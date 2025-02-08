الشباب الموريتاني: قلب النبض التضامني مع غزة

لطالما كانت القضية الفلسطينية جزءًا لا يتجزأ من الوجدان الجمعي للشعوب العربية والإسلامية، وموريتانيا ليست استثناءً من ذلك. ومع إعلان وقف إطلاق النار في غزة، عمّت الفرحة ربوع الوطن، وتجلت مشاعر التضامن العميقة التي يحملها الشعب الموريتاني تجاه الشعب الفلسطيني، في تعبير عن ارتياحه لانتهاء العدوان الذي خلف مأساة إنسانية لا توصف.

الشوارع والأسواق وحتى منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا اكتست بروح التضامن، حيث شارك الجميع في التعبير عن مشاعرهم عبر التدوينات، والصور، والاحتفالات الرمزية.

ومما يلفت الانتباه في هذه المشهدية الإنسانية، الدور البارز الذي أخذه الشباب الموريتاني في الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، سواء في نشر الوعي، أو تنظيم المبادرات التضامنية، أو حتى جمع التبرعات.

لم تتوقف مساهمات الشباب عند التعبير الرمزي، بل تجاوزتها إلى دعم عملي وملموس؛ فقد شهدت المدن الموريتانية مبادرات شبابية لجمع التبرعات لصالح المتضررين في غزة

الشباب الموريتاني: قلب النبض التضامني

لا شك أن الشباب الموريتاني كان في مقدمة الصفوف الداعمة لغزة خلال المحنة الأخيرة؛ فقد برزوا من خلال تنظيم الحملات الإعلامية لإبراز حجم معاناة الفلسطينيين تحت الحصار والعدوان، كما قاموا بتنظيم وقفات سلمية أمام السفارات والمؤسسات الدولية في نواكشوط، حاملين الأعلام الفلسطينية، ولافتات تدعو لإنهاء الاحتلال وإيقاف الظلم.

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وسائل التواصل الاجتماعي كانت منصةً حيويةً للشباب الموريتاني في إيصال صوتهم؛ حيث تمكنوا من استخدام هذه الأدوات لنشر الأخبار، وفضح جرائم الاحتلال، وإيصال رسائل تضامن للمحاصرين في غزة. ومن خلال هاشتاغات محلية وعربية، استطاع الشباب خلق حالة من التفاعل الرقمي، الذي وصل صداه إلى أبعد الحدود.

تبقى فلسطين عنوانًا للوحدة والشرف، ويبقى الشعب الموريتاني -بكل أطيافه- على العهد، نصيرًا للحق ومدافعًا عن الكرامة الإنسانية، إلى أن يتحقق العدل، وتعود الأرض إلى أصحابها

مبادرات عملية وملموسة

لم تتوقف مساهمات الشباب عند التعبير الرمزي، بل تجاوزتها إلى دعم عملي وملموس؛ فقد شهدت المدن الموريتانية مبادرات شبابية لجمع التبرعات لصالح المتضررين في غزة. ورغم تواضع الإمكانات، كانت هذه الجهود تعبيرًا صادقًا عن روح الأخوة الإسلامية والإنسانية التي تجمع الشعبين.

كما نظمت بعض الجمعيات الشبابية حملات توعية للتعريف بتاريخ القضية الفلسطينية، وتعزيز وعي الأجيال الجديدة بأهميتها، للتأكيد أن التضامن مع فلسطين لا يقتصر على المواقف اللحظية، بل هو التزام طويل الأمد، لن ينتهي إلا بتحرير الأرض وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

رسالة إلى العالم

فرحة الشعب الموريتاني بوقف إطلاق النار في غزة ليست مجرد مشاعر عابرة، بل هي رسالة إلى العالم بأسره بأن فلسطين حاضرة في قلب كل موريتاني، وأن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس شعارًا، بل واقعًا يجسده الموريتانيون في مواقفهم اليومية.

هذا الالتفاف الشعبي، خاصة من فئة الشباب، يعكس أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية وطنية أو دينية، بل قضية إنسانية تتطلب من الجميع -مهما كانت القدرات- أن يسهموا في دعمها بكل السبل الممكنة.

وفي النهاية، تبقى فلسطين عنوانًا للوحدة والشرف، ويبقى الشعب الموريتاني -بكل أطيافه- على العهد، نصيرًا للحق ومدافعًا عن الكرامة الإنسانية، إلى أن يتحقق العدل، وتعود الأرض إلى أصحابها.