بين نيتشه والمقاومة

ربما تم تفسير مفهوم "إرادة القوة" للفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه بشكل خاطئ على نطاق واسع. فالبعض اعتقد خطأً أن نيتشه يمجد الوحشية والطغيان، وهذا الالتباس نشأ جزئياً بسبب تأويل النازيين لفكره بمساعدة أخته إليزابيث فورستر نيتشه، وكانت تحمل ميولًا قومية ألمانية، لتدعم أيديولوجياتهم.

عند إعادة النظر بمفهوم "إرادة القوة" لدى نيتشه، ربما نرى أنه لا يمكن اختزاله في مجرد نظرية بدائية للصراع والسيطرة. هذه القوة تتجلى من خلال تصرفات الأفراد والمجموعات بطرق متعددة؛ فهي يمكن أن تمارَس بما يفيد الناس بقدر ما يمكن أن تُستخدم لإلحاق الضرر بهم. وبما أن إرادة القوة موجودة بشكل طبيعي في كافة جوانب العالم الحي، فإن كل تصرف يصبح في جوهره تعبيراً عن هذه الإرادة.

النقد ألهم نيتشه لتطوير مفهومه الخاص عن القوة الدافعة وراء التغيير، والذي برز في كتاباته المبكرة التي تناولت بشكل متقطع فكرة "الإرادة" كعامل فاعل في الأشياء

ماذا يقصد نيتشه بإرادة القوة؟!

في فلسفته الوجودية يطرح نيشته دعوة للأفراد إلى تشكيل حياتهم على نحو يرضونه، عن طريق ما يسميه "إرادة القوة"؛ لأنّها تحقّق لهم الارتقاء والحريّة والسيادة على أنفسهم في هذا العالم.

في شبابه، تأثر نيتشه بشكل كبير بالفيلسوف المتشائم آرثر شوبنهاور، الذي طور نظرية تقول إن "الإرادة" هي القوة الأساسية التي تحرك التغيرات في هذا الكون. فبالنسبة لشوبنهاور، كانت "إرادة الحياة" هي المحرك الرئيسي للرغبة في البقاء على قيد الحياة، ولكنه اعتبرها مصدراً للألم والمعاناة المستمرة، إذ إن هذا السعي الدائم لا ينتهي إلا بالحرمان، أو الإشباع المؤقت الذي يتبعه شعور جديد بالنقص.

إعلان

رغم إعجاب نيتشه بفكرة الإرادة نفسها، لم ترُق له نظرية "إرادة الحياة" كما صاغها شوبنهاور. هذا النقد ألهم نيتشه لتطوير مفهومه الخاص عن القوة الدافعة وراء التغيير، والذي برز في كتاباته المبكرة التي تناولت بشكل متقطع فكرة "الإرادة" كعامل فاعل في الأشياء.

بحلول نهاية القرن التاسع عشر، صاغ نيتشه مفهوم "إرادة القوة"، وقد أصبح جزءاً محورياً في فلسفته. في روايته الفلسفية "هكذا تكلم زرادشت"، يبلور نيتشه هذه الفكرة في قسم "في التغلب على الذات"، حيث يكتب: "ليس للعدم إرادة، لكن ذلك الذي هو موجود كيف له أن يطلب الوجود؟ فقط حيث توجد حياة، هناك أيضاً إرادة: لا إرادة للحياة، ولكن – كما أعلمكم – إرادة القوة!"

نيتشه استوعب أن الكائنات الحية كثيراً ما تغامر بحياتها من أجل النمو والازدهار؛ هذا الإدراك دفعه لتفسير الأمر من خلال مفهوم إرادة القوة، التي بدأ يراها كالقوة الدافعة لكفاح البشر، وكذلك تجسيداً لمبدأ التغيير الكوني نفسه. فلم تعد إرادة الحياة بالنسبة لنيتشه مجرد سعي للبقاء كما تصورها شوبنهاور، بل أصبحت القوة الدافعة التي تحفز الكائنات الحية على السعي لتحقيق التفوق، والإبداع، والتغلب على العقبات، وحتى المجازفة بكل شيء من أجل بلوغ مستويات أسمى من الوجود.

يطرح نيتشه أيضاً فكرة "الإنسان الأعلى"؛ أي الفرد الذي تسامى وارتقى حتّى حقّق الحريّة الحقيقيّة المتمثّلة في تشكيل مصيره بنفسه. فالفرد المتسامي عند نيتشه، هو الذي يختار أهدافه وينتقي قيمه ومبادئه، دون الخضوع لأيّ ضغوط خارجة عن إرادته. هي فكرة تدعو الإنسان إلى احتضان ما يسمّيه "إرادة القوّة"، وهو دافع داخليّ لدى الإنسان للتحرّر وسيادة نفسه؛ فيشكّل الإنسان الأعلى بذلك نموذجاً فكرياً للإنسان الذي يتغلّب على قيم عالمه والمقاييس التي تعيقه، ويصنع قيمه الخاصّة.

إعلان

والإنسان الأعلى عند نيتشه ليس أنانياً، إذ يقف حينها على قمة تجربته الشخصية لا ليعزل نفسه، ويسعى لا على نفسه نفسه فقط، بل على مجتمعه وشعبه أيضاً، والارتقاء بظرفهم الجماعيّ؛ أي حملهم على تجاوز الظرف السياسيّ الصعب نحو الحريّة.

وهذا ما تجسده المقاومة في غزة.. نموذج هذا الإنسان المتسامي، الذي يتسامى ويرتقي بأن يجعل معنى وجوده في التزام دوره السياسيّ للارتقاء بشعبه؛ أي يتسامى بممارسة سياسية مبنيّة فلسفياً على الإرادة رغم الظروف التي تخبره كل يوم أن من المستحيل أن تكون نداً لأحدث آلات القتل والاستعمار في العالم.

عندما أطلقت المقاومة أول صاروخ لها في الانتفاضة الثانية، انطلق مع الصاروخ سيل من التحليلات الساخطة والساخرة من الصواريخ "العبثية"

يدرك الفلسطيني في غزة أن المعركة مع الاحتلال هي معركة وجوديّة، وحرب على إرادة القوّة الفلسطينيّة؛ أي حرب على دافعهم لسيادة أنفسهم سياسياً. في هذا السياق، تصبح المقاومة فلسفة تتجاوز تقرير المصير الفرديّ، وتصبح أداة للتأثير في الخطاب السياسيّ وتشكيله؛ فالإنسان الكادح المتمسّك بتحقيق هدفه التحرريّ سيسخّر كلّ جهوده لذلك ما استطاع.

والمقاومة الفلسطينية في غزة لم تكن بحاجة إلى جعل أطفال الأمس ومقاومي اليوم قراء لنيتشه؛ فمن خلال القيم الإسلاميّة المزروعة في المجتمع استطاعت أن تنتج هذا الإنسان المتسامي، أو هذه الحالة في الفرد الفلسطينيّ؛ عن طريق مفاهيم، مثل الزهد والتضحية والفداء، كل ذلك ساعد في بناء دافع داخلي فيهم للمقاومة، غير متأثّر بالواقع المستحيل أمامهم أو بالضغوط الخارجيّة عليهم، فعندما انطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة لأول مرة في الثمانينيات، كانت تبدو محاولاتها أشبه بمحاولة طفل تهديد رجل ضخم بمسدس بلاستيكي. وعندما أطلقت المقاومة أول صاروخ لها في الانتفاضة الثانية، انطلق مع الصاروخ سيل من التحليلات الساخطة والساخرة من الصواريخ "العبثية".

وهنا نرى: إذا كان نيتشه قد طرح مفهومه عن القوة، فها هي حماس تطرح لنا إرادة المقاومة، وهي الفلسفة التي استطاعت منها أن تراكم القوة العسكرية بعد عدة هزائم حتّى أصبح لـ"كتائب القسّام" بنية صاروخيّة، ومقاتلون قادرون على إجبار الاحتلال على دفع الثمن، بحيث يقرر الانسحاب، أو ربما تخور قواه على الأقل إلى أن تأتي الضربة القاضية.

إعلان