بين المُستعمِر والمُستعمَر.. الذاكرة موضوعا

تبدو ذاكرتنا كغرفة مبنية بتاريخ عتيق وثقافة راقية، وأبهاها زينة وأطيبها ريحة، وأجودها صحبة وأقواها صحّة، وما الذاكرة إلا قدر يسير من السير نحو تاريخ عالمي، حيث الاكراهات والرغبات ترسم ملامح ذواتنا، ومع أنّ ذاكراتنا بآلامها وآمالها، فإنّها تزداد شراسة مع شهوة آبائنا التاريخيين في التملك، فالذاكرة المجتمعية تنحصر عنها تجليات البوح والتواصل حالما تتوارى خلف الخوف والممنوع، لكن ثمة أمر يفسر الحاجة الملحة للبشر في تمسّكهم بالذاكرة التاريخية، وهو شغف اعتراف الآخر بهويتنا وثقافتنا، وما بين "التأريخ المحلي" و"انعتاق الذاكرة"، تتجلى "الطبيعة البشرية" في محنها ومنحها ضمن تصوير إبداعي للعالم الإنساني، فالاقتران بالمكان والشعور باللحظية والامتنان المطلق للآخر، عوامل تبعث على الافراط في محبة الأشياء وعوالمهما، وما "نحن" إلا لحظة مواتية تعتز بأسمى مراتب الإخلاص والاعتراف.

يظهر "التاريخ الإنساني" فعالية التواصل بين المستعمَرين المثقلين بذاكرة التهجير والإبادة والمستعمِرين الحالمين، أنّ اللغة المشتركة ينهم لا تكاد تعدو "التراشق السياسي" البعيد عن معالجة ذاكرة معطوبة وواقع مأزوم وأسطورة مهمّشة

في الذاكرة

ثمة مقطورة تسير نحو وجهة معلومة، وغاية منتهاها أن يدرك تفكيرنا نهاية الرحلة نحو مستقرها، وحيث يجلس العديد من المسافرين داخل قطار تتبادل ذاكرتهم العبارات، يرقب مغتربون أولئك الذين صافحت نظراتهم أناسي كثيرة، جمعتهم فيها صور الود ولحظات استثنائية، محمّلة بمعاني الاغتراب وكلمات تاريخية، تسردها عناوين متضاربة ومضامين متباعدة عن ذكرياتها المكلومة.

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يحمل السفر في طياته دلالات عظيمة عن جوهر الوجود الإنساني، وماهيته وتمثلاته في الاغتراب، وما نحن إلا مهاجرون يعبرون سلاسل ذاكرة متشابكة من حدود تضيق بها الآفاق، إلى جنان واسعة يرسمها تاريخ مرتبط بشغفنا نحو الحرية والانعتاق، فالمكان لم يزل مع ما يحمله من دلالات الشوق وذاكرتنا المعطوبة وإكراهات الماضي، إلا أنّه يحكي كيف أنّ البشر يميلون نحو الافراط لاستعادة تاريخ قابع في ويلات التحوّلات الاستثنائية، وغير منسجم مع قيم الحضارة المادية الطارئة، ولنقل أن ثمة حالات كثيرة يتساوى فيها المرتحل في الذاكرة الاستعمارية، مع أولئك الذين سجنهم التاريخ في قوالب الأبوية التاريخية.

تشبه عربة القطار في تنقلها "الذاكرة الإنسانية" مع تقلّبها وتفكرها، ففي كل محطة ينزل مسافرون ويصعد آخرون، ولا يسأل أحدهم عن هوية وثقافة من استعمَر مكانه ساعة من الزمن، فبمجرد أن يستوطن المسافر كرسي "الآخر المجهول" يتجاوز تفكيره ما يفترض أنّه جزء من خصوصية الأشخاص الذين قابلهم في المقطورة، فالحديث مع من لا نعرفه يأخذ بعده الاجتماعي والسياسي والأخلاقي، ولا ضير أن نتناقش في مآسينا وخيباتنا المتكررة، فغاية الأمر ليس "الاعتراف بالحقيقة" بقدر ما تسرد الكلمات حديثا يختصر الزمان ويطوي المسافات البعيدة، وغالب الأمر بين المتحدثين افتقادهم للتواصل الاختياري، إذ لولا "حتمية المقطورة" ما تبادلت الألسن العبارات، وما اختلفت الأفئدة وتنوعت المعاني، وهذا لضرورة المكان كونه عالم مثقل بماضي الآخر الذي هو ذاته المستقبل.

يظهر "التاريخ الإنساني" فعالية التواصل بين المستعمَرين المثقلين بذاكرة التهجير والإبادة والمستعمِرين الحالمين، أنّ اللغة المشتركة ينهم لا تكاد تعدو "التراشق السياسي" البعيد عن معالجة ذاكرة معطوبة وواقع مأزوم وأسطورة مهمّشة، وقليل هم من يتسامرون المواضيع الدسمة في ملتقيات الذاكرة يسارعون نحو تاريخهم يعيدون جرده، وعلاقته بسببية الوجود وكينونة الفعل الإنساني.

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ستجد في مقطورة الذاكرة هويات وثقافات تسردها ألسنة بيضاء، وترتفع أصواتها المتراشقة بالزامية اعتراف الآخر بها، كما لو كان بين آذانها بُعدَ الضفتين، ويغلب ذلك تأويلات سياسية تغزو عالما تجتره الأبوية التاريخية عن الذاكرة الاستعمارية، ففي المقطورة ما من هوية متصالحة، وما من ثقافة وطنية بائنة، وما من عالم تختص به ذاكرتنا، سوى أولئك الذين ينسلون بنظراتهم النقدية نحو مستقبل تعكس مراياه ظل اللاآخر المتواري.

ربما ينتابنا شعور الامتنان باعتراف الآخر المستعمِر، مهما كانت ثقافته وتاريخه، يكفي أن يمنحنا ظلا حضاريا حتى يتسنى لنا التحرك في معاني الحرية والديمقراطية، وغيرها من قيم الإنسانية التي عُسكرت في فلسفة التمثيل التاريخي للآخر

منتهى الآخر

تكتسب النفس ضمن سفرها في عوالم مختلفة، تجارب مدهشة وأخرى مخيبة، فالذات البشرية ضمن نسق الحداثة المفرطة غير قادرة على اكتساب وجودها وتحقيق فعاليتها إلا بارتهانها "للآخر"، وهذا وإن تفاضلت درجاته بين "العبودية الطوعية" و"التاريخ القهري" الذي يحشر النفس في سجن الذاكرة ومآسيها، فالتاريخ لا يمثل بالمطلق جمالية التصور البشري للحياة، وإبداعاته في اكتشاف مضامين مكانية مختلفة كليا عما توحي إليه مسألة اعتراف الآخر بنا، ولعل اطلاق اسم الثوري على حي ما، وارتباطنا بماركات عالمية كمؤشر عن التميّز والتحضّر، لا تعطي لموضوع الاعتراف معنى حقيقيا، مقارنة مع سعي المستلبين طوعا نحو عالم مادي استنسخ ذواتا تفسّرها "الحاجة الملّحة للآخر"، حيث تنقاد الحضارة لهيمنة الحرية الموجّهة والاستهلاك المفرط.

تكمن معضلة الحضارة في شكلها الاستهلاكي المفرط، ليس في التاريخ العالمي الموحي بأعيادها الوظيفية التي تنسج عبارات الحب، بل بالتآلف المرعب لتحقيق ذواتنا مع المستعمِر سابقا، والإفراط في البحث عن الآخر، كونه "الملاذ الحضاري" للعيش داخل التاريخ العالمي، فنحن وذاكرتنا المجروحة بعاهات الاستعمار وآهات المغيبين، هل نملك الاختيار في أن نمنح "ذاكرتنا الجمعية" نحو الخلاص النهائي؟ حيث تكمن الإجابات على أكثر المسائل تعلقا في الهوية والتاريخ المحلي، كما أنّ الإعراض عن "القابلية النقدية" يعطل التوجه نحو المصالحة الوطنية.

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ربما يكون البحث عن الآخر الملاذ الأكثر أمنا للاعتراف بنا، كشرقيين وعرب ومسلمين في ثوب مغاير عن الغربي، الذي استقل مقطورة الحضارة وحده، تاركا خلفه الشرقيين على مختلف ألوانهم، صينيون وعرب ينسجون عوالم غير تلك التي تعرفها الحداثة، فالقنابل الحارقة والتهجير والاعتقال الممنهج، حلول نهائية لسياسة الافراط في عدم الاعتراف بنا حين ننزاح نحو الانعتاق عن العبودية، وموت الملايين من البشر وحروبهم العبثية مجرد أرقام هامشية على سلم اختزالات الحضارة العنيفة للحق في الحرية، فالتطهير العرقي خارج صندوق التفكير الأممي، حينما يتعلق بأمكنة تشهد على جور الحضارة وتبريراتها للإبادة الجماعية.

ربما ينتابنا شعور الامتنان باعتراف الآخر المستعمِر، مهما كانت ثقافته وتاريخه، يكفي أن يمنحنا ظلا حضاريا حتى يتسنى لنا التحرك في معاني الحرية والديمقراطية، وغيرها من قيم الإنسانية التي عُسكرت في فلسفة التمثيل التاريخي للآخر، حينها لا يمكننا مغادرة تخيلاته ووهم استعادة الحلم الاستعماري في ثوبه الأبيض، إذ تغدو مصائرنا معلقة بحبل اعتراف الآخر بأشباهه لا بنا، عبر وسائط هشّة ومتخيّلة، تربكنا بمحتواها الاستهلاكي، وما نعيشه من اغتراب ليس عن التاريخ العالمي، بل عن أدق الأشياء بساطة في تاريخنا المحلي وذاكرتنا المنفية، ولن ننجو من معضلة الانتظار الطويل لكسب اعتراف الآخر، إلا بالعودة إلى ما قبل "الذاكرة الاستعمارية" عبر جرد تاريخنا، حيث تختفي ملامح الماضي مستقبلة ذاكرة مفعمة بالانعتاق عن وهم الحضارة، ومظلومية تحكمها أطلال الأبوية التاريخية، حينها تستعيد ظلالنا تاريخها وذاكرتها بثقافة نقدية "للاآخر" المتضمن "نحن"، والمتواري خلف الممنوع والمرغوب.