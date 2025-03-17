القرآن كنص ذاتي الإقناع واللحظة الأخيرة!

في جوهره، يقدم القرآن نفسه ككلام الله الخاتم، كما في قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [سورة المائدة: 3].. هذا النص لا يترك مجالًا للشك في أنه يرى نفسه كالنهاية المنطقية والروحية لمسار الوحي.

من منظور فلسفي، يمكننا القول إن القرآن يحمل سلطة ذاتية تتجاوز الحاجة إلى وسيط بشري لإقناع العقل؛ فهو يخاطب الفطرة مباشرة، ويُقدم نفسه كالحقيقة المطلقة التي لا تُتبع بحقيقة أخرى. لكن هذا يطرح سؤالاً أعمق: أقتنع العقل الإسلامي بهذا لأنه "اضطر" للاقتناع بسبب القوة اللغوية والروحية للنص، أم لأن هناك عوامل خارجية عززت هذا الشعور؟

لا يمكننا تجاهل دور المفكرين الإسلاميين مثل الفارابي وابن سينا والغزالي في تعزيز هذه الفكرة. الفارابي -مثلًا- رأى في النبوة قمة العقل البشري، وهي النقطة التي يلتقي فيها الوحي بالفلسفة

التاريخ كمسرح للإقناع

إذا نظرنا إلى السياق التاريخي، فإن نزول القرآن في لحظة، كانت فيها الجزيرة العربية -والعالم المحيط بها- في حالة فوضى فكرية وروحية، يمنحنا منظوراً آخر. كانت الأديان السابقة (اليهودية والمسيحية) قد وصلت إلى نقطة من التشتت التفسيري والصراع الطائفي، بينما كانت الوثنية العربية تفتقر إلى عمق فلسفي يُلبي تساؤلات الإنسان الأساسية. في هذه "اللحظة الأخيرة" للفراغ الروحي، ظهر القرآن كإجابة شاملة، ليس فقط للعرب بل للإنسانية جمعاء. هنا، يمكن القول إن التاريخ نفسه هو الذي "أقنع" العقل الإسلامي، لأن توقيت الوحي بدا وكأنه استجابة كونية لاحتياج وجودي.

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من منظور هيغلي، يمكننا تشبيه هذا بفكرة "الروح المطلق"، الذي يتجلى في لحظة الاكتمال التاريخي. القرآن في هذا السياق ليس مجرد حدث عَرَضي، بل هو اللحظة التي يتحقق فيها الديالكتيك الروحي بين الإنسان والإله، حيث تُصبح الحقيقة مكشوفة بالكامل.

دور الفلاسفة والمفسرين

لا يمكننا تجاهل دور المفكرين الإسلاميين مثل الفارابي وابن سينا والغزالي في تعزيز هذه الفكرة. الفارابي -مثلًا- رأى في النبوة قمة العقل البشري، وهي النقطة التي يلتقي فيها الوحي بالفلسفة. أما الغزالي فقد دافع عن فكرة أن القرآن يحمل الحقيقة الكاملة التي لا تحتاج إلى تكملة، مُهاجماً الفلاسفة الذين حاولوا إخضاع الوحي للعقل البشري. هؤلاء المفكرون لم "يقنعوا" العقل الإسلامي بمعنى فرض الفكرة، بل صقلوها وعززوها بأدواتهم الفلسفية واللاهوتية، ما جعلها تبدو كحقيقة لا تُرد.

في النهاية، الذي أقنع العقل الإسلامي ليس شخصاً بعينه، بل هو تفاعل معقد بين النص الإلهي، والسياق التاريخي، والعقل البشري، والشوق الوجودي إلى الكمال

الإنسان والشعور بالنهاية

من زاوية نفسية ووجودية، ربما يكون العقل الإسلامي قد اقتنع بفكرة "اللحظة الأخيرة"، لأن الإنسان بطبعه يبحث عن نقطة استقرار في بحر التساؤلات اللانهائي. القرآن، بتقديمه لنظام كوني شامل (من العقيدة إلى الأخلاق إلى القوانين)، يُشبع هذا الشوق الوجودي إلى النهاية. في فلسفة كيركغور، يمكن أن نرى هذا كـ"قفزة إيمانية"؛ العقل الإسلامي لم يُقنع بالمعنى الحرفي فقط، بل اختار أن يؤمن بأن هذه هي "اللحظة الأخيرة"، لأنها تُحقق الانسجام بين الفرد والكون.

خاتمة فلسفية

في النهاية، الذي أقنع العقل الإسلامي ليس شخصاً بعينه، بل هو تفاعل معقد بين النص الإلهي، والسياق التاريخي، والعقل البشري، والشوق الوجودي إلى الكمال. القرآن، بوصفه "اللحظة الأخيرة"، ليس مجرد حدث زمني، بل هو تجربة ميتافيزيقية تتجاوز الزمن، حيث يرى العقل الإسلامي فيه المرآة التي تعكس الحقيقة الأبدية. ربما السؤال الأعمق ليس "من أقنع؟"، بل "لماذا احتاج العقل الإسلامي أن يُقنع؟"، وهنا تكمن الإجابة في طبيعة الإنسان نفسه ككائن يبحث عن معنى نهائي في عالم مؤقت.

الفيلسوف الألماني هانز غادامر تحدث عن "التجربة الهرمنيوطيقية"، التي تحدث عندما يواجه الإنسان نصاً يتجاوز أفقه الخاص؛ والقرآن في هذا السياق هو النص الذي يُعيد تشكيل الأفق الإنساني بالكامل، مقنعاً العقل بأنه اللحظة الأخيرة

اللحظة الأخيرة كتجربة وجودية

إذا تجاوزنا الإطار التاريخي واللاهوتي، يمكننا أن ننظر إلى "اللحظة الأخيرة" التي يمثلها القرآن كتجربة وجودية عميقة في قلب الإنسان المسلم. هذه اللحظة ليست مجرد نقطة زمنية، بل هي حالة شعورية وروحية يشعر فيها الفرد أن البحث عن المعنى قد انتهى، ليس لأن الأسئلة توقفت، بل لأن الإجابة أصبحت حاضرة بكليتها. القرآن، في هذا السياق، ليس فقط كلاماً إلهياً، بل هو المرآة التي تعكس الذات الإنسانية في أقصى تجلياتها، حيث يلتقي المحدود (الإنسان) باللامحدود (الله).

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من منظور كيركغوري، قد نرى هنا ما يشبه "قفزة الإيمان"، لكن بمعنى إسلامي متميز: العقل الإسلامي لم يُقنع نفسه بالقرآن عبر الاستدلال العقلي وحده، بل عبر هذا الانفتاح الوجودي على الوحي كحدث يتجاوز الزمن. الآية {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [سورة الأنبياء: 107] تجسد هذا الانفتاح الكوني، حيث لا يبقى القرآن خاتم الرسالات فقط، بل خاتم التجارب الإنسانية في مواجهة الغموض الوجودي. من أقنع العقل الإسلامي إذن؟ ربما تكون التجربة نفسها، تلك اللحظة التي شعر فيها الإنسان أن السؤال الأبدي "لماذا أنا هنا؟" قد وجد إجابته النهائية.

اللغة كأداة للإقناع الأبدي

لا يمكننا الحديث عن إقناع العقل الإسلامي دون التوقف عند اللغة القرآنية ذاتها. الإعجاز اللغوي للقرآن ليس مجرد تحدٍّ أدبي كما في {فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ} [سورة الطور: 34]، بل هو تجربة جمالية وروحية تتجاوز حدود اللغة البشرية. هذه اللغة، بتركيبها الفريد وبلاغتها العميقة، صنعت نوعاً من "الدهشة المقدسة" في العقل الإسلامي، وكأنها تقول: "هذا هو الكلام الذي لا يأتي بعده كلام".

الفيلسوف الألماني هانز غادامر تحدث عن "التجربة الهرمنيوطيقية"، التي تحدث عندما يواجه الإنسان نصاً يتجاوز أفقه الخاص؛ والقرآن في هذا السياق هو النص الذي يُعيد تشكيل الأفق الإنساني بالكامل، مقنعاً العقل بأنه اللحظة الأخيرة، لأنه لا يترك مجالاً لما هو أبعد.

قد لا يكون هناك "شخص" أو "حدث" بعينه هو الذي أقنع العقل الإسلامي بأن القرآن هو اللحظة الأخيرة؛ بل هو تفاعل معقد بين النص الإلهي، والتاريخ البشري، واللغة السامية، والتجربة الروحية، والعقل الفلسفي!

التوتر بين النهائية والاستمرارية

لكن هنا يبرز توتر فلسفي مثير: إذا كان القرآن هو "اللحظة الأخيرة"، فلماذا يستمر العقل الإسلامي في التفكير والتأمل والتفسير؟ هذا التوتر يكشف عن عمق الفكرة نفسها؛ النهاية التي يقدمها القرآن ليست نهاية مغلقة، بل هي نهاية مفتوحة، كما لو أنها الباب الذي يُغلق على الوحي ليفتح على التأمل البشري الأبدي.

ابن رشد -على سبيل المثال- رأى أن العقل والنقل ليسا متعارضين، بل متكاملين، ما يعني أن "اللحظة الأخيرة" ليست توقفًا، بل تحولًا إلى مرحلة جديدة من الفهم. من أقنع العقل الإسلامي إذن؟ ربما تكون هذه القدرة الداخلية للنص على الجمع بين الثبات والتجدد هي التي جعلته يبدو دائماً كاللحظة الأخيرة والأولى في آن واحد.

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الإقناع كعملية كونية

في النهاية، قد لا يكون هناك "شخص" أو "حدث" بعينه هو الذي أقنع العقل الإسلامي بأن القرآن هو اللحظة الأخيرة؛ بل هو تفاعل معقد بين النص الإلهي، والتاريخ البشري، واللغة السامية، والتجربة الروحية، والعقل الفلسفي!. إنه كالضوء الذي ينكسر عبر منشور، مكوناً طيفاً من الألوان التي تتداخل لتشكل صورة واحدة متكاملة.

القرآن، في هذا المعنى، لم يقنع العقل الإسلامي بقوة خارجية، بل بكونه المركز الذي تتجمع حوله كل الخيوط الوجودية، كالنقطة التي تُنهي الدائرة وتبدؤها في الوقت ذاته.