لماذا تخلفت بلدان الشرق الأوسط؟

عند النظر إلى خريطة العالم، نلاحظ الفروقات الكبيرة بين المناطق والدول من حيث التقدم المادي؛ ففي الوقت الذي ما زالت فيه شعوب عديدة تعيش في محاولات تفسير الظواهر الطبيعية باستخدام الميتافيزيقا والخرافة، هناك شعوب أخرى وصلت إلى ابتكارات وتقنيات قد تكون غير قابلة للتخيل بالنسبة للبعض.

الفروقات الجوهرية تكمن في طرق التفكير وليس في العرق أو الجينات.

في ظل التعرض المستمر للبروباغندا في كل المجالات، يصبح الأفراد في المنطقة أكثر قبولًا للمسلمات غير القابلة للتدقيق في الدين، والسياسة، والتاريخ

الفكر الغربي والتفكير النسبي

لقد اعتمد الفكر الغربي المتقدم، الذي أصبح يقود العالم منذ عدة قرون (حوالي القرنين 13/14)، على التفكير النسبي.

هذا النوع من التفكير يعتمد على الشك والسؤال المستمر، والبحث عن الحقيقة مع الافتراض بأن كل ما نعرفه قد يحتمل الخطأ، وأن كل ما نعتقده خاطئًا قد يكون صحيحًا. هذا التفكير يفتح المجال لتقبل الآخر المختلف من حيث الدين والعرق والفكر.

كما اعتمد الغرب على المنطق والعلوم التجريبية، التي ترتكز على قاعدة "الأسباب نفسها تؤدي إلى النتائج نفسها"، حيث نقوم بتجربة معينة في ظروف محددة، ثم ننتظر النتائج، وبعدها نعيد التجربة للتأكد من صحتها.

الفكر المطلق في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا

الأمر يختلف تمامًا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، حيث يسود التفكير المطلق؛ إذ يرى كثيرون أن ما يعتقدونه هو الحقيقة المطلقة التي لا تقبل الشك أو الخطأ.

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لكن، ما هي الأسباب التي تقف وراء هذا النوع من التفكير؟ هنا بعض الأسباب التي يمكن ملاحظتها بوضوح:

التفكير الديني

في العديد من المجتمعات، يرسخ اليقين في الإيمان بكل ما يفسره رجال الدين من أحكام شرعية مقدسة، ما يؤدي إلى عدم طرح التساؤلات والبحث عن الحقيقة. هذا النوع من التفكير يعزز عدم تقبل الآخر المختلف، ويمهد الطريق للتطرف.

إذا أردنا تغيير واقعنا نحو الأفضل، يجب أن نبدأ أولًا بتغيير طريقة تفكيرنا؛ فالفكرة هي أساس كل شيء، ومن خلال تبني التفكير النسبي والبحث المستمر عن الحقيقة، يمكننا أن نفتح أبواب التقدم والتغيير الحقيقي

الخضوع للدعاية

غالبًا ما يتعرض الأفراد في المنطقة لدعاية الأنظمة الحاكمة، التي تروج للأيديولوجيات التي تدعم السلطة الحاكمة. يتم خلق بيئة يصدق فيها الناس أن الأزمات الطبيعية مثل الجفاف أو الفيضانات قد تكون عقوبات إلهية، بدلًا من ربطها بإخفاقات السلطات الحاكمة.

الخوف من الحرية

عندما يخضع الأفراد للأنظمة الاستبدادية لفترات طويلة، يصبحون مقاومين لفكرة الحرية. هؤلاء الأفراد يعتقدون أن الحرية تؤدي إلى الفوضى، ما يدفعهم إلى البحث عن زعيم قوي يحل محلهم في اتخاذ القرارات وتحمل مسؤولياتها.

التعرض المستمر للبروباغندا

في ظل التعرض المستمر للبروباغندا في كل المجالات، يصبح الأفراد في المنطقة أكثر قبولًا للمسلمات غير القابلة للتدقيق في الدين، والسياسة، والتاريخ.

كره الغرب والعلمانية

أحد الأمثلة على التفكير المطلق هو كره الغرب والعلمانية؛ ففي الوقت الذي يكره فيه العديد من أفراد منطقتنا الغرب والعلمانية، نجدهم يحلمون بالعيش في الدول التي تطبق العلمانية بسبب ما توفره من حرية عقيدة وفكر، وحقوق فردية، ورفاهية. أيمكن أن نتخذ كل أحكامنا عن الغرب بناء على قضية واحدة، أم إن هناك حاجة لإعادة النظر والبحث في هذه القضايا بعيدًا عن الأحكام المسبقة؟

التجربة والتجريب

من البديهي في التفكير العلمي أن نقوم بإجراء التجارب وانتظار النتائج، ولكن في منطقتنا غالبًا ما نحدد النتائج مسبقًا ثم نبحث عن طريقة لتبريرها. هذا يضعف القدرة على البحث الموضوعي، ويساهم في تعزيز التفكير المطلق بدلًا من التفكير النقدي.

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الاستنتاج

في النهاية، أرى أنه إذا أردنا تغيير واقعنا نحو الأفضل، يجب أن نبدأ أولًا بتغيير طريقة تفكيرنا؛ فالفكرة هي أساس كل شيء، ومن خلال تبني التفكير النسبي والبحث المستمر عن الحقيقة، يمكننا أن نفتح أبواب التقدم والتغيير الحقيقي.