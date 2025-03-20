الوجه الآخر لليمن

اليمن، مهد الحضارة والتاريخ العريق، يقف شامخًا رغم الأزمات والصراعات التي عصفت به لعقود. من مملكة سبأ التي أبهرت العالم بمدنها ومعابدها، إلى طرق التجارة التي ربطت الشرق بالغرب، ظل اليمن رمزًا للهوية الثقافية والتنوع الإنساني.

وفي ظل الصراعات التي يعيشها اليمن، تظل قضايا الهوية، والتماسك الاجتماعي، ودور المرأة في الإعلام محورًا هامًا في النقاشات الدولية.

على الرغم من التحديات، يبقى اليمنيون متمسكين بالحوار كوسيلة لحل الخلافات، في ظل دعوات متزايدة لدعم المجتمع الدولي للجهود اليمنية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار

وهذا ما أكدته عدة شخصيات إعلامية من خلال مشاركتها في مؤتمر اليمن في دائرة الضوء العالمية الذي عُقد في إسطنبول يوم 27/11/2024 تحت إشراف مركز المخا للدراسات الإستراتيجية التي تكاملت جميعها لتعكس نموذجًا مختلفًا حول التواصل الحضاري مع اليمن، وتوظيف الإعلام لتصحيح السرديات والصور النمطية.

يؤكد الإعلامي اليمني البريطاني السيد أنور العنسي على التنوع الثقافي الكبير في اليمن، مشيرًا إلى أن هذا التنوع لم يكن يومًا عائقًا أمام وحدة المجتمع، بل على العكس، هناك ترابط قوي بين أطياف الشعب قائم على العادات والتقاليد.

ويضيف العنسي أن التحديات الاجتماعية الناتجة عن الحرب يمكن تجاوزها بمجرد الوصول إلى حل سياسي سلمي، حيث تعود اللحمة الوطنية سريعًا بعد انتهاء النزاعات.

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وهذا ما أكده المستشرق الألماني غونتر، أن اليمن يتمتع بثقافة حوار رغم التنوع والاختلافات، مشيرًا إلى أن التدخلات الخارجية تلعب دورًا سلبيًا في محاولة التأثير على الروابط الاجتماعية والحوار الوطني.

لذلك يرى أن الشعب اليمني، رغم تماسكه، لا يستطيع وحده مواجهة هذه التدخلات، مما يتطلب دعمًا خارجيًا من المجتمع الدولي لتعزيز جهود السلام والحوار الداخلي.

المرأة اليمنية في الإعلام والمجتمع

فيما يتعلق بدور المرأة اليمنية، تحدثت الإعلامية آسيا ثابت عن الصورة النمطية التي تحيط بالمرأة في اليمن.

وأشارت إلى أن مشاركتها في المؤتمر الدولي تعكس صورة مغايرة عن المرأة اليمنية التي تتواجد بقوة في مختلف مجالات الحياة. وأوضحت أن الحرب أثرت بشكل كبير على النساء، حيث فقدت العديد من العائلات معيلها، مما دفع الأمهات لتحمل مسؤوليات متعددة لإعالة الأسرة.

أما الإعلامية نبيلة سعيد، فقد ركزت على مشاركة المرأة في الإعلام اليمني، مشيرة إلى أن المجتمع بدأ يتجاوب مع هذه المشاركة بشكل أكبر خاصةً خلال السنوات الأخيرة.

وتؤكد أن المرأة قادرة على تسليط الضوء على قضايا العائلة والتحديات الاجتماعية بدقة أكبر، مشددة على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات المدنية بتطوير الكوادر الإعلامية لمواكبة حجم الأزمة في اليمن.

القبيلة والحكومة: أزمة ثقة

من جانبه، أوضح نائب وزير الإعلام اليمني فؤاد الحميري أن القبيلة كانت دائمًا مصدر أمان للفرد اليمني، وهو الدور الذي كان يفترض أن تلعبه الحكومة.

لكنه يرى أن غياب بناء الثقة بين المواطن والحكومة أدى إلى شعور اليمنيين بأن الدولة لا تعمل لصالح الشعب، بل لمصالحها الخاصة، مما تسبب في شرخ كبير بين الطرفين.

ما يحتاجه اليمن اليوم ليس مجرد مساعدات إنسانية مؤقتة، بل دعمًا حقيقيًا لمسار السلام، وإعادة الإعمار، وتمكين الإعلاميين والباحثين اليمنيين من سرد روايتهم للعالم، ليكون اليمن كما كان دائمًا: أرضًا للحضارة، والتنوع، والصمود

دعوات للتواصل مع المجتمع الدولي

في سياق آخر، شدد الباحث الدكتور عاتق جار الله على أهمية أن تستمع المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث الغربية إلى جميع الأطراف اليمنية بمختلف توجهاتها، لتلعب دورًا إيجابيًا غير منحاز، مما يجعلها أكثر قبولًا لدى جميع فئات المجتمع اليمني.

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كما أشار إلى وجود صعوبات في التواصل مع هذه المنظمات، داعيًا إلى تعزيز الحوار بينها وبين الباحثين اليمنيين للوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في إيجاد حلول مستدامة للأزمة اليمنية.

بينما تستمر الحرب في اليمن، تظل قضايا التماسك الاجتماعي، ودور المرأة، وأزمة الثقة بين الحكومة والمجتمع، عناصر محورية في المشهد العام.

وعلى الرغم من التحديات، يبقى اليمنيون متمسكين بالحوار كوسيلة لحل الخلافات، في ظل دعوات متزايدة لدعم المجتمع الدولي للجهود اليمنية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.

مسؤولية المجتمع الدولي في حماية اليمن وتغيير صورته النمطية

إن اليمن، رغم ما يمر به من أزمات، ليس مجرد ساحة صراع، بل وطن لحضارة عريقة وشعب يتمسك بالحياة.

من واجب المجتمع الدولي ألا يختزل اليمن في مشاهد الحرب والمجاعة، بل أن يراه بعيون أبنائه الذين يصنعون الأمل وسط الدمار.

يتطلب ذلك دورًا أكثر فاعلية في حماية اليمن من التدخلات الخارجية، ودعم جهوده في تحقيق السلام والاستقرار.

فالإعلام، كأداة للتأثير والتغيير، يتحمل مسؤولية إعادة رسم صورة اليمن عالميًا، بعيدًا عن الصور النمطية التي تضعه في إطار الفقر والعنف فقط. هناك قصص نجاح، وإبداع، ونضال يومي يستحق أن يُروى.

فعلى المنظمات الدولية ووسائل الإعلام أن تمنح اليمن مساحة عادلة، تبرز فيها أصوات النساء، والشباب، والمجتمع المدني، بما يعزز فهمًا أعمق لواقعه ويسهم في حشد الدعم لإنهاء معاناته.

وما يحتاجه اليوم ليس مجرد مساعدات إنسانية مؤقتة، بل دعمًا حقيقيًا لمسار السلام، وإعادة الإعمار، وتمكين الإعلاميين والباحثين اليمنيين من سرد روايتهم للعالم، ليكون اليمن كما كان دائمًا: أرضًا للحضارة، والتنوع، والصمود.