نزهة الأسحار رفقة موائد الإفطار.. رمضان جزائريًا

تختلف مطالع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لكل بلد، وتتنوع العادات وتتزين الموائد بشتّى صنوف الطعام، ووفقًا لثقافة شعب ما تنبري طقوس رمضانية تجعل شهر الصيام متميزًا، محمّلًا بمعاني الإخاء والتضامن الاجتماعي.

والجزائر بثقافتها وهويتها المتنوعة تشارك الأمّة عاداتها الحسنة والشعائر الرمضانية الجميلة، والمعبرة عن فرحة الجزائريين بقدوم شهر الله الكريم، فمن تجهيز "قفة رمضان" مرورًا بـ"الإفطار الجماعي وصلاة التراويح" وصولًا إلى "الأسواق الشعبية" المليئة بعربات الباعة، تتأتى اللحظات الرائعة والمفعمة بالروحانية.

بمجرد إعلان هيئة تحرّي الهلال الجزائرية حلول شهر رمضان المبارك، تتغير ملامح الأجواء في الجزائر إلى غير ما كانت عليه طيلة السنة

سأحدثكم عن جزء يسير من رحلة كروان جامع الأزهر الشريف في سماء الجزائر، وكيف أنّ عاداتنا الاجتماعية التي تحكيها موائد الأسحار تمنحنا السلام الداخلي، ويقينًا بضرورة العمل على تكثيف جهودنا للملمة جراحنا.

ففي الجزائر فعاليات رمضانية لا تنتهي نصرة لإخواننا في فلسطين، وحيث هلال الصيام تنقضي أيامه المعدودات إيذانًا منه بالرحيل، تختصر كلماتي تلك اللحظات الأكثر وجدانية وتأثيرًا في الفرد والمجتمع، ودورها في تعزيز "الترابط الإنساني" داخل وخارج حدود الجزائر، ولعل زيارة شيوخ الأزهر للجزائر زانت سماءها بصوت من الجنة، إذ مآذن مساجدنا ما زالت تستذكر قرّاء متقنين لفنّ التجويد والمقامات.

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ثقافة رمضانية

بمجرد إعلان هيئة تحرّي الهلال الجزائرية حلول شهر رمضان المبارك، تتغير ملامح الأجواء في الجزائر إلى غير ما كانت عليه طيلة السنة، وفي كامل تراب وطن المليون ونصف مليون شهيد، تنعقد المجالس لصلاة التراويح في الليلة الأولى للشهر الفضيل، لتلاوة القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع، وذلك من طرف أئمة متمرّسين وقرّاء مجوّدين، يعيدون إليك شوق الفردوس المفقود، بمقام أندلسي عذب متفنّن في مخارج الحروف وأحكام التلاوة.

تزداد حركية الجزائريين في شهر رمضان، فتغدو الأسواق مكتظة عن آخرها، والطرقات مزدحمة، وعربات الباعة المتنقلين تنافس حوانيت التجار في سعيها.

أمّا المخابز، فهي الأخرى تشهد على عشق الجزائريين للخبز، إلا أنّ كثيرين يستحبون "المطلوع أو الكِسْرة"، وهو الخبز المُعد في البيوت، وغير بعيد عما يعتبره البعض "إفراطًا" في الاستهلاك اليومي للفرد في شهر الصيام، يعتقد آخرون أنّ لذّة الاقتناء والتبضع والوقوف عند باعة حلوى الزلابية وقلب اللوز، يضفي طابعًا جماليًا للشعيرة، ويمنحها خصوصية اجتماعية عن سائر الفرائض الدينية.

قبل أذان المغرب تتزين سماء الجزائر بأصوات جيل ذهبي تخرّج من أعظم الجامعات الإسلامية، حيث تعلو عبر مآذن مساجدنا أصوات كروانات الأزهر الشريف تأسر قلوب السمّيعة، وتضفي جوًّا إيمانيًا مهيبًا مع مغيب الشمس، غير أنّ قارئًا واحدًا، متميزًا بصوته العذب ومقامه العالي، كان له السبق في الاستحواذ على أفئدة ملايين الجزائريين، يستمعون لقراءته وهو ينتقل من مقام الرست إلى الصبا، بلمسته النغمية الفريدة والمتألقة في فضاء التجويد.

كان الشيخ عبدالباسط عبد الصمد بعمامته الأزهرية ولباسه المصري ضيفًا على الجزائر، ولم يسعفه الحظ للعودة كي يقرأ في مساجدها الأخرى عبر كامل ترابها الوطني، لكنّه استأثر بقلوبنا إلى يومنا هذا بصوته الملائكي وإبداعاته في فنّ التلاوة.

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ومن صوامع مساجدنا إلى ابتهالات الشيخ النقشبندي، التي تعود مع مواقيت الصيام والإفطار في قنوات التلفزيون مع ساعات الليل المتأخرة، حيث السَّحُور يأذن ببركة يوم آخر من شهر رمضان.

تبقى المسألة الفلسطينية الشغل الأول لكثير من الجزائريين، وفي رمضان تمثّل "لقاءات النصرة" التي تنبري مع موائد الإفطار الجماعية حلقة وصل بين "تجديد ارتباطنا بالقدس الشريف"، و"تاريخنا المناضل والمناهض للاستعمار"

لقد اهتمت العائلات الجزائرية بعاداتها في شهر رمضان بشكل متقن، إذ تشهد موائدها أصنافًا متعددة من الطعام، وأطباقًا متميزة بطابعها وثقافتها المحلية، ومع اختلافاتها البسيطة في تعاملها مع الأطباق الرئيسية على خوان الإفطار، فإن حَساء الحريرة ولفائف البوراك لا تنعدم من أيّ مائدة جزائرية، بينما يتبادل طبق المثوّم مع آخرين الأدوار كل يومين، فمائدة الجزائريين لا تتسع للطعام والشراب فحسب، بل لدفء ثقافتها وتقاليدها في التعامل مع شعيرة الصيام، حيث يجلس الآباء والأبناء في ضيافة ما جادت به أيادي النّسوة، ينصتون إلى تلاوة عبدالباسط عبر شاشة التلفاز، والتي يعقبها ابتهال "مولاي" للسيد النقشبندي.

قد تبدو المقاهي مغلقة في صباحات رمضان المتتالية، لكنّها تزخر بروّادها ليلًا كنحل يحوم حول نكهة قهوة البريسو، وهي تتقاطر من داخل "المقهى العتيق" الذي يتوسط حيّ المدينة القديمة، حيث ينتهي طواف الصّائمين بها على السّمر وتبادل القصص ولعب الدامة وغيرها، ومثلما تتنفّس المقاهي ليلًا عطر قهوة البريسو والشاي الصحراوي، تزداد الأسواق صخبًا مع بداية التحضيرات للعيد.

كل ذلك كان ممّا يحسنه الجزائريون وأزيد، فرحين بما آتاهم الله من فضل شهره الكريم، فعاداتنا الدافئة قد تفتقد لفوانيس مضيئة في أسواقها وبيوتها وأسحارها، لكنها تزخر بقلوب الجزائريين تنبض فرحًا وسرورًا بقدوم أعظم شهور السنة الهجرية.

رمضان بشعائره الإيمانية يجدد في شبابنا وصغارنا التمسك بنصرة المستضعفين في الأرض، الذين نالت منهم قوى الشّر العالمية بالتهجير والقتل والتنكيل

فلسطين الحاضرة

تبقى المسألة الفلسطينية الشغل الأول لكثير من الجزائريين، وفي رمضان تمثّل "لقاءات النصرة" التي تنبري مع موائد الإفطار الجماعية حلقة وصل بين "تجديد ارتباطنا بالقدس الشريف"، و"تاريخنا المناضل والمناهض للاستعمار"، إذ لا تتوقف أهمية الإفطار الجماعي على تعبئة الحشود حول موائد تخلو من القيمة الأساسية التي يعززها الشهر الفضيل، بل إنّها ترسّخ في وجدان الشباب والأجيال القادمة أهمية انعتاق أمتنا من سطوة هيمنة الآخر، وما تحمله من تبعات وأزمات تنخر في هويتها وثقافتها.

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حول موائد الإفطار الجماعية تتزاحم الألسنة ليس على طعام لم يتسنه، أو شراب مختلف ألوانه، بل على قصص النّضال الفلسطيني والثبات الغزّي في وجه أعداء الإنسانية والحضارة، لتليها فعاليات جماهيرية ومحاضرات وخطابات تذكر النّسّاك بضرورة توحيد صف الأمة، وتقديم المعونة والنصرة لإخواننا في فلسطين المحتلة، ليس لأنهم محتاجون، وإن كان ذلك لزامًا على الإنسانية جمعاء، بل كأقل شيء يمكننا تقديمه لهم أمام العجز والهوان الذي ابتليت به أمتنا.

ترسم موائد الإفطار الجماعية وعيًا اجتماعيًا، وتساهم في تحييد سردية صهيونية تجتاح فضاءنا العربي والإسلامي، إذ باتت الخطابات والفعاليات ضد المسألة الفلسطينية تأخذ أبعادًا خطيرة في وقت تتباهى الصهيونية فيه بتفوّقها بعملية التطبيع، غير أنّ رمضان بشعائره الإيمانية يجدد في شبابنا وصغارنا التمسك بنصرة المستضعفين في الأرض، الذين نالت منهم قوى الشّر العالمية بالتهجير والقتل والتنكيل.

وقبيل صلاة الفجر، وحيث ينادي المؤذن بالإمساك، توضع موائد السحور للمتهجدين القائمين، وعليها أشهر الأطعمة الجزائرية وأكثرها انتشارًا عبر التراب الوطني، إلى جانبه لبن سائغ طعمه لذّة للمتعبدين، يؤتى بزلايف الكسكسي الجزائري المتزيّن بحبّات زبيب ذهبي اللون، مسفوف تفوح منه رائحة السمن البلدي العطرة. وحول موائد الأسحار، تجتمع وجوه ابيضت بذكر بارئها، وقلوب تآلفت على الوّد والمحبة والتضامن، داعية في صلاة تشهد البررة قرآنها أن تضع الحرب أوزارها، وتنعم الأمّة بأمنها.