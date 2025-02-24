عائد إلى الشمال.. رسائل إلى ترامب

بعد أكثر من 15 شهرًا من النزوح القسري، بلغ عدد العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله أزيد من 800 ألف نارح، عادوا في مشاهد بطولية وملحمية، تعبر عن ارتباط الفلسطيني بالأرض، ورفضه كل أشكال التهجير والترحيل، وتؤكد عقيدته الصلبة، وأساسها الإيمان القوي والصادق بقضيته، وتؤكد قوة المقاومة في تحرير الأرض والإنسان.

عودة النازحين إلى أرضهم ومنازلهم تأكيد آخر على هزيمة الاحتلال الإسرائيلي، وفشل كل مخططات التطهير العرقي والإبادة، وسقوط عنترياته وسردياته التي تنهار كل يوم أمام صمود أسطوري لشعب يفضل الاستشهاد على مغادرة وطنه.

الرئيس الأميركي يعي جيدًا أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالترحيل والتهجير القسري، فكيف لشعب رفض مغاردة وطنه تحت قصف متواصل ليلًا ونهارًا، وطيلة 15 شهرًا، بأعتى الأسلحة الأميركية والغربية، أن يغادر بناء على تصريح وطلب؟

هذه المشاهد البطولية رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يحاول إنقاذ جيش الاحتلال من هزائمه المتتالية في الشرق الأوسط، من خلال اقتراحه ترحيل المزيد من الفلسطينيين نحو الأردن ومصر. والرسالة ببساطة أننا باقون هنا ما بقي الزعتر والزيتون.

يريد الرئيس الأميركي الاستفادة بأكبر قدر ممكن مما جرى لغزة من تدمير وإبادة، وبتوظيف قوته الاقتصادية والعسكرية، للضغط على الدول العربية، من خلال تقديم نفسه كراعٍ للسلام ومحب للخير لشعب فلسطين، بدعوى أن غزة لم تعد صالحة للعيش، وهي دعوة تثير الشك والريبة، بعد أن توعَّد بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم إذا لم يطلق سراح أسرى الاحتلال، فما الذي تغير بين الأمس واليوم؟

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الرئيس الأميركي لا تهمّه مصلحة غزة ولا مصلحة فلسطين، فهو بارع في سوق السياسة، لا يهم الرئيس ترامب سوى استبعاد المقاومة وشعبها عن غزة، بعدما فشلت أشهر العدوان في هزيمتها، وترحيل شعبها.

وربما كانت الخطة مدروسة سلفًا، تقضي بتدمير كامل غزة وتحويلها إلى ركام، وقتل كل مظاهر الحياة، وتحويلها إلى جحيم، ومن ثم يسهل ترحيل الفلسطينيين، الذين سيجدون أمامهم قطاعًا تنعدم فيه الحياة.. لكنَّ لشعب الجبارين رأيًا آخر!

الرئيس الأميركي يعي جيدًا أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالترحيل والتهجير القسري، فكيف لشعب رفض مغاردة وطنه تحت قصف متواصل ليلًا ونهارًا، وطيلة 15 شهرًا، بأعتى الأسلحة الأميركية والغربية، أن يغادر بناء على تصريح وطلب؟

الرسائل القادمة من شمالي غزة تجيب، كما أن الشارع العربي، الذي كان يمور طيلة أشهر العدوان على القطاع دعمًا للمقاومة، لن يسكت على هذه الجريمة التي يتم التخطيط لها، بل سيكون على الموعد داعمًا لنضالات الشعب الفلسطيني.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح ترحيل الفلسطينيين إلى خارج وطنهم، فسبق وأن طُرح الاقتراح مرات ومرات لكنه في كلها فشل، وهو سيفشل دائما؛ لأن ارتباط الإنسان الفلسطيني والعربي بأرضه أقوى من أن تحركه المدافع والمدرعات والصواريخ، وتجتثه من أرضه.

واهم مع يعتقد أن فكرة المقاومة ستموت مع استشهاد أبطالها، فهي ستخرج فكرة مشتعلة وملتهبة من تحت الركام ووسط الدمار، لتواصل مسيرة التحرير؛ تحرير الأرض والإنسان

الرد العربي كان سريعًا ولم يتأخر؛ فالجامعة العربية أكدت أن القضية الفلسطينية هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، وترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرًا يعتبر تطهيرًا عرقيًّا.. وهو ما ذهبت إليه كل من مصر والأردن، المعنيتين مباشرة بقضية ترحيل الشعب الفلسطيني.

الردود العربية – وإن جاءت هذه المرة سريعة- لا بد لها من خطط عملية وسريعة لتنزيلها، بدل الاكتفاء بالشعارات في كل مرة، والمدخل الأول لذلك، لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، هو تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة الإعمار، وتضميد جراح شعبنا في فلسطين، بدل الركون للخلف والقيام بردود الفعل.

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فالدول العربية مطالبة بأخذ زمام المبادرة لصد الاحتلال، ففلسطين هي الخط الأول للدفاع عن الأمة العربية، ويجب دعمه والوقوف إلى جانبه.

راهن الغرب – وراهنت أميركا- على انهيار المقاومة بعد استشهاد قادتها، وفي مقدمتهم الشهيد يحيى السنوار والشهيد إسماعيل هنية، كما راهن أولئك على أن يخرج الفلسطينيون لينقلبوا ضدها، لكن صور شمالي القطاع تؤكد أن الفلسطينيين خرجوا فعلًا، ولكن لتجديد العهد مع المقاومة، ومواصلة الطريق إلى حين دحر الاحتلال وتأسيس وطن فلسطيني من النهر إلى البحر، رافعين شعارات من قبيل "حط السيف جنب السيف وحنا رجال محمد الضيف".

واهم مع يعتقد أن فكرة المقاومة ستموت مع استشهاد أبطالها، فهي ستخرج فكرة مشتعلة وملتهبة من تحت الركام ووسط الدمار، لتواصل مسيرة التحرير؛ تحرير الأرض والإنسان. وأولى الإشارات الإيجابية عودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.