عنقاء غزة.. نُسف التمثال فانتصبت الفكرة!

سُئل المستحيل: من أعجزك، فقال: أعجزتني غزة! قيل: كيف؟ قال: باثنتين: "عنقائها" و"خلها الوفي"!

ثم سئل التفصيل، فقال: كانت العرب تزعم أن مستحيلات الدنيا ثلاثة: الغول، والعنقاء، والخل الوفي.. وقد كان لغزة من الثلاثة نصيب مقسوم، وهي -الآن- جادة في تحقيق "سابع مستحيلات" العالم!

كان انتصاب عنقاء غزة الرمزي -على ميدان فلسـطين- وانتفاضها المعنوي -في ساحة السرايا- رسالة عميقة، يمكن اختصارها في عنوانين عريضين: مغالبة الفناء، ومعانقة الخلود

الغول المفترس

فأما "الغول"، فقد تصرفت فيه غزة، بنقله من مخيلة "حكايات الجَدات"، التي كانت تصوره مِسخًا ذا عين مشقوقة طولًا، تتطاير شررًا.. إلى بندقية قنص فارعة فتّاكة، ذات مواصفات قياسية فائقة الدقة: مدى وعيارًا، صنعتها المقاومة الغزية بيدها؛ لتترصد فريستها من مسافة بعيدة، بعدما اشتقت اسمها من اسم أحد أبطالها الأشاوس!

العنقاء المنتفضة

وأمّا "العنقاء"، ذلك الطائر الخرافي الأعنق، المنقول في أساطير الأولين أنه لا يزال يتقلب في رماد كمونه -بعد الفناء الخادع- حتى ينبعث من تحت الركام، فإذا هو حي ينتفض، من بعد أن تبدد جسده في محرقته!

وقد طوت غزة وأهلها الأصلاء ثوب الخرافة في قصّة العنقاء – أو طائر الفينيق- فجسدوا الفكرة واقعًا عمليًا، بعد أن كانت عملًا فنيًا منتصبًا على هيئة تمثال رمزي؛ إذ كانوا يؤمنون بأن تمثّل البطولة واستحضار الأسطورة أعظم من أن ينحصر في نحت مجسّم تذكاري أصمّ.

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فكان أن أعادوا مشهد انتصاب طائر العنقاء، الذي دمره قصف طيران الاحتلال الحربي، خلال استهداف ميدان فلسـطين، بقلب مدينة غزة.. ليخرجوا من تحت ركام الإبادة الجماعية وأنقاض العدوان الحربيّ، مرددين -بلسان حالهم- شطر بيت البرغوثي السائر:

ما زلت أُقصف لكن لست أنقصِف!

وقد أثبت البرغوثي -في البيت- وغزة -في الواقع- حدوث القصف وحصول أثره المادي المجرد، مع بطلان الجدوى المعنوية التي سعى الاحتلال في إخراجها تشفيًا في صورة انتصار، وذلك الإبطال بعد الإثبات يضاعف نفي الاستجابة التي عبر عنها الشاعر بصيغة "المطاوعة"، ويا لسموّ الأسلوب الأدبي حين يجتمع المغزى الفلسفي الموحي مع الأداء الرسالي المركّز!

الخِلّ الوفي المثبِّت

أما ثالث المستحيلات -في منظومة التراث العربي العتيقة- فقد عكسه التفاف الحاضنة الشعبية حول مقاومتها، التي لم تكن "خلفها"؛ بل كانت "معها"، فقاسمتها مُرّ يوميات الحرب، بما فيها من مسِّ القَرح ووطأة الرزء، قبل أن تشاركها حلو مشهدية الاحتفاء، بما تحتها من صور التلاحم، بدءًا من لحظة الاحتفال بالإعلان رسميًا عن التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، انتهاء بنفير العودة الكبرى، الذي فرشت له كتائب القسام بساط استقبال رسمي، وخفّ عناصرها لتأمين حركة "تفويجه" في إطار فعاليات "اليوم التالي للحرب" الذي لم يكن "إسرائيليًا"، مرورًا بتنظيم حفل تسليم الدفعة الأولى من الأسرى "الإسرائيليّين"، بفِناء ساحة السرايا في قلب مدينة غزة، وما أدراك ما السرايا: رساليةً ورمزية؟!

ذلك الميدان الوسيع الذي أراده الاحتلال ثكنة عسكرية خالية لقوات جيشه، بعد تدمير منشآتها وإجلاء سكانها، وفرض السيطرة الشاملة عليها، قبل أن تبدد كتائب القسام ذلك الوهم، وتُجْهز عليه "وحدة النخبة" التابعة لها، في استعراض تنازعَه التاريخُ والأسطورة!

وما كانت صور المؤازرة و"المشهدية" لتنحصر في المحطّات الآنفة، لكنّها لافتات مرور بارزة، مصدّقة لما بين يديها وما خلفها من آيات الالتحام والولاء.

لم يأتِ من فراغ اختيار بلدية غزة طائر العنقاء شعارًا رمزيًا على واجهة وثائقها الرسمية، ولم تجئ عن اعتباط إقامة تلك التحفة الفنية نصبًا تذكاريًا يتوسّط ميدان فلسـطين -تلقاء مقرّ البلدية- في قلب مدينة غزة؛ بل جاء عن سبْق وعي ودلالية

المستحيل السابع

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ومثلما كسرت غزة حاجز المستحيل -ونفذَت من أقطاره- في ثلاثية النسخة العربية القديمة (الغول والعنقاء والخلّ الوفي).. أعجزَته في إيجاد الثلاثية الملحقة: السعادة الحقّة، والقناعة النافذة، والشباب المستعاد.. وسعادة الحرّ -في الدنيا- أن يعيش حميدًا أو يموت شهيدًا. وهل يتربّص الاحتلال بالغزّي إلا إحدى الحسنيين؟! ومن هنا كان للسعادة -في الوعي الفلسطيني- معنى سماوي مستقرّ، غيرُ المصطلح الأرضي المضطرب!.

وناهيك بها قناعة متمحّضة أن يطوي الغزي كشح رهانه دون اليد الغيرية، فيحقّق اكتفاءه الذاتي غذائيًا ومعيشيًا، ويَحكّ جلد موقفه الحياتي واليومي بظُفر إعداده واستعداده، ويجعل رأس رهانه مُخرَج مسجد تربيته ومنتَج ورشة رباطه، غيرَ راغب عن اقتناص ما يزجيه له تخطيط إغارته، واستغلال ما يسوقه إليه قدَر توغّل عدوّه من غنائم العتاد الحربي، أو كنوز المعلومات الاستخبارية، أو يوميات تدبيره المعيشي، فهو يراوح بين قناعة الاكتفاء إن عزّ البديل، وقناعة الثّقة إن أتيح الإبداع.. فلم يبقَ إلا سادس المستحيلات "المسجّلة": عودة الشباب -أو اشتراؤه- ذلك الهاجس المستحيل الذي عبّر عنه الراجز القديم بقوله:

ليت وهل ينفع شيئًا ليت

ليت شبابًا بوع فاشتريت!

وما تجدّد الشباب إلا فرع عن الانبعاث من مرقد الكمون في أسطورة العنقاء، التي نقلتها غزة من ثوب الخرافة إلى قالب التحقّق، ليعلن المستحيل رفع راية الاستسلام والرضوخ، بعدما تجاوزت غزة سداسيته الفلكلورية، وطوتها في سجلّ منجَزاتها المعجزة، وتاقت نفسها إلى وضع اليد على المستحيل السابع!

العنقاء.. كرّةً أخيرة

لم يأت من فراغ اختيار بلدية غزة طائر العنقاء شعارًا رمزيًا على واجهة وثائقها الرسمية، ولم تجئ عن اعتباط إقامة تلك التحفة الفنية نصبًا تذكاريًا يتوسّط ميدان فلسـطين -تلقاء مقرّ البلدية- في قلب مدينة غزة؛ بل جاء عن سبْق وعي ودلالية.

على أنّ بين العنقاء الأسطورية والعنقاء الحقيقية فرقًا أنطولوجيًا؛ إذ الأولى -الخرافية- تخرج من رماد نار أضرمَتها -بنفسها- في عشّها الذي أقامته على رأس شجرة؛ فهي بذلك تحرق ذاتها بيدها، وأما عنقاء غزة -المعنوية- فإنها تُبعث من رماد نار القصف وركام الاستهداف رغم أنف عدوّها، فما تزيدها آلة عدوان الاحتلال الحربية إلا قوة وحياة؛ لأنّ يد العدو "الإسرائيلي" إذْ تَقصف -بالمروحية أو المدفعية أو البارجة- إنّما تَقتل الموت الذي تقذِفه، وذلك بعض معنى بيت تميم المتقدّم!

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ومن هنا كان انتصاب عنقاء غزة الرمزي -على ميدان فلسـطين- وانتفاضها المعنوي -في ساحة السرايا- رسالة عميقة، يمكن اختصارها في عنوانين عريضين: مغالبة الفناء، ومعانقة الخلود!