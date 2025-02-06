انحراف البوصلة الثورية.. مخاطر وحلول في ضوء الحالة السورية

لا يكاد أحد من أنصار الثورة أو أعدائها يجادل في أن النصر الخاطف والسريع الذي حققه الثوار في سوريا، والذي تكلل بسقوط النظام وانتصار الثورة، كان حدثاً تاريخياً فريداً، فاجأ القاصي والداني، بل حتى الثوار أنفسهم.

وأياً كان القائل "الانتصار الأكبر ليس في تحقيقه، بل في المحافظة عليه"، فإن الواقع والتاريخ يشهدان بصحة ذلك. ومن هنا كانت المخاطر التي تتربص بالثورة بعد انتصارها هي الموضوع الذي يجب على الجميع دراسته والنظر فيه.

مخاطر جلية وأخرى خفية

من الجلي أن التنازع الثوري، والاقتتال الداخلي والارتهان الخارجي، من أهم المخاطر الواضحة التي تهدد الثورة المنتصرة.. ولكن تكمن في المقابل مخاطر خفية هي الأهم والأخطر، وعلى رأسها انحراف البوصلة الثورية. فما هي صور انحراف البوصلة الثورية؟ وما أسبابها؟ وكيف يمكن تجنبها؟

احتمال حدوث نظرية الفجوة الثورية في الحالة السورية متوسط إلى عالٍ بسبب انشغال القيادة بمخاطبة الخارج على حساب الداخل، وضعف الوعي السياسي لدى عموم السوريين بصعوبة التحديات التي تواجه القيادة

انحراف البوصلة الثورية

بالرغم من أن مصطلح "البوصلة الثورية" لم يستخدم بشكل مباشر في أدبيات السياسة والثورة، فإن موضوع "حرف الثورة"، أو انحرافها عن مسارها، موضوع حظي باهتمام كبير من المفكرين والفلاسفة السياسيين، وتناولته نظريات كثيرة بالبحث والتفنيد، حيث حاولت تحليل الأسباب التي تؤدي إلى انحراف الثورات عن أهدافها الأصلية، والنتائج، وتقديم معالم واضحة لفهم هذه الظاهرة. وفيما يلي أبرز هذه النظريات والمفاهيم فيما يخص الحالة السورية:

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نظرية التبعية (Dependency Theory):

من أهم النظريات التي تحدثت عن انحراف البوصلة الثورية نظرية التبعية؛ وتشير إلى أن الثورات في الدول النامية غالبًا ما تصبح عرضة للتبعية الاقتصادية والسياسية للقوى الكبرى، ما يؤدي إلى انحرافها عن أهدافها الأصلية.

وإن كان ابن خلدون قد لمح إلى خطورة التبعية النفسية للقوي الغالب، فإن أندريه غوندر فرانك، عالم الاجتماع الأميركي من أصل ألماني، هو من أهم من صاغ نظرية التبعية، وحذر من تحول الثورات إلى أداة تخدم مصلحة القوى المهيمنة بدلًا من تحقيق استقلال حقيقي.

احتمال الحدوث في الحالة السورية متوسط بسبب الضغوط الكبيرة، والوضع الاقتصادي الهش.

نظرية الفجوة الثورية (Revolutionary Gap Theory):

والخطر هنا يكمن في تشكل فجوة بين تطلعات الجماهير وأفعال القيادة الثورية، ما يؤدي إلى تضارب المصالح بين القاعدة والقيادة.

احتمال الحدوث في الحالة السورية متوسط إلى عالٍ بسبب انشغال القيادة بمخاطبة الخارج على حساب الداخل، وضعف الوعي السياسي لدى عموم السوريين بصعوبة التحديات التي تواجه القيادة، ومطالبتهم بالحلول السريعة.

نظرية الثورة المضادة تركز على كيفية تدخل القوى الداخلية أو الخارجية لإجهاض الثورة أو حرفها عن مسارها لخدمة أهداف معادية احتمال الحدوث في الحالة السورية متوسط؛ بالرغم من استئصال الدولة العميقة

الاغتراب الأيديولوجي (Ideological Alienation):

يشير إلى خطر تخلي القيادة عن المبادئ الثورية الأصلية، ومحاولة التكيف مع ظروف جديدة أو مصالح خارجية، ما يؤدي إلى فقدان الدعم الشعبي.

احتمال الحدوث في الحالة السورية ضعيف، بسبب رسوخ العقيدة في التشكيلات الثورية في مختلف مستوياتها.

إعادة إنتاج السلطة (Reproduction of the ruling power):

يرى ميشيل فوكو أن الثورات قد تنحرف، لأنها تعيد إنتاج أنماط السلطة التي قامت ضدها جزئيا أو كليا، كإعادة توظيف عناصر من السلطة السابقة، أو تقليد أساليبها في الحكم والإدارة.

احتمال الحدوث في الحالة السورية ضعيف إلى ضعيف جداً..

نظرية الفشل التنظيمي (Organizational Failure Theory):

من أهم روادها صامويل هنتنغتون في كتابه "Political Order in Changing Societies"؛ حيث أشار إلى أن الثورات تنحرف بسبب ضعف البنية التنظيمية التي تؤدي إلى تشتت الأهداف، ما يجعلها عرضة للاختراق أو الفوضى.

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احتمال الحدوث في الحالة السورية ضعيف إلى متوسط، بسبب ضخامة التحديات وتعقيد الوضع السوري.

نظرية الثورة المضادة (Counter-Revolution):

تُركز على كيفية تدخل القوى الداخلية أو الخارجية لإجهاض الثورة أو حرفها عن مسارها لخدمة أهداف معادية.

احتمال الحدوث في الحالة السورية متوسط؛ فبالرغم من استئصال الدولة العميقة، فإن القوى الخارجية المتربصة بالثورة أكثر من القوى المساندة لها.

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى انحراف البوصلة الثورية، ويبقى أن التحدي الأكبر للثورات هو الحفاظ على التوازن بين المبادئ الأصلية والظروف الواقعية، مع تجنب الوقوع في فخ التبعية والتنازع والتحريف الأيديولوجي

الحلول: كيف تتم المحافظة على البوصلة الثورية؟

الداخل السوري في المركز ثم يأتي الخارج بعد ذلك، لأن التجربة السورية أثبتت أن الداخل هو الحاضنة الثورية، ورأس المال السياسي لنجاح الدولة السورية، وأن الخارج -بأغلبيته لا كليته- كان ولا يزال بالعموم عدواً للثورة والتغيير، وعائقاً أمام نجاح تجربة الدولة الإنسانية.

الحذر من مقايضة الإنجازات الثورية والمفاوضة على المبادئ الثابتة مقابل المكاسب السياسية والاقتصادية المؤقتة.

الشفافية والوضوح مع الحاضنة الشعبية، وعدم إغفالها أو تهميشها.

الاستثمار الأقصى في الخبرات والعقول الوطنية التي أثبتت نزاهتها ومساندتها للثورة، واستقطاب أكبر كم ممكن منها لتشكيل هيئات استشارية، تضمن صواب القرار والتخطيط.

الاستئصال الجذري للدولة العميقة وروافدها، وإقصاء كل من كان جزءاً من الدولة العميقة من المشاركة في القرار أو التخطيط.

التقارب مع الدول على أساس المواقف ثم المصالح، وجعل المصالح المشتركة مع الدول النظيفة في مركز الاهتمام.

السعي الحثيث إلى بناء الدولة التي يسودها القانون والعدالة والمواطنة، وتخلو من كل أشكال الإقصاء والاضطهاد للإنسان.

استمرار الحاضنة الشعبية في دعم القيادة ونصحها، وتقديم كل إمكانياتها لعملية البناء والتطوير.

التنظيم على أدق المستويات من أهم عوامل الوقاية الثورية، للانتقال إلى دولة القانون والمحافظة عليها.

ختاماً

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى انحراف البوصلة الثورية، ويبقى أن التحدي الأكبر للثورات هو الحفاظ على التوازن بين المبادئ الأصلية والظروف الواقعية، مع تجنب الوقوع في فخ التبعية والتنازع والتحريف الأيديولوجي.

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