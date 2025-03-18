غزة تكسر النصال على النصال

غزة والعودة من جديد، غارات متتابعة، والشهداء ليسوا أرقامًا، بل عوائل وأحياء، وجيلًا، العدوان يتواصل، والكارثة تتعمق، والمنظومة الدولية لا تبالي كثيرًا فيما يبدو، إنه تكسر النصال على النصال.

الغزي وحده يسير فيما الطعنات تكثر، وتتابع، غزة المدماة من قبل، تدمى جراحها من جديد، تحاول المقاومة، يرجع النازحون ليبقوا وسط الركام، بلا ماء، ولا غذاء، والمفاوضات تجري لإنقاذ المدنيين وإخراج الرهائن..

لكن ما يحدث الآن يعكس المعادلة.

ليس لدى الغزي اليوم ما يخسره، بل ربما زادت رغبته في الانتصار، بأي شكل حتى لو كانت عملية استشهادية هنا أو هناك، وهذا ما يدركه الجانب الآخر، ويعرفه، فقد وصل الناس إلى الحافة، ويمكنهم القفز منها للجانب الآخر، والوصول لما يريدون شخصيًا بعد أن يتركوا بصمة في الجانب الآخر.

على المدى الطويل ثمة أجيال قادمة ستقاوم بكل الطرق، فالنهر يشق لنفسه طريقًا مختلفًا مهما ابتعد عن منبعه، وما يبدو انخفاضًا في مساره هو في الحقيقة فرصة لتعزيز قوة اندفاعه

قديمًا أرسل المشركون من يحسب عدد المسلمين فعاد بنتيجة مفادها: بأن من رآهم لا ملجأ لهم إلا سيوفهم، ونظراتهم تعني أنهم سيقاتلون حتى آخر رمق، ولهذا فالقتال خطر، نعم خطر، قريش ثلاثة أضعاف المسلمين، ولكنّ المسلمين لن يموت منهم واحد حتى يقتل واحدًا من قريش، اختصر الرجل الحكاية بقوله:

فإن قتلوا منكم أعدادهم فما نفع العيش؟

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أي لو قتل المسلمون ثلاثمائة وبضعة عشر من جيش قريش الذي يتجاوز التسعمائة فما معنى الانتصار؟

هذا السؤال الذي يخشى الجانب الآخر الإجابة عنه، فعلى المدى القصير يرتقي الشهداء متتابعين نحسبهم جميعًا مقبولين في شهر رمضان الكريم، وفي المقابل فعلى المدى الطويل ثمة أجيال قادمة ستقاوم بكل الطرق، فالنهر يشق لنفسه طريقًا مختلفًا مهما ابتعد عن منبعه، وما يبدو انخفاضًا في مساره هو في الحقيقة فرصة لتعزيز قوة اندفاعه.

هكذا الأنهار العظيمة.. وغزة نهر عظيم دلتاه عند النصر أو عند نهر بارق.