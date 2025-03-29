الغنوشي ومحنة الديمقراطية (2)

وإذ تمرّ السنة الثانية على سجن الغنوشي، ومعه رفاقه وإخوانه الصامدون من أجل حق الشعب التونسي في الحرية والعدالة والديمقراطية، على اختلاف مشاربهم العقائدية والاجتماعية والسياسية، تتطور مأساة الشعب الفلسطيني الذي نجح في إفشال حرب أحد أكبر جيوش المنطقة عليه مدعومًا بأكبر جيوش العالم، بينما تمكّن الشعب السوري أخيرًا من تنفس الحرية بعد أكثر من نصف قرن من القهر والاستبداد.

تزامن انتصار الثورة السورية مع صدور أول حكم جائر على الشيخ الغنوشي، فطفقت أقلام عديدة تتشفى في الغنوشي معتبرة أن الانتصار الذي وقع في سوريا، إنما هو ربيب الانتصار الذي حصل في أفغانستان، وأنه انتصار للخط الذي كان قد أدان الغنوشي وخطته وفكره، وهو الخط الذي يرفض الديمقراطية نهجًا ومنهاجًا، ولا يرى سبيلًا للحق إلا بالسلاح.

الديمقراطية، كآلية لإدارة الشأن العام والتداول السلمي على السلطة، لا تكتسي قيمتها من مصدرها والجهات التي اتبعتها؛ وإنما تكمن قيمتها في آلياتها ومدى مناسبتها لتحقيق المصالح المرعية للأمم

يجتمع اليوم على الغنوشي دعاة الشعبوية والفاشية، ومعهم التيارات الراديكالية، التي ترى فيما يقع من أحداث تصديقًا لنهجها ومنهجها، وتكذيبًا لما يدعو إليه الغنوشي، ويجتمع معهم اليوم دعاة "المقاومة" باعتبار أن سقوط جزار البعث السوري بحسبهم يمثل انكسارًا لنهجهم.

لا يُعرف عن الغنوشي عداء لإيران ولا لحزب الله في لبنان، بل المعروف عنه دعمه نهج المقاومة ولكل من يقف مع حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، ودفاعه عن حق إيران في امتلاك سلاح نووي، فلمَ يكون للكيان الصهيوني حق في امتلاكه، بينما تُمنع إيران ذلك الحق؟. ربما كانت خطيئة الغنوشي أنه لم يفتح الباب مشرعًا للفعل الإيراني في تونس كما يُفعل الآن بها.

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لم يكن الغنوشي أول من اعتبر من الإسلاميين أن الديمقراطية لا تتناقض مع الإسلام؛ فقد تحدث في ذلك الشيخ الطاهر بن عاشور في كتابه "أصول النظام الاجتماعي في الإسلام".

وقد مثلت مقاربة الشيخ الغنوشي قفزة كبيرة داخل الفكر الإسلامي وداخل الحركة الإسلامية الحديثة؛ فهو الشخصية الأكثر جرأة في الدفاع عن فكرة الديمقراطية، في سياق فكري وسياسي يكفّر الديمقراطية داخل منظومة الحركات الإسلامية الحديثة، وهو ما لم يكن يواجهه الشيخ بن عاشور في سياق الحركة الإصلاحية، التي كان أفقها الفكري أوسع -من حيث عمقها الحضاري- من أفق الحركة الإسلامية الحديثة، إلا أن رموزها لم يكونوا في مواجهة الدولة القُطرية المستنبتة في العالم العربي.

ولذلك، فإن ما فعله الغنوشي في الحركة الإسلامية الحديثة يُعتبر أكبر صيتًا وأعمق أثرًا من الجهد والتأصيل العميق الذي قدمه الشيخ الطاهر بن عاشور.

ذلك أن الشيخ راشد الغنوشي أسس للديمقراطية في الإسلام أساسين نظريين وقاعدتين تنفيذيتين. فقد مثّل فكرُ التوافق الأساسَ النظري والتنفيذي الأول للديمقراطية، وذلك باعتبار أن الديمقراطية لا تكون ممكنة في غياب توافق تأسيسي بين النخب، بحيث يكون هذا التوافق شرط التعاقد الاجتماعي السياسي الذي على أساسه تنبني الديمقراطية، وقد أقام الغنوشي هذه التجربة في مرحلتين؛ خلال أول حكومة منتخبة بعد الثورة، وبعدها خلال ثانية حكومة بعد الانتخابات الثانية، ثم إنه واصل في نفس النهج في المرحلة التي تلت الانقلاب مباشرة.

أما الأساس الثاني فيتمثل في مقولة "الإسلام الديمقراطي"، وهي مقولة يميز فيها الغنوشي داخل الإسلام بين من يقبل من المسلمين بفكر الديمقراطية ويمارسها، وبين من لا يؤمن بها ويرفض ممارستها أو يكفّرها.

وفي هذا المستوى، يعتبر الغنوشي أنه يلتقي في مجال الفعل السياسي وإدارة الشأن العام مع المؤمنين بالديمقراطية، بينما لا يلتقي مع غيرهم وإن كانوا مسلمين.

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وهذا ما يعتبره الغنوشي جوهر الديمقراطية الإسلامية، باعتبار أن الديمقراطية عندما تكون في إطار الإسلام ترتقي من الدائرة الضيقة للبعد القومي أو العرقي إلى مستوى كونية القيم الإنسانية، وترتقي إلى مستوى الحفاظ على أول مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية بحسب تعبير الشيخ بن عاشور، أي حفظ الدين بما هو حفظ النظام العام للأمة. وهنا يلتقي الغنوشي بـ"بن عاشور" على مستوى التأسيس النظري والشرعي، ويتقدم عليه على مستوى الممارسة.

وإذ يعتبر بن عاشور، في كتابه "أصول النظام الاجتماعي في الإسلام"، أن الديمقراطية في الإسلام أرقى من بقية أشكال الديمقراطيات، دون أن يقدم شرحًا صريحًا لكيفية تحقق هذه الخيرية، فإن الجهد الأساسي الذي اهتم به الغنوشي تمثّل في تبيان النقائص الموجودة في الديمقراطية الغربية، والسعي لتقديم أجوبة عن تحققاتها المثلى في الإسلام.

إن فكرة "الإسلام الديمقراطي" أو "الديمقراطية الإسلامية" تعتبر من الفِكَر الكبرى في تاريخ الفكر السياسي المعاصر؛ وذلك أنها تقدم وتؤسس لأحقية الإسلام في المساهمة في إدارة الفضاء العام

وإذ تنحصر منظومة الديمقراطية في الدولة الحديثة في اعتبار الاستحقاق للرعاية والعناية والحفظ مرتبطًا بالانتماء للحدود الجغرافية للدولة القومية الحديثة، وهو ما يعيبه الغنوشي على هذا المنظور، فإن الإسلام مقابل ذلك لا يميز بين البشر، لا على أساس اللون ولا العرق ولا حتى الدين، لا في المعاملة ولا في الانتماء السياسي والجغرافي، بل تقوم شريعة الإسلام على عموم رحمتها للعالمين، ما يجعل كل من يدخل في دين الله وسلطانه صاحب حقوق لا يمكن مسها، بما في ذلك حقه في حرية الاعتقاد.

ويزيد الشيخ الخضر حسين في كتابه "الحرية في الإسلام" الحق في الشريعة المتبعة، أي منظومة القوانين التي يلتزم بها في إطار انتمائه للحكم الإسلامي. ولا شك أن هذه قيم إسلامية أرقى من قيم الديمقراطية كما يتم تطبيقها في المنظومة الغربية الليبرالية أو الاشتراكية.

ختامًا:

الديمقراطية، كآلية لإدارة الشأن العام والتداول السلمي على السلطة، لا تكتسي قيمتها من مصدرها والجهات التي اتبعتها؛ وإنما تكمن قيمتها في آلياتها ومدى مناسبتها لتحقيق المصالح المرعية للأمم، وقبل ذلك لتحقيق المصالح المعتبرة في الإسلام.

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ولذلك، فإنه لا اعتبار لفساد القائمين عليها في الغرب ولنفاقهم القيمي والأخلاقي. فإن كان في الديمقراطية صلاح معتبر، فإن شعوبنا أولى به من بقية الشعوب المتجبرة، التي تؤمن بالديمقراطية داخل حدودها القومية وتستبد على بقية شعوب العالم، بل تفرض عليهم منظومات مستبدة تضمن للغرب المستعلي هيمنته على مقدرات هذه الشعوب المستضعفة.

بقي أنَّ تطوّر المعارف الإنسانية مكّن الإنسان الحديث من أدوات فعالة للتحكم في الوعي العام للشعوب؛ وذلك من خلال حملات البروباغندا والدعاية السياسية المتطورة، وهو الأمر الذي به أصبحت آليات الديمقراطية مدخلًا للتحكم في إرادة الشعوب وتوجيه قراراتها، وذلك لخدمة أقليات متحكمة أو قوى أجنبية.

كل الأفكار الكبرى في التاريخ؛ يحملها من ضحى من أجلها وبذل في حقها من حياته أو حياته، فليست هناك فكرة قتلها السجن أو الحكم بالإعدام.. والغنوشي صاحب فكرة وقيمة ودعوة سمحة من سماحة الإسلام

على أن الإسلام -كمنظومة وعي تقوم على تحرير الإرادة البشرية من قيود الغرائز الأرضية- له من الآليات الكافية، التي تعطي المجتمعات المسلمة حصانة ضد أدوات تزييف الوعي والتحكم فيه، وذلك خاصة من خلال المنظومة التعبدية في الإسلام، لكونها تربط الفرد بخالقه بمنظومة التقوى وبمعايير الجزاء والعقاب الأخروي باشتراط الصلاح والإصلاح الدنيوي.

ولذلك، فإن هذه الأزمة، التي تمر بها الديمقراطية اليوم، تمثل فرصة للإسلام والمسلمين كي يمتلكوا هذا الحق الديمقراطي، الذي يسمح لهم بتملك التقرير في مصيرهم، ولا يكون ذلك إلا بالنضال من أجل افتكاكه من مغتصبيه.

كما أن هذه الأزمة تمثل فرصة للإسلام والمسلمين كي يقدموا إسهامهم الحضاري للتعامل مع الأزمة التي تمرّ بها البشرية.

وبناء على ما سبق، فإن فكرة "الإسلام الديمقراطي" أو "الديمقراطية الإسلامية" تعتبر من الفِكَر الكبرى في تاريخ الفكر السياسي المعاصر؛ وذلك أنها تقدم وتؤسس لأحقية الإسلام في المساهمة في إدارة الفضاء العام، كما أنها تقدم حلولًا للأعطاب التي تعاني منها المنظومة الديمقراطية الحديثة من خلال تطبيقاتها ضمن الدولة الحديثة، فهي بقدر تبنيها للديمقراطية تقاربُها من موقع نقدي، مع تقديم أفق جديد للفعل الديمقراطي، يفسح المجال لتجاوز تلك الأعطاب من خلال الإسلام ومنظومة قيمه الكونية "رحمة للعالمين"، وكذلك منظومته التشريعية القائمة على أساس الحرية "لا إكراه في الدين".

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ولعل المعارض يعترض بالقول إن هذه الفكرة لو كانت صالحة لما انتهى حال صاحبها إلى السجن، ولما تم الانقلاب على التجربة التي قادها. والحقيقة أن هذا الاعتراض لا يُعتدّ به؛ فمتى كانت أفكار الصالحين تجد ترحابًا، وتخلو ممن يقومون ضدها ويقاتلون حامليها؟ ومتى كان الحق بريئًا من الاستهداف من الباطل؟

ولا يكفي للفكر الصحيح ولصاحب الحق أن تكون آراؤه صحيحة في ذاتها؛ وإلا فإن الحق مبثوث في الكتب وفي صدور العلماء. وليس هناك حق أعلى وأسمى مما جاء به القرآن الكريم، ونطق به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن كلام الله، سبحانه وتعالى، تعلو به الأصوات وترفع به الرايات، وكذلك قول رسوله الكريم، صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا بد للحق من رجال يحملونه ويصبرون عليه، وإن الأفكار الكبرى إنما تولد من رحم المعاناة والجهاد والابتلاء.

في رسالته بعد مرور سنة من سجنه يقول الغنوشي: "السجن مصادرة للإنسانية، حتى إن كل الأنبياء لم يُهدَّدوا من أجل أفكارهم بالسجن، إلا فرعون فقد هدد بالسجن لأنه يعي -وهو فرعون المتجبر- أن السجن هو أكثر المؤسسات التي اخترعها الإنسان توحشًا، لأنها تسلب الحرية والله خلق الإنسان حرًّا".

ومع ذلك فهو لا يرى في سجنه قيدًا على حريته، بل يعتبر أن في سجنه خيرًا له: "إن السجن في مجمله خير؛ لأن أمر المؤمن كله خير.. نحن اخترنا الحرية ودخلنا السجن دفاعًا عنها، وهو ضريبة الحرية.

هناك اليوم من يتهم حماس أنها تتحمل وزر عشرات الآلاف ممن ارتقوا شهداء، وكأن الشعوب التي تحررت من العبودية لم تدفع الثمن الذي يليق بحريتها من دماء وأموال!. فمن يخطب الحسناء لا يغله مهرها.. ثورة الحرية والكرامة هي تعميد لدماء الشهداء، وكل شعب يأخذ من الحرية بقدر المهر الذي دفعه".

ولذلك، فإن الغنوشي قد انتصرت فكرته بفعل وقوفه في وجه الانقلاب والاستبداد.. هو إن كتب له الله، سبحانه وتعالى، الحرية من قيود جلاده خرج منتصرًا وشاعت فكرته، وإن كتب له الله الشهادة سجينًا زادت فكرته قوة بأن بذل في سبيلها روحه الطاهرة فتحررت فكرته. وكذلك وعد الله للصالحين، ولمن يرفع راية الحق في وجه الظالمين.

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وكذلك حال كل الأفكار الكبرى في التاريخ؛ يحملها من ضحى من أجلها وبذل في حقها من حياته أو حياته، فليست هناك فكرة قتلها السجن أو الحكم بالإعدام.. والغنوشي صاحب فكرة وقيمة ودعوة سمحة من سماحة الإسلام.