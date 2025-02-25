العالم ما زال بحاجة إلى الإنسانية!

بعد قرابة عقد ونصفٍ من النضال الثوري الذي ردد فيه السوريون صرختهم الشهيرة "مالنا غيرك يا الله"، ومع أولى لحظات الانتصار والتحرير، زارتنا وفود دولية معبرة عن قلقها تجاه حقوق الإنسان وأحوال السوريين، ما أثار حينها تساؤلات منطقية: لماذا لم يتجه هذا "القلق" نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ حيث لا تزال الجرائم الصهيونية تُرتكب بحق شعب أعزل، دون تمييز بين مدني ومسلح؟ ألم تكن فلسطين هي الأَولى بهذا "القلق" المزعوم؟!

هذه الازدواجية أثارت الرأي العام حول العالم، وفي هذا السياق، صرح النائب الفرنسي إيمريك كارون: "من يأتيكم اليوم متحدثًا عن العدالة الاجتماعية والنسوية والإنسانية، وهو لم ينتفض خلال عام، فقد خسر كل مصداقية لخوض هذه القضايا؛ ما يحدث الآن في غزة هو الأساس، بل هو جوهر الإنسانية ذاتها، إذا التزمنا الصمت حياله فلا مجال لنفتح أفواهنا حول أي مواضيع أخرى".

إعلان الهدنة بين إسرائيل وحماس يمثل اختبارًا حقيقيًّا للمجتمع الدولي، فهل سيستغل هذه الفرصة للضغط نحو حل سياسي دائم ينهي معاناة الفلسطينيين؟ أم إنه سيكتفي بمراقبة الوضع دون خطوات عملية، كما حدث في مرات سابقة؟

ازدواجية المعايير الدولية

ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الإنسانية ليست ظاهرة جديدة؛ إنها وجه آخر للنظام العالمي الذي يضع المصالح فوق القيم. ذكّرني هذا المشهد بمقال كتبته قبل عشرة أعوام بعنوان "العالم بحاجة إلى الإنسانية!"، نشر في العدد 18936 من صحيفة "الحياة" السعودية، بتاريخ 7 فبراير/ شباط 2015.

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استهللت المقال باقتباس من الفرنسي "روني برومان"، الرئيس السابق لمنظمة "أطباء بلا حدود"، حيث قال: "يكفي أن نوسع قليلًا دائرة رؤيتنا للعالم لكي نفهم إلى أي درجة يبدو الخطاب الغربي، فيما يخصُّ قداسة الحياة وحقوق الإنسان نفاقًا خالصًا".

حينها، سلطت الضوء على فشل الأمم المتحدة في تحقيق الحد الأدنى من مبادئ العدالة والأمن، التي نص عليها ميثاقها في ظل وضع القوى الدولية لمصالحها فوق أي اعتبار.

لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من فرض حظر جوي يوقف القصف بالبراميل المتفجرة، التي قتلت آلاف المدنيين السوريين، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال، ودمرت أحياء بأكملها، وشرّدت الملايين.

وكما شهد السوريون تجاهل المجتمع الدولي لمآسيهم، شهدنا المعاناة ذاتها تتكرر في غزة، وسط اكتفاء المجتمع الدولي بالتنديد اللفظي. فمنذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّف هذا العدوان ما لا يقل عن استشهاد 43.552 فلسطينيًّا، بينهم أكثر من 17.000 طفل، ونحو 12.000 امرأة، إضافة إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني من منازلهم.

ورغم أن الهدنة قد توقف شلال الدماء مؤقتًا، فإن الأرقام الصادمة للضحايا والنازحين منذ بداية الصراع الأخير تظل شاهدة على حجم الكارثة الإنسانية.

هذه الأرقام ليست فقط لغرض التوثيق، بل هي دليل على فشل المجتمع الدولي في منع وقوع مثل هذه المآسي.

في المقابل، إذا استعرضنا مثلًا التدخل العسكري في البوسنة وكوسوفو في التسعينيات، نجد أن قوات الناتو تدخلت عسكريًّا تحت شعار "حماية المدنيين"، ورغم أن تدخلها جاء متأخرًا، فإنه أظهر أن الإرادة السياسية الدولية قادرة على اتخاذ خطوات جادة إذا اقتضت المصالح ذلك.

في كوسوفو، أنشأت الأمم المتحدة بعثة إدارة مؤقتة ساهمت في إعادة بناء المجتمع، بينما في البوسنة، قادت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الجهود لمحاسبة مرتكبي الجرائم. ولكن غياب هذه الإرادة في حالة فلسطين يكشف أن الأولوية تُمنح للمصالح الاقتصادية والجيوسياسية على حساب القيم الإنسانية.

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إن إعلان الهدنة بين إسرائيل وحماس يمثل اختبارًا حقيقيًّا للمجتمع الدولي، فهل سيستغل هذه الفرصة للضغط نحو حل سياسي دائم ينهي معاناة الفلسطينيين؟ أم إنه سيكتفي بمراقبة الوضع دون خطوات عملية، كما حدث في مرات سابقة؟

إرادة الشعوب وحدها قادرة على تحقيق تحرير الأرض واستعادة الحقوق. كما أن توثيق نضال الشعوب وصمودها لا يحفظ التاريخ فقط، بل يلهم الأجيال القادمة لمواصلة النضال من أجل الحرية والعدالة

تجربة شخصية تكشف الحقائق

في ديسمبر/ كانون الأول 2015، حضرت مؤتمر "وطن الرابع" في إسطنبول، حيث التقيت بالسيدة باربرا شينستون، التي كانت حينها المتحدثة باسم الأمم المتحدة. وقد شغلت السيدة باربرا سابقًا منصب المديرة الإقليمية لمكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية، بين عامي 2006 و2010. خلال تلك الفترة، عملت من قرب مع اللاجئين الفلسطينيين واطلعت بشكل مباشر على معاناتهم اليومية تحت الاحتلال والحصار.

خلال نقاشي معها، عبّرت عن انتقادي لسياسة ازدواجية المعايير لدى القوى الدولية، وعن خيبة الأمل في دور الأمم المتحدة في وقف سيل الدماء السورية. أجابتني بصراحة مذهلة: "كلامك صحيح.. هذه القوى مستفيدة من وضع المنطقة على ما هو عليه، سواء عبر مبيعات الأسلحة أو تحقيق مصالح أخرى.. لا شيء يحركها سوى مصالحها".

كلمات السيدة باربرا عكست واقعًا مريرًا رأته من قرب خلال عملها في الأراضي الفلسطينية.. كان حديثها شهادة مباشرة على كيفية تجاهل المجتمع الدولي لأبسط القيم الإنسانية.

صمود الشعوب هو الحل

أثبتت السنوات الماضية أن الحلول الحقيقية لا تأتي من الخارج، بل من صمود الشعوب وإصرارها على حقوقها. وقد قال الرئيس السوري أحمد الشرع: "الشعب السوري اليوم أنقذ نفسه بنفسه، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشلا في إخراج سجين واحد خلال أربعة عشر عامًا، وفشلا في إعادة لاجئ واحد، بل حتى في إقناع النظام بأبسط حل سياسي يخدم الشعب السوري".

هذه الكلمات تنطبق أيضًا على القضية الفلسطينية، حيث يواصل الفلسطينيون الصمود في وجه الاحتلال والحصار رغم خذلان المجتمع الدولي.

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الأرقام الصادمة لضحايا الحروب ليست مجرد إحصائيات، بل هي قصص إنسانية تعكس معاناة يومية لأسر مدمرة، وأجيال ضائعة، ومستقبل غامض لمجتمعات مزقتها الحروب.

إن إرادة الشعوب وحدها قادرة على تحقيق تحرير الأرض واستعادة الحقوق. كما أن توثيق نضال الشعوب وصمودها لا يحفظ التاريخ فقط، بل يلهم الأجيال القادمة لمواصلة النضال من أجل الحرية والعدالة.

إعادة النظر في سياسات القوى الدولية، وإعادة هيكلة النظام العالمي لتغليب القيم الإنسانية على المصالح الاقتصادية والسياسية ليست خيارًا أخلاقيًّا فقط، بل ضرورة لضمان استقرار العالم ومستقبله

دعوة إلى الإنسانية

إن ما حدث في سوريا، وما يحدث الآن في فلسطين، اختبار حقيقي للمجتمع الدولي لإعادة التفكير في أدواره ومسؤولياته الأخلاقية.

يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لإنهاء الاحتلال، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، سواء في سوريا أو فلسطين.

الهدنة في غزة تمثل فرصة حقيقية يجب على المجتمع الدولي استغلالها لضمان استدامتها وتحقيق السلام.

يتطلب ذلك ممارسة ضغط فعّال على الأطراف للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وإنشاء لجنة تحقيق دولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

كما يجب استغلال الهدنة لوضع خطط لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع المنظمات الدولية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود.

وأخيرًا، ينبغي إطلاق مبادرات سياسية لمعالجة جذور الصراع، مع الضغط الدبلوماسي على الدول الداعمة للاحتلال لفرض سياسات تُنهي الحصار والتهجير القسري، بما يضمن تحقيق حل دائم يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني.

هذه خطوات ضرورية لتحقيق العدالة واستعادة الثقة في النظام الدولي، وبدونها ستبقى الهدنة مجرد استراحة قصيرة من دوامة الصراع.

إعادة النظر في سياسات القوى الدولية، وإعادة هيكلة النظام العالمي لتغليب القيم الإنسانية على المصالح الاقتصادية والسياسية ليست خيارًا أخلاقيًّا فقط، بل ضرورة لضمان استقرار العالم ومستقبله.

إلى أن تنصَف الشعوب المقهورة وتوضع الإنسانية فوق المصالح السياسية والاقتصادية، سيبقى العالم بحاجة إلى الإنسانية.

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