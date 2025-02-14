المقاطعة.. جدواها ومنجزاتها وتطلعاتها المستقبلية

المقاطعة أداة استخدمتها الشعوب تاريخيًّا لتحقيق طموحاتها الوطنية وتطلّعاتها النضالية!. لم نبتدعها نحن، ولم تكن حصرًا لنا، بل هي مراكمة تحرريّة قادتها الجماهير الحرّة ضد مختلف أشكال الاضطهاد والقمع. وحين نجحت حركات التحرّر في الهند وأيرلندا وجنوب أفريقيا وغيرها في دحر الاستعمار، كانت المقاطعة إحدى أدوات تحرّرها، وسلاحًا فعالًا من أسلحة مقاومتها.

في السياق الفلسطيني والأردني، لم تكن مقاطعة العدو الصهيوني وليدة العدوان المستمر والإبادة الجماعية التي يتعرّض لها أهلنا في قطاع غزة وعموم فلسطين، إذ تشكّلت أهمية هذا السلاح عبر مسارٍ نضاليٍّ امتدّ في فلسطين والأردن، منذ بداية وجود الخطر الصهيوني في بلادنا، فكانت المقاطعة إحدى توصيات المؤتمر الفلسطيني الخامس في العام 1922، وإحدى توصيات المؤتمر الوطني الأردني الأول في العام 1928، واستمرت بطابع رسمي بعد تبنّي جامعة الدول العربية للمقاطعة من خلال وضع قوانين خاصة بها.

وعليْه، لم تكن هذه الجولة من المقاطعة الشعبية معزولة عن الهوية الأردنية، ولا عن ثقافة شعبنا وامتداده التاريخي، إذ مثّلت دعوات المقاطعة وانتشارها مشهدًا صحيًّا وحيويًّا يُعبّر عن خياراتنا الوطنية واصطفافاتنا.

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وإذا أردنا تحليل أسباب اتساع المشاركة الشعبية في هذه الجولة من المقاطعة، نجد أن أبرزها طول أمد العدوان على غزة وتداعياته الإسنادية، وصمود أهلنا في فلسطين ولبنان وبقية جبهات المقاومة العربية، فقد جرت العادة أن يزداد التزام الجماهير بحملات المقاطعة مع تصاعد الجرائم التي يرتكبها العدو ضد شعوبنا.

السبب الثاني يتمثّل في القطيعة التي حصلت بين شعوبنا وبين القوى الغربية وكل تمظهراتها، وعلى رأسها الشركات العابرة للحدود، بوصفها ركيزة أساسية في وجود المشروع الصهيوني، ومواجهة وجدان الناس وتطلعاتهم ومصالحهم الوطنية والاقتصادية والسيادية، ما يسهِّل نداءات مقاطعتها ويجذب جمهورًا أكبر وأوسع وأكثر انتشارًا.

منذ انطلاق حركة المقاطعة في الأردن عام 2014، كنتيجة مباشرة للعدوان الصهيوني على قطاع غزّة، عملت الحركة على تأطير حراك المقاطعة ضمن حملات ضاغطة اتّبعت منهجًا علميًّا وجذريًّا. هذا النهج أكسبها مصداقية وثقة عالية

أما السبب الثالث، فهو استعادة روح الشخصية العربية في زمن تقدم المقاومة وبناء قوّتها؛ فمعظم من يتبنّون خط المقاطعة ومقاومة التطبيع هم جيل ما بعد الهزيمة، ومن عاش انتصارات المقاومة في أعوام: 2000 و2006 و2008 و2012 و2014 و2021، أي إنهم لم يقعوا فريسة مروّجي فكر الهزيمة.

السبب الرابع والأخير، هو الثقة والمصداقية اللتان اكتسبتهما حركة المقاطعة بين شعوب المنطقة والعالم، بفضل الانتصارات والإنجازات التي حققتها عبر السنوات، حيث أصبحت الحركة مركز ثقلٍ رئيسي عالميًّا. وحتى في ظل النقاشات حول انخراط جهات أو توصيف ممارسات بالتطبيع، تبقى الحركة ورصيدها الشعبي نقطة حسم تستند إلى شرعية اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، التي تُعدّ أوسع تحالف مدني فلسطيني على الإطلاق.

أما التجربة الأردنية في حركة المقاطعة (حركة: الأردن تقاطع)، فقد أظهرت منذ تأسيسها انخراطًا في الحراكات الوطنية الجذرية، انسجامًا مع المسار الوطني الأردني الذي يتقاطع بنيويًا مع مقاومة التطبيع. كما اشتبكت الحركة إيجابيًا مع الفضاء العام الأردني، وظهرت في جميع الساحات ذات الصلة بالمقاطعة، ما أكسبها مكانة عالية في وعي الناس ووجدانهم.

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بعد استعراض الأسباب التي صنعت الحالة المتقدمة من الالتزام في المقاطعة الشعبية الحالية، دعونا نبحر أكثر في خصوصية حركة المقاطعة (BDS).

تأسست هذه الحركة، التي تُعد فلسطينية المنشأ وعالمية الامتداد، عام 2005. تقودها اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وهي أوسع تحالف للمجتمع المدني الفلسطيني في فلسطين والشتات، حيث تضم ممثلين عن الأحزاب، والنقابات، والاتحادات، والقوى الوطنية والإسلامية والنسوية والعمالية والطلابية.

على مدار سنوات، قادت الحركةُ التضامنَ العالميَّ مع الشعب الفلسطيني باستخدام أدوات المقاطعة وسحب الاستثمارات، وحققت نجاحات بارزة، منها انسحاب شركات عالمية مثل: Orange/ G4S/ Veolia Adidas/ Puma Ben & Jerry’s، بالإضافة إلى مئات النجاحات الأخرى.

شملت هذه الإنجازات إلغاء أو انسحاب مهرجانات موسيقية وسينمائية وبطولات رياضية، وسحب استثمارات من كنائس، ومراكز اجتماعية، وصناديق سيادية. كما أشار تقرير صادر عن مؤسسة "RAND" الاقتصادية الأميركية إلى خسائر قد تصل إلى 1-2% من الناتج القومي الإسرائيلي إذا استمرت تأثيرات الحركة بنفس الزخم.

ولعل أحد أبرز إنجازات الحركة كان تأطير الحراك الطلابي العابر للحدود، الذي ركز على مطلب سحب استثمارات المؤسسات الأكاديمية، وهو ما تحقق في العديد من الحالات. علاوة على ذلك، مارست الحركة دورًا بارزًا في التنسيق مع شركائها العالميين لفرض العقوبات، خاصة في مجالي حظر السلاح والطاقة.

ومع تنامي تأثير الحركة عالميًّا وتحقيقها انتصارات إستراتيجية تقرّبها من هدفها الأكبر، المتمثّل في عزل المشروع الصهيوني تمهيدًا لتفكيكه، باتت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترى فيه تهديدًا إستراتيجيًّا رئيسيًّا، كما تظهر تصريحات مسؤوليها. بالإضافة إلى ذلك، قادت مجموعات الضغط الصهيونية حربًا تشريعية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة لتجريم نشاط الحركة، في محاولة لإضعاف تأثيرها المتصاعد.

لأن حركة "الأردن تقاطع" ترى في الطلبة والشباب جزءًا أساسيًّا من قضايا الوطن، وتحديدًا في معركتنا ضد المحتل، فقد قامت بتوجيه دعوة لطلبة المدارس للمشاركة في مسابقة حركة "الأردن تقاطع"، لتصميم منشور لحملة مقاطعة كارفور يبيّن تورطها في جرائم الاحتلال

منذ انطلاق حركة المقاطعة في الأردن عام 2014، كنتيجة مباشرة للعدوان الصهيوني على قطاع غزّة، عملت الحركة على تأطير حراك المقاطعة ضمن حملات ضاغطة اتّبعت منهجًا علميًّا وجذريًّا. هذا النهج أكسبها مصداقية وثقة عالية بين الجمهور الأردني، بفضل سلسلة من الانتصارات، وبتنسيقٍ عالميٍّ مع مجموعات (BDS) في مختلف أنحاء العالم في حملات مثل (Puma) و(G4S)، والعديد من الحملات الشعبية التي قادتها الحركة، نذكر منها:

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حملة لإقناع صُنّاع المحتوى العرب بعدم الاشتراك في مشروع أكاديمية "ناس ديلي" التطبيعية، التي أثمرت انسحاب معظم المشاركين العرب وفشل المشروع، وإعلان الشركة الراعية في عام 2020 عن فسخ العقد مع "ناس ديلي".

إلغاء حفل فرقة Maroon 5 في عمّان.

إلغاء مشاركة "إسرائيلية" في بطولةٍ للمصارعة بالأردن.

إلغاء مؤتمر المسيحية المتصهينة عام 2015.

إلغاء مؤتمر "مشاركة المعرفة" التطبيعي عام 2017.

وفي مجال الحملات الرياضية والثقافية:

فسخ عقد رعاية شركة "نستله" مع نادي الوحدات.

عشرات الإنجازات في المجالات الرياضية والثقافية والأكاديمية التي يصعب حصرها في مقال واحد.

ومن المحطات الوطنية البارزة:

يادة حملة الضغط على الحكومة لعدم توقيع اتفاقية "المياه مقابل الطاقة"، التي أثمرت إعلان الحكومة عدم توقيع الاتفاقية، مع تصريح وزير الخارجية: "لدينا رأي عام وشعب نحترمه".

إلغاء ملاحق اتفاقية وادي عربة الخاصة بأراضي الباقورة والغمر.

المساهمة في الحراك الوطني لاستعادة المواطنَين هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي.

دورها المحوري في الحراك الشعبي ضد اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، وكانت من الجهات المؤسسة للحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية.

قيادة تحرك "نزل القاطع"، الذي التزم به حوالي 140 ألف منزل أردني، في واحدة من أكبر التحركات الشعبية.

ومن الأنشطة الثقافية والتوعوية:

تنظيم أسبوع "حاصر حصارك" الثقافي، النسخة الأردنية من أسبوع "مقاومة الاستعمار والفصل العنصري"، الذي وصل إلى دورته العاشرة، ويقام في أكثر من 200 مدينة حول العالم.

عقد مئات المحاضرات والندوات التوعوية حول المقاطعة في المدارس، والجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات، والأحزاب، والنقابات.

تنظيم مخيم "أرض" الصيفي السنوي لليافعين واليافعات، الذي وصل إلى دورته السادسة.

كذلك، كان من الانتصارات التي حققتها حركة المقاطعة في الأردن نجاح حملة "مقاطعة كارفور".

المنافسة بين الأحياء استفادت من نزعة الناس العفوية للمنافسة الإيجابية، كما حركت رغبتهم بإظهار عدائهم للمشروع الصهيوني وآلة القتل، من خلال التزامهم في حملة مقاطعة كارفور

نجاح حملة "مقاطعة كارفور":

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لعلّ حملة "مقاطعة كارفور" التي قادتها حركة "الأردن تقاطع"، واحدة من أبرز نجاحاتها منذ تأسيسها؛ إذ كانت الحركة قد التحقت منذ اليوم الأول بالحملة العالمية التي أطلقتها (BDS) لمقاطعة شركة كارفور في نهاية عام 2022، وبدأت بتفعيل ماكينتها الإعلامية والميدانية لتحقيق مطالب الحملة محليًّا، مع فهمهم أن العمل في حالة كارفور سيكون مختلفًا؛ لأن الوكيل الحصري لمتاجرها في المنطقة العربية وأفريقيا هو شركة ماجد الفطيم العربية.

أي إن المطالب سيتم توجيهها لمجموعة الفطيم نيابة عن كارفور الفرنسية، وتم تلخيص المطالب منذ بداية الحملة بثلاث نقاط:

وقف التعامل التجاري بين ماجد الفطيم وكارفور في الأردن.

الامتناع عن استخدام العلامة التجارية لكارفور الفرنسية في الأردن.

الامتناع عن بيع منتجات كارفور داخل متاجره في الأردن. ووفق هذا السياق بدأ العمل على الحملة وفق الآتي:

المراحل الأولى من الحملة:

تم إرسال كتابٍ رسميٍّ إلى مكاتب مجموعة ماجد الفطيم في عمّان، يحتوي على حقائق تُثبت تورط كارفور في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى مطالب الحملة.

بالتوازي، أطلقت الحركة حملات إلكترونية ودعوات لمقاطعة متاجر كارفور، مستفيدة من المناسبات المختلفة لتجديد الدعوات، وتوسيع قاعدة الالتزام الشعبي.

نقطة التحول مع "طوفان الأقصى":

انطلق "طوفان الأقصى" ليكتب فصلًا مهمًا في دخول الناس أفواجًا إلى الالتزام المكثّف في حملات المقاطعة، ومنها حملة "مقاطعة كارفور"، وكانت نقطة التحوّل عندما انتشرت صور ومقاطع تُظهر توزيع كارفور "إسرائيل" صناديق مواد غذائية لمرتزقة الإرهاب الصهيوني، في الوقت الذي كانوا يرتكبون فيه مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزّة الصامد، عندها التصق في أذهان الناس أن هذه العلامة التجارية شريكة في دمائهم؛ فتداعت الكتلة البشرية الكبيرة لإعادة نشر ملصقات الحملة الموجودة على صفحات الحركة، والداعية لمقاطعة كارفور، وانضم آلاف الناس إلى الحملة خلال أيام.

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الانضمام ترافق مع تركيز جهود الحملة، وصناعة محتوى قابلٍ للانتشار، يتضمّن أسباب انطلاق الحملة، وأوجه تورّط كارفور.

وأثناء الإضراب الكبير الذي عاشته الأردن، أُطلِق نداءٌ شعبيٌّ يطالب الناس بإرسال مطالب الحملة لبريد مجموعة ماجد الفطيم، حيث وجد هذا النداء تفاعلًا واسعًا. ومع انتشار الحملة شعبيًّا تقلّصت مبيعات متاجر كارفور بشكل كبير جدًا، وشهدنا إغلاق أوّل فرع في الأشهر الأولى من عام 2024، وكان هذا الانتصار وقودًا دفع بالحملة خطوات بعيدة.

كما تم استثمار موسم رمضان والعيد بتكثيف المقاطعة، من خلال التركيز على تثبيت المقاطعة داخل الأنماط الاستهلاكية للناس في كليهما، وفي هذه الأثناء بدأ الاتصال مع كبار الموردين المحليين لمطالبتهم بوقف التعامل التجاري مع كارفور، ونتج عن ذلك فسخ عدة عقود توريدٍ محليّةٍ مع كارفور.

وفي جهود أخرى تم التوجه لاختيار أحياء محددة، توجد فيها فروع لكارفور بحسب معايير معينة، وشُرِع بتشكيل مجموعات وبناء قوّة الناس لتعزيز التزامهم بالحملة داخل هذه الأحياء، من خلال لقاءات عامة ومنزلية، وفي الفضاءات المتاحة، ما أثمر عن المزيد من الإغلاقات للفروع، وخصوصًا في تلك الأحياء.

أُطلِقت بعدها مباشرة حملة مركزية باسم "مش شاري"، ترتكز بشكلٍ رئيسيٍّ على إعلان التزام شخصيٍّ بعدم الشراء من متاجر كارفور، ولتعزيزها أُطلِق بالتزامن معها ماراثون المقاطعة، وهو مسابقة بين الأحياء والمدن تعتمد على إحصاء أعداد الملتزمين بحملة "مش شاري"، من خلال الدخول على موقع الحركة واختيار اسم الحي والضغط على زر التعهد بعدم الشراء.

هذه المنافسة بين الأحياء استفادت من نزعة الناس العفوية للمنافسة الإيجابية، كما حركت رغبتهم بإظهار عدائهم للمشروع الصهيوني وآلة القتل، من خلال التزامهم في حملة مقاطعة كارفور.

إن الانتصار العظيم، الذي حققه شعبنا الأبيّ ضد واحدة من كبرى الشركات التي أظهرت بشكل فاضح تأييدها لآلة القتل الصهيونية، إنما يحمل عدة رسائل مهمة؛ فهو يقول للعالم إنه لا فرص ممكنة للتطبيع بين أبناء الشعب الأردن

ولأن حركة "الأردن تقاطع" ترى في الطلبة والشباب جزءًا أساسيًّا من قضايا الوطن، وتحديدًا في معركتنا ضد العدو الصهيوني، فقد قامت بتوجيه دعوة لطلبة المدارس للمشاركة في مسابقة حركة "الأردن تقاطع"، لتصميم منشور لحملة مقاطعة كارفور يبيّن تورطها في جرائم الاحتلال، وتوجهت أيضًا لأطفال الأردن من خلال نشر فيديوهات توعوية لشخصيات محبّبة لديهم، وذهبنا بعدها لتوثيق نجاح المقاطعة، وتصوير فروع كارفور وهي فارغة في فترات الذروة العمّانية.

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استمرت خسائر كارفور طيلة العام، مع استمرار التحركات والتعبئة الإعلامية والضغط الجماهيري للالتزام بالمقاطعة، إلى أن قامت مجموعة ماجد الفطيم بإعلان توقف عمليات كارفور في الأردن، وفي هذه الأثناء كان على الحركة التأكد من تلبية المطالب التي وضعت منذ بداية الحملة، من خلال دراسة العقود والفواتير التجارية التي لوحظ تغييرها بإلغاء وجود العلامة التجارية "كارفور"، كما لوحظ شطب بند استيراد منتجات كارفور من الغايات التجارية لشركة ماجد الفطيم من السجل التجاري الأردني، وهذا يؤكد تلبية المطلب الأول، كما شهدنا تغيير العلامة التجارية من كارفور إلى هايبرماكس، وهذا يلبي المطلب الثاني، وشهدنا عدم عرض منتجات كارفور داخل متاجرهم الأردنية، وهذا يلبي المطلب الثالث.

وهنا تأكد الانتصار، وأعلنوا على صفحاتهم الرسمية التي كانت محجًا لِجموع الاردنيين أننا "في حركة الأردن تقاطع والجهات الشريكة والموقعة على نداء المقاطعة، نرى أن الخطوات التي أقرّتها مجموعة ماجد الفطيم في الأردن إيجابية؛ إذ إنها تلبي المطالب الثلاثة التي وضعتها في نداء المقاطعة، ونرى أن هذا النجاح يسجل بحروف الذهب لشعبنا الأردني العظيم، ونطالب مجموعة ماجد الفطيم بتكرار هذه القرارات في بقية الدول وفسخ جميع عقودها مع كارفور الفرنسية، ونطالب بقية الشعوب العربية بمقاطعة متاجر كارفور، للضغط على مجموعة ماجد الفطيم لاتخاذ الإجراءات نفسها التي اتخذتها في الأردن".

إن الانتصار العظيم، الذي حققه شعبنا الأبيّ ضد واحدة من كبرى الشركات التي أظهرت بشكل فاضح تأييدها لآلة القتل الصهيونية، إنما يحمل عدة رسائل مهمة؛ فهو يقول للعالم إنه لا فرص ممكنة للتطبيع بين أبناء الشعب الأردني، وإن العداء للمشروع الصهيوني والمتورطين معه هو في صلب العقيدة الوطنية الأردنية، وإحدى مرتكزات الهوية الجامعة لأبناء الأردن وبناته.

إن جوهر عمل حركة المقاطعة يأتي من فهمها لدورها في الصراع، فهي لا تدّعي أنها تمتلك الحقيقة، أو أنها تستطيع وحدها تحرير فلسطين والنهضة بالأردن، بل ترى نفسها جزءًا من إستراتيجية وطنية شاملة متكاملة، مع مختلف أشكال النضال ومواجهة المشروع الصهيوني

هو نجاحٌ يقول للعالم إن سنوات التطبيع الرسميّ لم ولن تستطيع إقناع الأردنيين والأردنيات بقبول الاحتلال بوصفه شريكًا لا عدوًّا، ويوجّه رسالة إلى الأقلية التي لم تتوقّف عن الغمز واللمز بجدوى المقاطعة، فحواها أننا قادرون على تحقيق الانتصار وعزل كبريات الشركات، وأن المقاطعة مع كل انتصار كهذا تثبت أنها أداة متقدمة في حربنا ضد الاحتلال، وفي مسارنا المتصاعد في سبيل عزل المشروع الصهيوني.

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كذلك، هذا الانتصار يقول لبقية المستثمرين المحليين إنه لا فرص لنجاح مسار تحدي التطلعات الوطنية لدى الغالبية الساحقة من الأردنيين والأردنيات، والمتمثّلة بمقاطعة أي منتج يثبت تورّطه، أو خدمة يثبت انخراطها في دعم المشروع الصهيوني أو النيل من حقوق الفلسطينيين، وإن النزول عن هذه الرغبة الشعبية -بالإضافة إلى كونه فعلًا أخلاقيًّا- هو ضرورة وشرط لبقاء استثماراتكم، وإلا ستكون النتيجة خسارات لا يقوى عليها أحد.

في معرض حديثنا عن المقاطعة وجب ذكر علاقتها بالاقتصاد المحلي، فقد كثر الغمز واللمز عن آثارٍ سلبية على الاقتصاد الوطني بسبب نجاح المقاطعة محليًّا. إنه -والحق أقول لكم- حديثٌ منقوصٌ تشوبه مغالطات كثيرة.

أولًا، تعاني جموع الأردنيات والأردنيين منذ سنوات من اقتصاد مشوّه، أصبح عبئًا ثقيلًا على العائلات والأفراد، ولم نشهد بوادر حلول اقتصادية جذرية تسعى لتخفيف أوجاع الناس الاقتصادية، أي إن البنية التي اعتمدت على الامتيازات للعلامات التجارية الأجنبية، عبر وكلاء محليين، لم تستطِع بناء شبكة اقتصادية تراعي مصالح الناس الاقتصادية، بل -على العكس من ذلك- عمّقت الخلل الاجتماعي عبر مراكمة الثروة السريعة بيد أصحاب الوكالات، وجعلت الفئات المفقّرة والمهمّشة أكثر فقرًا وتهميشًا.

من ناحية ثانية، فإن التحوّل نحو اقتصاد وطني يضمن مراعاة مصالح الناس الاقتصادية، والحفاظ على مخزون النقد وتدوير الثروة بنطاق أوسع، عبر سلاسل الإنتاج والتوريد ونقاط البيع، سيزيد من توفير فرص العمل، ومن عدالة نسبيةٍ في توزيع الثروة، كما أن له أثرًا جيّدًا في العوائد الضريبية عبر زيادة القدرة الشرائية للجموع.

أما ثالثًا، فإن النظام الاقتصادي الرأسمالي يعتمد وبشكل بنيويٍّ على حرية السوق، وجوهر العلاقة الرأسمالية، هو العرض والطلب، أي النمط الاستهلاكي للأفراد، وهنا يكمن التناقض الذي نشهده في النزعة المتصاعدة لدى الأقلية الخارجة عن الإجماع الوطني لانتقاد مقاطعة الكتلة الشعبية الكبيرة لمنتجات الشركات الداعمة للعدو الصهيوني، حيث إن اقتصادنا أقرب ما يكون للبنية الرأسمالية، مع تحفّظنا (طبعًا) على هذه البنية الركيكة أصلًا.

إن عمل الحركة يقف في صف الناس وتطلعاتهم الوطنية، ولا يشكّل سلطة على قرارهم في مقاطعة ما يرون فيه تهديدًا لمصالحهم الوطنية، أي إن حق الناس في المقاطعة لا تصادره الحركة في حصر المقاطعة بحملاتها، بل إن منهج الحركة يمكّن الناس من زيادة فرصة تحقيق تطلعاتهم

إن وضع مشكلة البطالة على مِشْجَب المقاطعة هو محاولة للهروب من الواقع؛ فلا يخفى على أحد أن نسبة بطالة الفئة العمرية الواقعة ما بين 25 و29 عامًا، بلغت في الربع الثالث من هذا العام (2024) 31.9%، وهي نسبة مرتفعة جدًا بين الشباب القادرين على العمل.

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ولا يمكن، في سياق متصل، القفز عن البعد الإستراتيجي وما يتعلق بالسيادة والاستقلالية، فالانزياح نحو بنيةٍ اقتصاديةٍ، نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلى فيها أعلى من الاعتماد على الاستيراد، يعدّ أولوية وطنية؛ فحدّة العداء بين مصالح الدول الغربية وبين الشعوب العربية أصبحت في أوجها، ورغبة هذه الدول بالهيمنة على موارد شعوبنا أصبحت أكثر فجاجة، لذا يجب علينا استثمار هذه الظروف لِلبدْء بترميم منظومتنا الاقتصادية؛ لتكون سدًا وطنيًّا في حماية الأردن وسيادته ومصالح بناته وأبنائه.

إن جوهر عمل الحركة يأتي من فهمها لدورها في الصراع، فهي لا تدّعي أنها تمتلك الحقيقة، أو أنها تستطيع وحدها تحرير فلسطين والنهضة بالأردن، بل ترى نفسها جزءًا من إستراتيجية وطنية شاملة متكاملة، مع مختلف أشكال النضال ومواجهة المشروع الصهيوني، وأنها ستكون ذراعًا متقدمًا في المشروع الوطني التحرري.

وعليه، فإنها تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الانتصارات، وتحويل المقاطعة من ردّة فعل مدفوعة بالأخلاق والضمير الشخصي، إلى فعلٍ تحرريٍّ ثوريٍّ واسعٍ، يستطيع مواجهة المشروع الصهيوني، ما حتّم عليها تحديد أهداف واضحة ومحددة نستطيع قياسها، وتساهم بشكل مباشر في فرض عزلة حقيقية على المشروع الصهيوني، والمستعمرة المسمّاة "إسرائيل".

إن ترجمة هذه الرؤية جاءت من خلال استهداف شركات محددة، في حملات عالمية ضاغطة، لزيادة فرصة تحقيق انتصارات. وفي هذا السياق وجب ذكر المعايير التي يتم على أساسها اختيار الشركات التي يتم إعلان نداء مقاطعة لها، ومن تلك المعايير مدى تورّط الشركة في جرائم ضد الفلسطينيين، ومدى مساهمة الشركة في بنية الاحتلال الاقتصادية، وقدرة الحركة على حشد الناس في حملة عالمية لتحقيق انتصار عليها، إضافة إلى مجموعة معايير للمقاطعة الثقافية والأكاديمية والرياضية، ما يؤسس لمنهج عمل منظم وقادر على تحقيق نتائج، ويسعى لتلبية طموحاتنا الجادّة بتفكيك بنية الاحتلال.

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ومن الجدير ذكره أن عمل الحركة يقف في صف الناس وتطلعاتهم الوطنية، ولا يشكّل سلطة على قرارهم في مقاطعة ما يرون فيه تهديدًا لمصالحهم الوطنية، أي إن حق الناس في المقاطعة لا تصادره الحركة في حصر المقاطعة بحملاتها، بل إن منهج الحركة يمكّن الناس من زيادة فرصة تحقيق تطلعاتهم، والحديث اليوم عن المقاطعة يأتي أيضًا في سياق فهم الناس العميق لعداء الغرب لهم.

ختامًا، نقف اليوم أمام فصل جديد من فصول المواجهة المستمرة، بعد إعلان انتصار المقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية في غزّة مع وقف إطلاق النار، ما يحمّلنا مسؤولية تاريخية مضاعفة بتصعيد حراك المقاطعة، وفاءً لتضحيات شعوبنا الجسام خلال هذه المعركة المقدّسة.

كما أنه يتعيّن علينا مواصلة المواجهة مع الكيان الصهيوني على قاعدة العداء المطلق، لا كردّة فعلٍ على العدوان، ومن باب حاجتنا لحماية الوطن من الأطماع الصهيونية المتزايدة، وحاجتنا إلى تمتين جبهتنا الداخلية أمام تهديداتهم. يضاف لهذه الأسباب الثلاثة سبب رابع، هو استثمار نجاح المقاطعة في انتعاش الاقتصاد الوطني لإنقاذه وتقويته.