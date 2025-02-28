من أسماء الله الحسنى: اسم الله جلّ جلاله

إن اسم "الله" هو الاسم الأعظم الذي تحمل حروفه عظمةَ الخالق، وجلال المُبدع، وجمال المُصور. هو الاسم الذي إذا ذُكر ارتعدت له السماوات والأرض، وخرَّت له الجبال سجدًا، وانكسرت أمامه قلوب العباد خضوعًا وخشوعًا، اسم يجمع كل صفات الكمال، ويرتفع فوق كل نقص أو عيب.

فما أعظمه من اسم! وما أروعه من ذكر! ذلك الاسم الذي لا يُسمى به غيره، والذي يحمل كل معاني العزة والجلال، والرحمة والكمال، وهو مفتاح كل خير، وسبب كل بركة، وملجأ كل خائف، وملاذ كل طالب.

(الله) هو الربُّ الذي تألَهُهُ القلوبُ، وتحنُّ إليه النفوسُ، وتتطلعُ إليه الأشواقُ، وتحِبُّ وتأنَسُ بذكرهِ وقربِهِ؛ وتشتاقُ إليه؛ وتفتقر إليه المخلوقاتُ كلُّها في كلِّ لحظةٍ وومضةٍ، وخطرةٍ وفكرةٍ، في أمورِها الخاصّةِ والعامّةِ، والكبيرةِ والصغيرةِ، والحاضرةِ والمستقبلةِ

فاسم الله هو الجامع لجميع معاني أسماء الله الحسنى، والمتضمن لسائر صفات الله تعالى، ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم، كقوله تعالى: ﴿ وَلِلهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الذِينَ يُلحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: 180].

ويقال: الرحمن، والرحيم، والقدوس، والسلام، والعزيز، والحكيم من أسماء الله ولا يقال: الله من أسماء الرحمن، ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك، فعُلم أن اسمه (الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دالٌ عليها بالإجمال.

قال الشيخ ابن سعدي -رحمه الله-: " الله: هو المألوه المعبود، ذو الألوهية، والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي من صفات الكمال، وأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه هو المألوه المستحقّ لمعاني الألوهية كلها، التي توجب أن يكون المعبود وحده، المحمود وحده، المشكور وحده؛ المعظم المقدّس ذو الجلال والإكرام، واسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العُلا".

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الله أعظم الأسماء:

قال الإمام الغزالي في (المقصد الأسنى): " (الله) هو اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهيّة، المنعوت بنعوت الربوبيّة، المتفرّد بالوجود الحقيقي، فإٕن كل موجود سواه غير مستحقّ الوجود بذاته، وإنما استفاد الوجود منه.. فكل موجودٍ هالكٌ إلا وجهه، والأشبه أنه جارٍ في الدلالة على هذا المعنى مجرى أسماء الأعلام، وكل ما ذُكر في اشتقاقه وتعريفه تعسف وتكلّف.

وهو أعظم الأسماء، لدلالته على ما يجمع الصفات الإلهية كلها، وأنه لا يقال لغير الله تعالى"، ويقول أيضًا: " اعلم أن هذا الاسم (الله) أعظم أسماء الله في التسعة والتسعين؛ لأنه دال على الذات الجامعة للصفات الإلهية كلها، حتى لا يشذ منها شيء، وسائر الأسماء لا يدل آحادها إلا على آحاد المعاني من علم أو قدرة أو فعل أو غيره؛ ولأنه أخص الأسماء، إذ لا يطلقه أحدٌ على غيره، لا حقيقةً ولا مجازًا، وسائر الأسماء قد يُسمّى به غيره: كالقادر والعليم والرحيم.. وغيره، فلهذين الوجهين يُشبه أن يكون هذا الاسم أعظم هذه الأسماء" (المقصد الأسنى، الغزالي، م1ص61).

يقول الشيخ القرضاوي: " ولفظ الجلالة تكرر في القرآن (2697) مرة، وهذا يدل على أن القرآن جاء ليصل الناس بالله، يعرفهم بالله إذا جهلوا، ويذكّرهم به إذا نسوا، ويقوي صلتهم به إذا ضعفوا، ولا يوجد مثل هذا في كتاب من الكتب السماوية، فطالما طالعت في أسفار التوراة الخمسة الموجودة، فيما يسمى الكتاب المقدس، وطالعت العهد الجديد، فما وجدت ذكرًا لله بهذه الكثافة.

وفي القرآن تجد ذكر الله في كل بضع آيات من آياته، وهذا غير ذكره بأسمائه وصفاته وأفعاله، فالقرآن كله كتاب يهدي إلى الله، ويقوي علاقة الإنسان بربه، يريد منّا القرآن أن نكون مع الله دائمًا داعين مستغفرين، عابدين مستعينين، متضرعين طائعين، منيبين خاشعين" (أسماء الله الحسنى، القرضاوي، ص56 بتصرف).

(الله) اسمٌ للربِّ المعبودِ المحمودِ، الذي يمجِّدهُ الخلقُ، ويسبّحونه، ويحمَدونه، وتسبّحُ له السماواتُ السبع، والأرضونَ السبعُ، ومن فيهنّ، والليل والنهار، والإنس والجن، والبَرُّ والبحر

لفظ الجلالة في كلمة الشهادة ومعنى التوحيد:

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إذًا فاسم (الله) هو أعظم أسمائه جل وعلا، وأكثرُها تردُّدًا في القرآن والسنة. و(الله) هو أكثرُ الأسماءِ اشتهارًا وترديدًا على ألسنةِ المخلوقين كلّهم بمختلف لغاتهم وألسنتهم. و(الله) اسمٌ للربِّ المعبودِ المحمودِ، الذي يمجِّدهُ الخلقُ، ويسبّحونه، ويحمَدونه، وتسبّحُ له السماواتُ السبع، والأرضونَ السبعُ، ومن فيهنّ، والليل والنهار، والإنس والجن، والبَرُّ والبحر، ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء :44] (لا إله إلا الله، الصلابي، ص13).

و(الله) هو الربُّ الذي تألَهُهُ القلوبُ، وتحنُّ إليه النفوسُ، وتتطلعُ إليه الأشواقُ، وتحِبُّ وتأنَسُ بذكرهِ وقربِهِ؛ وتشتاقُ إليه؛ وتفتقر إليه المخلوقاتُ كلُّها في كلِّ لحظةٍ وومضةٍ، وخطرةٍ وفكرةٍ، في أمورِها الخاصّةِ والعامّةِ، والكبيرةِ والصغيرةِ، والحاضرةِ والمستقبلةِ.

فهو مبديها ومعيدُها، ومُنْشِئُها وباريها، وهي تدينُ له سبحانه وتُقِرُّ، وتفتقِرُ إليه في كلِّ شؤونها وأمورِها، فما مِنْ مخلوق إلا ويشعرُ بأنَّ الله تعالى طوّقه مِنَنًا ونعمًا، وأفاضَ عليه من آلائه وكرمه وإفضاله وإنعامه بالشيء الكثير، فجديرٌ إذًا أنْ يتوجَّه قلبُ الإنسان إلى الله- تبارك وتعالى- بالحبِّ والتعظيم والحنين.

و(الله): عظيمٌ في ذاته، وصفاته، وأسمائه، وجلاله، ومجده، لا تحيطُ به العقولُ، ولا تدرِكُه الأفهام، ولا تَصِلُ إلى عظمته الظنون، فالعقولُ تحارُ في عظمته، وإن كانت تستطيع بما مُنِحَتْ من الطّوْقِ والقدرةِ على أن تدرِكَ جانبًا من هـذه العظمةِ، يمنحُها محبةَ اللهِ، والخوفَ منه، والرجاءَ فيه، والتعبُّدَ له، بكلِّ ما تستطيع " (مع الله، سلمان العودة، ص36).

فهو ﴿ اللهُ لَا إِلهَ إِلا هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ﴾ [ طه: 8]، و﴿ هُوَ اللهُ الذِي لَا إِلهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾ [الحشر: 22]، و﴿ هُوَ اللهُ الذِي لَا إِلهَ إِلا هُوَ المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلَامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [ الحشر: 23]، فالحمدلله الذي عرفنا بذاته وبأسمائه، وشرّفنا بمناجاته باسمه الأعظم، وأكرمنا إذ أمرنا بتكراره وترديده في تلاوتنا للقرآن، وفي صلاتنا وأذكارنا ودعائنا.

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