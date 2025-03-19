من أسماء الله الحسنى.. "العليم"

اسم الله "العليم" من أعظم الأسماء التي تزيد القلب خشية وإجلالاً، وتُذكِّر الإنسان بعظمة الخالق وقدرته التي لا تُحدّ، وعلمه الذي لا يُحيط به أحد. فالله تعالى هو العليم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن، ولو كان كيف يكون. علمه محيط بالظواهر والبواطن، بالسرائر والعلن، بالكليات والجزئيات، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

واسم "العليم" يُذكِّر الإنسان بأن الله تعالى هو المطلع على سرائره وعلانيته؛ فيجب عليه أن يراقب نفسه في كل حركة وسكنة، وأن يستحضر مراقبة الله له في كل لحظة.

كما أن هذا الاسم يُبعِد الإنسان عن الغرور والاستكبار، لأنه يذكره بأن علمه محدود، وأن الله هو الذي يعلم كل شيء، وهو الذي يهدي إلى الصواب، فسبحان الله العليم، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير.

ورد اسم الله "العليم" في القرآن 157 مرة؛ وفي هذا دليل على أهميته. فالله عزّ وجلّ علمه شامل لكل شيء في السماوات والأرض، ولكل ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها

معنى اسم "العليم":

عندما نتدبّر اسم الله "العليم" نعلم أن العلم كلّه بجميع اعتباراته وجوهره لله تعالى؛ فهو يعلم الأمور المتأخرة، أزلاً وأبداً، ويعلم ظواهر الأشياء وبواطنها، غيبها وشهادتها، ما يعلم الخلق منه وما لا يعلمون، ويعلم تعالى الواجبات والمستحيلات والجائزات، ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى ويعلم ما فوق السماوات العلى، ويعلم تعالى جزئيّات الأمور وخبايا الصدور، وخفايا ما وقع ويقع في أرجاء العالم وأنحاء المملكة؛ فهو الذي أحاط علمه جميع الأشياء في كل الأوقات، ولا يعرِض تعالى لعلمه خفاء ولا نسيان؛ كقوله: ﴿واللَّه بكلِّ شيءٍ عليمٌ﴾ [البقرة: 282]، وقوله سبحانه: ﴿إنَّ اللَّه عليمٌ بذات الصُّدور﴾ [آل عمران: 199].

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وورد اسم الله "العليم" في القرآن 157 مرة؛ وفي هذا دليل على أهميته. فالله عزّ وجلّ علمه شامل لكل شيء في السماوات والأرض، ولكل ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعلمه بمفاتيح الغيب وما يحدث من صغير أو كبير في البر أو في البحر، وعلمه بمكنونات القلوب، وما تخفيه الصدور، وما توسوس به النفوس، وعلمه بكل ما يقوله له العباد، ويعملونه سراً وعلانية، وعلمه بما في الأرحام لكل أنثى، وعلمه سبحانه لكل الأشياء قبل وقوعها، وأنّ ذلك في كتاب، وله الحكمة البالغة في تقديرها.

وعلمه سبحانه بأحوال عباده تقيّهم وفاجرهم، وغنيهم وفقيرهم، وغير ذلك من الفوارق. وذلك قبل أن يخلقهم ويكلّفهم، وأنّ توفيقه لمن يشاء وخذلانه لمن يشاء إنّما يكون عن علمٍ بأحوال عباده، وعن حكمة بالغة، وعلمه سبحانه محيط ودقيق بكل مناجاة بين اثنين فأكثر مهما أسرّوا النجوى، وعلمه شامل لما ينزل من الشرائع على رسله، وأنّه أعلم بما ينزل وبما يصلح لعباده، واختص الله عزّ وجلّ نفسه بعلوم الغيب (يوسف النبي الوزير، الصلابي، ص122).

ربنا جل شأنه هو العليم العالم بما كان وما يكون قبل كونه، أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات، لا يخلو عن علمه مكان ولا زمان، وهو على عرشه مستوٍ فوق كل الأنام

يقول ابن القيم: (القصيدة النونية 241)

وهو العليم أحـاط علـماً بالـذي في الكون من سِرٍّ ومن إعلان

وبكـل شـيء عِلْــمُـه ســبحـانه فهـو المحيــط وليـس ذا نِسيان

وكذاك يعـلم ما يكون غـداً وما قد كان والموجـود في ذا الآن

وكذاك أمرٌ لم يكن لو كـان كيـ ـف يكون ذاك الأمر ذا إمكان

وربنا جل شأنه هو العليم العالم بما كان وما يكون قبل كونه، أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات، لا يخلو عن علمه مكان ولا زمان، وهو على عرشه مستو فوق كل الأنام، جلال العليم أنه تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فتم كل شيء؛ فجاءت المقادير على وفق علمه دون تأخر أو تخلف أو تغير (أسماء الله الحسنى، مقدم، ص127).

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ومن آثار الإيمان بهذا الاسم "العليم" التوسل إلى الله بصفة العلم.. روى النسائي في سننه من حديث السائب بن مالك قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات، سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام تبعه رجل من القوم هو أُبي، غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم: "اللهم بعلمكَ الغيب، وقدرتكَ على الخلق، أحْيِنِي ما علمْتَ الحياة خيرًا لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاة خيرًا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قُرَّة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذّة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضرَّاء مُضِرَّة، ولا فتنة مُضِلَّةٍ، اللهم زيِّنا بزينة الإيمان، واجعلنا هُداةً مهتدين" (سنن النسائي برقم 1305).