لك الله يا غزة!

"إن واجبنا لا يكمن في ان نكون مع او ضد، بقدر ما هو وضع الريشة على الجرح." البير لوندر.

لعل ما أفتخر به كثيرا، هو ذاكرتي التي تأبى محو الماضي، بل تنغمس في طياته وتحاول استقراء التاريخ لفهم واقعنا المعاصر.

وأنا صغير، اتذكر أن التاريخ الذي درسناه كان أكثر استيعابا للحقائق من الذي يدرس حاليا. وليس الامر ضربا من الصدفة، فالصدفة كما يقول فولتير، فيلسوف عصر الانوار، ما هي الا سبب مجهول لحتمية معروفة.

كنت اقضي فيها بعض اوقات شبابي مع مجموعة من الرفاق الذين تشبعوا بالسياسة في مرحلية عمرية يقضيها معظم من كان في سني في اللهو ومضيعة الوقت

وانا في السادسة عشر من عمري، لا تزال مخيلتي تختزل في اعماقها اللقاء التاريخي بين الراحل ياسر عرفات ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز للتوقيع على معاهدة سلام، قيل آنذاك بأنها تاريخية، وبموجبها سيتم الاعتراف بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

يبدو انني سأقرع باب السياسة الذي يرفضه الكثير. هذا الباب المحاط بسياج محصن ومقولب تحت مسمى عدم التطرق الى الشأن الفلسطيني مخافة الانجرار الى فخ معاداة السامية. كيف ذاك وقد نشأت في مجتمع امتزج فيه الامازيغ بالعرب، والمسلمون باليهود منذ السقوط المدوي للأندلس. وها أندا اغوص في ذكريات

كنت اقضي فيها بعض اوقات شبابي مع مجموعة من الرفاق الذين تشبعوا بالسياسة في مرحلية عمرية يقضيها معظم من كان في سني في اللهو ومضيعة الوقت. وكنا نتخذ من المقاهي الشعبية مسرحا لنا لنتدارس فيه الواقع الجيوسياسي الذي بدأ في التحول بشكل رهيب، وذلك على بعد سنوات من اطلالة الالفية الثالثة علينا.

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كان شكنا آنذاك في نجاح مباحثات أوسلو في محله. كيف لا والواقع يقول ان اول قائد عربي سلك هذا المشوار كان هو محمد أنور السادات والذي تم اغتياله سنتين بعد تطبيعه مع الدولة العبرية. وازداد شكنا حينما تم اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين من طرف متطرف صهيوني واسمه ايجال عمير في 4 نونبر 1995. هذا الرجل الذي رفض فكرة قيام الدولة الفلسطينية. تلاه بأشهر اغتيال مهندس المتفجرات لدى حركة المقاومة الاسلامية حماس يحيى عياش في 5 يناير 1996…والواقع المر يقول بان القضية الفلسطينية لن ترى الوجود دون توحيد الجهود بين كل الاطراف الفلسطينية المتنازعة، فالكثرة تغلب السبع، والاتحاد يشكل القوة. وحقيقة الامر تقول ايضا انه لابد من خروج الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي بمواقف أكثر شجاعة، بعيدا عن الحسابات الدبلوماسية والمصالح الاقتصادية.

لم يكتف بغزو غزة التي لها نصيب تاريخي من اسمها (الغزو)، بل اتم حملته الى عكا ويافا، والتي عاد منها خائبا بسبب الطاعون والمعارك الدامية التي واجهته هناك

ولعل ما هو أمر في هاته القضية هو الواقع المأساوي لغزة منذ قرون. كيف لا وقد مر زهاء 226 سنة على اجتياح نابوليون بونابارت لغزة في فبراير 1799.

لم يكن بعد حاكما لفرنسا، ولكن كان قائدا عسكريا لما سيعرف في التاريخ بالحملة الفرنسية على مصر وسوريا.

كان الضعف والوهن قد بدى على القيادة السياسية والعسكرية في مصر التي كانت تحت الحكم العثماني. في شتاء هاته السنة، تراءت في نفس نابوليون ان يجتاح غزة) التي كانت تحت حكم باشا الجزار او كما يسميه الفرنسيون Djezzar Pacha.)

كانت رؤية الجنرال الفرنسي تكمن في ان من يتمكن من وضع يده على غزة، سيحكم العالم وذلك لأنها نقطة التقاء بين افريقيا، اسيا واوروبا.

ولم يكتف بغزو غزة التي لها نصيب تاريخي من اسمها (الغزو)، بل اتم حملته الى عكا ويافا، والتي عاد منها خائبا بسبب الطاعون والمعارك الدامية التي واجهته هناك. وظل اسم هذا القطاع مرتبطا بسلسلة من المعاناة والمحن التي كتبت لأهلها منذ الاتفاقيات السرية المعروفة اختصارا بسايكس بيكو، مرورا بنكبة 1948، ثم بواقع جديد بعد سيطرة الإسرائيليين على القدس وانشاءها مستوطنات جديدة بكل من غزة والقدس والضفة الغربية بعد ما سمي في التاريخ بنكسة يونيو1967. هاته الحرب التي افضت الى توسع كبير لإسرائيل، ضاعفت خلاله نسبة اراضيها الى ثلاث اضعاف ما أخذته بالقوة عام 1948.

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غير أن جيلي من الشباب كبر مع المظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، كان آخرها، قبل ان أختار العيش بأوروبا، تلك التي قامت في العديد من المدن المغربية استنكارا لمقتل الطفل محمد الدرة، والذي حاول والده حمايته الى ان اصيب هو الاخر. كان ذلك عند معبر نتساريم الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها، وكأن التاريخ يعيد نفسه، في إصرار صهيوني على إعادة احتلال غزة، وتهجير سكانها قسرا تباعا لسيناء بمصر والأردن. وكأن حكام هاتين الدولتين مجرد احجار على رقعة الشطرنج، تحركها تارة اياد صهيونية، وتارة اخرى اياد امريكية في ظل غياب شبه تام لدور الامم المتحدة.

وازداد الامر مضاضة حينما أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الخامس من فبراير 2025 عزمه احتلال غزة تحت ذريعة تحويلها إلى ريفيرا الشرق الأوسط، وتهجير سكانها إلى مصر والأردن، شاء حكامها أو رفضوا، فالأمران سيان امام رجل وصفه مؤلف كتاب الحرب بوب وودوور بأنه رجل الصفقات المحتال. وليس الامر بجديد، فقد سبق لصهره ان تبنى نفس الافكار حينما أقدم في ولاية ترامب الاولى على مخطط الشرق الاوسط الجديد اوما سماه بخطة السلام للشرق الاوسط في فبراير 2019.

كلا الرجلين مهووسان بالعقار والصفقات التي تحول الانسان الفلسطيني الى مجرد ورقة يراهن عليها، في ظل غياب تام للسلطة الفلسطينية، وعلى رأسها عباس أبو مازن الذي يبدو انه لا يزال في سباته القديم. وصدق الشاعر التونسي محمد الجلالي حينما قال في قصيدته المعنونة ب: في دولة القانون:

سيكتب التاريخ في فصوله

بالصرخة المجنونة.. بالهلوسة

عن امة معصوبة مغلوبة

وظلمة تلفها معسعسة

عن حاكم مخلد في حكمه

شرعية الدبابة.. مفترسة

وحوله عصابة تفننت

في نهبكم اموالكم.. مختلسة

والامة العظيمة قد طبست:

"خذوا البلاد. نظفوا بالمكنسة"

قد زلزلت زلزالها.. وضيعت

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اموالها.. فما لحظ البائسة!

…

إن حاكم لم يأتي باختياركم

لم يرتحل إن ساورته الوسوسة

وظل في مكانه لم يستح

فانه سيحكم بالعسعسة

سيخدم أسياده ويترك

بلاده كالخرقة المنجسة..