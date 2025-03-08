الفشل يُولّد النجاح

كلنا يكره الفشل ويمقته، وتراه فئة من الناس بعبعًا يحمل ظلال "دراكولا" مصاص الدماء، والحقيقة أنه من رحم الفشل يولد النّجاح، فلماذا نهابُ الفشل ونخشاه؟ وسُنّة الحياة تقول: من رماد الانكسار تنبت أجنحة النصر، ومن سواد الليل ينبثق الفجر، ومن تحت الركام تزهر المعجزات؟!

لماذا الحديث عن الفشل؟ لأنه باختصار يعلمنا كسر الخوف منه، ويحفزنا للنهوض بعد الإخفاق، ويعلمنا الابتكار بعد الركود.

إنّ هذه السطور تبلسم الجراح، وتحقق التعافي، فما بعد الخسارة إلا الفوز، فإذا كان النجاح يحقق لك الثقة بالنفس، فإن الفشل يجنبك الوقوع في خنادق الخطأ ويحسن من نتائجك! وجوهريًّا، تجارب الفشل لا تقلّ قيمة عن تجارب النجاح، بل قد تتفوق!

ليس الفشل بقعة سوداء كالحة؛ فالفشل ينمي الإلهام ويخلق الإبداع، ويعلّم المرونة، ويمنح الصبر والتواضع. إنّه يهبك النضج، ويعطيك النجاح المستدام، ويدرّبك على مواجهة التحديات، ويكشف لك النقاط العمياء التي لا تُرى عند النظرة الأولى

إنّ الفشل يعلمك دروسًا لا يستوعبها الناجح بدقة، ولا نتعجب من تفوق الفاشل على غريمه الناجح، فلَسْعَة الإخفاق مؤلمة، وحركة الهارب من إبرة النحل أكثر نشاطًا من حركة الطامع للعق العسل.

ثم إنّ سقطة الناجح قد تكون قاتلة، بينما سقطات الفاشل علمته التجافي والتماسك، فسقوط الطفل أثناء تعلم المشي يعلمه التوازن، فما هي مكاسب الفشل؟

ليس الفشل بقعة سوداء كالحة؛ فالفشل ينمي الإلهام ويخلق الإبداع، ويعلّم المرونة، ويمنح الصبر والتواضع. إنّه يهبك النضج، ويعطيك النجاح المستدام، ويدرّبك على مواجهة التحديات، ويكشف لك النقاط العمياء التي لا تُرى عند النظرة الأولى.

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إنّ الفشل مجرد خطوة في طريق النجاح؛ قد لا تتميز في ضربتك الأولى، ولكنك قد تتألق في الضربات القادمة.

يحكى أنّ لاعبًا فشل في تحقيق حلمه الرياضي بسبب إعاقة صحية، لكنه أصبح بعد حين واحدًا من أنجح المدربين عندما غيَّر الهدف!. اختبر إمكاناتك وتخير مكانك بعناية، فإذا كنت جنديًّا أعور فتعلم فن التصويب بدقة، وإذا كنت أحولَ فتخصّص في القصف العشوائي.

قد تفشل في مشروعك الأول وتتكبد الخسائر، وقد تعاود المحاولة، فهل ستقع في نفس المأزق؟ إن الفشل خير معلم، ثم هناك من يبلغ هدفه إذا كان مصممًا حتى لو لم يمتلك كامل الأدوات، إن الرغبة خير أداة، وأروي لك قصة صديق رام هدفًا، فلما تعثر في الطريق بلغ هدفه بعدما لجأ لأصدقاء متخصصين في العقبات التي يجهلها.

إنّ التغيير الذي تطمح إليه لا يأتي بضغطة زر، بل يحتاج لكفاح طويل قد يمتد لسنوات.. المشاريع الناجحة قد يكون لديها سجل طويل من الإخفاقات

قد لا تجيد القراءة، لكنك تستطيع أن تستخدم برنامجًا يقرأ لك السطور أو تطلب من أحدهم معاونتك، قد يواجهك تحدٍّ يمنعك من مواصلة قراءة الكتب، غير أنه بإمكانك أن تتعرف على محتواها التفصيلي بالاشتراك في خدمة صوتية، إنّ لديّ صديقًا بصيرًا لم تمنعه إعاقته عن بلوغ أهدافه، فهو يستخدم برامج تجعله يتعايش مع إعاقته.

قد تواجه عزوف العملاء وعدم إقبالهم على مشروعك، قد تخسر في مطلع نشاطك، أفتدوم خسارتك، أم تصنع الفارق بالتغيير؟

إنّ الناجحين غيروا ما هم عليه وحققوا الأرباح، فماذا بوسعك أن تفعل ولم تفعله حتى اللحظة؟ البعض يعرف خندق النجاح ويقول ليس لديّ الخبرة، ويغفل أن الخبرة لا تأتي إلا من خلال تراكم التجارب، فلم لا تبدأ الآن؟

إنّ التغيير الذي تطمح إليه لا يأتي بضغطة زر، بل يحتاج لكفاح طويل قد يمتد لسنوات.. المشاريع الناجحة الآن قد يكون لديها سجل طويل من الإخفاقات، فمثلًا: هل قرأت عن بدايات سلسلة مطاعم KFC، وكيف أنّها ولدت من رحم المعاناة حتى وقفت على سوقها؟ هل قرأت بدايات صاحب شركة "علي بابا" العالمية، وكم نافح حتى بلغ نجاحاته؟ إنّ التاريخ يخبرنا أن النجاح قد يسبقه الفشل، وبعد الهدوء الفظيع تأتي العاصفة.

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إنّ الفشل الذي يعاني منه البعض قد يكون بمثابة تراجع الرمح إلى الوراء لانبثاق الرمية الصائبة، فإذا فشلت فإنك تحتاج لوقود تحفيز، وإحماء خاص لخوض مباراة ستعلَّق فيها على رقبتك ميدالية الذهب.

إن رقم "صفر" لا يعني بالضرورة أنه بلا قيمة، فقد يعطي الأرقام وزنًا ثقيلًا إذا انتخب المَيْمَنة، وقد يكون رقم الانطلاق في العد التنازلي لانبثاق الصاروخ!

لا تضجر من المستهزئين؛ فلعل أداة بسيطة تبتكرها، أو خطوة ذكية تتخذها، تولد لك ما يجعلهم يحسدونك لثرائك، فالبشر مثل الموج، ينحسرون عنك يومًا ويذمونك، ثم في اليوم الآخر يتملقونك بالمدح والثناء، المهم أن تحط رحالك على شاطئ الثراء، وتبلغ جزيرة الأحلام.

البعض يرى فشله ذريعًا وغير محتمل، كإخفاقه الدراسي وتفوق أقرانه عليه، غير أن هذا المخفق قد يكون هو الرئيس للشركة التي يعمل فيها زملاؤه الناجحون.

كم مرة شاهدنا لاعبًا متأخرًا في مضمار السباق، ثم فجأة تدب في ساقيه أرجل النعام، وتتراقصُ من قدميه وثبات الغزال، ويعدو كفرس أصيل، ليلقب في الختام بالنسر أو الباشق أو الفهد، حين يقص بصدره خيط النهاية أولًا.

دقائق طويلة قضاها في قائمة الفاشلين، ولردح طويل من الزمن كان متخلفًا ومتراجعًا عن الركب، وفجأة تنقلب الموازين، وفجأة ينتقل من قاف القاع إلى قاف القمة!

فإذا تألمت من فشلك فتذكر أنك مثل هذا اللاعب المتراجع الذي سيتوّج بالنصر، ويبلغ الفوز.. فمتى ستفرقع بأصبعيك لتبدأ حملة المفاجآت التي ستغير الموازين وتبدل الأقداح؟

اجعل من كلمة "الآن" التي ستنطقها قريبًا صفارة الانطلاق، بعضهم ينطلق بعد أن يعد من الواحد إلى الثلاثة، ثم يطلق كلمة الحماس "Go" وينطلق بالفعل.

هذه الكلمات ليست جوفاء كقشور قمح مفرغة، بل هي روح عزم وإرادة قوة تنقلك من معسر لآخر، وكأنها القبلة السحر التي تحوّل الضفدع البشع إلى أمير وسيم، كما في حكاية الأخوين غريم التي أنتجتها مجموعة "ديزني".

قد تكون موسيقيًّا فاشلًا تجوب الطرقات، لكنك قريبًا ستؤسس أكاديمية الغناء التي ستخرّج المحترفين، إن رقم "صفر" لا يعني بالضرورة أنه بلا قيمة، فقد يعطي الأرقام وزنًا ثقيلًا إذا انتخب المَيْمَنة، وقد يكون رقم الانطلاق في العد التنازلي لانبثاق الصاروخ!

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