تفكيك سلاح البعث الصامت

فرَّ الأسد من دمشق إثر انهيار شيء ما!. ليست المعنويات، فتلك انهارت منذ زمن.. ليس انهيارًا عسكريًّا كذلك، فآلياته وُجدت دائرة، وبنادقه مذخرة، وخطوط دفاعه قائمة.

نعم، العمل العسكري كان غير مسبوق، ولكن صعبة هي المنظومة، ذلك النموذج الإداري المعقد، الذي -إن لم يفككه السوريون- سينفجر فيهم بشارًا جديدًا في أول خطوهم، فهو لغم في الخطو لا في الطريق.

ما شكل هذه المنظومة إذن؟ وكيف بسط الأسدان ذراعيهما تمثالين آمنين على جانبيها؟ لا يختلف سوريان اثنان حول إدمان نظام البعث على الورق، إلا أن الورق بحد ذاته مجرد عرض لمرض إداري اسمه السياسة الإدارية الضمنية. لا، ليست البيروقراطية، فتلك -على عكس الرأي الشائع- هي الضامن الأول لإنتاجية أكثر البنى المؤسسية والأنظمة نموًّا.

ما هي السياسة الإدارية الضمنية إذن؟

باختصار، هي المساحة بين أفعال هيكل إداري ما وأقواله؛ ففي المقلب الأول توجد السياسات الإدارية والتشغيلية الموصوفة، ومنها الإجراءات التشغيلية المعيارية والدلائل التنفيذية وغيرها.

أما في المقلب الآخر، فتكمن السياسات الإدارية الضمنية، موضوع هذه المقالة، حيث يمكن لصاحب دور ما في عملية إدارية معينة أن يؤخر إتمام تلك العملية متنفذًا بأهم جوانب الكفاءة المؤسسية، وهو عامل الزمن، أو بالهوامش بين سطور التعليمات الإدارية.

إعلان

قد لا يكون لفعله هذا أية دوافع شخصية، وقد يكون، وقد يرتكز إلى أوامر ضمنية من سلطة أعلى، وقد لا يرتكز.. في جميع الأحوال هي سياسة.

على السوريين استبدال حسن النية بالرقابة الفاعلة، وتأصيل الشفافية بدلًا من افتراضها تلقائيًّا، والأهم تشذيب نبات الثورة كل يوم إلى أن يصل إلى مراكز صنع القرار، وإنفاذ الأكثر كفاءة

تجليات السياسات الإدارية الضمنية في سوريا اليوم

يسهل استقراء آثار هذه السياسات بالنظر إلى أي شيء في سوريا؛ فبعد أكثر من ستين سنة، يمكن دون أي جهد مشاهدة هذه الآثار في الألوان الباهتة للمشاهد العامة، في طرز السيارات وفي السحابة الرمادية فوق دمشق.

ومع بعض البحث، تمكن مشاهدتها أيضًا في الإجراءات لدى المؤسسات العامة، والورقيات، وكذلك في السنوات المقروءة في جباه المعتقلين. أما مع بحث أعمق، فنرى تجليات هذه السياسات فيما هو أبعد من ذلك، وأكثر قتامة، في الأفكار الإسمنتية والطموح المقيد والخيال المعتقل!. وفي ذلكم فليتفكر المحللون.

الثقة بالمنظومة

وثق أعتى معارضي الأسد في هيكله الإداري التنظيمي كثقة الأسد ومناصريه بذلك الهيكل. فالأُوَل وثقوا في هشاشة الهيكل، رغم صموده لعقود، والأُخَر بصلادته ومناعته، خصوصًا في العقد الأخير له. تنامت هذه الثقة، في الاتجاهين، إلى حلفاء الطرفين، وتباينت على مر السنوات.. إلا أن هذين النموذجين من الثقة، في الهيكل وبه، كانا العائق الأكبر في تصديق ما جعلاه هما مستحيلًا.

انهيار المنظومة وتصديق سقوط الأسد

ما هذا الهذيان؟ حلب؟ قلعة الشمال تخترقها بضع طائرات مسيرة تحمل إحداها في يد واحدة؟ لا بل إن المخبرين أنفسهم ينقلون مشاهداتهم حول مقاتلي النخبة في إدارة العمليات العسكرية، يتجولون راجلين في أحيائها الغربية. مثل هذا لا بد أن المنظومة قد رصدته منذ سنة على الأقل! هي الثقة التي انهارت، أجيب عن سؤالي وسؤال الجميع: "ما الذي حدث؟".

ترتكز الثقة في البنى الإدارية إلى عدة ركائز، منها هيكلية هذه البنى وتاريخها، وموقعها من منظومات أوسع، وسرعة انتقال المعلومات، كالتحذيرات والأوامر، من وإلى الكيانات العصبية المركزية في المنظومة الإدارية، وكذلك المبالغة؛ إذ إن للمبالغة دورًا كبيرًا في بناء الثقة. نعم، فالمبالغة في الإنفاق مثلًا تبني ثقة معينة، كما تبني المبالغة في عدم الإنفاق ثقة من نوع آخر، وهكذا.

ذلك كله سقط.. وما زال كثير من السوريين وغيرهم يستوعبون سقوط الهيكل، وتعذرهم في ذلك قسوة الرحلة.

إن فرص دفق موارد خارجية نحو سوريا لن يلبي متطلبات بناء سوريا بنسخة عام 2010، ولا حتى نسخة عام 2000.. ليس هذا تشاؤمًا بقدر ما هو قراءة موضوعية في حزم الموارد التي يمكن أن تقدمها برامج الدعم والتعاون الدولية

ما لم يسقط بعد؟

يحسب للإدارة المؤقتة في سوريا – من منظور إداري بحت – إجراء تغييرات كبيرة، وكذلك تحملها لأعباء النقد والمطالبات برد التغييرات من منظور عدم مشروعيتها، ويكاد يعدل ذلك ما يحسب عليها بخصوص التغييرات ذاتها؛ فمشروعية اتخاذ القرار مرتبطة بشكل مباشر في أسس المساءلة، التي يسعى لها كل السوريين اليوم لنشرها وتداولها في أوساط وترجمات مختلفة، وسعى كثير منهم لإقامتها منذ زمن طويل.

إعلان

هنا، وفي ظل "الحلول" التي تجريها الإدارة الجديدة هنا وهناك، لا بد من الإضاءة على "قناعة" السوريين على اعتبارها عاملًا أساسيًّا في خصوبة البيئة الحاضنة للفساد الإداري.

من منظور إداري أيضًا، فإن القول: "نريد حلولًا…لا مشاكل"، المنسوب للإدارة الحالية، قد يكون هو الخطأ بعينه. لماذا؟ لأن تشبيك حزمة حلول فعالة موضعيًّا فيما بينها قد يكون أصعب من حل مشكلة كبيرة، حتى إن كانت مركبة للدرجة التي نشهدها في سوريا اليوم.

إن تحليل المشكلة وإنتاج التوصيف الدقيق لها، وكذلك اختبار كونها مشكلة، علاوة على اختبار كونها هي المشكلة، ذلك ليس نصف الحل فحسب، وإنما هو نصف النصف الثاني أيضًا، وهو تصميم الحل وتطبيقه واختبار نجاعته وتصويبه، وله ما له في رفع كفاءة الحل وخفض كلفته وضمان استدامته.

الموارد والكفاءة.. نقد الإدارة الحالية أم دعمها؟

لنتفق بداية على أن النقد والدعم ليسا ضدين، ولعل اتفاقنا هذا هو النسخة الأولى من العقد الاجتماعي الذي نحتاجه في مرحلة البناء.

أما بعد، إلى الحقيقة المرّة.. إن فرص دفق موارد خارجية نحو سوريا لن يلبي متطلبات بناء سوريا بنسخة عام 2010، ولا حتى نسخة عام 2000.. ليس هذا تشاؤمًا بقدر ما هو قراءة موضوعية في حزم الموارد التي يمكن أن تقدمها برامج الدعم والتعاون الدولية، التي تعاني بالفعل من ركود اقتصادات ما بعد الجائحة، ومن التغيرات الأخيرة في سياسة الولايات المتحدة الأميركية المرتبطة بالدعم الخارجي. في الجانب الآخر، سوريا -التي عطلها نظام البعث والأسدين- مدن تعبة، وآفاق رحبة من الركام.

لا لإعادة البناء!

علينا ألا ننسى المعنى اللغوي لهذا المصطلح، وألا نفترض أننا متوافقون على معناه الاصطلاحي والسياقي. لا، يجب ألا تتم إعادة بناء الهياكل ولا إعادة تأهيلها، وجل ما نفعل في هذا الاتجاه سيذهب بنا جميعًا -غالبًا بحسن نية- نحو إنبات ما زرعه البعث.. "البناء" أصوب، وأكثر سوريّةً.

إعلان

في أفق الدعم الخارجي المحدود، والركام، تتعاظم مسؤولية السوريين في ضمان إدارة مواردهم ومؤسساتهم بأعلى قدر ممكن من الكفاءة. ستكون القناعة العدو الأول، والزمن العدَّاء الأول، ولا رقيب إلا من السوريين أنفسهم.. على السوريين استبدال حسن النية بالرقابة الفاعلة، وتأصيل الشفافية بدلًا من افتراضها تلقائيًّا، والأهم تشذيب نبات الثورة كل يوم إلى أن يصل إلى مراكز صنع القرار، وإنفاذ الأكثر كفاءة.