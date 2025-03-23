إنّما تقضي هذه الحياة الدنيا!

يُقرأ القرآن تدبرًا؛ ليعي من يتفكر بآياته عِظم الحدث والفكرة، ويرسخ في عقله نهج الحياة التي نظمها له، وتكون رواية القَصص فيه تثبيتًا للفؤاد، ولا تنفك عن كونها طريقة سير، وهمة عمل، وإدراكًا حقيقيًّا لما يدور حولنا.

وكذلك القصة الأكثر سردًا في القرآن، قصة سيدنا موسى مع فرعون، منذ ولادته حتى ما بعد غرق أعتى طغاة عصره، لتبقى بعض محطات الحديث، يُسمع دويها حتى هذا العصر، ونقف عندها.. أي قصة السحرة!

مع عودة الحرب على قطاع غزة لتسيير قوافل التهجير التي يزعم الطغاة تنفيذها، يكون لسان حالهم: لن نؤثركم على ما علمنا، والأرض عقيدة، وعقيدتها من السماء

ففي حالة خزي وعار لمن تجبر وتكبر، وكان في قوله: أنا ربكم الأعلى، تأتي الآيات القرآنية تباعًا لتنسف الرواية بأن من كان عاليًا في الأرض سقطت أوامره بـ {قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ }.. آمن من كانوا سحرة لدى تحقق المعرفة لديهم؛ لأنهم أقدر على إدراك أن الذي لقف عصيهم الآن ليس سحرًا، وإنما الخالق العظيم وضع عظمته فيما خلق، فكان هو قول الله {وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ}.

عندها ارتاح فؤاد موسى بعد أن كان خائفًا {قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ}، ووقع السحرة سجدًا {فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ} فاشتد ضيق فرعون وارتفع بطشه، وكان وعيده.

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انقلبت الموازين، فأدرك السحر الساحرَ!

يتردد على الأفواه شماتةً في الآخر عندما يقع شخص في شر أعماله، أن يقال: انقلب السحر على الساحر، لكن الحالة أشد غلظة وأثرًا فيما حدث لفرعون لاحقًا، التحول الجذري إلى لإيمان بعد الكفر، وإلى الصدق بعد الكذب، وإلى التضحية لحظة إدراكهم، وإلى الثبات فور إعلانهم بأن ما يأتي به فرعون باطل، فكان ردهم {قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا}.

وعندها تنامى حجم الوعيد لمن آمن من السحرة، وكان طاغية الأرض في أوج غضبه، إذ وصف القرآن حجم العقوبة التي ستقع عليهم، قطع الأيدي والأرجل من خلاف، والصلب في جذوع النخل، حتى يعلم -حسب ظنه- من هو أشد عذابًا وأبقى.

نرى التاريخ يعيد نفسه، والشعوب تقول {فاقض ما أنت قاضٍ}، فملكك أرض ولنا رب السماء، حتى وإن جعلت الأرض سجنًا، فالسماء طاقة منفرجة لا يغلق بابها

فاقضِ ما أنت قاضٍ

حديثو الإيمان -وفي ميدان القتال نفسه بين الحق والباطل، بين السحر والمعجزة، بين الطاغية والداعية، بين المدّعي والمرسَل، بين من يرى الدنيا مبلغ علمه، وبين من يوحى إليه من السماء- يكون الرد المزلزل منهم {فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا}.. لا خوف ولا إرجاف، وإنما عظيم الإيمان تجلى في الصدور، فكان درعًا حصينة أمام فرعون!

هنا لا يوجد إلا المعبود أمامهم، فكان دين الله هو الأسمى، ومن آمن بدعوة موسى هم الأرقى، في أجمل آيات الاستغناء، ولا يأتي الاستغناء إلا بالقوة الخفية التي وضعها الله في قلب من آمن حقًا، وكان الرد بأن سلطان فرعون المزعوم في هذه الدنيا فقط، وكل ما يملكه من الدنيا، والله أكبر من ذلك.

إن ما أكره فرعون الشعب عليه ليس دليلًا على قبول ما يطغى به، وإنما هو أمر قاطع حاسم على أن القلوب بيد الرحمن تستعد لأوامره، لتركب موج التضحية لإعلاء كلمة الله.

التاريخ مصادق

وتمر الأزمنة والعصور والأيام، وتأتي حقبة تنافس الأخرى، ويخرج في كل مرة من يدعي العلو وهو قمة الدنو بجهله، ويتجبر على خلق الله، وينكل ويعيث الفساد في الأرض، ويأتي من يوحّد ويجدّد، ويدعو ويضحي، ويتردد على مسامعه فِعال القرآن، ويتلوه ليثبُت فؤاده ويتمكن، ويعلو في الآخرة، ويكون دين الله.

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ولنا أن نقرأ التاريخ جيدًا لنعلم قصص البطولة التي غيرت مجرى التاريخ، وكيف كانت الأرض طوعًا للمسلمين، وكيف خلف النبي محمد (صلى الله عليه وسلّم) أناسًا أشداء أوصلوا هذا الدين للمشرق والمغرب، وكيف كانت تضحياتهم.

ومع عودة الحرب على قطاع غزة لتسيير قوافل التهجير التي يزعم الطغاة تنفيذها، يكون لسان حالهم: لن نؤثركم على ما علمنا، والأرض عقيدة، وعقيدتها من السماء.

ونرى التاريخ يعيد نفسه، والشعوب تقول {فاقض ما أنت قاضٍ}، فملكك أرض ولنا رب السماء، حتى وإن جعلت الأرض سجنًا، فالسماء طاقة منفرجة لا يغلق بابها، ودائما ينسكب السحر على الساحر، ويتسنى قول المتنبي في رائعته:

من كل مَن ضاق الفضاء بجيشه حتـى ثـوى فَحَـواه لحــدٌ ضـَيِّـق