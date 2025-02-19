البدر الإسلامي ومواجهة النيوكولونيالية

من يتابع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ توليه منصب الرئاسة، يدرك أننا نعيش في عصر النيوكولونيالية بحلّة جديدة (الاستعمار الجديد).

لا يمكننا إلا أن نربط خطاباته وتصريحاته المتتالية بمفهوم الاستعمار واستعلاء الرجل الأبيض تجاه الشعوب الأقل شأنًا (بحسب تصوره ورؤيته)، وإذا قمنا بتفكيك خطاباته السياسية ودقّقنا في تصريحاته المثيرة للجدل، على الطريقة الفوكوية (نسبةً لميشال فوكو)، ندرك أن هذا الرجل لا يهذي، ولا يمارس الصفقات -كما يعتقد البعض- لكونه رجل أعمال يتبع للطبقة البرجوازية الرأسمالية.

نعم، فهو الرجل الرأسمالي الذي اعتلى أعلى منصب في العالم، ولكنه -وفقًا لآرائه السياسية- يعزز من نظرية الاستعمار الجديد؛ فالثورة الصناعية التي مهدت لظهور الرأسمالية احتاجت إلى ظاهرة الاستعمار بشتى أنواعها، من أجل توسيع رقعتها التجارية، وبيع سلعها للشعوب الأكثر فقرًا، ونهب مواردها الطبيعية، فهذا الرابط العضوي وهذه العلاقة المتلازمة ما بين الرأسمالية والاستعمار، لا يزالان حاضرين في واقعنا السياسي اليوم.

لقد أربك ترامب الدول العربية بعد أن وضعها في مأزق كبير ومنحًى خطير، فهو يدرك أنّ الحلّ الذي طرحه بخصوص قطاع غزة لن يتحقق، ولكنه وضعه من أجل إجبار الدول العربية على أن تضع حلولًا مناسبة

بالنسبة لزيارة الملك الأردني عبدالله الثاني البيتَ الأبيض، نستطيع من الناحية السيكولوجية والسوسيولوجية أن نحلل طبيعة العلاقة بين هذين الرجلين؛ لقد كان فاقعًا واقع التلبك الذي أصاب الملك عبدالله من خلال لغة الجسد، فلقد تعمّد ترامب أن يضع الملك في ذلك الموقف من أجل إجباره على القبول بخطته الخرقاء، وكل تصريحاته تجاه مصر والأردن، وغيرهما من دول العالم، توضح الطريقة الجديدة الفجّة، التي تريد الولايات المتحدة الأميركية أن تمارسها في علاقاتها الخارجية.

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بهذا الأسلوب يكون قد ضرب عرض الحائط بمبادئ الرئيس السابق نيلسون، التي تنص على أحقية الشعوب في تقرير مصيرها، وهو يكمل ضرب سمعة أميركا الأخلاقية؛ حيث إنّ خطاباته الاستعلائية لم تقف عند حدود الشرق الأوسط، بل تمادى في تشدده تجاه شركائه الأوروبيين الذين ضاقوا ذرعًا بالتعنّت الأميركي، إضافةً إلى كندا وبنما وغرينلاند، فقد جنح إلى إعلان حربه الاقتصادية من خلال معركة التعريفات الجمركية، وأراد حلّ الملفّ الروسي الأوكراني ضمن الرؤية الأميركية، دون الأخذ بالحسبان المصالح الإستراتيجية لأوروبا، التي ستخرجها من المعادلة الجيوبوليتيكية، أو الموقف الأوكراني الذي يضعف في المفاوضات.

إذا عدنا إلى زمن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت في عهد بيل كلينتون، وهي صاحبة القول الشهير "نحن أمة لا يمكن الاستغناء عنها"، للاحظنا أنّ سلوك الرئيس ترامب ليس إلا إظهار الوجه الأميركي الحقيقي، وأميركا لا تتعامل مع الدول ضمن علاقات تشاركية أو علاقات إستراتيجية، بل من مبدأ رئيس ومرؤوس، كيف لا وهي التي انتصرت في معركتها ضد الشيوعية، وأسقطت النظام العالمي الثنائي آنذاك، وحولته إلى نظام أحادي تترأسه الولايات المتحدة الأميركية، وكانت نشوة الانتصار ظاهرةً في كتابات فوكو ياما، الذي اعتبر أن الليبرالية قد انتصرت وانتهى التاريخ عن الكتابة.

لقد أربك ترامب الدول العربية بعد أن وضعها في مأزق كبير ومنحًى خطير، فهو يدرك أنّ الحلّ الذي طرحه بخصوص قطاع غزة لن يتحقق، ولكنه وضع هذا الحلّ الخارج عن العقل والمنطق- كما وصفه توماس فريدمان- من أجل إجبار الدول العربية على أن تضع حلولًا مناسبة، والتدخل في معالجة الملف الغزي؛ من حيث إعادة الأعمار والحلّ الأمني وإدارة القطاع، بما يتناسب مع المصالح الإسرائيلية.

هنا يأتي السؤال الأكثر أهمية وواقعية: هل من سبيل لمواجهة الدولة الأكثر قوة ونفوذًا في العالم والتاريخ؟

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لا يمكننا أن ننكر أن أميركا هي حالة استثنائية من الناحية التاريخية، فلقد فاقت التصور التاريخي؛ وهي امتداد للدولة الرومانية بحلةٍ حداثية وقوة سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية أكبر بكثير من الدولة الرومانية التاريخية؛ حيث تتحكم في معظم الملفات العالمية على المستويات: السياسي والاقتصادي والنقدي، ومواجهتها ضربٌ من الجنون إذا كانت المواجهة فردية من دون تحالف إستراتيجي. فكيف للدول العربية والإسلامية في الشرق الأوسط أن تواجه هذا التوحش الأميركي الصهيوني، بعد أن عادت أميركا بقوة إلى الشرق الأوسط؛ وأصبحت لإسرائيل اليد الطولى في المنطقة؟

لا يمكن لأي دولة من الدول، في المنطقة أن تواجه منفردةً الولايات المتحدة الأميركية، وعلى هذه الدول الدخول في تحالف إستراتيجي يشكل بدرًا إسلاميًّا بالمعنى الحضاري، لمواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي

الفراغ الحضاري

بعد ضرب مشروع الهلال الشيعي في المنطقة، دخلت المنطقة في حالة من الفراغ الحضاري والسياسي، تحديدًا في الهلال الخصيب. إن إرادة ترامب شراء غزة نابعة من إداركه الفراغ السياسي الذي حصل بعد حرب الإبادة التي مارستها إسرائيل على القطاع؛ لقد سقط النظام السوري، ولكن الدولة السورية الجديدة لا تزال ضعيفة وهشة، وغارقة في معالجة أزماتها الداخلية التي تقود مسارها السياسي، وتجعلها دولة غير قادرة على فعل أي دور حقيقي على مستوى المنطقة في الوقت الراهن.

لا يمكن لأي دولة من الدول، ابتداءً من تركيا ومصر، ومرورًا بالمملكة العربية السعودية وغيرها، أن تواجه منفردةً الولايات المتحدة الأميركية، وعلى هذه الدول الدخول في تحالف إستراتيجي يشكل بدرًا إسلاميًّا بالمعنى الحضاري، لمواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي.

نظام إقليمي جديد

ما هو البدر الإسلامي؟ تشكل تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية من الناحية الجغرافية شكلًا دائريًا يشبه البدر، والبدر بالمعنى الفيزيائي، خصوصًا عند ظهوره في منتصف الشهر، يشكل حضوره واكتماله تأثيرًا كبيرًا في الإنسان والبحار وكل القوى الطبيعية، وهذا ما يجب أن يكون عليه شكل هذا التحالف الإستراتيجي البنيوي في مواجهة الأخطار الخارجية.

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ما تمرُّ به المنطقة اليوم يشكل مفصلًا تاريخيًّا، خصوصًا بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك شرقًا أوسط يولد بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو يتطلع إلى تسيّد الهيمنة الإسرائيلية، والعبث بأمن المنطقة بما يصب في صالح الرؤية الإسرائيلية، وهذه الرؤية تشكل خطرًا وجوديًّا على كل الدول الحالية، ولم تعد الرؤية الوطنية وهويتها قادرتين على مواجهة المخاطر والتحديات.

هذا ما راعته أوروبا عندما شعرت بالضعف أمام الدب السوفياتي والنسر الأميركي في ذروة الحرب الباردة، فدخلت في تحالف اقتصادي في المرحلة الأولى، ثم تحول لاحقًا إلى تحالف سياسي واقتصادي كقوة كونفيدرالية، متجاوزة الذاكرة التاريخية المليئة بالصراعات القومية والإثنية والدينية.

من ناحية الوقت، فإن النظام العالمي يواجه اضطرابات وفوضى عارمة بين القوى العالمية، ما يتيح الفرصة للدول الشرق- أوسطية استغلالها هذا الظرف التاريخي، واللعب على التناقضات، والدخول في تحالف من أجل إعادة التوازنات وبناء جبهة متماسكة، وإقامة نظام إقليمي يحقق مصالح شعوب المنطقة.

على الدول الإسلامية في المنطقة ذوات الأوزان الثقيلة بالمعنى السياسي والديمغرافي والحضور الدولي، القفز فوق المصالح الوطنية والهويات والمصالح الضيقة، ونبذ الخلافات من أجل تأسيس تحالف إستراتيجي يحدّ من النفوذ الأميركي والتطرف الإسرائيلي

آثار هذا النظام الجديد

على الدول الإسلامية في المنطقة – وعلى رأسها تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية، ذوات الأوزان الثقيلة بالمعنى السياسي والديمغرافي والحضور الدولي- القفز فوق المصالح الوطنية والهويات والمصالح الضيقة، ونبذ الخلافات من أجل تأسيس تحالف إستراتيجي يحدّ من النفوذ الأميركي والتطرف الإسرائيلي؛ فهذا التحالف قادر على أن يحوّل الشرق الأوسط إلى منطقة نشطة اقتصاديًّا وحضاريًّا، وقوة سياسية تتحكم في أهم موارد العالم.

هذا التحالف سوف يكون قادرًا على التحكم في قناة السويس، والبوسفور، وحتى باب المندب، وهي بوابات رئيسية للاقتصاد العالمي، ناهيك عن القدرات الديمغرافية التي تتمتع بها المنطقة، والغنى الثقافي والتاريخي.

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إضافةً إلى هذه العناصر، هناك عنصر النفط والغاز والاحتياطي الضخم من هذه الموارد. هذا التكامل الاقتصادي وهذه القوة العسكرية والسياسية سوف يعزّزان من أوراق الضغط تجاه أي قوة عالمية تتحدى إرادة الشعوب.

لقد طرح جمال الدين الأفغاني سابقًا فكرة الجامعة الإسلامية من أجل مواجهة الغرب واستعماره الفج والمتوحش؛ أما في ظل تشكيل دول قُطرية ووطنية، فيصعب إقامة هذه الجامعة على المستوى المادي والروحي والمعنوي، ولكن البدر الإسلامي قادر على أن يتشكل، ويكون بداية تحالفات كونفيدرالية وتشكيل نظام إقليمي جديد يواجه التمدد الإيراني، ويحاصر التعنت الإسرائيلي، ويحدّ من النفوذ الأميركي.

يقول المفكر الكبير الراحل إدوارد سعيد، في إحدى مقابلاته المتلفزة، إن المصالح الأميركية لا يمكن أن تلتقي مع المصالح العربية، وهذه نقطة أساسية وجب علينا أن ندركها، وأن نحسن التعامل معها، والسلام المنشود مع الصهاينة أصبح فكرة غير قابلة للتنفيذ، ومهمة مستحيلة، بالرغم من رؤية شيمون بيريز أن السلام ممكن وقد عبّر عن رؤيته في كتابه "الشرق الأوسط الجديد"، ولكن التاريخ له رأيٌ آخر، والأيام أثبتت أن اتفاقيات أوسلو ووادي عربة وكامب ديفيد، والاتفاقية الأبراهامية وصفقة القرن، لم تكن في صالح الشرق الأوسط وصالح شعوبه، وتصريحات ترامب الأخيرة يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ليس باعتباره تاجرًا عقاريًّا، إنما باعتباره الرجل الأبيض المستعمر الذي لا يمكن أن ينظر إلى الرجل الشرقي إلا في إطار النظرة الاستشراقية الفجة والاستعلائية.