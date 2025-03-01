هل يمثل الاقتصاد الصناعي حلًا؟

تمثل الثورة التكنولوجية اليوم صورة متقدمة من صور الحضارة البشرية، وتفاعل العقل البشري معها، وقد أفرزت لنا هذه الثورة التكنولوجية آلاف الاختراعات على مستوى الأفكار والآلات، ومنهجيات التصنيع والبيع والتسويق في الآن ذاته.

وذلك ما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام رجال الأعمال والمؤسسات الحاضنة لهم، في كيفية الاستفادة القصوى من هذه الثورة التي تغير العالم كل يوم، وتغير فهمنا للحياة مع كل اختراع جديد.

في كل ساحة عرض، وفي كل شركة دولية، هناك منتج جديد ناتج عن تفاعل حاجات السوق، وإبداعات العقل البشري، وآخر ما أفرزته التكنولوجيا، لنصل إلى نتيجة مفادها أن كل آلة عصرية تمثل مشروعًا بحد ذاتها

بعد سنوات طويلة في عالم المعدات الصناعية والتعامل مع آلات في مجال الماكينات، والهيدروليك، والكهرباء الصناعية، والميكانيك ونحوها، يمكنني القول بكل ثقة إن الصناعة اليوم قد أخذت مفهومًا جديدًا ومعنى آخر، يقوم في أساسه على زيادة الإنتاجية، وصغر الحجم، وفنون الاتصال والتواصل، ومرونة السعر.

وهو ما يعني بالضرورة أن عالم الصناعة الذي كان معروفًا قبل عشر سنوات قد اختلف بشكل كامل من حيث الصورة والواقع.

وإذا ما أضفنا إلى هذه الحداثة المتسارعة مجالات الطاقة العصرية، لا سيما إمكانات الاستفادة من الطاقة النظيفة، ووسائل التخزين العصرية، فنحن نتحدث عن نهضة مزدوجة، وعلم لا يقبل الحدود، وعالم يبحث عن كل جديد، وأسواق لا تتقبل إلا كل حديث يلبي احتياجات المستهلك.

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إن مشاركتنا المستمرة كرجال أعمال في المعارض الدولية التي تتم بشكل دوري، تعطينا رسالة واضحة بأن كل معرض يختلف عن سابقه شكلًا ومضمونًا، وبالتحديد في مجالات الآلات الصناعية.

ففي كل ساحة عرض ندخلها، وفي كل شركة دولية نزورها، نقف أمام منتج جديد ناتج عن تفاعل حاجات السوق، وإبداعات العقل البشري، وآخر ما أفرزته التكنولوجيا، لنصل إلى نتيجة مفادها أن كل آلة عصرية تمثل مشروعًا بحد ذاتها؛ صغيرًا كان أو متوسطًا أو كبيرًا.

هذه المعدات التي لا حصر لها؛ والتي يجب علينا كرجال أعمال أن ندرسها بعناية فائقة، ونتعرف إلى مزاياها وقدراتها وإنتاجاتها، تقودنا مباشرة إلى حالة من النهضة المجتمعية، والاقتصاد التكاملي، وانتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دخولنا المباشر -أفرادًا ومؤسسات- في الاستثمار فيها بشكل يقدمها للجمهور بأعلى سقف ممكن من الإنتاجية، وبما يعود علينا كرجال أعمال بالنفع المادي الكبير.

مما لاشك فيه أن جنوح كثير من رجال الأعمال، وتوجههم إلى مجالات محددة يرونها آمنة في المجال الاستثماري، وتتوافق مع ما ألفوه في حياتهم التجارية، وعدم تطلعهم إلى ما هو متاح وعصري؛ يحجب عن مجتمعاتنا الكثير من الخير

إن الميزات التي نتمتع بها كرجال ورواد أعمال تمنحنا مساحة واسعة للحركة على مساحة جغرافيا العالم؛ من خلال بحثنا عن المصادر والموارد، وتتبع المواد الخام، والمشاركة في المعارض الدولية، وانتشار معارفنا حول العالم، وهو ما يجب أن تتم ترجمته من خلال الاستفادة من المشروعات الناجحة؛ في الهند وإندونيسيا والصين وماليزيا وكندا وتركيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وغيرها، لنتعرف على أفضل ما لديهم، ونقتني أحدث الآلات الصناعية التي تخدم تطلعاتنا على مستوى الدولة، والبلديات، والمؤسسات والمنشآت، وصولًا إلى الشركات الصغرى.

ومما لاشك فيه أن جنوح كثير من رجال الأعمال، وتوجههم إلى مجالات محددة يرونها آمنة في المجال الاستثماري، وتتوافق مع ما ألفوه في حياتهم التجارية، وعدم تطلعهم إلى ما هو متاح وعصري؛ يحجب عن مجتمعاتنا الكثير من الخير، ويجعلنا ندور في حلقات مفرغة، ونتنافس فيما بيننا على الفتات، بعيدًا عن التميز وعن مجالات الربح الحقيقية.

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