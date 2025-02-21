هل يهدد الأصدقاء الغرباء حياتنا؟

نحن نعيش في العالم مجتمعين ونلتقي بالعديد من الناس حول العالم ونحصل منهم على العديد من الأصدقاء. ولهم دور مهم في حياتنا من خلال السفر والتحاور والتواصل والتعاون وغيرها.

الوقت المستغرق معهم يمنحنا الراحة النفسية والقلبية والسلامة أيضًا. قال الشافعي – رحمه الله – في ديوانه:

"سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا"

تستدعي هذه الحكمة أن نكون مع الأصدقاء المقربين في حياتنا، وإلا فإن الحياة تصبح بلا معنى.

الأصدقاء الغرباء يحاولون السيطرة علينا، وفي هذه الحالة يجب أن نحافظ على الطمأنينة والسكينة بدلًا من الغضب

أهمية الأصدقاء الحقيقيين

نتناول الصداقة من خلال طرق مختلفة، لكن يحدث أحيانًا عدم الانتباه في قبول الأصدقاء. في الحقيقة، الأصدقاء الحقيقيون هم الأصدقاء المقربون الذين يمكننا قبول هفواتنا معنا خلال الحياة.

أما الأصدقاء الآخرون الذين ليسوا بمقربين، فلا يمكننا قبول هفواتهم؛ لأننا لا نعتبر سلوكهم مقبولًا، وهم الأصدقاء الغرباء. فضلًا عن ذلك، تنحصر الصداقة في الابتسام فقط، فلا نستطيع أن نعبّر عن شعورنا ومشاعرنا معهم، مما يؤدي إلى الانطواء.

حلول لمشكلات الصداقة

لحل هذه المشكلات، يجب أن نتحلى المرونة في سلوكنا وقبول الآخرين أو تجنبهم والاكتفاء بالابتسام لهم. ينبغي علينا الانتباه في قبول الأصدقاء.

هناك نوع آخر من الصداقة حيث نحب أشخاصًا ولا نعرّفهم ولا نتحدث معهم، وهذا خطأ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه:

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"عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلًا كان عند النبي – صلى الله عليه وسلم- فمر به رجل، فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له".

يشير هذا الحديث إلى أهمية إخبار الأصدقاء بمشاعرنا تجاههم.

التعامل مع الأصدقاء الغرباء

الأصدقاء الغرباء يحاولون السيطرة علينا، وفي هذه الحالة يجب أن نحافظ على الطمأنينة والسكينة بدلًا من الغضب. إذا غضبنا، فإنهم ينتصرون علينا. من الضروري تصدير هذا السلوك الإيجابي وتنميته في حياتنا.

قيمة الصداقة

الصداقة كنز من كنوز الدنيا تسير معنا إلى الآخرة، تحتوي على عجائب وغرائب نتلقاها من كل شخص خلال مراحل الحياة. نصحبهم ونستمر معهم ونحصل على المواساة من معاناة طويلة، ونحسن حياتنا بلا امتنان.

نشارك المعلومات الشخصية معهم حتى أكثر مما نشاركها مع آبائنا وأمهاتنا. توفر لنا محادثات ملهمة لا نجدها في أي مكان آخر في العالم.

قد يكون سلوكنا القاسي هو ما يحول الأصدقاء إلى غرباء، وهذا خطؤُنا. يجب أن نبدأ بترميم سلوكنا القاسي وتغييره لسلوك راقٍ يمكننا من قبول بعض الهفوات من الأصدقاء

أهمية التواصل مع الأصدقاء

آن الأوان لترميم علاقاتنا مع الأصدقاء المقربين. إذا نظرنا حولنا بشكل صحيح، فسنلتقي بأصدقاء يدعموننا ويصحبوننا. في هذا الزمان، يمكننا تثبيت علاقاتنا مع الأصدقاء من خلال منصات التواصل مثل واتساب وإنستغرام وتليغرام وغيرها.

يجب علينا استخدام هذه المنصات لأنها تحتوي على شعبية وعلاقات. بعض الأشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ولكنهم لا يستخدمونها للتواصل مع الأصدقاء، مما يضيع المقربين من أصدقائنا.

كذلك، يجب أن نكون مستعدين للسفر مع الأصدقاء لفهمهم بشكل أفضل.

تحسين سلوكنا

قد يكون سلوكنا القاسي هو ما يحول الأصدقاء إلى أصدقاء غرباء، وهذا خطؤُنا. يجب أن نبدأ بترميم سلوكنا القاسي وتغييره لسلوك راقٍ يمكننا من قبول بعض الهفوات من الأصدقاء. وتذكر هذا الأمر المهم، أن السبب الوحيد للضيق والوحدة هو افتقاد الأصدقاء. قال علي رضي الله عنه:

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"أعجز الناس من قصر في طلب الصديق، وأعجز منه من وجده فضيعه".

نسأل الله أن يرزقنا بأصدقاء صالحين.