أراكِ عصية.. ثباتك الصخر!

قيل لنا ذات "حصة" إننا نعيش في عالم مليء بحمامات السلام، فكان مجرد كلام! وقيل لنا بأن سِرب الحمام لا يمكن أن يقع في شِرك الصياد.. إلا أن شبقه وأد البياض، وأسجت الأرض بسفك ودماء.

وقيل لنا ما بين "الحصتين" إننا قوم إذ اتحدنا تهاوت القياصرة والأكاسرة، واهتزت عروش الأباطرة، إلا أننا – وبعد "بلوغنا" الحصة الأخيرة من الدرس الأخير- صحونا متأخرين على صدى صراع "القومية"، في حيزها الوجودي ضد مجموعات الإخوان تحت إطار السلم والسلام.. ولم يتهاوَ "نظريًّا" لا "قُييصِر" ولا "كُسيرى" ولم يهتز "أُميبر"، بل تعمّقت لدينا المعرفة بحقيقة ما يُراد بنا، ونحن لا حول ولا قوة لنا، حتى مع اشتداد قرع الجرس؛ إيذانًا بانتهاء جميع الحصص، وتحول المدرسة إلى ركام، لتسيل تلك الأفكار على الصخور كالأنهار.. ونحن ما زلنا نساوم على السلام مبتعدين عن أخذ العبرة لصحوة الفكرة!

كيف لي ولأجيال مضت أن نفسّر صيغة السؤال الوجودي، الذي طُرح مرارًا وتكرارًا في جميع مناهجنا: "هل من مُعتَبِر"؟! هذا السؤال طرحه وكيل الإعلام العُماني السابق على منصة "إكس"، علي الجابري، الذي أكد على أن القناع سقط للمرة المليون جراء وقاحة الصهاينة وانتهازية الأميركان في استغلال الساعة الرملية، وجر الحق المكتسب إلى غوغائية سياسية أقرب إلى الفوضى والضحك على الذقون، عندما يشيع ترامب، "تجارة التهجير" كصفقة أو كرحلة نقاهة.

ما لي أركِ عصية.. ثباتك الصخر.. وجدانك يعلو وهمتك جسر.. إذا تهاوت الأقدام فأنت لهم نصر.. مع الاعتذار لأبي فراس الحمداني: "تُسائلني من أنتَ؟ وهي عليمةٌ.. وهل بفتى مثلي على حاله نُكْرُ"

على الرغم من كثرة التنبيهات وتعدد أصناف الإبادة، فإن مسار التداول في "الحصة" يحاول إقناعنا بأن الكلام أبلغ من السكوت في عرف "البيانات"، التي تزيح "خمارها الأسود" مؤكدة على موقفنا: "قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيها السيادية في فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى حدود عام 1967 وفقًا للقرارات الدولية"، وما زال البيان ثابتًا على ذات الصياغة، ويحاول التحول من قوة القول إلى صدى الفعل.

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وبمقاربة زمنية، فإن قياس ذاك المطلب كان قبل ولادتي بإحدى عشرة سنة، وعمره الآن 47 عامًا، والحصة تحاول أن توقظ لدينا مفاهيم تكلّست بفعل عوامل "التعرية" السياسية، واشتبكت في ظل تعدد "المصالح" الدولية علّها ترأب تصدّع السكوت، الذي نَهب ما كان حقًا ليصبح في قائمة المطالب، التي تدخل في بوتقة المساومة، وتبعدنا عن الاستحقاق بفطرة الإنسان.

إن الرفض الدولي المتصاعد والمتزايد تجاه مشروع التهجير القسري، الذي يتبناه ترامب على "سفرة" مكشوفة، يمثل رهانًا يجب استثماره لبناء وإعادة المواقف السياسية بصلابة أكثر، ولعلنا نجد فيه بصيص أمل لتوحيد الصفوف، حتى وإن كانت "الحصة" تعيد ذات الانكشاف الفج، الذي حمله المشروع الصهيوني، وما زال يعيش معضلة حقيقية في تطبيقه جراء صمود غزة والرفض الدولي المتذبذب.

ما لي أركِ عصية.. ثباتك الصخر.. وجدانك يعلو وهمتك جسر.. إذا تهاوت الأقدام فأنت لهم نصر.. مع الاعتذار لأبي فراس الحمداني: "تُسائلني من أنتَ؟ وهي عليمةٌ.. وهل بفتى مثلي على حاله نُكْرُ".

لقد استطاعت الدماء الطاهرة والأشلاء الممزقة والدور المهدمة، وعلامات التجلي في الانتماء لدى الغزيين، قلب المعادلة رأسًا على عقب، لتكون قوة التفاوض الفيء الذي تتحكم به يد المقاومة

لقد تجاوزت "الحصة" ثبات غزة الذي جعلها مختلفة عن باقي مدن العالم، بينما يتقارب معها عدد من المدن الفلسطينية، فجغرافيًّا – بموقعها الإستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط- تكون أهميتها الاقتصادية والعسكرية مشروعًا تجاريًّا يقدمه ترامب على أنه "ريفيرا" العالم، وسياسيًّا – وهذا حسب ظن "الحصة"- بأنها المعقل الأخير للمقاومة المسلحة، بل هي مركز الثقل الذي يعطي كل شبر في فلسطين الإلهام، ويقينًا؛ كل حجر في فلسطين معقل لا ينضب.

واجتماعيًا؛ هي الصمود الذي لم ينفطر "الصف" فيه، ولم يلتم الشمل إلا به، لأنها لم ولن تؤمن بالشتات على الرغم من إخراج أهلها من ديارهم قسرًا وتهجيرًا، فهم عائدون وعلى النضال مدمنون، ومهما بلغ إرضاء ترامب للوبي الصهيوني المتحكم في أميركا والمتمثل في غوغائية التصريحات التي يراد بها تشتيت زمن "الحصة"، فإنها تنعش قلوب قوم مؤمنين؛ فالفلسطيني مقاوم "بطبعه وفطرته".

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في مقال سابق قلت: "علينا شد الأحزمة"؛ لأن مخططات ترامب لا تفتأ أن تكون حديث الساعة، وثورة لفظية تلقي بظلالها لتشتيت الهدف الأسمى في منظومة الحق الفلسطيني، بل إنها تجاوزت مسألة "التفحيط السياسي" أو العنجهية السياسية باعتبارها تعكس أجندة مدروسة، تستهدف إجهاض كل المحاولات المفضية إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني؛ فأوامر التصفية التي يشنها ترامب بصحبة نتنياهو عبر سياسة التهجير تكشف لديهم حجم الإحباط بصمود معقل "الأيادي المتوضئة".

لقد استطاعت الدماء الطاهرة والأشلاء الممزقة والدور المهدمة، وعلامات التجلي في الانتماء لدى الغزيين، قلب المعادلة رأسًا على عقب، لتكون قوة التفاوض الفيء الذي تتحكم به يد المقاومة، فيتحول التوصيف في مخططاتهم الواقعية من عبء ينبغي الخلاص منه إلى دلالة، ورمز للمقاومة يستعصي تطويعه بحسب أضغاثهم.

بانت ضروب الفوضى السياسية الأميركية "المنظمة" تجاه الحق الفلسطيني، وما كان يومًا يمارس تحت قناع دبلوماسي ناعم ها هو ترامب يزيح ذلك الخمار عن وجهه الحقيقي

لماذا تخرج سفسطائية التهجير إلى العلن بكل "بجاحه"؟

على الرغم من تغيير ممكنات "الحصة"، من سبورة وطباشير إلى شاشات وأقلام تفاعلية "مؤجرة".. إلى سياسة تدور حول الحمى لطلاء الدهن على الذهن، فإن التاريخ يثبت أن كل الوسائل – ولو اجتمعت في صعيد واحد- لا يكون لها إلا الخيبة والهزيمة.

وبعد أن نفدت جميع المحاولات والرهانات التي وُجّهت لكسر منسأة "السنوار والضيف" واستئصال المقاومة، فما ذلك إلا اعتراف بأن فلسفة الحصار، والحروب المتكررة ضد غزة وغلافها، لم تحقق أهداف أميركا والكيان المحتل، ومهما حاول ترامب ونتنياهو تجاهل عمق الصمود لشرعنة النهج العدواني، فما زالت البقية في "الحصة الاحتياطية".. فهل يعيان حقيقة ذلك؟

الأيام حُبلى بالأحداث، وما كان في السابق "دبلوماسيًّا" سيتحول -أو تحول- إلى نظريات حسابية؛ فطرح ترامب ينتهج نهجًا براغماتيًّا باردًا مع تكرار يشكّل قناعات قادمة، نظير شيوع نظرية إدارة العالم وفق تسعيرة القضايا الإنسانية، وربطها بالمصالح الاقتصادية والسياسية.

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إن ما يصرّح به ترامب يعكس بلا أدنى شك رؤيته التجارية للعالم؛ فيرى في نفسه "جابيًا" لاستحقاقات مالية بالفرض والقوة، وبالتالي أصبحت حقوق الشعوب ومكانتها أرقامًا في معادلات الربح والخسارة، لم تكن بدايتها فكرة نقل سكان غزة إلى الأردن أو مصر، التي لم تعد ضربًا من الجنون السياسي، بل طرحًا محسوبًا بدقة الخوارزميات الترامبية.

أنبقى على ذات التباين في الرؤى والمصالح، أم إن ردود الفعل ستكون متناسبة وذات ندية مع خطورة حدث التهجير؟ وما خفي أعظم

لقد بانت ضروب الفوضى السياسية الأميركية "المنظمة" تجاه الحق الفلسطيني، وما كان يومًا يمارس تحت قناع دبلوماسي ناعم ها هو ترامب يزيح ذلك الخمار عن وجهه الحقيقي، ليظهر دون مساحيق تجمّل قبحه، ما يعيد تشكيل الصورة الذهنية العالمية، ويفرض متغيرات مستقبلية على السياسات الرسمية.

لمّا تنتهِ "الحصة" بعد، ولما تنتهِ "عرصة" المناداة في السوق العالمي، ولما يجد السؤال البريء جدًا: "فهل من مُعتَبِر"؟ إجابة، إلا أنه -في العرف النظري- يمكننا اعتباره "جرس" إنذار للعقول التي ما تزال تؤمن بمكيدة التطبيع.

فهل تأخذ الأنظمة العبرة من وعي شعوبها لإحداث تغييرات في سياستها تجاه العالم أجمع؟ وهل نمتلك السيادة الجيوسياسية في الزمان والمكان؟ وهل نستطيع الرد على نتنياهو الذي يريد أن يلعب على مسار التطبيع معتقدًا بأن غزة رقعة جغرافية ليس إلا؟

وماذا بعد؟ فكل الأوراق انكشفت.. أنبقى على ذات التباين في الرؤى والمصالح، أم إن ردود الفعل ستكون متناسبة وذات ندية مع خطورة حدث التهجير؟ وما خفي أعظم.