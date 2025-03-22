أحداث الساحل السوري والسياسات المسؤولة للدولة الناشئة

عقارب الساعة لن تدور إلى الوراء، ونظام الأسد وأبده قد سقط!. هذا يقين السوريين، رغم أن البعض ما يزال يسعى لإيجاد مخرج ينقذه من الوقوف أمام العدالة، ومحاسبته عن جرائمه التي ارتكبها في عهد النظام البائد، حتى لو كان ذلك على حساب أبناء قريته وطائفته.

واخترت هنا الوقوف على تصرف الدولة السورية الجديدة الوليدة مع تسارع الأحداث في الساحل السوري؛ والمقارنة التي لا بد منها بين تعامل نظام كان مترسخًا على مدار عقود، وبين نظام حكم ناشئ لم يستكمل بعد بناء جيش منظم، وقوى أمن منضبطة، وأجهزة استخبارات متكاملة.

وكان السؤال الذي تبادر لذهني وأنا أتابع إجراءات وتصريحات الإدارة السورية الجديدة المتتابعة: ماذا لو اتبعت حكومة النظام المخلوع هذه السياسات المسؤولة عند انطلاقة شرارة الثورة السورية في عام 2011؟

على مدى أكثر من 50 عامًا من حكم آل الأسد لسوريا، لم تتحمل السلطة يومًا مسؤوليتها تجاه هذا الشعب، رغم امتلاكها أدوات الدولة الكاملة، وتجذر سلطتها وسيطرتها في مختلف مناحي الحياة

بداية، لقد أسقطت الدولة السورية مخططًا للتمرد، أُريد له أن ينتهي بانقلاب مكتمل الأركان، مدعوم من عدة دول وقوى خارجية، استخباراتيًا وعسكريًا وإعلاميًا، حيث سُجل نشاط مكثف لصفحات ومواقع روسية وإيرانية بعد فترة طويلة من خمولها.

وتحقق إحباط هذا المخطط الانقلابي بدعم منقطع النظير من الشعب السوري، الذي أثبت أنه لن يتخلى ولن يتنازل بسهولة عن المكاسب العظيمة التي حققها، ودفع ثمنها غاليًا؛ إذ ذكرت بعض التقارير توجه نحو 70 ألف سوري من جميع المحافظات نحو الساحل السوري في غضون ساعات بعد دعوات إعلان النفير العام.

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بعد ساعات من اشتعال الأحداث في الساحل، توجه الرئيس أحمد الشرع بخطاب حازم وقوي وواضح للشعب وللمقاتلين وللمدنيين في النقاط الساخنة، وأكد على المضي قدمًا في القضاء على فلول النظام المخلوع، أعلن فيه تحمل المسؤولية عن سقوط الضحايا من المدنيين، وعن إجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين.

كما ذكّر بأخلاق التعامل مع الأسرى، وطالب "جميع القوى التي التحقت بمواقع الاشتباك بالانصياع الكامل للقادة العسكريين والأمنيين هناك، وأن يتم على الفور إخلاء المواقع لضبط التجاوزات الحاصلة، ليتسنى للقوى العسكرية والأمنية إكمال عملها على أتم وجه".

وبعد أقل من 24 ساعة على خطابه الأول، ظهر الرئيس مرة أخرى معلنًا تفعيل المسار القانوني والحقوقي والمجتمعي، وذلك بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مؤلفة من قضاة وحقوقيين، لمتابعة التحقيقات بشأن سقوط الضحايا من المدنيين، والنظر والتحقيق في الأحداث التي تسببت بمقتل قوات الأمن، إضافة إلى تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وهو اعتراف مهم بوجود مشاكل وانقسامات عميقة ضمن المجتمع السوري، لا يمكن تجاوزها بقرار.

كان هذا بينما شارك الشرع في صباح اليوم نفسه المصلين في صلاة الفجر، وأرسل رسائل طمأنة للشعب السوري، وفي السياق نفسه أعلن محافظ اللاذقية عن اعتقال عدد من المتورطين بالانتهاكات ضد القرى العلوية، وظهر الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية مع مواطنين من هذه القرى لطمأنتهم، وتشجيعهم على البقاء في قراهم، كما ظهرت مشاهد لقوات الأمن تقوم بمصادرة كل المسروقات وإعادتها لأصحابها.

ويساهم حضور الرئيس المستمر، والبدء بإجراءات عملية لحماية السلم الأهلي، إضافة إلى مشاهد انتشار قوات الأمن مع أبناء القرى العلوية مع استمرار العمليات العسكرية والأمنية، وإعلان الدولة عزمها تطهير الساحل السوري من فلول النظام.. يساهم هذا كله في طمأنة جميع مكونات الشعب السوري، وترسيخ مبدأ الدولة وقدرتها على تحقيق العدالة للجميع.

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ويبدو أن الدولة الوليدة تنجح شيئًا فشيئًا في هذا، حيث كان من اللافت للنظر أن نداءات الاستغاثة التي خرجت من مناطق الطائفة العلوية طالبت بتدخل وزيادة حضور قوات الأمن السورية الجديدة لتأمين حمايتهم.

وهذا ما لم يحدث على الإطلاق في زمن النظام المخلوع، رغم حدوث مجازر مروعة وأكثر بشاعة وتنظيمًا في المناطق السنية.

على مدى أكثر من 50 عامًا من حكم آل الأسد لسوريا، لم تتحمل السلطة يومًا مسؤوليتها تجاه هذا الشعب، رغم امتلاكها أدوات الدولة الكاملة، وتجذر سلطتها وسيطرتها في مختلف مناحي الحياة.

قبل 14 عامًا انطلقت شرارة الانتفاضة في درعا، وطالب المتظاهرون حينها بمحاسبة المتورطين بتعذيب أطفال كتبوا عبارات مناهضة للنظام، إلا أن قوات الأمن واجهتهم بمزيد من العنف المنظم.

ولم يظهر الرئيس السوري إلا بعد تصاعد الاحتجاجات والمواجهات الدامية مع الأجهزة الأمنية، وذلك بخطاب هزيل لا يرقى لتحديات المرحلة، وتطلعات الشعب إلى محاسبة مرتكبي الجرائم، والعبور نحو حوار وطني شامل.

الدولة الوليدة اليوم ترى أنها تستمد شرعيتها بتعزيز السلم الأهلي، وضمان تعايش مختلف فئات الشعب في سلام وأمان، وترى هذا هو السبيل الوحيد لبناء دولة قوية ذات أسس راسخة

وتذكر بعض التقارير أن السوريين كانوا ينتظرون الخطاب الأول للرئيس المخلوع بعد الثورة بكثير من الأمل والتوقعات المرتفعة؛ نظرًا لمواقف سوريا الخارجية "الإيجابية"، والتوقعات بأن الرئيس الشاب يجلب نهجًا مختلفًا لإدارة سوريا.

أي إن الرئيس المخلوع اختار التخلي عن مسؤوليته في حماية المجتمع السوري من حرب أنهكته على مدار 14 عامًا، رغم فرصه الكثيرة وقدرته على تغيير مصير البلاد.

واليوم، حين يؤكد الرئيس الجديد أن الدولة هي الضامن للسلم الأهلي، فهذا من عجائب الدنيا السبع بالنسبة للإنسان السوري، الذي لم يعرف إلا نظامًا يقتات على الطائفية وإثارة القلاقل المذهبية والعرقية، وامتدت أذرعه خارج البلاد مساهمةً في الانقسامات وتغذيتها، وعمل النظام البائد على مواجهة الانتفاضة والثوار ببث الفتنة الطائفية والتحريض بين مختلف مكونات الشعب السوري، وإثارة مخاوف الطائفة العلوية من تبعات تغير نظام الحكم في سوريا.

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ولكن الدولة الوليدة اليوم ترى أنها تستمد شرعيتها بتعزيز السلم الأهلي، وضمان تعايش مختلف فئات الشعب في سلام وأمان، وترى هذا هو السبيل الوحيد لبناء دولة قوية ذات أسس راسخة.

ورغم أن الانتهاكات التي وقعت خطيرة، ويبدو أنها كانت جزءًا من آلية تغذية مخطط التمرد، بإثارة المخاوف وانهيار السلم الأهلي المهدد أصلًا، فإنها كانت أقل من المتوقع إذا ما نظرنا إلى الأعداد الغفيرة من الحشود التي توجهت إلى هذه المناطق، إضافة إلى الإرث الثقيل الذي خلفه النظام الطائفي، وتوريطه لطائفته في ارتكاب مجازر وجرائم بحق المناطق السنية المجاورة لها، فضلًا عن المظلومية العميقة التي يشعر بها كل السوريين تجاه الامتيازات منقطعة النظير التي قدمها النظام لطائفته على حساب مصلحة الشعب ككل.

ومن الجدير بالذكر أن الحاضنة الشعبية للثورة السورية طالبت السلطات الجديدة بتسريع إجراءات العدالة الانتقالية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم في زمن النظام البائد، وهو ما يراه كثيرون صمام الأمان للسلم الأهلي.

حق لكل سوري أن يفخر ببلده اليوم كما افتخر بثورته بالأمس، إنها أيام ثقال طويلة لكنها أيام عظيمة، وستبقى وسام شرف وعز على صدر كل سوري اختار المضي قدمًا في بناء دولة عدالة.

ولئن كان البعض يركز على محاسبة المتورطين بانتهاكات ضد الأقليات، فإن علينا ألا نفقد البوصلة، وأن نقف جميعًا إلى جانب جميع الضحايا بلا استثناء، ومنهم أيضًا رجال الأمن الذين سقطوا غدرًا وهم يحمون هذه الأحياء العلوية -كما بقية الأحياء والمدن- من الفلول واللصوص.

كذلك لا ننسى الضحايا من الطوائف الأخرى، الذين استهدفتهم فلول النظام، وتعرضت سياراتهم لهجمات لأنها تحمل لوحة "إدلب"، وكأن النظام الذي لم يكتفِ بقتل السوريين على "الهوية " على مدار خمسين عامًا، يحاول أن يكمل عمله بقتلهم على "لوحة السيارة".

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