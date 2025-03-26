تأملات في العلاقة بين الوحي والعقل

يُمثل القرآن -كنصٍّ مقدس في التصور الإسلامي- نقطة انطلاق فريدة لفهم العلاقة بين الإنسان ومصادر معرفته؛ إنه ليس مجرد كتاب تعليمي أو تشريعي، بل هو -في جوهره- دعوة للتفكر والتأمل في الكون والنفس، ومحاولة لإعادة صياغة الأسس المعرفية التي يقوم عليها الإنسان في سعيه لفهم الوجود. في هذا السياق، يمكننا أن نتساءل: كيف يشكل القرآن أداة معرفية تتجاوز حدود العقل البشري المحض، وفي الوقت ذاته يحتفي به كمصدر أساسي للمعرفة؟

إذا كان العقل هو الأداة التي يمتلكها الإنسان لفهم العالم، فإن القرآن يدعو إلى استخدام هذه الأداة بطريقة مغايرة: التأمل العميق في "الآيات"، سواء كانت آيات النص أو آيات الكون

الوحي كمصدر معرفي متجاوز

يُقدم القرآن نفسه ككلام إلهي موجه إلى الإنسان، ليس فقط كفرد بل ككائن عاقل يمتلك القدرة على التفكير والاستدلال. في آياته الأولى التي نزلت {اقرأ باسم ربك الذي خلق (سورة العلق: 1) تتجلى دعوة صريحة إلى المعرفة، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالخالق كمصدر للوجود والعلم.

هنا، لا يُطلب من الإنسان أن يعرف فقط، بل أن يعرف من خلال منظور يتجاوز ذاته المحدودة، منظور يربط بين الفعل المعرفي (القراءة) والمصدر المتعالي (الرب).

هذا الارتباط يضع الوحي كأساس معرفي يتجاوز التجربة الحسية والعقلانية البحتة، لكنه لا يلغيهما، بل يعيد توجيههما.

في الفلسفة الغربية، نجد أن كانط، على سبيل المثال، قد حصر المعرفة في حدود التجربة الحسية والتصورات العقلية، معتبرًا أن ما وراء ذلك -كالنومين أو "الشيء في ذاته"- خارج نطاق الإدراك البشري. أما القرآن فيقترح نموذجًا مغايرًا: فالمعرفة ليست محصورة في حدود الإنسان، بل يمكن أن تتسع عبر الوحي لتشمل ما هو غيبي ومتعالٍ، دون أن ينفي دور العقل أو الحواس كأدوات تكميلية.

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التأمل كجسر بين العقل والوحي

إذا كان العقل هو الأداة التي يمتلكها الإنسان لفهم العالم، فإن القرآن يدعو إلى استخدام هذه الأداة بطريقة مغايرة: التأمل العميق في "الآيات"، سواء كانت آيات النص أو آيات الكون.

يتكرر في القرآن الحث على النظر في خلق السماوات والأرض، وفي النفس البشرية، كما في قوله: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق} (سورة فصلت: 53). هذا التأمل ليس مجرد عملية عقلية تجريدية، بل هو فعل وجودي يربط بين الذات والموضوع، بين الإنسان والكون، وبين المحدود واللامحدود.

في هذا السياق، يمكن مقارنة هذا النهج بفلسفة هيدغر، الذي تحدث عن "الكينونة" كتجربة وجودية تتجاوز التصنيفات العقلية التقليدية.

لكن بينما يرى هيدغر أن السؤال عن الوجود ينبع من الإنسان نفسه، يقدم القرآن إجابة مسبقة: الوجود ليس مجرد حالة يعيشها الإنسان، بل هو دليل على خالق يُعرف من خلال آياته.

هكذا، يصبح التأمل القرآني جسرًا بين العقل المحدود والحقيقة المطلقة، ما يمنح الإنسان أساسًا معرفيًّا يتجاوز قصوره الذاتي.

القرآن ليس فقط مصدرًا للمعرفة، بل دعوة لإعادة بناء الأسس المعرفية للإنسان، بحيث يدرك حدوده ويتجاوزها في آن واحد، في رحلة لا نهائية نحو فهم الوجود

الإنسان بين الحرية والمسؤولية المعرفية

إن أحد أبرز ما يقدمه القرآن كأساس معرفي هو إعادة تعريف دور الإنسان في العالم. فهو ليس مجرد متلقٍ سلبي للمعرفة، بل كائن مكلف بالبحث عنها وحمل مسؤوليتها. في قوله تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان} (سورة الأحزاب: 72)، نجد أن هذه الأمانة -التي يراها المفسرون مزيجًا من العقل والإرادة والمسؤولية- تجعل الإنسان كائنًا معرفيًّا بامتياز، لكنه في الوقت ذاته معرض للخطأ والزلل.

هذا الموقف يثير تساؤلاً فلسفيًّا عميقًا: المعرفة حرية أم عبء؟ في الفلسفة الوجودية، يرى سارتر أن الحرية المطلقة للإنسان تأتي مع قلق وجودي لا مفر منه.

أما القرآن فيقترح أن الحرية المعرفية مشروطة بالتوجيه الإلهي، الذي يمنحها معنى وهدفًا. فالإنسان، في هذا التصور، ليس تائهًا في عالم بلا مرجعية، بل هو موجه بآيات تحدد له مسارًا يتطلب منه الجمع بين العقل والوحي.

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نحو أنطولوجيا معرفية جديدة

في النهاية، يمكن القول إن القرآن لا يقدم فقط إجابات معرفية، بل يؤسس لنموذج أنطولوجي يعيد تعريف الإنسان ككائن معرفي في علاقته بالوجود والخالق. إنه يتجاوز الثنائيات التقليدية بين العقل والإيمان، بين التجربة والتجريد، ليؤسس لمعرفة شاملة ترى في الكون وفي النفس وفي النص مرايا تعكس الحقيقة ذاتها.

هكذا، يصبح القرآن ليس فقط مصدرًا للمعرفة، بل دعوة لإعادة بناء الأسس المعرفية للإنسان، بحيث يدرك حدوده ويتجاوزها في آن واحد، في رحلة لا نهائية نحو فهم الوجود.