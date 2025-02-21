سوريا الجديدة: التواضع السياسي والواقعية والمصالحة

منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا والحديث في البلاد يركز على طريقة التعايش بين الطوائف والقوميات في البلاد، وهو أمر طبيعي، فحرب استمرت مدة 14 عامًا، وسبقها حكم أمني بالحديد والنار لكل من يفكر خارج الصندوق، استمر عقودًا طويلة، فهذا الشرخ في المجتمع ليس وليد اللحظة أو المرحلة؛ بل هو نتاج طبيعي لكل هذا الإرث من القمع والتسلط وحكم المجتمع بعضه، ولكن علينا في البداية أن نفهم نقطة أساسية وهي أن هذا البلد (سوريا) لا تقوم له قائمة إلا إذا عرف حكامه الجدد الحاليون والمستقبليون أن التواضع السياسي مع فئات المجتمع والتعامل بواقعية معهم هو الأساس.

فالشرعية للحاكم في سوريا لا تأتي من التصفيق في الشارع والتجمهر حول سيارة الرئيس، بل تأتي من تواضعه في التعامل مع أبناء المجتمع؛ إذ إن سوريا يوجد فيها تنوع ديمغرافي وديني وإثني وعرقي كبير، وذلك بصرف النظر عن الأعداد.

ولو فرضنا أننا حذفنا كل المذاهب الدينية والقومية وبقي فقط السنة في البلاد، هل هم متشابهون؟ بالطبع لا، لأنهم مختلفون في كل شيء، وهناك خلافات سنية- سنية بين كل محافظة وأخرى أو بين الأحياء في المدن الكبرى، ونظرتهم للدين ومفهومهم للدين مختلفان، ونظرتهم السياسية مختلفة سواء كانت نظرة عروبية أم ثورية أم حتى دينية ثورية.

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الحديث عن الوطنية والمواطنة كبير جدًا، ولكن إلى الآن لا توجد أي فكرة واضحة عن ماهية المواطنة ومفهوم الوطن، خصوصًا في الألفية الجديدة؛ إذ إن المفاهيم جميعها تغيرت عما كان سائدا في القرن الماضي.

الديمقراطية بدلًا من أن تكون مصدر أمان للمواطن تحولت إلى أزمة ثقة بين الدولة والشارع، ما أدى في نهاية الأمر إلى فقدان المواطن العربي إحساس المواطنة داخله، وهذا الأمر تلام عليه الدولة التي أفقدته إحساسه بالانتماء والثقة بها

ولكن في العالم العربي كان حال التغيير بطيئًا جدًا حال الشرق عمومًا؛ حتى روسيا والصين كذلك الأمر، ما يريده المواطن واضح وبسيط؛ حياة كريمة ومستقرة يحصل فيها على متطلبات العيش الكريم وحرية التفكير والتعبير، ومستقبل آمن لأبنائه وحاضر مستقر له، إضافة إلى أنه يحتاج إلى أن يكون صوته مسموعًا، ورأيه مؤثرًا وذا قيمة، أي ألا يكون على الهامش، آنذاك فقط يكون لديه دافع لاحترام قوانين بلاده وممتلكاتها العامة ويدافع عن بقائها.

وإذا نظرنا إلى الغرب نرى أن المواطن الأوروبي ملتزم قوانينَ بلاده أكثر من العربي لماذا؟ وحتى في محيطنا العربي نرى أن المواطن الخليجي ملتزم قوانينَ بلاده أكثر من غيره عربيًا، لماذا؟ الجواب بسيط جدًا، وهو أن المواطن هناك حصل على حقوقه الطبيعية.

مفهوم المواطن اليوم تغير كثيرًا ولم يبقَ شعارات مثل السابق بل أصبح أسلوب حياة، وليس مُستغرَبًا أن نرى غدًا شابًا اسمه محمد الحمصي يدافع عن ألمانيا، أو سليمان الحلبي ينتمي لبلجيكا أو السويد أكثر من سوريا، أو حتى لا يعلم عنها شيئًا ولا يهمه أمرها.

لذلك من الضروري الآن العمل لتحديد ماهية الهوية والفصل بين الشعارات والرفاهية التي أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة، لأن عبارة (سوريا يا حبيبتي) لا تكون كاملة في ظل عدم الأمان على الحياة والتمييز بين الطوائف والقوميات، وعد هذه الطائفة منتصرة على الأخرى، وعندما يرى المواطن التفرقة هذه ستصبح عبارة (أنا سوري آه يا نيالي) غير واقعية ولا قيمة لها.

بعد انهيار الدولة العثمانية بدأت هذه الدول التي خرجت من تحت عباءتها السعي نحو ‘الديمقراطية’، هذه الكلمة التي إلى اليوم يُحكم باسمها الشارع العربي من مشرقه إلى مغربه لكن من دون أن يلمسها أو يشعر بها حتى.

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هذه الديمقراطية يمكن أن نسميها بالمغيبة لأن وجودها وعدمه واحد، فوسائل الإعلام تمجد الزعيم والشارع يهتف باسمه وصناديق الاقتراع تُغلق وتُفرز قبل أن تبدأ الانتخابات حتى، ويفوز فيها بنسبة 99.9% أو قد يحكم بمجرد أن ينتخبه أصدقاؤها.

الفرد المهمش في المجتمع العربي سواء وفق أساس ديني أم طائفي أم عرقي، يبدأ إحساس الوطنية عنده الانحسار شيئًا فشيئًا حتى يصبح بعد جيلين أو ثلاثة ثانويًا أو شبه مفقود، بينما يكون دينه أومذهبه أو عرقه الأول لأنه هُمِّش على أساسه

تلك الديمقراطية بدلًا من أن تكون مصدر أمان للمواطن تحولت إلى أزمة ثقة بين الدولة والشارع، ما أدى في نهاية الأمر إلى فقدان المواطن العربي إحساس المواطنة داخله، وهذا الأمر تلام عليه الدولة التي أفقدته إحساسه بالانتماء والثقة بها، وذلك بالاعتماد على طرائق وأساليب كثيرة تبدأ بالدولة العميقة ولا تنتهي بالتهميش.

الفرد المهمش في المجتمع العربي سواء وفق أساس ديني أم طائفي أم عرقي، يبدأ إحساس الوطنية عنده الانحسار شيئًا فشيئًا حتى يصبح بعد جيلين أو ثلاثة ثانويًا أو شبه مفقود، بينما يكون دينه أومذهبه أو عرقه الأول لأنه هُمِّش على أساسه.

وبالتالي يعود إلى عصبيته الدينية أو القبلية، وتصبح هذه الهوية أعلى من الهوية الوطنية، وواجباته تجاه وطنه تكون أقل ولا يشعر بأهميتها؛ لأنه فعليًا لا يمتلك الحقوق التي يمتلكها غيره من مواطن الدرجة الأولى، لأنه من قرية الزعيم أو طائفته أو حزبه.

وبعد عقود مما يمكن تسميته بنظام الفصل العنصري أصبح عند المواطن العربي عدم وعي للخلاف بين الهوية الدينية أوالقومية والهوية الوطنية.

يجب على الدولة أن تعي نقطة مهمة جدًا وهي أنها في حال حرمت الأشخاص من تأسيس نظامهم والمشاركة فيه سيلجؤون في النهاية إلى القبيلة والدين والطائفة ويبتعدون كل البعد عن مفهوم الدولة العام.

وبعد كمية الدمار الكبيرة التي حلت بالوطن العربي في السنوات الماضية بتنا بحاجة إلى إيجاد دولة حديثة تضم أبناء المجتمع جميعهم، لكن هذه الدولة لا تستطيع الحياة إن أبقت على أساسيات التقسيم والتفرقة هذه، خصوصًا أن العالم العربي يفتقر وجود عمل سياسي حقيقي يُبنى عليه.

علينا التأسيس لقومية جامعة شاملة يستطيع المواطن أن يعبر فيها عن نفسه، وبغير هذه الطريقة لن يقوم لهذا الوطن قائمة، جميعنا شركاء في الخراب والنجاح أيضًا ما دام أن القدر جعلنا نولد في هذه البقعة الجغرافية التي مساحتها 185.180 كيلومترًا مربعًا

منذ بداية القرن الماضي أسس العرب دولهم وفق نماذج عدة بدايتها كانت قبلية ثم قومية ثم حزبية حتى وصلنا إلى الدول الطائفية حتى لو تغطت بالعلمانية، وجميعها أثبتت فشلها؛ لذلك ما الضير من السماح بتأسيس دول حديثة مبنية على المساواة في الحقوق والواجبات؟

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في محيطنا دول كثيرة عاشت حروبنا نفسها والتقسيمات نفسها مثل فيتنام أو الهند أوجنوب أفريقيا أو إثيوبيا، لكنها عندما نبذت كل ذلك وجعلت أفراد الشعب متساوين في الحقوق والواجبات نهضت، فما ينقصنا عنهم؟

هذا الطرح قد لا يرى النور في هذا العصر؛ لأن جميع الشواهد تؤكد أن الدول الطائفية باقية وتتمدد، ولكن هل سيعيش أبناؤنا هذه الحياة نفسها؟

ربما بعد عقد من الآن تصبح العبارات الوطنية العامة غير واقعية ويحل مكانها عبارات أكثر واقعية، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن تخرّج جامعات البلاد آلاف الأطباء والمحامين والمهندسين والإعلاميين الذين سيذهبون لخدمة الدول التي تدفع لهم أكثر وتعطيهم الرفاهية الحالية والأمان لمستقبل أبنائهم، وبعدها يخرج جيل ليرى في ذلك الغرب الوطن وفي وطنه الأصلي تاريخًا وتراثًا وحكايات فقط.

للأسف كثيرون يتجاهلون أو لا يعلمون أن أهم الصحابة – رضوان الله عليهم – أسلموا بعد فتح مكة مثل أبي سفيان، ومعاوية، وعكرمة بن أبي جهل، وعبدالله بن الزبير- رضي الله عنهم- أو حتى قبل الفتح بقليل مثل العباس عم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وخالد بن الوليد، رضي الله عنهما. والأخير قاد جيش المشركين في غزوة "أُحد" وهي الغزوة الوحيدة التي هُزِم فيها المسلمون لدرجة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُصيب فيها، ولكن عندما أسلم خالد بن الوليد قاد جيوش المسلمين وأصبح سيف الله المسلول.

لعلنا من هذه القصة نأخذ عبرة وهي أن الجميع تحت راية الوطن ولا تفرقة بين أبناء المجتمع، وعبارة (سبحان من أعزنا وأذلكم) وغيرها من العبارات قائلها فقير لا يمتلك ثمن جرة الغاز، وشقيقه شهيد في الثورة، وربما هو مهجر من منزله ويعيش بالإيجار، ومن وُجِّهت له ربما يكون هو الآخر شقيقه شهيدًا، وربما يكون مهجرًا من منزله ويعيش بالإيجار، فأين العزة وأين الذل إذا كان الاثنان يعيشان في وطن مدمر والدماء تسيل منه من كل جهة؟

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النظام الجديد في دمشق فتح الآن باب الحوار مع الدول الخارجية مثل روسيا التي قصفت أكثر من عشر سنوات معاقل الثوار الذين انتصروا في النهاية، فمن باب أولى أن يُفتح الباب مع الطرف الآخر من أفراد الشعب الذين عددهم ليس قليلًا، وليس بالمقبول الآن أن تقول اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا إنه لن تسمح بمشاركة من أيد النظام السابق في الحوار الوطني، وإن من أيد النظام المخلوع سيكون مكانه المحاكم، فهي بهذه الحالة ستحاور نفسها بنفسها وتخلق معارضة لنفسها من لا شيء.

في النهاية إذا أردنا أن لا نصل إلى هذا المنحدر علينا التأسيس لقومية جامعة شاملة يستطيع المواطن أن يعبر فيها عن نفسه، وبغير هذه الطريقة لن يقوم لهذا الوطن قائمة، جميعنا شركاء في الخراب والنجاح أيضًا ما دام أن القدر جعلنا نولد في هذه البقعة الجغرافية التي مساحتها 185.180 كيلومترًا مربعًا.