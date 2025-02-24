الطيار الأميركي "آرون بوشنل" في ذكراه الأولى

"آرون بوشنل" طيار أميركيّ أحرق نفسه بملابسه العسكرية يوم الأحد، 25 فبراير/ شباط 2024، قبالة السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة. وكان بوشنل قد عمل في الجناح السبعين للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وفقًا لبيان صادر عن القوات الجوية الأميركية.

حرص بو شنل في اللحظة الأخيرة على ارتداء قبّعته العسكرية، سكب على نفسه سائلًا شفافًا، وأضرم النار في جسده!. كانت النار تأكله سريعًا، وحتى آخر رمق كان يردد: "فلسطين حرة.. فلسطين حرة.. فلسطين حرة"

بوشنل، البالغ من العمر 25 عامًا، وُلد في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية.. يومًا ما تأثر بحراك طلاب الجامعات، وكان يتابع صفحة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، وعندما شاهد ما يفعله جيشه الأميركي مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من إبادة وتدمير لغزة، أعلن أنه لن يكون بعد الآن متورطًا في الإبادة الجماعية.. قرر بوشنل قرارًا لفت أنظار العالم، وأعلن: "أنا على وشك المشاركة في عمل احتجاجي متطرف".

توجّه إلى السفارة في حي 3500 من "الطريق الدولي" قبيل الساعة الواحدة ظهرًا، وبدأ بثًّا مباشرًا على منصة تويتش لبثّ الفيديو، حرص في اللحظة الأخيرة على ارتداء قبّعته العسكرية، سكب على نفسه سائلًا شفافًا، وأضرم النار في جسده!. كانت النار تأكله سريعًا، وحتى آخر رمق كان يردد: "فلسطين حرة.. فلسطين حرة.. فلسطين حرة".

دوّت كلماته في العالم رغم التعتيم في الإعلام الأميركي والغربي، ورغم اتهام بوشنل بأنه مريض عقليًّا، ورغم محاولات تشويهه؛ إذ كان بوشنل يحتج على الإبادة الجماعية الفلسطينية، ورغم إزالة مقطع الفيديو الأوّلي الذي نشره بوشنل، فإن اللقطات انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

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أشاد نشطاء وأعضاء أحزاب بتصرفات بوشنل، وكذلك بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، مثل السيناتور بيرني ساندرز الذي قال إنه "من الواضح أنها مأساة فظيعة، لكنني أعتقد أنها تتحدث عن أعماق اليأس، الذي يشعر به كثير من الناس الآن بشأن الكارثة الإنسانية المروعة التي تحدث في غزة، وأنا أشارك هذه المخاوف العميقة".

تنطفئ هذه النار وتمر هذه الذكرى، ويبقى السؤال المرفوض في الغرب في حالة تعاطف الأحرار من شعوبهم مع فلسطين هو: لماذا؟.. لماذا يفعل ذلك هذا الطيار الأميركي؟!

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "سيبقى البطل آرون بوشنل خالدًا في ذاكرة شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم، ورمزًا لروح التضامن الإنساني العالمي مع شعبنا وقضيته العادلة".

وأشارت الحركة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي تتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة الطيار في الجيش الأميركي آرون بوشنل، بفعل سياستها التي دعمت الكيان الصهيوني.

في ذاكرة روائية، لن ينسى أحد مشهد النار التي أحرقت الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، ولا مشهد تعميد بوشنل نفسه بالنار، وتطهير نفسه من العار الأميركي على مذبح الآلام الأميركية، التي سببت الإبادة الجماعية في غزة.

تنطفئ هذه النار وتمر هذه الذكرى، ويبقى السؤال المرفوض في الغرب في حالة تعاطف الأحرار من شعوبهم مع فلسطين هو: لماذا؟.. لماذا يفعل ذلك هذا الطيار الأميركي؟!