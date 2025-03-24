القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

يحتم القانون وجود المجتمع، فلا يظهر الأول دون الآخر، ولا يولد الثاني بمعزل عن الأول، وحيث يوجد مجتمع فإن هناك قانونًا ينظم سلوكيات أفراده وعلاقاتهم، وهذه الأفعال والروابط يجب أن تأخذ مظهرًا خارجيًّا ماديًّا لا داخليًّا معنويًّا؛ لذا فإن القاعدة القانونية قاعدة تنظم سلوكيات المجتمع الظاهرة.

تفرض القاعدة القانونية وجود جماعة أو مجتمع:

القانون يفرض وجود الجماعة أو المجتمع، والعكس صحيح، فلا جماعة أو مجتمع بدون قواعد قانونية، وهكذا لا يُتصور -ولو كان ذلك فرضًا نظريًّا- وجود قواعد قانونية تنظم سلوك فرد واحد يعيش بمعزلٍ عن الجماعة، ولا يُتخيل أن يأتي شخص ويضع قواعد تنظم تصرفاته وحده في منطقة معزولة أو جزيرة، فهذا أمر غير منطقي؛ حيث من المحال نشأة حقوق وواجبات يلتزم بها هذا الفرد الوحيد، ولا يمكن تعارض مصالحه مع أحد آخر، فلماذا يحتاج إلى قواعد قانونية ملزمة؟ وإذا وجدت، فمن تلزمه غيره؟

يبقى السؤال هنا: ما المقصود بالمجتمع؟. انقسم الفقهاء حول تحديد شكل المجتمع وتقدُّمه، إلا أن كلًّا منهم يؤكد على ضرورة وجود المجتمع، وفي هذا الصدد يوجد فريقان:

بما أن القانون عبارة عن أداة تنظم سير المجتمع، فإن قواعده تكون دائمًا قابلة للتغيير والتبديل؛ لأنها مرهونة بتطور المجتمع. ولذلك يشبّه البعض العلاقة بين المجتمع والقاعدة القانونية بالمرآة

الفريق الأول يرى أن القواعد القانونية توجد في كل المجتمعات ولو كانت بدائية، ومن ثم فإن القواعد القانونية توجد في الجماعات أو المجتمعات جلها، بغض النظر عن تطورها وتقدمها، وهذا ما يتفق مع العبارة الشهيرة "أينما توجد مجتمعات توجد القوانين، وأينما توجد قوانين توجد مجتمعات".

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الفريق الثاني (وهو الغالب) يرى أن القواعد القانونية لا توجد إلا في المجتمعات السياسية المنظمة، التي يخضع أفرادها لسيادة وسلطة عليا، يمكن من خلالها إجبار رعاياها على احترام القواعد القانونية التي تشرعها. وتأخذ في مفهومنا الحديث والمعاصر شكل الدولة.

و"المجتمع بالمعنى المتقدم لا يقتصر على الدولة باعتبارها الشكل السياسي للمجتمع المعاصر، فقد يوجد القانون في مجتمع لا يصدُق عليه وصف الدولة، ما دامت ثمة سلطة حاكمة في مثل هذا المجتمع، تسيطر على أفراده وتملك إلزامهم بالطاعة"، فالجماعة الإنسانية تتعدد في أشكالها وأنواعها على مر العصور بدءًا بالقبيلة، ثم المدينة، ووصولًا إلى الشكل الحديث وهو الدولة.

وما سبق يتفق مع المنطق، فاجتماع الأفراد في بقعة معينة دون هدف محدد لا يأخذ مفهوم المجتمع أو الجماعة التي يحكمها القانون؛ إذ إن تجمع الأشخاص في مكان ما دون مقصد معين لا يعد جماعةً أو مجتمعًا.

خذ مثلًا مشجعي كرة القدم عند ذهابهم إلى استادٍ (ملعب) لحضور المباراة وتأييد فريقهم.. هؤلاء يعدون جماهير، نعم اجتمعوا لكن لا يوجد لهم سبب جدي لحضورهم. وفي نظري الخاص، السبب الجدي لقيام المجتمعات يتمثل في إنشاء الحضارات أو الدول.

وبما أن القانون عبارة عن أداة تنظم سير المجتمع، فإن قواعده تكون دائمًا قابلة للتغيير والتبديل؛ لأنها مرهونة بتطور المجتمع. ولذلك يشبّه البعض العلاقة بين المجتمع والقاعدة القانونية بالمرآة، حيث تختلف مضامين القانون ومبادئه من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى آخر، فما كان سائدًا في حضاراتٍ سابقًا لا يتماشى مع حال دولنا حاضرًا، ودائمًا يسعى المشرع لمواكبة تطورات المجتمع وما ستُحدِثُ في ساحات العلاقات من تطور وحاجات جديدة، ولهذا تسن القوانين الجديدة، وتلغى القديمة. بل قد يتدخل المشرع المعاصر لتنظيم أمور كان يرى أنه ليس بحاجة إليها، أو تنظيم أمور لم تكن تطرأ على المشرع العجوز.

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القاعدة القانونية قاعدة تنظم سلوك الأفراد في هذا المجتمع (تقويمية):

ما دام هناك مجتمع يعج بالحياة، تكثر فيه الروابط، وتتقاطع فيه المصالح، فهو بالطبع يحتاج إلى أداة تقيم النظام فيه، وهذا ما يحتم وجود القانون.

ومن هذا المنطلق، تخاطب القاعدة القانونية جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن مكانتهم أو وضعهم الاجتماعي؛ سواء كانوا وزراء أم خفراء، مواطنين أم أجانب، مدنيين أم عساكر، كبارًا أم صغارًا، بالإضافة إلى أجهزة الدولة من وزارات ومؤسسات وهيئات، وذلك من خلال أحكامها، والأخير دائمًا يأتي ليقوّم سلوكيات الأشخاص ويضبطها، بحيث لا تخرج عن الإطار المشروع أو المنطقي أو المتعارف عليه في المجتمع.

بناء على ما سبق، تهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم الأفعال والتصرفات التي يقوم بها الإنسان، بغية الحفاظ على النظـام المجتمعي، فتضع أحكامًا تجابه فروضًا أو وقائع أو حالات معينة، تحقق الانسجام والتوافق بين المصالح الخاصة، وتزيل التعارض فيها، وتمنع الفوضى في حال الاختلاف والتنازع.

وهكذا، لن تطغى مصلحة على أخرى، فلن يطغى الوزير على الخفير، ولن يتجبر المواطن على الأجنبي، ولن يعاقِب العسكريُّ المدنيَّ، ولن يأكل القوي الضعيف، ولن تتعسف الإدارة على موظفيها.

ولذلك يقال: إن القواعد القانونية قواعد تقويمية، وليست قواعد تقريرية كقواعد الفيزياء والكيمياء. فهي لا تقتصر على ما هو كائن؛ بل تمتد إلى ما يجب أن يكون.

إن التركيز على الأفعال الخارجية يؤدي إلى الاستقرار المجتمعي وبث الطمأنينة -خلافًا للأفعال الداخلية- إذ يسهل تبينها لارتباطها بأدلة ملموسة ومادية، خلافًا للنوايا والمشاعر التي يصعب إدراكها

القاعدة القانونية قاعدة تهتم بالسلوك الخارجي الظاهر:

إن القانون يجعل السلوكيات والعلاقات نصب عينيه، وكما يقال، فإن القاعدة القانونية قاعدة سلوك؛ إذ تُعنى بتنظيم الأفعال والروابط، وخاصة في حال تعارضها.

وهذه الأفعال والروابط تستوجب قيام مظهر خارجي، ويجب أن ترتبط بأمور مادية. وتأسيسًا لما سبق، يكون مناط القاعدة القانونية في تحقيق هدفها الأسمى -تنظيم حياة الأفراد- هو الفعل الظاهر والسلوك المادي.

ويصبح الأمر منطقيًّا عندما تحكم القواعد القانونية سلوكات الأفراد الظاهرة، فتصب نظرها على الشيء المرئي المشاهد، ولهذا هي تضبط السلوك الخارجي لا الداخلي، وتعتد بالظواهر لا البواطن.

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ونتيجة لذلك، لا تنفذ أحكام القانون إلى ما يستقر في النفوس، ويختلج في الصدور. وهذا من منطق القول؛ حيث تتنافر الصفة الاجتماعية من السلوك الداخلي والمشاعر المكتنزة في النفوس.

بل إن التركيز على الأفعال الخارجية يؤدي إلى الاستقرار المجتمعي وبث الطمأنينة -خلافًا للأفعال الداخلية- إذ يسهل تبينها لارتباطها بأدلة ملموسة ومادية، خلافًا للنوايا والمشاعر التي يصعب إدراكها. فالإنسان الذي ينوي قتل آخر، أو ينوي الإخلال بالعقود فلا يفي بعهوده، لا يمكن أن نضعه تحت طائلة القانون.

لكن، ما لا يدرك كله لا يترك جله.. صحيح أن القانون لا يهتم بالأحاسيس والنوايا طالما ظلت داخل الإنسان، مكتومة في العالم المعنوي، إلا إنه لا يغض الطرف عنها، بل يمد نطاقه لبعض من النوايا متى اتصلت بالسلوك الخارجي، وبدأت تتشكل بأفعال مادية، فتأخذ هذه الأحاسيس الفرد إلى التصرف، ويستند هذا السلوك إلى بواعث مسبقة.

عندئذ يبدأ اعتداد القانون بهذه النوايا والمشاعر، فيكون لها دور في تغير أحكام الفروض والحالات والوقائع. ومع ذلك "يجب أن نلاحظ أن النية وحدها لا تكفي دائمًا؛ بل يجب أن يسندها فعل مادي، أي سلوك خارجي ظاهر".