أهلنا في المخيمات: ما بين صقيع أجسادهم وتجمد قلوبنا

تشير توقعات مراكز الأرصاد الجوية إلى انخفاض محتمل في درجات الحرارة لما دون الصفر، لتلامس حدودًا قاسية تصل إلى سبع درجات تحت الصفر، منحرفةً عن معدلها السنوي الطبيعي بما يقارب ثماني درجات.

هذه الموجة القارسة لن تأتي بمفردها، بل غالبًا مصحوبة برياح ثلجية قطبية المنشأ.

لا أكتب لكم هذه الكلمات كمتنبئ جوي، ولست ممن يهتم بنشر أحوال الطقس، لكن ما أريد قوله هو أن هذا الثلج لن يذوب على أسطح منازل دافئة، بل سيتراكم فوق أجساد ترتجف في المخيمات: طفل يبحث عن حذاء يقيه الصقيع، أمّ تكتم بكاءها وهي تلف ابنتها ببطانية ممزقة، عجوز يتنفس بصعوبة والهواء البارد يمزق رئتيه.

هذه ليست مشاهد من خيال، بل واقع أهلنا في المخيمات السورية اليوم ومنذ أعوام خلت؛ السماء سقفهم، والتراب فراشهم، والبرد عدو لا يرحم.

في كل عام مضى، كنا نتجرع الأسى والحسرة عليهم ونحن نتابع أخبارهم ونشاهد صورهم، بأيدٍ مبتورة وقلوب مقهورة. فما عذرنا اليوم إن أزفت الآزفة؟!

لكن لماذا أكتب اليوم؟! لأن الظروف تغيرت، والحال لم يعد معقدًا، واللسان لم يعد مقيدًا، والحلول باتت في متناول اليد إذا تحركنا بسرعة إلى المنظمات الإنسانية، إلى المتبرعين، إلى التجار الذين أذاقتهم فروع الأمن الويلات وأرغمتهم على دفع الملايين من الدولارات، ها قد منَّ الله عليكم أن حرركم من الطاغية.

إلى كل من يملك قلبًا وإمكانية للمساعدة، أقترح خطوات عملية كمحاولة لفتح نافذة نطل منها عليهم جميعًا، ولو بفكرة تُضاف إلى ما يلي:

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تحويل مبانٍ سابقة إلى مراكز إيواء: استغلال المقرات والأبنية التابعة للنظام المخلوع في المحافظات، مثل المدارس أو المستودعات الحكومية السابقة، وتجهيزها بأسرّة ومدافئ وأغطية، يمكن إدارتها بالتعاون بين الدولة السورية والمنظمات الدولية.

استغلال المقرات والأبنية التابعة للنظام المخلوع في المحافظات، مثل المدارس أو المستودعات الحكومية السابقة، وتجهيزها بأسرّة ومدافئ وأغطية، يمكن إدارتها بالتعاون بين الدولة السورية والمنظمات الدولية. إنشاء مراكز إيواء مؤقتة: نصب وحدات سكنية بسيطة، ككرفانات معدنية أو خيام معزولة بطبقات مقاومة للماء والبرد، مرتفعة عن الأرض بمنصات خشبية لمنع الرطوبة، ومزودة بمدافئ تعمل بالوقود أو الوقود البديل مع تهوية آمنة، يمكن إقامتها في مناطق قريبة من المخيمات خلال 48 ساعة، بشرط توفير المواد من مخازن محلية أو تبرعات دولية.

نصب وحدات سكنية بسيطة، ككرفانات معدنية أو خيام معزولة بطبقات مقاومة للماء والبرد، مرتفعة عن الأرض بمنصات خشبية لمنع الرطوبة، ومزودة بمدافئ تعمل بالوقود أو الوقود البديل مع تهوية آمنة، يمكن إقامتها في مناطق قريبة من المخيمات خلال 48 ساعة، بشرط توفير المواد من مخازن محلية أو تبرعات دولية. توزيع مستلزمات التدفئة والغذاء: تزويد كل عائلة بمدفأة تعمل بالوقود أو الوقود البديل، مع خزان يكفي لعشرة أيام على الأقل، إلى جانب بطانيات حرارية لكل فرد، وأحذية شتوية مقاومة للماء، ومعاطف ثقيلة للأطفال والكبار.

لماذا التأخير؟ كل ساعة تمر هي حياة تتلاشى، وكل يوم يمضي هو امتحان لضمائرنا ولإنسانيتنا.. هل ننتظر شتاءً آخر يحصد أرواحهم بصمت؟!

يمكن تنظيم قوافل يومية تنطلق من مراكز التجميع في مدن قريبة مثل إدلب وحلب وحماة، بإشراف لجان محلية تضم ممثلين رسميين ومجتمعيين.

كذلك، توزيع حصص غذائية تشمل وجبات دافئة يومية (كالحساء والخبز) وحصص جافة (أرز، معلبات) تكفي أسبوعًا على الأقل، وبدعم من الجاليات السورية في الخارج والمنظمات الأممية.

دعم طبي عاجل: إرسال فرق طبية متنقلة، مجهزة بأدوية لنزلات البرد والالتهاب الرئوي، مع خيام عيادات صغيرة مزودة بمولدات كهربائية. مع التركيز على فحص الأطفال وكبار السن، وتوفير الأدوية الأساسية مجانًا.

في كل عام مضى، كنا نتجرع الأسى والحسرة عليهم ونحن نتابع أخبارهم ونشاهد صورهم، بأيدٍ مبتورة وقلوب مقهورة. فما عذرنا اليوم إن أزفت الآزفة؟!

لماذا التأخير؟ كل ساعة تمر هي حياة تتلاشى، وكل يوم يمضي هو امتحان لضمائرنا ولإنسانيتنا.. هل ننتظر شتاءً آخر يحصد أرواحهم بصمت؟! إن كان هناك من يستحق الإغاثة الآن على أرض سوريا الحرة، فهم هؤلاء بلا منازع.

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الوقت ليس رفاهية نملكها -لا نحن ولا هم- ومخالب الشتاء لن ترحم أجسادهم، فلا تسمحوا للصقيع أن ينال من أجسادهم، أو ينال من قلوبكم.