ثرى عسقلان، ومنهم من مات فيها مرابطًا كعمر بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب.

وجاءت الإشارة إلى عسقلان كذلك فيما نُقل عن الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه قال: "لولا أن تعطّل الثغور وتضيق عسقلان بأهلها لأخبرتكم بما فيها من الفضل". كما قال عنها الصحابي الجليل عبدالله بن عمر: "لكل شيء ذروة، وذروة الشام عسقلان".

وإذًا، فليس عجيبًا أن يكون من غزة عسقلان وأهلها هذا الثبات الأسطوري؛ فإنما هو عزّ توارثوه، كما أنه أمانة أدركوا ثقلها فقاموا بها وكانوا لها أهلًا، وهو في الوقت نفسه أجر عظيم من الله ينتظره من أدى الأمانة وصدق ما عاهد الله عليه.. ليس عجيبًا ثبات أهل غزة، ولكن العجيب أن يكون من عموم الأمة هذا الخور وهذا الخذلان، فلا تنتصر لتلك الثلة المؤمنة من المرابطين.

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لقد وعى أهل غزة حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل"، فهل وعينا حقيقة قوله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".. وماذا بقي لنا من ذاك الشعور الذي يربط بين المؤمنين؟